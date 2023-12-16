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Денис Пушилин, биография

Денис Пушилин, биография - 16.12.2023 Украина.ру

Денис Пушилин, биография

Глава Донецкой Народной Республики

2023-12-16T06:03

2023-12-16T06:03

2023-12-16T06:03

биография

денис пушилин

днр

донецкая народная республика

ммм-2011

единая россия

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Детство и образованиеДенис родился 9 мая 1981 года в Макеевке Донецкой области в Украине. Отец – Пушилин Владимир Иванович – был русским, его папа приехал в Донбасс из села Нижний Мамон Воронежской области. Мать – Хасанова Валентина Эргашевна – родилась и выросла в Хмельницком, в Украине, хотя ее отец – Эргаш Хасанович Хасанов– родом из Узбекистана, участвовал в Великой Отечественной войне, награжден многочисленными медалями и орденами.Родители рано развелись, и растила Дениса мама, которая работала на металлургическом заводе. Воспитанием мальчика занималась в основном бабушка. Поскольку Денис был единственным мужчиной в семье, он рано повзрослел, выполнял по хозяйству различные мужские обязанности. В школе отлично учился, чтобы не расстраивать маму.Несмотря на проблемы с сердцем, Пушилин много занимался спортом: греко-римской борьбой, футболом, катался на велосипеде.В 1998 году Денис окончил Макеевский городской лицей. А после отправился в армию: служил в батальоне специального назначения Национальной гвардии Украины в Крыму.После армии Пушилин поступил в Донбасскую национальную академию строительства и архитектуры на факультет "Экономика предприятия", но не закончил вуз. Высшее образование получил уже в 2020 году в Донецкой академии управления и государственной службы при главе ДНР по специальности "Государственное и муниципальное управление".КарьераВо время учебы в вузе с 2002 года Денис работал в дистрибьюторской компании "Сладкая жизнь", которая занималась продажей кондитерских изделий. С этой компанией он был связан до 2010 года.Далее в 2011 году Пушилин стал функционером известного движения "МММ", а после на его базе создал партию "Мы имеем цель". От нее Денис пытался баллотироваться в Раду в 2013 году, но попытка была неудачной: Пушилин занял лишь 19 место из 38, набрав 0,08% голосов.Еще до начала Евромайдана и Русской Весны в Донбассе открыто высказывал свою пророссийскую позицию.Активно проявил себя во время протестного движения русскоязычного населения в Донбассе. 5 апреля 2014 года Пушилина назначили заместителем народного губернатора Донецкой области Павла Губарева. Принимал участие в провозглашении 7 апреля 2014 Донецкой Народной Республики, стал сопредседателем ее временного правительства.Далее Пушилин получил пост председателя президиума Верховного совета ДНР, на котором он пробыл с 15 мая по 18 июля 2014 года. Денис выступил сопредседателем Народного фронта Новороссии, в рамках которого были организованы первые гуманитарные конвои из России в Донбасс. Также Пушилин стал одним из организаторов общественного движения "Донецкая Республика", в котором был главой исполнительного комитета до 2017 года.С 2014 по 2018 Денис был депутатом Народного совета Донецкой Народной Республики, с ноября 2014 года занимал там пост заместителя председателя, а с 11 сентября 2015 – председателя.На переговорах Контактной группы в Минске Пушилин выступал постоянным полномочным представителем ДНР с 9 ноября 2014 по 11 сентября 2018 года.Денис с конца 2017 года был руководителем Русского центра, который помогал в интеграции Донбасса с Россией в социальных, культурных и гуманитарных вопросах.После гибели первого главы Донецкой Народной Республики Александра Захарченко Народный совет назначил Пушилина 7 сентября 2018 года временно исполняющим обязанности главы, а 11 ноября – занял пост после выборов, набрав 60,86% голосов. С 25 сентября 2018 года его избрали председателем общественного движения "Донецкая республика".21 февраля 2022 года Пушилин, как и Пасечник, обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой признать независимость Донецкой и Луганской республик из-за обострения ситуации в Донбассе. В тот же день в Кремле Путин подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР и заключил договора о сотрудничестве с главами.В том же году 23-27 сентября состоялся референдум, в результате которого большинство граждан ДНР изъявили желание, чтобы Республика вошла в состав РФ. 30 сентября Пушилин принял участие в подписании договора о принятии Донецкой Народной Республики в состав Российской Федерации.В октябре 2022 года Владимир Путин назначил Пушилина временно исполняющим главы ДНР. А 23 сентября 2023 года Денис занял пост после избрания его депутатами Народного собрания региона по представлению президента России.Пушилин является секретарем регионального отделения партии "Единая Россия" в ДНР с 21 октября 2022 года (членом партии Денис является с декабря 2021 года). Также состоит в Совете президента по развитию местного самоуправления с апреля 2023 года.Отношения и детиНа первой работе Денис познакомился со своей будущей супругой Ириной, с которой он построил крепкую семью. В браке родилось трое дочерей. Известно, что младшие дочки занимаются художественной гимнастикой. Ирина является почётным президентом федерации художественной гимнастики ДНР.Интересные факты:1. На Пушилина минимум дважды совершалось покушение. Сначала 7 июня 2014 года его автомобиль обстреляли возле ресторана "Миллениум", тогда погиб его помощник. А через неделю возле обладминистрации взорвали микроавтобус, где погибли еще двое помощников.2. Когда Денис встречался с бывшим главой ЛДПР Владимром Жириновским, тот подарил Пушилину ручку за 175 тыс. рублей.

донецкая народная республика

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биография, денис пушилин, днр, донецкая народная республика, ммм-2011, единая россия