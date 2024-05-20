https://ukraina.ru/20240520/1055179882.html

Когда украинцы начнут активно бороться с режимом Зеленского: Стариков о кровавых жерновах войны

Когда украинцы начнут активно бороться с режимом Зеленского: Стариков о кровавых жерновах войны - 20.05.2024 Украина.ру

Когда украинцы начнут активно бороться с режимом Зеленского: Стариков о кровавых жерновах войны

Писатель, публицист, член Центрального совета социалистической партии "Справедливая Россия — За правду" Николай Стариков в эфире Украина.ру прокомментировал... Украина.ру, 20.05.2024

2024-05-20T16:03

2024-05-20T16:03

2024-05-20T16:03

видео

николай стариков

эбрахим (ибрахим) раиси

владимир зеленский

иран

россия

китай

запад

сво

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Писатель, публицист, член Центрального совета социалистической партии "Справедливая Россия — За правду" Николай Стариков в эфире Украина.ру прокомментировал смерть президента Ирана Эбрахима Раиси и череду покушений на лидеров государств, противодействующих диктату США. Кроме того, он рассказал о том, как в мире окончательно отмирает старая колониальная система и как укрепляется союз России и Китая. 00:28 – смерть президента Ирана: несчастный случай или заговор? 04:33 – глава Восточного Азербайджана погиб вместе с Раиси: кому это выгодно? 06:10 – бои в Новой Каледонии: что не поделили французские военные с местными жителями? 11:04 – о том, как в мире окончательно отмирает старая колониальная система; 13:06 – сближение Китая и России: почему Запад делает всё для этого возможное? 19:06 – срок полномочий Зеленского заканчивается: что дальше?

иран

россия

китай

запад

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, николай стариков, эбрахим (ибрахим) раиси, владимир зеленский, иран, россия, китай, запад, сво, видео