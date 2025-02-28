https://ukraina.ru/20250228/1061427569.html

Трамп пообещал вернуть Украине территории, хотя бы частично. Что за этим стоит?

Трамп пообещал вернуть Украине территории, хотя бы частично. Что за этим стоит? - 28.02.2025 Украина.ру

Трамп пообещал вернуть Украине территории, хотя бы частично. Что за этим стоит?

Президент США Дональд Трамп пообещал переговоры о возвращении территорий Украине "если это возможно". Такое заявление он сделал на встрече в Белом доме с премьером Великобритании Киром Стармером

2025-02-28T12:32

2025-02-28T12:32

2025-02-28T12:57

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Днем ранее, отвечая на соответствующий вопрос журналиста, спросившего, стоит ли возвращать территории Украине, Трамп сначала предложил представителю прессы самому забрать их у России, однако позже смягчил тон и отметил, что "мы сделаем все возможное, чтобы заключить наилучшее соглашение для обеих сторон. Но что касается Украины - мы постараемся очень сильно, чтобы они смогли вернуть как можно больше".Интересно, что ранее и сам Трамп, и глава Пентагона Пит Хегсет заявляли, что считают маловероятным возвращение Украины к границам 2014 года.Реагируя на слова лидера США, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подчеркнул, что территории, которые стали субъектами Российской Федерации и записаны в Конституции РФ,В то же время официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что позиция нового президента США напрямую соотносится со словами министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова о невозможности остановки конфликта по линии соприкосновения."Напрямую соотносится, потому что Дональд Трамп сказал, что это будет сложно. Это говорит о том, что все всё понимают", - отметила Захарова.Большинство экспертов склоняются к тому, что территориальная активность Трампа связана с его интересом к редкоземельным металлам, которые он потребовал от Киева в счет долга за оказанную ранее военную помощь.Дело в том, что параллельно президент РФ Владимир Путин предложил американскому лидеру покупать у Москвы эти самые минералы. Автор издания Украина.ру Павел Котов отметил, что таким образом российский лидер не только пригласил США к снятию санкций, но и признанию Вашингтоном новых российских территорий: Путин продемонстрировал Трампу, чем США выгодно признание новых регионов.И в этой ситуации Вашингтон заинтересован в том, чтобы украинских территорий было больше, потому что тогда США смогут получить больше ресурсов в счет долга. Этой версии, в частности, придерживается политолог Иван Мезюхо в интервью "Известиям".Однако, добавил он, Трамп все же намерен сохранить за Украиной государственность, чтобы иметь у границ с Россией подконтрольного вассала.Историк, политолог Руслан Калинчук в комментарии изданию Украина.ру заявил, что в целом история с редкоземельными металлами и заявлениями Трампа о дележе территорий больше похожа на отвлекающий маневр. Основания так думать, пояснил он, очень простые: точных данных о количестве минералов на указанных землях нет, а рынок редкоземов очень узкий, объем его доходов в мире оценивается примерно в 12-12,5 млрд долларов, "то есть не баснословная прибыль"."Возможно, американцы хотели бы отхватить электростанции, остатки неприватизированной земли, порты. Но фокус в том, что Зеленский это уже не раз продал. Вся украинская инфраструктура продана Великобритании в рамках столетнего договора. Более того, Зеленский еще раз продал это все [американской международной инвестиционной компании] BlackRock", - сказал политолог.Эксперт института стран СНГ, кандидат экономических наук Александр Дудчак в комментарии изданию Украина.ру отметил, что Трамп в последнее время не блещет последовательностью, да и его слова в целом ничего не значат, в отличие от реальных дел. В числе таковых, например, состоявшаяся накануне встреча представителей России и США по теме восстановления работы посольств.Пару дней назад старший научный сотрудник Финского института международных отношений Юсси Лассила в интервью STT отметил, что на самом деле разговоры нового президента США могут оказаться лишь словами, а на деле он сделает беспрецедентные уступки России вплоть до пересмотра границ НАТО, "отмотав" альянс к границам 1997 года. То есть аннулирует членства Финляндии и Швеции.И хотя эта финская версия вообще уже звучит фантастически, все же исключить желание (а покеа не действия!) по коренной переделке мира, которое явно "зудит" во всех выступлениях Трампа, вполне вероятно, но пока как слова и заявления. А вот дойдет ли до реальности по перестройке мира - большой вопрос.Кстати, накануне американская газета The New York Times (NYT) сообщила, что подписать соглашение по добыче редкоземельных металлов киевскому режиму прошлой осенью предлагала еще предыдущая американская администрация под управлением Джо Байдена. Однако представители киевского режима каждый раз уходили от заключения такой сделки: Обещал дать еще Байдену: почему Зеленский "сливается" с редкоземельных клятв.

https://ukraina.ru/20250227/1061411590.html

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Марина Полякова

дональд трамп, мария захарова, сергей лавров, дмитрий песков, эксклюзив, россия, украина, сша, владимир путин, владимир зеленский, украина.ру, пентагон, снг, территория, курская область, нато