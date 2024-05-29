Россия: новые внешние вызовы - 29.05.2024 Украина.ру
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Россия: новые внешние вызовы
Россия: новые внешние вызовы - 29.05.2024 Украина.ру
Россия: новые внешние вызовы
В последнее время в связи с ухудшением ситуации на Украине враждебные России страны, продолжая поддержку этого недостойного географического образования с незаконной после государственного переворота 2014 года властью, не желая признавать свое стратегическое поражение, идут на всемерное обострение международной обстановки.
2024-05-29T21:23
2024-05-29T21:23
россия
украина
сша
сикорский
черноморский флот
f-16
эксклюзив
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.В ближайшее время на Украину вместе с экипажами прибудут новые самолеты F-16 – самолеты, способные нести ядерное оружие. В первой партии ожидается прибытие на Украину 24 самолетов – двух эскадрилий с пилотами. Понятно, что основное базирование этих самолетов, скорее всего, будет за пределами Украины, возможно на территории Польши и Румынии, что предельно затруднит их уничтожение с одной стороны и с другой поставит на повестку дня уничтожение этих самолетов на аэродромах их базирования. В отличие от государства Израиль, которое не боится бомбить все соседние страны, если видит угрозы, исходящие с их территорий, Россия не придерживается такой агрессивной политики, что означает безопасное базирование этих украинских самолетов за пределами Украины и использование территории Украины, причем, возможно, в основном ее западной и центральной части, только для нанесения ударов с воздуха.Украина недавно нанесла России чувствительный удар по стратегическому объекту – по объекту системы дальнего раннего обнаружения пусков баллистических ракет и взлетов самолетов – надгоризонтной РЛС "Воронеж-ДМ" в Армавире. Ее возможности позволяют обнаруживать воздушные цели до 6000 километров по горизонту и 7000 километров по высоте. Станция способна одновременно сопровождать до 500 целей, что делает её одним из ключевых элементов обороноспособности России. Станция входит в систему ядерного сдерживания, и согласно основам государственной политики Российской федерации в этой сфере, нападение на такого рода объект является одним из оснований для применения Россией ядерного оружия.Европейские страны и США обсуждают возможности усиления эскалации войны на Украине путем выдачи разрешения Украине атаковать объекты на территории России любым оружием, а также путем прямого участия своих вооруженных сил в войне на территории Украины.Россия сейчас, сегодня проводит учения по тактическому применению ядерного оружия. Проблема в том, что для его применения нужна политическая воля руководства страны. Мы уже два года теряем корабли на Чёрном море и объекты и самолеты в Крыму и в Краснодарском крае (в том числе ту самую стратегическую РЛС в Армавире) из-за висящих наверху над Чёрным морем беспилотников США, которые Россия до сих пор не сбивает. За последние полгода во время конфликта на Ближнем Востоке йеменские хуситы сбили уже пять аналогичных беспилотных летательных аппаратов США, в результате чего Соединенные Штаты Америки уже целых полгода, несмотря на наличие огромной объединённой эскадры кораблей, включающих в себя авианосную ударную группу, не могут победить хуситов в войне на Красном море.Недавно министр иностранных дел Польши Сикорский в интервью английскому изданию "Гардиан" сказал о том, что представители США сообщили представителям России, что в случае применения Россией ядерного оружия США ответит обычным оружием по всем целям и позициям России на Украине. В данном сообщении важно обнародование прямого диалога представителей России и США и сам факт такого диалога в виде запроса вражеской стороне о применении ядерного оружия вместо его реального применения.Все эти моменты складываются в общую картину резкого обострения международной обстановки в последние дни, которая может потребовать от России нового уровня военных действий, в том числе нанесения ударов по беспилотным летательным аппаратам США над Чёрным морем и ударов по зарубежным пунктам базирования украинских самолетов – носителей ядерного оружия, а также об адекватных ответных действиях России за потерю стратегического объекта ядерного сдерживания, в том числе об ударах по ранее неприкасаемым пунктам управления и бункерам в Киеве и во Львове и за пределами Украины. Новая реальность, новые вызовы требуют от России и ее военно-политического руководства новых ответов, так как старая система отсутствия стратегического сдерживания Украины и враждебных России государств, а также постоянные заявления руководства России о готовности к переговорам, привела руководство враждебных России стран к политическим выводам об отсутствии у российского руководства политической воли к продолжению конфликта и безнаказанной возможности дальнейшего обострения конфликта. Тяжелые решения российскому руководству предстоит принимать в ближайшие дни, иначе вялотекущая война на Украине в ее нынешнем формате может привести Россию к потерям как значительной части объектов ядерного сдерживания, таких, как другие РЛС дальнего действия, не прикрытые системами ПВО, или самолетов стратегической авиации, до сих пор базирующихся на открытых аэродромах вместо базирования в бетонных бункерах, а также продолжения потерь военных объектов в Крыму и в Краснодарском крае и кораблей Черноморского флота из-за одного единственного беспилотного летательного аппарата США.О том, каким образом Россия может ответить на действия объединенных сил Запада - в интервью Геннадия Подлесного: Если Россия не заминирует ВСУ в Чернигове и Полтаве, Запад попробует выбить ей "глаз"
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украина
сша
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Михаил Ошеров
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96
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
россия, украина, сша, сикорский, черноморский флот, f-16, эксклюзив
Россия, Украина, США, Сикорский, Черноморский флот, F-16, Эксклюзив

Россия: новые внешние вызовы

21:23 29.05.2024
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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Михаил Ошеров
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В последнее время в связи с ухудшением ситуации на Украине враждебные России страны, продолжая поддержку этого недостойного географического образования с незаконной после государственного переворота 2014 года властью, не желая признавать свое стратегическое поражение, идут на всемерное обострение международной обстановки.
.В ближайшее время на Украину вместе с экипажами прибудут новые самолеты F-16 – самолеты, способные нести ядерное оружие. В первой партии ожидается прибытие на Украину 24 самолетов – двух эскадрилий с пилотами.
Понятно, что основное базирование этих самолетов, скорее всего, будет за пределами Украины, возможно на территории Польши и Румынии, что предельно затруднит их уничтожение с одной стороны и с другой поставит на повестку дня уничтожение этих самолетов на аэродромах их базирования. В отличие от государства Израиль, которое не боится бомбить все соседние страны, если видит угрозы, исходящие с их территорий, Россия не придерживается такой агрессивной политики, что означает безопасное базирование этих украинских самолетов за пределами Украины и использование территории Украины, причем, возможно, в основном ее западной и центральной части, только для нанесения ударов с воздуха.
Украина недавно нанесла России чувствительный удар по стратегическому объекту – по объекту системы дальнего раннего обнаружения пусков баллистических ракет и взлетов самолетов – надгоризонтной РЛС "Воронеж-ДМ" в Армавире. Ее возможности позволяют обнаруживать воздушные цели до 6000 километров по горизонту и 7000 километров по высоте. Станция способна одновременно сопровождать до 500 целей, что делает её одним из ключевых элементов обороноспособности России. Станция входит в систему ядерного сдерживания, и согласно основам государственной политики Российской федерации в этой сфере, нападение на такого рода объект является одним из оснований для применения Россией ядерного оружия.
Подполковник запаса Роман Шкурлатов
04:30
Роман Шкурлатов: Жать красную кнопку рано, но за "Воронеж" Россия может Западу ответить жесткоЕсли у ВСУ есть беспилотники, способные долететь до Урала, тыловые районы России становятся более уязвимыми. Это отчасти даёт нам право наносить удары по целям на территории стран Запада
Европейские страны и США обсуждают возможности усиления эскалации войны на Украине путем выдачи разрешения Украине атаковать объекты на территории России любым оружием, а также путем прямого участия своих вооруженных сил в войне на территории Украины.
Россия сейчас, сегодня проводит учения по тактическому применению ядерного оружия. Проблема в том, что для его применения нужна политическая воля руководства страны. Мы уже два года теряем корабли на Чёрном море и объекты и самолеты в Крыму и в Краснодарском крае (в том числе ту самую стратегическую РЛС в Армавире) из-за висящих наверху над Чёрным морем беспилотников США, которые Россия до сих пор не сбивает.
За последние полгода во время конфликта на Ближнем Востоке йеменские хуситы сбили уже пять аналогичных беспилотных летательных аппаратов США, в результате чего Соединенные Штаты Америки уже целых полгода, несмотря на наличие огромной объединённой эскадры кораблей, включающих в себя авианосную ударную группу, не могут победить хуситов в войне на Красном море.
Недавно министр иностранных дел Польши Сикорский в интервью английскому изданию "Гардиан" сказал о том, что представители США сообщили представителям России, что в случае применения Россией ядерного оружия США ответит обычным оружием по всем целям и позициям России на Украине. В данном сообщении важно обнародование прямого диалога представителей России и США и сам факт такого диалога в виде запроса вражеской стороне о применении ядерного оружия вместо его реального применения.
Все эти моменты складываются в общую картину резкого обострения международной обстановки в последние дни, которая может потребовать от России нового уровня военных действий, в том числе нанесения ударов по беспилотным летательным аппаратам США над Чёрным морем и ударов по зарубежным пунктам базирования украинских самолетов – носителей ядерного оружия, а также об адекватных ответных действиях России за потерю стратегического объекта ядерного сдерживания, в том числе об ударах по ранее неприкасаемым пунктам управления и бункерам в Киеве и во Львове и за пределами Украины.
Новая реальность, новые вызовы требуют от России и ее военно-политического руководства новых ответов, так как старая система отсутствия стратегического сдерживания Украины и враждебных России государств, а также постоянные заявления руководства России о готовности к переговорам, привела руководство враждебных России стран к политическим выводам об отсутствии у российского руководства политической воли к продолжению конфликта и безнаказанной возможности дальнейшего обострения конфликта.
Тяжелые решения российскому руководству предстоит принимать в ближайшие дни, иначе вялотекущая война на Украине в ее нынешнем формате может привести Россию к потерям как значительной части объектов ядерного сдерживания, таких, как другие РЛС дальнего действия, не прикрытые системами ПВО, или самолетов стратегической авиации, до сих пор базирующихся на открытых аэродромах вместо базирования в бетонных бункерах, а также продолжения потерь военных объектов в Крыму и в Краснодарском крае и кораблей Черноморского флота из-за одного единственного беспилотного летательного аппарата США.
О том, каким образом Россия может ответить на действия объединенных сил Запада - в интервью Геннадия Подлесного: Если Россия не заминирует ВСУ в Чернигове и Полтаве, Запад попробует выбить ей "глаз"
 
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