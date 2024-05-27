https://ukraina.ru/20240527/1055302102.html

"Совершенно другая картина для Мариуполя": Пушилин рассказал, что построят на месте "Азовстали"

"Совершенно другая картина для Мариуполя": Пушилин рассказал, что построят на месте "Азовстали" - 27.05.2024 Украина.ру

"Совершенно другая картина для Мариуполя": Пушилин рассказал, что построят на месте "Азовстали"

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в интервью телеканалу "Беларусь 1"рассказал о том, как будут восстанавливать разрушенный регион

2024-05-27T10:21

2024-05-27T10:21

2024-05-27T10:21

новости

азовское море

мариуполь

донецкая народная республика

денис пушилин

азовсталь

россия

новые регионы

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Пушилин напомнил, что Донбасс – это промышленной регион с большим потенциалом. Сейчас власти региона пересматривают концепции развития промышленность, учитывая санкции, агрессивные действия оппонентов и потребности внутри России. Именно поэтому, отметил Пушилин, во многих городах и районах акценты будут смещены.Он привел в пример Мариуполь, который всегда был промышленным городом, а сегодня его рассматривают как рекреационную зону. Завод "Азовсталь", с одной стороны, это крупное промышленное предприятие, рассказал он. С другой - завод наносил очень серьезный экологический ущерб."С учетом того, что предприятие сильно повреждено и экономически нецелесообразно его восстанавливать, вот мы и пришли к тому решению, что этот завод в Мариуполе не нужен. Не нужен, каким он был. Эта зона будет подготовлена, рекультивирована, зачищена под промышленный парк, под, может быть, малые промышленные предприятия. И тогда это совершенно другая картина для самого города Мариуполя", - заявил Пушилин.По словам главы региона, после окончания боевых действий Мариуполь сможет распахнуть свои двери для туристов."Нам будет что показать. Если совместить санаторно-курортное лечение с хорошим, теплым, полезным Азовским морем, музейной составляющей и патриотической направленностью, конечно, это будет привлекательным для туризма местом"", - резюмировал он.

https://ukraina.ru/20231026/1050491240.html

азовское море

мариуполь

донецкая народная республика

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новости, азовское море, мариуполь, донецкая народная республика, денис пушилин, азовсталь, россия, новые регионы