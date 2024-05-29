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Техника, топливо, беспилотники: российские войска уничтожили склады ВСУ

Техника, топливо, беспилотники: российские войска уничтожили склады ВСУ - 29.05.2024 Украина.ру

Техника, топливо, беспилотники: российские войска уничтожили склады ВСУ

Российские военнослужащие за сутки поразили украинские склады безэкипажных катеров и топлива для техники. Об этом сообщили 29 мая в Минобороны РФ

2024-05-29T14:46

2024-05-29T14:46

2024-05-29T14:46

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"Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ за сутки поражены: склад безэкипажных катеров, авиационная техника, склад топлива для военной техники ВСУ, цех сборки беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сводке МО РФ.Помимо этого, средствами противовоздушной обороны сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины.За сутки ВС РФ также уничтожили 31 беспилотник, две противорадиолокационные ракеты HARM производства США, две управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции, а также девять реактивных снарядов "Град" и "Ольха".

https://ukraina.ru/20240528/1055329188.html

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