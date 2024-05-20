Когда украинцы начнут активно бороться с режимом Зеленского: Стариков о кровавых жерновах войны - 20.05.2024 Украина.ру
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Когда украинцы начнут активно бороться с режимом Зеленского: Стариков о кровавых жерновах войны
Когда украинцы начнут активно бороться с режимом Зеленского: Стариков о кровавых жерновах войны - 20.05.2024 Украина.ру
Когда украинцы начнут активно бороться с режимом Зеленского: Стариков о кровавых жерновах войны
Писатель, публицист, член Центрального совета социалистической партии "Справедливая Россия — За правду" Николай Стариков в эфире Украина.ру прокомментировал... Украина.ру, 20.05.2024
2024-05-20T16:03
2024-05-20T16:03
видео
николай стариков
эбрахим (ибрахим) раиси
владимир зеленский
иран
россия
китай
запад
сво
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Писатель, публицист, член Центрального совета социалистической партии "Справедливая Россия — За правду" Николай Стариков в эфире Украина.ру прокомментировал смерть президента Ирана Эбрахима Раиси и череду покушений на лидеров государств, противодействующих диктату США. Кроме того, он рассказал о том, как в мире окончательно отмирает старая колониальная система и как укрепляется союз России и Китая. 00:28 – смерть президента Ирана: несчастный случай или заговор? 04:33 – глава Восточного Азербайджана погиб вместе с Раиси: кому это выгодно? 06:10 – бои в Новой Каледонии: что не поделили французские военные с местными жителями? 11:04 – о том, как в мире окончательно отмирает старая колониальная система; 13:06 – сближение Китая и России: почему Запад делает всё для этого возможное? 19:06 – срок полномочий Зеленского заканчивается: что дальше?
иран
россия
китай
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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видео, николай стариков, эбрахим (ибрахим) раиси, владимир зеленский, иран, россия, китай, запад, сво, видео
Видео, Николай Стариков, Эбрахим (Ибрахим) Раиси, Владимир Зеленский, Иран, Россия, Китай, Запад, СВО

Когда украинцы начнут активно бороться с режимом Зеленского: Стариков о кровавых жерновах войны

16:03 20.05.2024
 
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Писатель, публицист, член Центрального совета социалистической партии "Справедливая Россия — За правду" Николай Стариков в эфире Украина.ру прокомментировал смерть президента Ирана Эбрахима Раиси и череду покушений на лидеров государств, противодействующих диктату США. Кроме того, он рассказал о том, как в мире окончательно отмирает старая колониальная система и как укрепляется союз России и Китая.

00:28 – смерть президента Ирана: несчастный случай или заговор?
04:33 – глава Восточного Азербайджана погиб вместе с Раиси: кому это выгодно?
06:10 – бои в Новой Каледонии: что не поделили французские военные с местными жителями?
11:04 – о том, как в мире окончательно отмирает старая колониальная система;
13:06 – сближение Китая и России: почему Запад делает всё для этого возможное?
19:06 – срок полномочий Зеленского заканчивается: что дальше?
 
ВидеоНиколай СтариковЭбрахим (Ибрахим) РаисиВладимир ЗеленскийИранРоссияКитайЗападСВО
 
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