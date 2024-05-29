Техника, топливо, беспилотники: российские войска уничтожили склады ВСУ
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа артиллерии ВС РФ на Северском направлении
Российские военнослужащие за сутки поразили украинские склады безэкипажных катеров и топлива для техники. Об этом сообщили 29 мая в Минобороны РФ
"Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ за сутки поражены: склад безэкипажных катеров, авиационная техника, склад топлива для военной техники ВСУ, цех сборки беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сводке МО РФ.
Помимо этого, средствами противовоздушной обороны сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины.
За сутки ВС РФ также уничтожили 31 беспилотник, две противорадиолокационные ракеты HARM производства США, две управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции, а также девять реактивных снарядов "Град" и "Ольха".
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