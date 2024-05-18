Говядина и топинамбур не впечатлили: американист посчитал деньги России и Китая - 18.05.2024 Украина.ру
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Говядина и топинамбур не впечатлили: американист посчитал деньги России и Китая
Говядина и топинамбур не впечатлили: американист посчитал деньги России и Китая - 18.05.2024 Украина.ру
Говядина и топинамбур не впечатлили: американист посчитал деньги России и Китая
В интервью изданию Украина.ру политолог, американист Грег Вайнер заявил, что мировые инвестиции в Китай упали на 80%, "это страшная цифра, у Китая просто нет денег"
2024-05-18T06:00
2024-05-18T06:00
китай
россия
экономика
пекин
владимир путин
москва
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Эксперт считает, что из-за падения инвестиций в Китай, уникальное предложение России может его заинтересовать.По поводу экономического сотрудничества Китая и России в интервью изданию Украина.ру также высказался политический обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко."Надо учитывать, что российская экономика во многом самодостаточна. Она ориентирована, как любая другая, на внешнюю торговлю сейчас, но она может существовать даже в рамках автаркии (самообеспеченность замкнутого производства - Ред.). А весь китайский экономический рост — это работа на западных рынках, с западными партнёрами. И для Китая экономические санкции угроза закрытия рынков, угроза введения заградительных пошлин опасны", - описал экономическую ситуацию Ищенко.Он добавил, что в рамках глобальной экономической стагнации у Китая тоже идёт торможение экономики, для государства с 1,5 миллиардами человек — это очень существенно."На уровне государственных властей у нас полное взаимопонимание, нет никаких особых проблем. Политики никогда не строят иллюзий по поводу вечной дружбы. Вечной дружбы в политике не бывает. Когда-нибудь, наверное, Китай не будет нашим союзником", - заключил эксперт.Ростислав Ищенко: Россия и Китай объединились против Запада, но в политике не бывает вечной дружбыРанее в интервью изданию Украина.ру китаист, руководитель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Карнеев отметил, что Китай не может просто так отмахнуться от требований американцев. Так как между Пекином и Вашингтоном торговый оборот 750 млрд долларов."Китай должен проявлять гибкость, не желая рвать отношения с американцами и обострять российско-китайские отношения. Должны быть найдены компромиссы", - подытожил Карнеев.Андрей Карнеев о грядущем визите Путина в КНР и о том, станет ли Украина Восточной Азией завтрашнего дняВ среду, 15 мая, Владимир Путин совершил первый зарубежный визит после инаугурации в Китай. По результатам визита было подписано десять соглашений.Среди подписанных соглашений — меморандум о медиасотрудничестве, соглашение об обмене информацией и странами, идейная концепция развития острова Большой Уссурийский, меморандум о содействии развитию сотрудничества в сфере инфраструктурного и инженерного строительства, протоколы о требованиях к говядине и топинамбуру, экспортируемым китайцам, меморандум экспертного форума стран БРИКС. Также соглашение о создании трансграничного резервата "Земля больших кошек", меморандум о правительстве между Китайским комитетом по содействию международной торговле и общественной организацией "Деловая Россия"."Особо отмечу рост российского экспорта продовольствия на китайский рынок – более чем в полтора раза, до 7,6 миллиарда долларов. В целом же двусторонний товарооборот сельхозпродукции увеличился на 40 процентов до 9,7 миллиарда долларов", — заявил Владимир Путин.В марте 2023 года председатель КНР Си Цзиньпин после инаугурации совершил свой первый визит в должности в Москву.Полный текст интервью Жидкий газ на лед. Грег Вайнер о том, что может предложить Путин и принять Си читайте на сайте Украина.ру.
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китай, россия, экономика, пекин, владимир путин, москва
Китай, Россия, экономика, Пекин, Владимир Путин, Москва

Говядина и топинамбур не впечатлили: американист посчитал деньги России и Китая

06:00 18.05.2024
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин прибыл в Китай с официальным визитом
Президент Владимир Путин прибыл в Китай с официальным визитом
© POOL
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В интервью изданию Украина.ру политолог, американист Грег Вайнер заявил, что мировые инвестиции в Китай упали на 80%, "это страшная цифра, у Китая просто нет денег"

"Подписанные договоры о говядине и топинамбуре меня не очень впечатлили. По линии БРИКС и ранее шло сотрудничество. Хочется фундаментальной конкретики, каких-то важных и выгодных обеим странам договоренностей. Чтобы это обеспечило резкий рост торговли странам. Я обратил внимание на цифру, которую Владимир Путин назвал по российскому экспорту продовольствия в Китай — 7,6 миллиарда долларов. Это не так много по сравнению с западными поставками", - объяснил Вайнер.

Эксперт считает, что из-за падения инвестиций в Китай, уникальное предложение России может его заинтересовать.
По поводу экономического сотрудничества Китая и России в интервью изданию Украина.ру также высказался политический обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко.
"Надо учитывать, что российская экономика во многом самодостаточна. Она ориентирована, как любая другая, на внешнюю торговлю сейчас, но она может существовать даже в рамках автаркии (самообеспеченность замкнутого производства - Ред.). А весь китайский экономический рост — это работа на западных рынках, с западными партнёрами. И для Китая экономические санкции угроза закрытия рынков, угроза введения заградительных пошлин опасны", - описал экономическую ситуацию Ищенко.
Он добавил, что в рамках глобальной экономической стагнации у Китая тоже идёт торможение экономики, для государства с 1,5 миллиардами человек — это очень существенно.
"На уровне государственных властей у нас полное взаимопонимание, нет никаких особых проблем. Политики никогда не строят иллюзий по поводу вечной дружбы. Вечной дружбы в политике не бывает. Когда-нибудь, наверное, Китай не будет нашим союзником", - заключил эксперт.
Ростислав Ищенко: Россия и Китай объединились против Запада, но в политике не бывает вечной дружбы
Ранее в интервью изданию Украина.ру китаист, руководитель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Карнеев отметил, что Китай не может просто так отмахнуться от требований американцев. Так как между Пекином и Вашингтоном торговый оборот 750 млрд долларов.
"Китай должен проявлять гибкость, не желая рвать отношения с американцами и обострять российско-китайские отношения. Должны быть найдены компромиссы", - подытожил Карнеев.
Андрей Карнеев о грядущем визите Путина в КНР и о том, станет ли Украина Восточной Азией завтрашнего дня
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В среду, 15 мая, Владимир Путин совершил первый зарубежный визит после инаугурации в Китай. По результатам визита было подписано десять соглашений.
Среди подписанных соглашений — меморандум о медиасотрудничестве, соглашение об обмене информацией и странами, идейная концепция развития острова Большой Уссурийский, меморандум о содействии развитию сотрудничества в сфере инфраструктурного и инженерного строительства, протоколы о требованиях к говядине и топинамбуру, экспортируемым китайцам, меморандум экспертного форума стран БРИКС. Также соглашение о создании трансграничного резервата "Земля больших кошек", меморандум о правительстве между Китайским комитетом по содействию международной торговле и общественной организацией "Деловая Россия".
"Особо отмечу рост российского экспорта продовольствия на китайский рынок – более чем в полтора раза, до 7,6 миллиарда долларов. В целом же двусторонний товарооборот сельхозпродукции увеличился на 40 процентов до 9,7 миллиарда долларов", — заявил Владимир Путин.
В марте 2023 года председатель КНР Си Цзиньпин после инаугурации совершил свой первый визит в должности в Москву.
Полный текст интервью Жидкий газ на лед. Грег Вайнер о том, что может предложить Путин и принять Си читайте на сайте Украина.ру.
 
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