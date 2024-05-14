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Задержание главного кадровика Минобороны: кто такой Юрий Кузнецов, в чем его обвиняют

Задержание главного кадровика Минобороны: кто такой Юрий Кузнецов, в чем его обвиняют - 14.05.2024 Украина.ру

Задержание главного кадровика Минобороны: кто такой Юрий Кузнецов, в чем его обвиняют

Следственный комитет РФ 14 мая сообщил о задержании начальника Главного управления кадров Министерства обороны генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова. Ему вменяют в вину получение взятки в особо крупном размере

2024-05-14T11:48

2024-05-14T11:48

2024-05-14T11:48

эксклюзив

юрий кузнецов

минобороны рф

задержание

россия

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Взятка в особо крупном размереО задержании Кузнецова накануне сообщил ряд телеграм-каналов со ссылкой на свои источники. Официально этот факт подтвердился на следующий день."Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело в отношении начальника управления кадров Министерства обороны РФ Юрия Кузнецова. Он подозревается в получении взятки в особо крупном размере (ч.6 ст. 290 УК РФ)", - говорится в сообщении Следкома.Отмечается, что уголовное дело касается периода 2021-2023 гг., когда Кузнецов занимал должность начальника 8-го управления Генерального штаба (отвечает за работу Службы защиты гостайны).СК проинформировал, что Кузнецов "получил взятку от коммерческих структур за совершение определенных действий в их пользу".Решением суда Кузнецову вынесена мера пресечения в виде заключения под стражу."Возникает справедливый вопрос, что же это за коммерческие структуры, которые дали взятку в подобных размерах. Поставка оборудования? Обеспечение защиты информации? Или что-то еще, касающееся как раз-таки сохранности конфиденциальных сведений? Простор для фантазии просто колоссальный", - прокомментировал сообщение СК телеграм-канал "Рыбарь".Биография КузнецоваКузнецов родился в 1969 году в городе Рузаевке, Мордовия.В 1990 году окончил Краснодарское высшее военное училище. В разное время также заканчивал Военную академию ракетных войск стратегического назначения и академию Генштаба.На сайте Министерства обороны сказано, что он проходил службу на различных должностях службы защиты государственной тайны.В 2010 году Кузнецов был назначен начальником 8-го управления Генштаба, где проработал до 2023 года.В мае прошлого года получил назначение начальником Главного управления кадров Минобороны.Кузнецов награжден орденом Александра Невского, орденом "За военные заслуги", орденом Почета и многими медалями. Заслуженный военный специалист РФ, кандидат технических наук, говорится на сайте ведомства.Последние упоминания Кузнецова на официальных ресурсах Минобороны датированы апрелем этого года. Так, начальник Главного управления кадров принял участие в награждении бойцов СВО в одном из госпиталей, а также принял участие в совещании в войсках Южного военного округа.Задержание Тимура ИвановаЗа последний неполный месяц это уже второе задержание в руководстве Минобороны. Ранее, 24 апреля, СК сообщил об аресте Тимура Иванова – заместителя министра, курировал имущественные вопросы, строительство, жилищные вопросы.По данным следствия, Иванов вместе с двумя подельниками-бизнесменами вступили в сговор с третьими лицами и за взятку в особо крупном размере "оказали услугу имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ" для нужд Минобороны.В отличие от Кузнецова, который всю жить служил в армейских структурах, Иванов пришел в оборонное ведомство только в 2016 году. До этого он занимался предпринимательством, работал в топливно-энергетическом комплексе, а также занимал должность заместителя председателя правительства Подмосковье при губернаторе Сергее Шойгу.С 2013 по 2016 гг. Иванов возглавлял компанию "Оборонстрой", подведомственную Минобороны.О деталях дела Иванова и подробностях его биографии читайте в материале издания Украина.ру Дело строителей: всё о задержании замминистра обороны Тимура Иванова.Перестановки в МинобороныВ воскресенье, 12 мая, президент РФ Владимир Путин предложил кандидатуру бывшего вице-премьера Андрея Белоусова на должность министра обороны страны. Это произошло в рамках процедуры назначения нового правительства, предыдущий состав Кабмина по закону ушел в отставку после инаугурации главы государства 7 мая.Кандидатура Белоусова была внесена на рассмотрение в Совет Федерации, накануне он выступил перед сенаторами во время консультаций.Подробнее о новом министре обороны, которым он станет в случае одобрения Совфеда, причинах именно такого кадрового решения читайте в материале издания Украина.ру Война интеллектов и ресурсов: почему Путин выбрал Белоусова.Решением президента предыдущий министр обороны Сергей Шойгу стал секретарем Совета безопасности. Занимавший эту должность Николай Патрушев 14 мая был назначен помощником Владимира Путина.Должность помощника главы государства получил также губернатор Тульской области, бывший заместитель главы Минобороны Алексей Дюмин, которого ряд СМИ пророчил на должности в силовом блоке.

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эксклюзив, юрий кузнецов, минобороны рф, задержание, россия