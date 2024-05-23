Генеральская чистка: новые аресты в Минобороны и Генштабе
Продолжается череда громких задержаний и арестов высоких чинов в силовом блоке
Сегодня, 23 мая, стало известно, что военный суд оставил в СИЗО главного кадровика Минобороны Юрия Кузнецова, обвиняемого в получении взятки. По аналогичному обвинению месяц назад арестовали замминистра обороны Тимура Иванова.
Также 23 мая задержали начальника Главного управления связи ВС РФ и замглавы Генштаба генерал-лейтенанта Вадима Шамарина и начальника управления Департамента Минобороны России по обеспечению государственного оборонного заказа Владимира Вертелецкого. Первому предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере, второму ─ в злоупотреблении должностными полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал данные новости как последовательную борьбу с коррупцией.
"Борьба с коррупцией — это последовательная работа. Это не кампания, это постоянно продолжающаяся работа… Но ни о какой кампанейщине речь здесь, конечно, не идет. Она продолжается во всех ведомствах — будь то федеральные ведомства, будь то муниципальный уровень" - заявил Песков.
Эксперты высказали свои мнения по поводу того, как "генералопад" отразится на дальнейшем продвижении СВО.
Политолог Дмитрий Евстафьев
Аресты последнего времени, причем не только в военной среде [...] произошли не потому, что кто-то воровал. И даже не потому, что кто-то слишком много воровал. Слишком демонстративно кичился роскошью. Аресты происходят потому, что кто-то не смог остановиться, несмотря на многократные предостережения и нарастание военной опасности.
Такие люди для нашего государства вообще "лишние". Но особенно они "лишние" "здесь и сейчас". Но и сами по себе аресты являются мерой предостережения. И любопытно будет посмотреть, кто это предостережение и в этот не услышит. Уверен, что найдутся и такие.
И еще: про "здесь и сейчас". Если бы мы "играли на ничью", все перестановки вполне можно было бы осуществить после "замораживания", или как бы это еще назвали. Что и ожидало большинство экспертов. Максимум, что могло быть сейчас - тихие перестановки "вбок".
Я пока не готов говорить твердо, но то, что решились на такую жёсткую встряску, невзирая на должности и имидж, говорит о том, что "концепция изменилась".
Политолог Алексей Чадаев
Я так скажу. Антикоррупционные расследования по разным там генералам — это, конечно, хорошо. Но радоваться будем не тогда, когда кого-то там со звёздами сажают, а тогда, когда на фронте появится надёжная и защищённая цифровая связь. Если путь к этому именно таков — ура и вперёд. Но важно всё же ехать, а не только шашечки-клеточки.
17:01Экс-командующего 58-й армией ВС РФ Попова обвинили в хищении 130 млн рублей на строительстве укрепленийБолее 1700 тонн изделий металлопроката, закупленных администрацией Запорожской области для строительства фортификационных сооружений на фронте, украл бывший командующий 58-й армией ВС РФ Иван Попов. Об этом в четверг сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко
Политический обозреватель Андрей Перла
Кучно пошли аресты. Вот теперь действительно кучно.
Четыре уже, кажется зама минобороны. И начальник ФСИН по Московской области. И еще один генерал. И куча регионалов. И это только, можно сказать, на разогрев.
...И будет глава в учебнике истории. "Путинские чистки 24-го года"... Для чего? Да для мобилизации общества, конечно. Для закрепления уровня доверия Главе государства. Как ответ на общественный запрос. На справедливость. На "раскулачивание". На то, чтобы зажравшееся начальство почувствовало на себе...
С точки зрения создания общества военного времени - эффективно. Жестоко, небезопасно, но эффективно.
Военный блогер Михаил (Рыбарь) Звинчук
Вообще, нынешние аресты и задержания по подозрению в получении взятки руководства Минобороны России максимально логичны с точки зрения сохранения целостности системы:
▪️арестовать по подозрению в госизмене (нанесение ущерба либо слив информации противнику) — это масштабные репутационные потери;
▪️в коррупции не замазался только ленивый: достаточно понять, с какого конца распутывать. Потому что если даже начальник чист, то у одного из его подчиненных органов точно рыльце в пуху (а это уже недоработка руководителя, поэтому его не может не зацепить);
▪️материалов о коррупционных преступлениях хватает: датируются они предыдущими годами, просто ждали своего часа. И получается в сумме идеальная ситуация для всех: бойцы на фронте получают порцию позитива, команда нового министра обороны обеспечивает себе громкий старт, проблемы начинают тут же решаться (и неважно, что просто ВПК и другие компоненты решения разгонять начали сильно заранее), а простое население торжествует.
Подход "Лови вора!" в российских политтехнологиях (да и не только российских) всегда срабатывал как надо.
Журналист Семен Уралов
Плотно пошли задержания и аресты генералов. Что-то не видать эмоциональных качелей в исполнении отечественных ЛОМов. Видать, эта тема не очень хорошо монетизируется. Непонятно, на что донаты собирать и на какую эмоцию давить.
Писатель Захар Прилепин
Такие крупные чины из МО валятся. И тут, конечно же, неизбежно вспоминаются наши (боевые) тыловые блогеры на [подхвате] у, должно быть, этих же чинов, что два года подряд затаптывали легендарных военкоров в пыль и грязь - за любые попытки "вскрыть недостатки" и выправить положение.
…Но кто старое помянет, тому… новую ботоферму пришлют в комментарии. Остаётся только дождаться, как те же самые (боевые) тыловые блогеры начнут топить своих вчерашних сановных заказчиков. Ибо - заказчики сменились.
16:40СК России раскрыл детали ареста начальника Главного управления связи ВС РФ Шамарина Взятку в размере 36 миллионов рублей с апреля 2016-го по октябрь 2023 года получил начальник Главного управления связи – заместитель начальника Генерального штаба ВС РФ генерал-лейтенант Вадим Шамарин, в отношении него возбуждено уголовное дело, сообщили в российском Следкоме
Публицист Андрей Медведев
Вообще не понятно, какие претензии и вопросы могут быть к генералу. В армии со связью же все нормально. Рации есть, и даже Моторолы, разведывательно-ударные комплексы есть, даже Старлинки есть.
Хотя... Может быть дело в том, что это всё закуплено и налажено волонтёрами? И в том, что даже танковые подразделения обеспечивали станциями на народные деньги? А простенькие китайские Баофенги стали одним из главных средств связи в звене отделение-взвод-рота?
Помнится, как шапкозакидатели в падучей бились, доказывая, что те, кто говорит о проблемах связи в войсках, это, дескать, предатели, дураки, и со своих диванов ничего не понимают. Ну да. Судя по последним событиям всё так и есть.
Военный волонтер Роман Алехин
А вот и продолжение по привлечению к ответственности коррупционеров в Минобороне.
Будете удивлены, но и это ещё не всё, потому что это уже называется системная работа, для которой появилась та самая пресловутая политическая воля.
Оборонное ведомство будет очищено от коррупции, насколько хватит сил у славных оперов ДВКР (Департамент военной контрразведки ФСБ РФ - ред.).
Главный вопрос у каждого, как в тылу, так и на фронте: кто придёт вместо них. И именно по назначениям мы поймём, какие реальные изменения будут у нас в скором времени. Но информация, которая поступает, вселяет надежду!
Украинский журналист Антон Гура
Задержанный начальник управления Департамента обеспечения оборонного заказа Владимир Вертелецкий подозревается в получении взятки от коммерсанта.
Ох у них там качели.
Ещё один чиновник из МО РФ.
Может всех Иванов сдаёт ?
Давайте и у нас так, одного высокого и всех сдаст.