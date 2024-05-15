https://ukraina.ru/20240515/1055086629.html

Андрей Карнеев о грядущем визите Путина в КНР и о том, станет ли Украина Восточной Азией завтрашнего дня

Андрей Карнеев о грядущем визите Путина в КНР и о том, станет ли Украина Восточной Азией завтрашнего дня - 15.05.2024 Украина.ру

Андрей Карнеев о грядущем визите Путина в КНР и о том, станет ли Украина Восточной Азией завтрашнего дня

Китайцы постоянно просят зарубежную общественность исходить из того, что Китай не участники и не инициатор конфликта на Украине.

2024-05-15T18:35

2024-05-15T18:35

2024-05-15T18:35

интервью

китай

россия

пекин

владимир путин

энтони блинкен

владимир зеленский

украина

украина.ру

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал китаист, руководитель Школы востоковедения НИУ ВШЭ, кандидат исторических наук Андрей Карнеев.Президент России Владимир Путин 16–17 мая нанесет государственный визит в Китай. Это будет его первая зарубежная поездка после пятой инаугурации.- Андрей Ниязович, в каком ключе стороны будут обсуждать украинский конфликт, учитывая то, что Россия в целом благосклонно оценила китайский план мирного урегулирования, а Пекин отказался участвовать в конференции в Швейцарии, где планируют отталкиваться от "формулы мира" президента Украины Зеленского?- У лидеров будет достаточно времени для того, что журналисты называют встречей в узком формате. Позиции сторон действительно достаточно близки. Китай себя позиционирует как страна, которая не поддерживает ни ту, ни другую сторону, как нейтральное государство.Китайский план мирного урегулирования основывается именно на этом. Китайцы постоянно просят зарубежную общественность исходить из того, что Пекин не участник, не инициатор конфликта.Китай устами своих представителей заявляет, что не мы этот конфликт развязали, не мы поставляем оружие. Позиция Китая последовательная. Украинский конфликт будет одним из ключевых моментов обсуждения, но вряд ли это станет публичным.- Премьер-министр Японии Кисида, выступая перед Конгрессом США, заявил, что "сегодняшняя Украина может стать Восточной Азией завтрашнего дня". По словам госсекретаря Блинкена, которые он произнес во время визита в Киев, в Азии опасаются того, что Китай, вдохновленный победой России на Украине, пойдет воссоединяться с Тайванем. Стал ли Пекин ближе к силовому решению тайваньской проблемы на сегодняшний день?- Эти страхи продолжают нагнетаться, но ничего нового в этом заявлении американского политика нет. В Китае это публично не обсуждается, поэтому мы с трудом можем оценить, что происходит на закрытых совещаниях. Здесь учитывается много факторов. Например, степень модернизации китайских вооружённых сил, наличие военной техники для десантной операции, особенности китайско-американских отношений.На эту тему много спекуляций, досужих домыслов, но в целом большинство экспертов по поводу вероятности силовой операции склоняется к тому, что в ближайшие годы скорее нет, чем да.Американцы много писали о том, что во время встречи в Сан-Франциско Си Цзиньпина и Байдена стороны достигли понимания, которое снизило остроту катастрофических прогнозов о конфликте вокруг Тайваня. Большая часть экспертов не склонна драматизировать ситуацию.- Насколько повлиял отказ китайских банков принимать платежи в юанях из России на российско-китайские отношения? И станет ли это одной из тем переговоров лидеров двух стран в Пекине?- Нужно делать скидку на точность и аккуратность всех этих сообщений о том, что столько-то китайских банков отказались принимать платежи в юанях. Понятно, что Китай, у которого торговый оборот с США ─ 750 млрд долларов, не может просто так отмахнуться от того, что требуют американцы. Он должен проявлять гибкость, не желая рвать отношения с американцами и обострять российско-китайские отношения. Какие-то компромиссы будут найдены, но пока ситуация складывается таким образом.

https://ukraina.ru/20230310/1044272674.html

https://ukraina.ru/20240515/1055081070.html

https://ukraina.ru/20240515/1055077843.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Денис Рудометов

интервью, китай, россия, пекин, владимир путин, энтони блинкен, владимир зеленский, украина, украина.ру