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Как три "степняка" степь воспевали

Как три "степняка" степь воспевали - 26.05.2024 Украина.ру

Как три "степняка" степь воспевали

26 мая 1978 года на экраны СССР вышел фильм киностудии "Мосфильм" "Степь", снятый прославленным режиссером и актером уроженцем Херсонской губернии Сергеем Фёдоровичем Бондарчуком. И, хотя, картина не имела ошеломительного успеха, Сергей Фёдорович достиг своей цели – воздвиг "памятник нерукотворный" тому, что знал и любил с раннего детства – степи

2024-05-26T15:57

2024-05-26T15:57

2024-05-26T15:57

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Весной 1887 года русский писатель, прозаик, драматург, публицист, врач и общественный деятель Антон Павлович Чехов, уроженец Екатеринославской губернии, совершил путешествие по Приазовью. Он посетил: свою Родину – Таганрог, а также Новочеркасск, Рагозину балку, Луганск и Святые горы, что возле современного города Святогорск в Донецкой области. Во время этой поездки Антон Павлович делал заметки и наброски, а 9 января 1888 года приступил к написанию повести "Степь". Закончил он своё знаковое произведение меньше, чем за месяц, 3 февраля. В одном из писем Антон Павлович писал:"Для почина взялся описать степь, степных людей и то, что я пережил в степи. Тема хорошая, пишется весело, но, к несчастью, от непривычки писать длинно, от страха написать лишнее я впадаю в крайность: каждая страница выходит компактной, как маленький рассказ…"25 февраля повесть "Степь" опубликовали в журнале "Северный вестник" на страницах с 75-й по 167-ю. Для Чехова это стало первым произведением, на которое всерьёз обратили свое внимание критики. Ему ставили в укор безыдейность и бессобытийность, упоение мелочами быта, которые тормозят повествование и делают из повести произведение по преимуществу этнографическое. Примечательно, что и 90 лет спустя режиссеру Бондарчуку будут ставить в укор то же самое.Русский литературовед и литературный критик князь Дмитрий Петрович Святополк-Мирский писал:"В ней нет замечательной архитектуры ранних рассказов — это лирическая поэма, но поэма, сделанная из материала банальной, скучной и сумеречной жизни. Длинное, монотонное, бессобытийное путешествие мальчика по бесконечной степи от родной деревни до далёкого города растягивается на сто страниц, превращаясь в тоскливую, мелодичную и скучную колыбельную".Результатом всех этих рецензий стало то, что для своего собрания сочинений Антон Павлович Чехов изначальный текст повести значительно переработал.В 1962 году повесть экранизировали в первый раз. Но случилось это не на Родине писателя, а за границей усилиями трех государств: Италии, Франции и Югославии. Картина так и называлась "La steppa" (Степь), снял её итальянский режиссер Альберто Латтуада.Забегая вперед, скажем, что третья экранизация повести Чехова также была снята за границей, во Франции, в 1982 году режиссером Жан-Жаком Гороном.На Родине же писателя произведением заинтересовался режиссёр и актёр, уроженец Херсонской губернии Сергей Федорович Бондарчук. С самого начала своего творческого пути он вынашивал план по экранизации любимого произведения Чехова – "Степь", тем более что её действие происходило в так хорошо знакомых ему с детства местах.И вот, 22 ноября 1960 года, по окончании работы над картиной "Судьба человека" (1959), состоялся первый худсовет Первого творческого объединения киностудии "Мосфильм", под председательством Ефима Дзигана, на котором обсуждался сценарий Бондарчука к фильму "Степь". Однако, досточтимые судьи признали, как когда-то и произведение Чехова, сценарий, который, к слову, до последней запятой соответствовал первоисточнику, безыдейным и бессобытийным, и отклонили.Прошло 17 лет. Бондарчук снял такие шедевры отечественного кинематографа как: "Война и мир" (1965-66); совместный итальянско-советский "Ватерлоо" (1970) и "Они сражались за Родину" (1975). За фильм "Война и мир" Бондарчук в 1969 году получил премию "Оскар". После достижения таких высот ему, практически, был выдан карт-бланш какое кино снимать. И он не преминул этим правом воспользоваться.Закончив работу над "Они сражались за родину", Бондарчук тут же приступил к подготовке съемок фильма "Степь". На этот раз помешать ему уже никто не смог. Сценарий приняли в практически неизмененном виде – Бондарчук сохранил свое максимальное следование первоисточнику. Даже в титрах в авторах сценария указываются Бондарчук и Чехов.Получив разрешение на экранизацию, Сергей Фёдорович приступил к подбору актеров. Не мудрствуя лукаво, он пригласил многих известных столичных актеров, которые были рады сняться в картине режиссера с мировым именем. В результате у Бондарчука в "Степи" сыграли: Владимир Седов в роли Ивана Ивановича Кузмичёва, Николай Трофимов сыграл отца Христофора Сирийского, Иван Лапиков исполнил роль странника Пантелея Захаровича Холодова, Георгий Бурков сыграл Васю, Станислав Любшин — Константина Звоныку, Иннокентий Смоктуновский — Моисея Моисеевича, Анатолий Васильев — Николая Дымова. И лишь главную роль – Егорушки сыграл простой паренёк Олег Кузнецов. Себе же Сергей Фёдорович взял одну из главных ролей – Емельяна, который воспитывает Егорушку.Лапиков, сам степняк из Царицынской губернии, взялся за работу с огромной охотой, поскольку тоже, как и Бондарчук, пронёс любовь к степи через всю свою жизнь:"Море? Я не понимаю море. Ну, не понимаем море, мы понимаем степь. А я люблю степь, Я полынь, запах полыни я вот ношу. Если сохранилось, я вам просто покажу. Да, сохранилось, вот, видите – запах вёшенской полыни, чабреца – пахнет чабрецом даже. Это я года полтора тому назад увез из станицы Вешенской просто от Шолохова Михаил Александровича. Видите, как мы относимся к степи?"В фильме "Степь" звучит песня "Ковыль", "Горе мне, зеленой травушке..." Музыку для нее написал Вячеслав Овчинников, слова — Лариса Васильева.Когда с подбором актеров закончили, приступили к выбору локаций. И тут режиссер, верный первоисточнику, принял решение снимать в Новочеркасске, Таганроге и их окрестностях, а для съёмок заглавной роли – самой степи выбрали заповедник "Хомутовская степь" в Донецкой области. На том месте, где в 1977 году проходили съёмки фильма, стоит памятный камень, который бережно сохраняется смотрителями заповедника, и стоит там и по сей день.Фильм снимался относительно просто. Практически все съёмки проходили на "натуре", и работа над фильмом завершилась уже к концу 1977 года. В прокат лента поступила 26 мая 1978 года. Но, несмотря на то что было выпущено 552 копии, за прокатный период в СССР ленту посмотрели лишь 3,2 млн. человек – показатель для Советского Союза на пике развития его кинематографа – провальный. Однако фильм был продан за рубеж: 5 января 1979 года состоялась премьера в Финляндия, а в ноябре 1982 года в США, так что убыточной "Степь" не была.Фильм до сих пор производит двоякое впечатление: у одних он вызывает восторг, у других – непонимание, последних больше. Это объясняется тем, что тот размеренный, вдумчивый, "буддистский" ритм жизни, который был характерен для наших предков, сменился бешенной круговертью современной жизни. Человек все время куда-то спешит, суетится, чего-то добивается, кому-то что-то доказывает. Зачем? Для чего? Большинство так никогда и не находит ответ на этот вопрос – ему просто не хватает на это времени.

https://ukraina.ru/20200201/1026518727.html

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https://ukraina.ru/20211120/1032579900.html

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