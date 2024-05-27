"Совершенно другая картина для Мариуполя": Пушилин рассказал, что построят на месте "Азовстали" - 27.05.2024 Украина.ру
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"Совершенно другая картина для Мариуполя": Пушилин рассказал, что построят на месте "Азовстали"
"Совершенно другая картина для Мариуполя": Пушилин рассказал, что построят на месте "Азовстали" - 27.05.2024 Украина.ру
"Совершенно другая картина для Мариуполя": Пушилин рассказал, что построят на месте "Азовстали"
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в интервью телеканалу "Беларусь 1"рассказал о том, как будут восстанавливать разрушенный регион
2024-05-27T10:21
2024-05-27T10:21
новости
азовское море
мариуполь
донецкая народная республика
денис пушилин
азовсталь
россия
новые регионы
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Пушилин напомнил, что Донбасс – это промышленной регион с большим потенциалом. Сейчас власти региона пересматривают концепции развития промышленность, учитывая санкции, агрессивные действия оппонентов и потребности внутри России. Именно поэтому, отметил Пушилин, во многих городах и районах акценты будут смещены.Он привел в пример Мариуполь, который всегда был промышленным городом, а сегодня его рассматривают как рекреационную зону. Завод "Азовсталь", с одной стороны, это крупное промышленное предприятие, рассказал он. С другой - завод наносил очень серьезный экологический ущерб."С учетом того, что предприятие сильно повреждено и экономически нецелесообразно его восстанавливать, вот мы и пришли к тому решению, что этот завод в Мариуполе не нужен. Не нужен, каким он был. Эта зона будет подготовлена, рекультивирована, зачищена под промышленный парк, под, может быть, малые промышленные предприятия. И тогда это совершенно другая картина для самого города Мариуполя", - заявил Пушилин.По словам главы региона, после окончания боевых действий Мариуполь сможет распахнуть свои двери для туристов."Нам будет что показать. Если совместить санаторно-курортное лечение с хорошим, теплым, полезным Азовским морем, музейной составляющей и патриотической направленностью, конечно, это будет привлекательным для туризма местом"", - резюмировал он.
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мариуполь
донецкая народная республика
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новости, азовское море, мариуполь, донецкая народная республика, денис пушилин, азовсталь, россия, новые регионы
Новости, Азовское море, Мариуполь, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Азовсталь, Россия, Новые регионы

"Совершенно другая картина для Мариуполя": Пушилин рассказал, что построят на месте "Азовстали"

10:21 27.05.2024
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПовседневная жизнь в Мариуполе
Повседневная жизнь в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в интервью телеканалу "Беларусь 1"рассказал о том, как будут восстанавливать разрушенный регион
Пушилин напомнил, что Донбасс – это промышленной регион с большим потенциалом. Сейчас власти региона пересматривают концепции развития промышленность, учитывая санкции, агрессивные действия оппонентов и потребности внутри России. Именно поэтому, отметил Пушилин, во многих городах и районах акценты будут смещены.
Он привел в пример Мариуполь, который всегда был промышленным городом, а сегодня его рассматривают как рекреационную зону. Завод "Азовсталь", с одной стороны, это крупное промышленное предприятие, рассказал он. С другой - завод наносил очень серьезный экологический ущерб.
"С учетом того, что предприятие сильно повреждено и экономически нецелесообразно его восстанавливать, вот мы и пришли к тому решению, что этот завод в Мариуполе не нужен. Не нужен, каким он был. Эта зона будет подготовлена, рекультивирована, зачищена под промышленный парк, под, может быть, малые промышленные предприятия. И тогда это совершенно другая картина для самого города Мариуполя", - заявил Пушилин.
По словам главы региона, после окончания боевых действий Мариуполь сможет распахнуть свои двери для туристов.
"Нам будет что показать. Если совместить санаторно-курортное лечение с хорошим, теплым, полезным Азовским морем, музейной составляющей и патриотической направленностью, конечно, это будет привлекательным для туризма местом"", - резюмировал он.
Города России. Мариуполь - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
26 октября 2023, 00:07
Город Мариуполь. Пять тысяч лет спустяМариуполь — город с необычной для нашего времени судьбой. То, что он за полтора года после катастрофических разрушений возродился почти что из пепла, знают все или почти все, кто интересуется происходящим в зоне специальной военной операции. Но есть другие признаки его особой индивидуальности
 
НовостиАзовское мореМариупольДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинАзовстальРоссияНовые регионы
 
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Заголовок открываемого материала
10:45НАТО не планирует обучать военных на Украине - Столтенберг
10:21"Совершенно другая картина для Мариуполя": Пушилин рассказал, что построят на месте "Азовстали"
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