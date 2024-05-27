Захарова высмеяла президента Эстонии за идею "поставить Россию на колени" - 27.05.2024 Украина.ру
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Захарова высмеяла президента Эстонии за идею "поставить Россию на колени"
Захарова высмеяла президента Эстонии за идею "поставить Россию на колени" - 27.05.2024 Украина.ру
Захарова высмеяла президента Эстонии за идею "поставить Россию на колени"
Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова отреагировала на слова президента Эстонии Алара Кариса, заявившего о необходимости поставить Россию на колени
2024-05-27T09:59
2024-05-27T09:59
эстония
новости
россия
мария захарова
владимир путин
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"А как это? Пусть покажет",- сыронизировала Захарова.Ранее эстонский президент в интервью финскому общественному вещателю Yle заявил, что сделает все возможное, чтобы попытаться "поставить Россию и Путина на колени", и тогда, по его мнению, "можно будет начать серьезные переговоры о прекращении войны на Украине". Каким образом он собрался этого добиться, не пояснялось.
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эстония, новости, россия, мария захарова, владимир путин
Эстония, Новости, Россия, Мария Захарова, Владимир Путин

Захарова высмеяла президента Эстонии за идею "поставить Россию на колени"

09:59 27.05.2024
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова отреагировала на слова президента Эстонии Алара Кариса, заявившего о необходимости поставить Россию на колени
"А как это? Пусть покажет",- сыронизировала Захарова.
Ранее эстонский президент в интервью финскому общественному вещателю Yle заявил, что сделает все возможное, чтобы попытаться "поставить Россию и Путина на колени", и тогда, по его мнению, "можно будет начать серьезные переговоры о прекращении войны на Украине".
Каким образом он собрался этого добиться, не пояснялось.
- РИА Новости, 1920, 15.05.2024
15 мая, 14:50
Главный советник по безопасности Эстонии открестился от отправки войск Киеву, но назвал ее логичнойГлавный советник по безопасности Эстонии Мадис Ролл объяснил свое высказывание об отправке войск на Украину, передает 15 мая brusselssignal.eu
 
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