https://ukraina.ru/20240527/1055302236.html

Захарова высмеяла президента Эстонии за идею "поставить Россию на колени"

Захарова высмеяла президента Эстонии за идею "поставить Россию на колени" - 27.05.2024 Украина.ру

Захарова высмеяла президента Эстонии за идею "поставить Россию на колени"

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова отреагировала на слова президента Эстонии Алара Кариса, заявившего о необходимости поставить Россию на колени

2024-05-27T09:59

2024-05-27T09:59

2024-05-27T09:59

эстония

новости

россия

мария захарова

владимир путин

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"А как это? Пусть покажет",- сыронизировала Захарова.Ранее эстонский президент в интервью финскому общественному вещателю Yle заявил, что сделает все возможное, чтобы попытаться "поставить Россию и Путина на колени", и тогда, по его мнению, "можно будет начать серьезные переговоры о прекращении войны на Украине". Каким образом он собрался этого добиться, не пояснялось.

https://ukraina.ru/20240515/1055079397.html

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эстония, новости, россия, мария захарова, владимир путин