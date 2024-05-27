Захарова высмеяла президента Эстонии за идею "поставить Россию на колени"
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова отреагировала на слова президента Эстонии Алара Кариса, заявившего о необходимости поставить Россию на колени
"А как это? Пусть покажет",- сыронизировала Захарова.
Ранее эстонский президент в интервью финскому общественному вещателю Yle заявил, что сделает все возможное, чтобы попытаться "поставить Россию и Путина на колени", и тогда, по его мнению, "можно будет начать серьезные переговоры о прекращении войны на Украине".
Каким образом он собрался этого добиться, не пояснялось.