https://ukraina.ru/20240530/1055355647.html

Союзники и партнеры России. Будет ли новая жизнь у Моста Дружбы

Союзники и партнеры России. Будет ли новая жизнь у Моста Дружбы - 30.05.2024 Украина.ру

Союзники и партнеры России. Будет ли новая жизнь у Моста Дружбы

Спектр отношений России со своими союзниками и потенциальными или реальными партнерами довольно широк - от взаимной поддержке и приеме мигрантов, до дружеского обсуждения общемировых проблем. О том, какие страны мира засветились в этом спектре на минувшей неделе, - в традиционном обзоре издания Украина.ру.

2024-05-30T05:09

2024-05-30T05:09

2024-05-30T05:15

россия

афганистан

шавкат мирзиёев

эрдоган

турция

эксклюзив

владимир путин

узбекистан

оон

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Узбекистан: рабочая сила на поколенияСвой очередной государственный визит после переизбрания на посту президента России Владимир Путин совершил в Узбекистан – который и в историческом, и в экономическом смысле является ключевым регионом в масштабах всей Средней Азии.Повестка переговоров с президентом Шавкатом Мирзиёевым и российским лидером была очень насыщенной.Надо было поговорить и о банковских транзакциях в условиях санкционного прессинга, о развитии товарообоота между двумя дружественными странами, который за несколько лет увеличился в 2,5 раза, о совместной борьбе с исламским терроризмом, и даже о по-прежнему нужному России хлопковому сырью – хотя недалекие люди еще недавно позволяли себе посмеиваться над белым мягким золотом Узбекистана.Но главной – причем, до известной степени обоюдной проблемой – была проблема трудовой миграции, для которой следует создать надлежащие цивилизованные условия.Взгляд усреднённого (в смысле статистики) россиянина, который раздувает по этой проблеме не всегда российские или, по крайней мере, не всегда добросовестные новостные каналы из телеграма, довольно известен.Такие нечистоплотные люди нередко пытаются представить узбеков не очень полезными для России людьми – но мы не будем повторять чуждые нам нарративы, направленные против дружественной страны.Математический факт: Россия, как и все развитые и продвинутые страны планеты, нуждается в рабочей силе.Уникальные связи между двумя суверенными республиками позволяют жителям Узбекистана без особых трудностей приезжать на работу в Россию.Потому что базовые культурные связи до стих пор не разорваны – да и русский язык, вопреки популярным с некоторого времени стереотипам – в Узбекистане знают. Это подтвердят любые российские туристы, которых, кстати, становится в последнее время все больше. Потому что Бухара и Самарканд интереснее Мекнеса и Марракеша.Но меньше известно то, что трудовая миграция важна и для Узбекистана – потому что пишут об этой теме в российском телеграмме далеко не всегда.С начала 2024 года население среднеазиатской страны увеличилось на 163,5 тысяч человек, что составляет среднемесячный прирост в 54,5 тысяч человек. Более того, число постоянных жителей Узбекистана продолжает расти, в среднем на 1,8 тысячи человек в день.Это очень много даже по рекордным среднемировым меркам. А поскольку значительная часть советской промышленности разрушена, а строительство новых производственных площадок успевает за графиком не всегда, поиск работы является критически важным для таких перенаселённых и сравнительно небольших областей, как Ферганская долина.Это важно для того, чтобы на социальных проблемах людей не стали спекулировать те же самые исламисты. Кроме того, свыше миллиона узбеков, которые трудятся на различных субъектах Российской Федерации, серьезно поддерживают свои семьи переводами с "севера", как могут в обиходе называть в условном Нукусе Астрахань, или Оренбург.При этом, российская сторона гарантирует приехавшим на работу узбекам права, которые защитят их от произвола недобросовестных работодателей:Но есть и еще один аспект российско-узбекского сотрудничества, который парадоксальным образом затрагивает морскую тему. Ведь ни сам Узбекистан, ни даже его соседи, выхода к морю не имеют.В июле 2023 года Узбекистан, Афганистан и Пакистан подписали рамочное соглашение о строительстве транспортного коридора, который судя по официальным заявлениям, станет "самым коротким и дешёвым путём" к пакистанским морским портам. Однако сейчас оказалось, что итоговые пункты маршрутов окажутся еще дальше – от Бреста и до Карачи.Владимир Путин и Шавкат Мирзиёев дали положительную оценку итогам первого заседания рабочей группы по развитию мультимодального транспортного коридора "Беларусь – Россия – Казахстан – Узбекистан – Афганистан – Пакистан", реализуя взаимовыгодные проекты в сфере транспорта и логистики.Отмечается, что Путин и Мирзиёев так же дали положительную оценку итогам первого заседания рабочей группы по развитию транспортного коридора, которая прошла еще 23 апреля 2024 годы в южном Термезе.Именно там находится легендарный Мост Дружбы, который в 1982 году протянули до афганского города Хайратон советские военные строители. В 1989 он прославился на весь мир, когда из Афганистана выходили советские войска, а сейчас капитально построенный мост, где имеется даже железная дорога, станет связующим звеном для мирной торговли Белоруссии, России и Пакистана – реализуя этим самые страшные кошмары британских империалистов.Ну а в отдаленной перспективе, если отношения Пакистана и Индии все же наладятся, когда-нибудь из Минска можно будет приехать сухопутным путем в Дели.Турция: банковский прорывМногие банки Турции уже в ближайшее время расширят прием платежей от российского бизнеса. Причем, как утверждает пресса, в перечень разрешенных товаров планируют добавить продукцию народного потребления и электронику, которая традиционно подпадает под западные санкции.Информация, скорее всего, точная – потому что она исходит от бизнес-инсайдеров. Причем, сообщается, что неформальные договоренности с турецкими кредитными организациями были достигнуты еще в мае.Правда, транзакции по новому списку продукции еще не принимают, но профильные организации говорят, что сделали свою работу. И теперь надо ждать лета.Вообще, представители российского бизнеса сигнализируют, что сейчас наблюдается оживление в переговорах с турецкими партнерами, которые были такими отзывчивыми далеко не всегда.К примеру, существуют ожидания, что уже в июне товарооборот между дружественными государствами значительно расширят. И это несмотря на банковские ограничения и подсанкционые платежи за товары машиностроительного сектора, которые партнерам все равно приходится каким-то образом обходить.Причины такого изменения турецкой политики пока не ясны. Но наш экспертный анализ подсказывает, что их стоит искать не в экономике, а в политике.Информация о попытке очередного переворота в Турции могла быть воспринята Реджепом Тайипом Эрдоганом как месть за его жесткую критику западной политики, направленной на поддержку уничтожения сектора Газа.И вполне возможно в Анкаре решили, что установить добрые отношения с институциями Запада пока что все равно не получится.Сравнения израильского лидера с Гитлером вообще стали сейчас для Эрдогана не сенсаций, а повторяющемся общим местом.Другими словам, отношения с Западом у Анкары во многом испорчены. А раз так, почему бы не торговать с его геополитическими противниками?Бахрейн: первый раз за восемь летКороль Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа, который как раз сейчас занимает пост председателя в Лиге арабских государств, 22 мая прибыл с визитом в Москву по приглашению президента России Владимира Путина.Причем, стоит заметить, что такой высокий королевский визит состоялся впервые за последние восемь лет – с 2016 года.Бахрейн – небольшое, но весьма влиятельное островное государство в водах Персидского залива, которое некогда славилось своими искусными ловцами жемчуга.Его специфика состоит в том, что при шиитском большинстве страной в значительно мере управляют сунниты, а связи с саудовской элитой довольно сильны. Хотя есть данные, что сегодня эта ситуация постепенно меняется, да и шиитско-суннитские отношения в регионе тоже заметно улучшились.В гаванях Бахрейна расположены корабли Пятого флота США, что, разумееся делает его американским партнером. Однако отношения Манамы с Россией тоже оставались вполне дружественными. Бахрейн интересуется российским бизнесом, о чем много говорили на полях встречи.К тому же, если остальные страны Залива открыто сотрудничают с Москвой, почему бы это не делать Манаме – хотя бы, что бы не выйти из трендов?О том, какие новые проблемы стоят перед Россией в связи с изменившейся обстановкой в Западной Европе и на фронтах СЫО - в статье Михаила Ошерова Россия: новые внешние вызовы

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Александр Сокуренко

россия, афганистан, шавкат мирзиёев, эрдоган, турция, эксклюзив, владимир путин, узбекистан, оон