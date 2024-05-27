"Совершенно другая картина для Мариуполя": Пушилин рассказал, что построят на месте "Азовстали"
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в интервью телеканалу "Беларусь 1"рассказал о том, как будут восстанавливать разрушенный регион
Пушилин напомнил, что Донбасс – это промышленной регион с большим потенциалом. Сейчас власти региона пересматривают концепции развития промышленность, учитывая санкции, агрессивные действия оппонентов и потребности внутри России. Именно поэтому, отметил Пушилин, во многих городах и районах акценты будут смещены.
Он привел в пример Мариуполь, который всегда был промышленным городом, а сегодня его рассматривают как рекреационную зону. Завод "Азовсталь", с одной стороны, это крупное промышленное предприятие, рассказал он. С другой - завод наносил очень серьезный экологический ущерб.
"С учетом того, что предприятие сильно повреждено и экономически нецелесообразно его восстанавливать, вот мы и пришли к тому решению, что этот завод в Мариуполе не нужен. Не нужен, каким он был. Эта зона будет подготовлена, рекультивирована, зачищена под промышленный парк, под, может быть, малые промышленные предприятия. И тогда это совершенно другая картина для самого города Мариуполя", - заявил Пушилин.
По словам главы региона, после окончания боевых действий Мариуполь сможет распахнуть свои двери для туристов.
"Нам будет что показать. Если совместить санаторно-курортное лечение с хорошим, теплым, полезным Азовским морем, музейной составляющей и патриотической направленностью, конечно, это будет привлекательным для туризма местом"", - резюмировал он.
26 октября 2023, 00:07Город Мариуполь. Пять тысяч лет спустяМариуполь — город с необычной для нашего времени судьбой. То, что он за полтора года после катастрофических разрушений возродился почти что из пепла, знают все или почти все, кто интересуется происходящим в зоне специальной военной операции. Но есть другие признаки его особой индивидуальности