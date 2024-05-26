Как три "степняка" степь воспевали
"Степь". Кадр из фильма
26 мая 1978 года на экраны СССР вышел фильм киностудии "Мосфильм" "Степь", снятый прославленным режиссером и актером уроженцем Херсонской губернии Сергеем Фёдоровичем Бондарчуком. И, хотя, картина не имела ошеломительного успеха, Сергей Фёдорович достиг своей цели – воздвиг "памятник нерукотворный" тому, что знал и любил с раннего детства – степи
Весной 1887 года русский писатель, прозаик, драматург, публицист, врач и общественный деятель Антон Павлович Чехов, уроженец Екатеринославской губернии, совершил путешествие по Приазовью. Он посетил: свою Родину – Таганрог, а также Новочеркасск, Рагозину балку, Луганск и Святые горы, что возле современного города Святогорск в Донецкой области. Во время этой поездки Антон Павлович делал заметки и наброски, а 9 января 1888 года приступил к написанию повести "Степь". Закончил он своё знаковое произведение меньше, чем за месяц, 3 февраля. В одном из писем Антон Павлович писал:
"Для почина взялся описать степь, степных людей и то, что я пережил в степи. Тема хорошая, пишется весело, но, к несчастью, от непривычки писать длинно, от страха написать лишнее я впадаю в крайность: каждая страница выходит компактной, как маленький рассказ…"
25 февраля повесть "Степь" опубликовали в журнале "Северный вестник" на страницах с 75-й по 167-ю. Для Чехова это стало первым произведением, на которое всерьёз обратили свое внимание критики. Ему ставили в укор безыдейность и бессобытийность, упоение мелочами быта, которые тормозят повествование и делают из повести произведение по преимуществу этнографическое. Примечательно, что и 90 лет спустя режиссеру Бондарчуку будут ставить в укор то же самое.
Русский литературовед и литературный критик князь Дмитрий Петрович Святополк-Мирский писал:
"В ней нет замечательной архитектуры ранних рассказов — это лирическая поэма, но поэма, сделанная из материала банальной, скучной и сумеречной жизни. Длинное, монотонное, бессобытийное путешествие мальчика по бесконечной степи от родной деревни до далёкого города растягивается на сто страниц, превращаясь в тоскливую, мелодичную и скучную колыбельную".
1 февраля 2020, 08:00«Болдинская осень» Антона Чехова пришлась на живописную балку в ДонбассеДонбасс широко отмечает 160-летие Антона Павловича Чехова. К этой дате в ДНР, например, выпустили почтовую марку и конверт первого дня, устроили чеховские чтения, известный художник Равиль Акмаев представил публике выставку картин, посвященных классику, бронзовый Чехов его же работы скоро украсит набережную Кальмиуса в Донецке
Результатом всех этих рецензий стало то, что для своего собрания сочинений Антон Павлович Чехов изначальный текст повести значительно переработал.
В 1962 году повесть экранизировали в первый раз. Но случилось это не на Родине писателя, а за границей усилиями трех государств: Италии, Франции и Югославии. Картина так и называлась "La steppa" (Степь), снял её итальянский режиссер Альберто Латтуада.
Забегая вперед, скажем, что третья экранизация повести Чехова также была снята за границей, во Франции, в 1982 году режиссером Жан-Жаком Гороном.
На Родине же писателя произведением заинтересовался режиссёр и актёр, уроженец Херсонской губернии Сергей Федорович Бондарчук. С самого начала своего творческого пути он вынашивал план по экранизации любимого произведения Чехова – "Степь", тем более что её действие происходило в так хорошо знакомых ему с детства местах.
И вот, 22 ноября 1960 года, по окончании работы над картиной "Судьба человека" (1959), состоялся первый худсовет Первого творческого объединения киностудии "Мосфильм", под председательством Ефима Дзигана, на котором обсуждался сценарий Бондарчука к фильму "Степь". Однако, досточтимые судьи признали, как когда-то и произведение Чехова, сценарий, который, к слову, до последней запятой соответствовал первоисточнику, безыдейным и бессобытийным, и отклонили.
Прошло 17 лет. Бондарчук снял такие шедевры отечественного кинематографа как: "Война и мир" (1965-66); совместный итальянско-советский "Ватерлоо" (1970) и "Они сражались за Родину" (1975). За фильм "Война и мир" Бондарчук в 1969 году получил премию "Оскар". После достижения таких высот ему, практически, был выдан карт-бланш какое кино снимать. И он не преминул этим правом воспользоваться.
25 сентября 2023, 08:00ИсторияСудьба БондарчукаНе часто бывает, чтобы режиссёра играли в кинофильме. Не просто вымышленного режиссёра, а реального. В слабеньком, проходном фильме "Адмиралъ" самый сильный момент – последний эпизод, где любовница Колчака, уже старая Анна Тимирёва (в исполнении Ады Роговцевой) играет в "Войне и мире" Сергея Бондарчука. В роли режиссёра – его знаменитый сын Фёдор
Закончив работу над "Они сражались за родину", Бондарчук тут же приступил к подготовке съемок фильма "Степь". На этот раз помешать ему уже никто не смог. Сценарий приняли в практически неизмененном виде – Бондарчук сохранил свое максимальное следование первоисточнику. Даже в титрах в авторах сценария указываются Бондарчук и Чехов.
Получив разрешение на экранизацию, Сергей Фёдорович приступил к подбору актеров. Не мудрствуя лукаво, он пригласил многих известных столичных актеров, которые были рады сняться в картине режиссера с мировым именем. В результате у Бондарчука в "Степи" сыграли: Владимир Седов в роли Ивана Ивановича Кузмичёва, Николай Трофимов сыграл отца Христофора Сирийского, Иван Лапиков исполнил роль странника Пантелея Захаровича Холодова, Георгий Бурков сыграл Васю, Станислав Любшин — Константина Звоныку, Иннокентий Смоктуновский — Моисея Моисеевича, Анатолий Васильев — Николая Дымова. И лишь главную роль – Егорушки сыграл простой паренёк Олег Кузнецов. Себе же Сергей Фёдорович взял одну из главных ролей – Емельяна, который воспитывает Егорушку.
Лапиков, сам степняк из Царицынской губернии, взялся за работу с огромной охотой, поскольку тоже, как и Бондарчук, пронёс любовь к степи через всю свою жизнь:
"Море? Я не понимаю море. Ну, не понимаем море, мы понимаем степь. А я люблю степь, Я полынь, запах полыни я вот ношу. Если сохранилось, я вам просто покажу. Да, сохранилось, вот, видите – запах вёшенской полыни, чабреца – пахнет чабрецом даже. Это я года полтора тому назад увез из станицы Вешенской просто от Шолохова Михаил Александровича. Видите, как мы относимся к степи?"
В фильме "Степь" звучит песня "Ковыль", "Горе мне, зеленой травушке..." Музыку для нее написал Вячеслав Овчинников, слова — Лариса Васильева.
Когда с подбором актеров закончили, приступили к выбору локаций. И тут режиссер, верный первоисточнику, принял решение снимать в Новочеркасске, Таганроге и их окрестностях, а для съёмок заглавной роли – самой степи выбрали заповедник "Хомутовская степь" в Донецкой области. На том месте, где в 1977 году проходили съёмки фильма, стоит памятный камень, который бережно сохраняется смотрителями заповедника, и стоит там и по сей день.
20 ноября 2021, 10:22Вышел в степь донецкую еврей-антисемитЕсли есть на свете памятник степи, то это фильм Сергея Бондарчука по повести Антона Чехова. Так и называется — «Степь». Удивительный парад судеб и характеров на фоне ковыльных просторов. Судьба у ленты непростая, ее чуть было не запретили. Но незаурядное произведение искусства все равно пробилось к зрителям
Фильм снимался относительно просто. Практически все съёмки проходили на "натуре", и работа над фильмом завершилась уже к концу 1977 года. В прокат лента поступила 26 мая 1978 года. Но, несмотря на то что было выпущено 552 копии, за прокатный период в СССР ленту посмотрели лишь 3,2 млн. человек – показатель для Советского Союза на пике развития его кинематографа – провальный. Однако фильм был продан за рубеж: 5 января 1979 года состоялась премьера в Финляндия, а в ноябре 1982 года в США, так что убыточной "Степь" не была.
Фильм до сих пор производит двоякое впечатление: у одних он вызывает восторг, у других – непонимание, последних больше. Это объясняется тем, что тот размеренный, вдумчивый, "буддистский" ритм жизни, который был характерен для наших предков, сменился бешенной круговертью современной жизни. Человек все время куда-то спешит, суетится, чего-то добивается, кому-то что-то доказывает. Зачем? Для чего? Большинство так никогда и не находит ответ на этот вопрос – ему просто не хватает на это времени.