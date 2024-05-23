https://ukraina.ru/20240523/1055250953.html

Генеральская чистка: новые аресты в Минобороны и Генштабе

Генеральская чистка: новые аресты в Минобороны и Генштабе - 23.05.2024 Украина.ру

Генеральская чистка: новые аресты в Минобороны и Генштабе

Продолжается череда громких задержаний и арестов высоких чинов в силовом блоке

2024-05-23T19:42

2024-05-23T19:42

2024-05-23T19:42

эксклюзив

россия

сво

арест

коррупция

эксперты

дмитрий евстафьев

захар прилепин

генерал

юрий кузнецов

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Сегодня, 23 мая, стало известно, что военный суд оставил в СИЗО главного кадровика Минобороны Юрия Кузнецова, обвиняемого в получении взятки. По аналогичному обвинению месяц назад арестовали замминистра обороны Тимура Иванова.Также 23 мая задержали начальника Главного управления связи ВС РФ и замглавы Генштаба генерал-лейтенанта Вадима Шамарина и начальника управления Департамента Минобороны России по обеспечению государственного оборонного заказа Владимира Вертелецкого. Первому предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере, второму ─ в злоупотреблении должностными полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал данные новости как последовательную борьбу с коррупцией."Борьба с коррупцией — это последовательная работа. Это не кампания, это постоянно продолжающаяся работа… Но ни о какой кампанейщине речь здесь, конечно, не идет. Она продолжается во всех ведомствах — будь то федеральные ведомства, будь то муниципальный уровень" - заявил Песков.Эксперты высказали свои мнения по поводу того, как "генералопад" отразится на дальнейшем продвижении СВО.Политолог Дмитрий ЕвстафьевАресты последнего времени, причем не только в военной среде [...] произошли не потому, что кто-то воровал. И даже не потому, что кто-то слишком много воровал. Слишком демонстративно кичился роскошью. Аресты происходят потому, что кто-то не смог остановиться, несмотря на многократные предостережения и нарастание военной опасности. Такие люди для нашего государства вообще "лишние". Но особенно они "лишние" "здесь и сейчас". Но и сами по себе аресты являются мерой предостережения. И любопытно будет посмотреть, кто это предостережение и в этот не услышит. Уверен, что найдутся и такие. И еще: про "здесь и сейчас". Если бы мы "играли на ничью", все перестановки вполне можно было бы осуществить после "замораживания", или как бы это еще назвали. Что и ожидало большинство экспертов. Максимум, что могло быть сейчас - тихие перестановки "вбок". Я пока не готов говорить твердо, но то, что решились на такую жёсткую встряску, невзирая на должности и имидж, говорит о том, что "концепция изменилась".Политолог Алексей ЧадаевЯ так скажу. Антикоррупционные расследования по разным там генералам — это, конечно, хорошо. Но радоваться будем не тогда, когда кого-то там со звёздами сажают, а тогда, когда на фронте появится надёжная и защищённая цифровая связь. Если путь к этому именно таков — ура и вперёд. Но важно всё же ехать, а не только шашечки-клеточки.Политический обозреватель Андрей ПерлаКучно пошли аресты. Вот теперь действительно кучно. Четыре уже, кажется зама минобороны. И начальник ФСИН по Московской области. И еще один генерал. И куча регионалов. И это только, можно сказать, на разогрев. ...И будет глава в учебнике истории. "Путинские чистки 24-го года"... Для чего? Да для мобилизации общества, конечно. Для закрепления уровня доверия Главе государства. Как ответ на общественный запрос. На справедливость. На "раскулачивание". На то, чтобы зажравшееся начальство почувствовало на себе...С точки зрения создания общества военного времени - эффективно. Жестоко, небезопасно, но эффективно.Военный блогер Михаил (Рыбарь) ЗвинчукВообще, нынешние аресты и задержания по подозрению в получении взятки руководства Минобороны России максимально логичны с точки зрения сохранения целостности системы: ▪️арестовать по подозрению в госизмене (нанесение ущерба либо слив информации противнику) — это масштабные репутационные потери; ▪️в коррупции не замазался только ленивый: достаточно понять, с какого конца распутывать. Потому что если даже начальник чист, то у одного из его подчиненных органов точно рыльце в пуху (а это уже недоработка руководителя, поэтому его не может не зацепить);▪️материалов о коррупционных преступлениях хватает: датируются они предыдущими годами, просто ждали своего часа. И получается в сумме идеальная ситуация для всех: бойцы на фронте получают порцию позитива, команда нового министра обороны обеспечивает себе громкий старт, проблемы начинают тут же решаться (и неважно, что просто ВПК и другие компоненты решения разгонять начали сильно заранее), а простое население торжествует. Подход "Лови вора!" в российских политтехнологиях (да и не только российских) всегда срабатывал как надо.Журналист Семен УраловПлотно пошли задержания и аресты генералов. Что-то не видать эмоциональных качелей в исполнении отечественных ЛОМов. Видать, эта тема не очень хорошо монетизируется. Непонятно, на что донаты собирать и на какую эмоцию давить.Писатель Захар ПрилепинТакие крупные чины из МО валятся. И тут, конечно же, неизбежно вспоминаются наши (боевые) тыловые блогеры на [подхвате] у, должно быть, этих же чинов, что два года подряд затаптывали легендарных военкоров в пыль и грязь - за любые попытки "вскрыть недостатки" и выправить положение. …Но кто старое помянет, тому… новую ботоферму пришлют в комментарии. Остаётся только дождаться, как те же самые (боевые) тыловые блогеры начнут топить своих вчерашних сановных заказчиков. Ибо - заказчики сменились.Публицист Андрей МедведевВообще не понятно, какие претензии и вопросы могут быть к генералу. В армии со связью же все нормально. Рации есть, и даже Моторолы, разведывательно-ударные комплексы есть, даже Старлинки есть. Хотя... Может быть дело в том, что это всё закуплено и налажено волонтёрами? И в том, что даже танковые подразделения обеспечивали станциями на народные деньги? А простенькие китайские Баофенги стали одним из главных средств связи в звене отделение-взвод-рота? Помнится, как шапкозакидатели в падучей бились, доказывая, что те, кто говорит о проблемах связи в войсках, это, дескать, предатели, дураки, и со своих диванов ничего не понимают. Ну да. Судя по последним событиям всё так и есть.Военный волонтер Роман АлехинА вот и продолжение по привлечению к ответственности коррупционеров в Минобороне.Будете удивлены, но и это ещё не всё, потому что это уже называется системная работа, для которой появилась та самая пресловутая политическая воля.Оборонное ведомство будет очищено от коррупции, насколько хватит сил у славных оперов ДВКР (Департамент военной контрразведки ФСБ РФ - ред.).Главный вопрос у каждого, как в тылу, так и на фронте: кто придёт вместо них. И именно по назначениям мы поймём, какие реальные изменения будут у нас в скором времени. Но информация, которая поступает, вселяет надежду!Украинский журналист Антон ГураЗадержанный начальник управления Департамента обеспечения оборонного заказа Владимир Вертелецкий подозревается в получении взятки от коммерсанта.Ох у них там качели.Ещё один чиновник из МО РФ.Может всех Иванов сдаёт ?Давайте и у нас так, одного высокого и всех сдаст.Читайте также: Задержание главного кадровика Минобороны: кто такой Юрий Кузнецов, в чем его обвиняют

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