Когда украинцы начнут активно бороться с режимом Зеленского: Стариков о кровавых жерновах войны
Писатель, публицист, член Центрального совета социалистической партии "Справедливая Россия — За правду" Николай Стариков в эфире Украина.ру прокомментировал смерть президента Ирана Эбрахима Раиси и череду покушений на лидеров государств, противодействующих диктату США. Кроме того, он рассказал о том, как в мире окончательно отмирает старая колониальная система и как укрепляется союз России и Китая.
00:28 – смерть президента Ирана: несчастный случай или заговор?
04:33 – глава Восточного Азербайджана погиб вместе с Раиси: кому это выгодно?
06:10 – бои в Новой Каледонии: что не поделили французские военные с местными жителями?
11:04 – о том, как в мире окончательно отмирает старая колониальная система;
13:06 – сближение Китая и России: почему Запад делает всё для этого возможное?
19:06 – срок полномочий Зеленского заканчивается: что дальше?
00:28 – смерть президента Ирана: несчастный случай или заговор?
04:33 – глава Восточного Азербайджана погиб вместе с Раиси: кому это выгодно?
06:10 – бои в Новой Каледонии: что не поделили французские военные с местными жителями?
11:04 – о том, как в мире окончательно отмирает старая колониальная система;
13:06 – сближение Китая и России: почему Запад делает всё для этого возможное?
19:06 – срок полномочий Зеленского заканчивается: что дальше?