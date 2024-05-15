Андрей Карнеев о грядущем визите Путина в КНР и о том, станет ли Украина Восточной Азией завтрашнего дня - 15.05.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240515/1055086629.html
Андрей Карнеев о грядущем визите Путина в КНР и о том, станет ли Украина Восточной Азией завтрашнего дня
Андрей Карнеев о грядущем визите Путина в КНР и о том, станет ли Украина Восточной Азией завтрашнего дня - 15.05.2024 Украина.ру
Андрей Карнеев о грядущем визите Путина в КНР и о том, станет ли Украина Восточной Азией завтрашнего дня
Китайцы постоянно просят зарубежную общественность исходить из того, что Китай не участники и не инициатор конфликта на Украине.
2024-05-15T18:35
2024-05-15T18:35
интервью
китай
россия
пекин
владимир путин
энтони блинкен
владимир зеленский
украина
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103229/28/1032292811_15:0:790:436_1920x0_80_0_0_76144a13edc961ea10778c64f0e93a2d.jpg
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал китаист, руководитель Школы востоковедения НИУ ВШЭ, кандидат исторических наук Андрей Карнеев.Президент России Владимир Путин 16–17 мая нанесет государственный визит в Китай. Это будет его первая зарубежная поездка после пятой инаугурации.- Андрей Ниязович, в каком ключе стороны будут обсуждать украинский конфликт, учитывая то, что Россия в целом благосклонно оценила китайский план мирного урегулирования, а Пекин отказался участвовать в конференции в Швейцарии, где планируют отталкиваться от "формулы мира" президента Украины Зеленского?- У лидеров будет достаточно времени для того, что журналисты называют встречей в узком формате. Позиции сторон действительно достаточно близки. Китай себя позиционирует как страна, которая не поддерживает ни ту, ни другую сторону, как нейтральное государство.Китайский план мирного урегулирования основывается именно на этом. Китайцы постоянно просят зарубежную общественность исходить из того, что Пекин не участник, не инициатор конфликта.Китай устами своих представителей заявляет, что не мы этот конфликт развязали, не мы поставляем оружие. Позиция Китая последовательная. Украинский конфликт будет одним из ключевых моментов обсуждения, но вряд ли это станет публичным.- Премьер-министр Японии Кисида, выступая перед Конгрессом США, заявил, что "сегодняшняя Украина может стать Восточной Азией завтрашнего дня". По словам госсекретаря Блинкена, которые он произнес во время визита в Киев, в Азии опасаются того, что Китай, вдохновленный победой России на Украине, пойдет воссоединяться с Тайванем. Стал ли Пекин ближе к силовому решению тайваньской проблемы на сегодняшний день?- Эти страхи продолжают нагнетаться, но ничего нового в этом заявлении американского политика нет. В Китае это публично не обсуждается, поэтому мы с трудом можем оценить, что происходит на закрытых совещаниях. Здесь учитывается много факторов. Например, степень модернизации китайских вооружённых сил, наличие военной техники для десантной операции, особенности китайско-американских отношений.На эту тему много спекуляций, досужих домыслов, но в целом большинство экспертов по поводу вероятности силовой операции склоняется к тому, что в ближайшие годы скорее нет, чем да.Американцы много писали о том, что во время встречи в Сан-Франциско Си Цзиньпина и Байдена стороны достигли понимания, которое снизило остроту катастрофических прогнозов о конфликте вокруг Тайваня. Большая часть экспертов не склонна драматизировать ситуацию.- Насколько повлиял отказ китайских банков принимать платежи в юанях из России на российско-китайские отношения? И станет ли это одной из тем переговоров лидеров двух стран в Пекине?- Нужно делать скидку на точность и аккуратность всех этих сообщений о том, что столько-то китайских банков отказались принимать платежи в юанях. Понятно, что Китай, у которого торговый оборот с США ─ 750 млрд долларов, не может просто так отмахнуться от того, что требуют американцы. Он должен проявлять гибкость, не желая рвать отношения с американцами и обострять российско-китайские отношения. Какие-то компромиссы будут найдены, но пока ситуация складывается таким образом.
https://ukraina.ru/20230310/1044272674.html
https://ukraina.ru/20240515/1055081070.html
https://ukraina.ru/20240515/1055077843.html
китай
россия
пекин
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Денис Рудометов
Денис Рудометов
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103229/28/1032292811_99:0:716:463_1920x0_80_0_0_a20f1b4a8c06f8cd2c909815d35423d2.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
интервью, китай, россия, пекин, владимир путин, энтони блинкен, владимир зеленский, украина, украина.ру
Интервью, Китай, Россия, Пекин, Владимир Путин, Энтони Блинкен, Владимир Зеленский, Украина, Украина.ру

Андрей Карнеев о грядущем визите Путина в КНР и о том, станет ли Украина Восточной Азией завтрашнего дня

18:35 15.05.2024
 
© РИА Новости . Владимир ТрефиловАндрей Карнеев интервью
Андрей Карнеев интервью - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
© РИА Новости . Владимир Трефилов
Читать в
Денис Рудометов
автор издания Украина.ру
Все материалы
Китайцы постоянно просят зарубежную общественность исходить из того, что Китай не участники и не инициатор конфликта на Украине.
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал китаист, руководитель Школы востоковедения НИУ ВШЭ, кандидат исторических наук Андрей Карнеев.
Президент России Владимир Путин 16–17 мая нанесет государственный визит в Китай. Это будет его первая зарубежная поездка после пятой инаугурации.
- Андрей Ниязович, в каком ключе стороны будут обсуждать украинский конфликт, учитывая то, что Россия в целом благосклонно оценила китайский план мирного урегулирования, а Пекин отказался участвовать в конференции в Швейцарии, где планируют отталкиваться от "формулы мира" президента Украины Зеленского?
- У лидеров будет достаточно времени для того, что журналисты называют встречей в узком формате. Позиции сторон действительно достаточно близки. Китай себя позиционирует как страна, которая не поддерживает ни ту, ни другую сторону, как нейтральное государство.
Китайский план мирного урегулирования основывается именно на этом. Китайцы постоянно просят зарубежную общественность исходить из того, что Пекин не участник, не инициатор конфликта.
Андрей Карнеев - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
10 марта 2023, 17:24
Андрей Карнеев: кто онКандидат исторических наук
Китай устами своих представителей заявляет, что не мы этот конфликт развязали, не мы поставляем оружие. Позиция Китая последовательная. Украинский конфликт будет одним из ключевых моментов обсуждения, но вряд ли это станет публичным.
- Премьер-министр Японии Кисида, выступая перед Конгрессом США, заявил, что "сегодняшняя Украина может стать Восточной Азией завтрашнего дня". По словам госсекретаря Блинкена, которые он произнес во время визита в Киев, в Азии опасаются того, что Китай, вдохновленный победой России на Украине, пойдет воссоединяться с Тайванем. Стал ли Пекин ближе к силовому решению тайваньской проблемы на сегодняшний день?
- Эти страхи продолжают нагнетаться, но ничего нового в этом заявлении американского политика нет. В Китае это публично не обсуждается, поэтому мы с трудом можем оценить, что происходит на закрытых совещаниях.
Здесь учитывается много факторов. Например, степень модернизации китайских вооружённых сил, наличие военной техники для десантной операции, особенности китайско-американских отношений.
Зеленский Блинкен
15:59
Так говорил Блинкен: киевские анекдоты главы ГосдепаВнезапный визит главы Госдепа на Украину 14 мая запомнился отключением света по всей Украине (якобы из-за похолодания, но на самом деле – чтобы произвести впечатление на высокого гостя) и игра этого же высокого гостя на гитаре в каком-то кабаке. Получилось красиво, но легко догадаться, что сыграть на гитаре Блинкен мог и в Вашингтоне
На эту тему много спекуляций, досужих домыслов, но в целом большинство экспертов по поводу вероятности силовой операции склоняется к тому, что в ближайшие годы скорее нет, чем да.
Американцы много писали о том, что во время встречи в Сан-Франциско Си Цзиньпина и Байдена стороны достигли понимания, которое снизило остроту катастрофических прогнозов о конфликте вокруг Тайваня. Большая часть экспертов не склонна драматизировать ситуацию.
- Насколько повлиял отказ китайских банков принимать платежи в юанях из России на российско-китайские отношения? И станет ли это одной из тем переговоров лидеров двух стран в Пекине?
- Нужно делать скидку на точность и аккуратность всех этих сообщений о том, что столько-то китайских банков отказались принимать платежи в юанях. Понятно, что Китай, у которого торговый оборот с США ─ 750 млрд долларов, не может просто так отмахнуться от того, что требуют американцы.
Визит президента РФ В. Путина в Китай для участия в мероприятиях третьего Международного форума Один пояс, один путь. День второй - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
13:23
Первый зарубежный визит после инаугурации: Владимир Путин отправляется в КитайПрезидент России Владимир Путин 16-17 мая нанесет первый после инаугурации зарубежный визит. Глава российского государства посетит Китай
Он должен проявлять гибкость, не желая рвать отношения с американцами и обострять российско-китайские отношения. Какие-то компромиссы будут найдены, но пока ситуация складывается таким образом.
 
ИнтервьюКитайРоссияПекинВладимир ПутинЭнтони БлинкенВладимир ЗеленскийУкраинаУкраина.ру
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:53Покушение на премьер-министра Словакии, песни и рассказы Энтони Блинкена. Итоги 15 мая
18:35Андрей Карнеев о грядущем визите Путина в КНР и о том, станет ли Украина Восточной Азией завтрашнего дня
18:29Покушение на Роберта Фицо. Террор меняет европейскую политику
18:00Олег Измайлов: Пока ВСУ мечутся между Волчанском и Купянском, НАТО готовит своих отпускников
17:47Политическая партия Словакии свернула политическую деятельность из-за покушения на Фицо
17:13Украинский след? Всё о попытке убийства премьера Словакии Роберта Фицо
17:12США дополнительно выделят $2 млрд на украинский ВПК
16:57"Вот так они работают": Симоньян высказалась о покушении на Роберта Фицо
16:25"Мы должны быть реалистами": на Западе заговорили о переговорах Украины и России
16:11На противника военных поставок Киеву премьера Словакии Фицо совершено покушение
16:09Андрей Белоусов, биография
16:06Борьбу "за нашу и вашу свободу" ведет гражданка США: юрист провел расследование фонда "Свободная Россия"*
16:03Путин исключил реформирование Генштаба ВС РФ
15:59Так говорил Блинкен: киевские анекдоты главы Госдепа
15:59О прибалтийской "демократии", растоптанной Сталиным: переворот Улманиса
15:45Нужно навести жёсткий порядок: Михеев об арестах чиновников Минобороны и новых назначениях Путина
15:44Путин обосновал назначение Белоусова главой МО и прокомментировал ход СВО: все идет по плану
15:25Блинкен о будущих переговорах по Украине: Киев примет решение независимо
15:22Польского судью Шмидта заочно арестовали
14:56Производство электроэнергии на Украине сократилось на 4,4 тысячи МВт из-за российских атак
Лента новостейМолния