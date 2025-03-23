СКР располагает данными о мародерстве, поджогах жилых домов и расстрелах мирных жителей в Курской области
© СК РФ
© СК РФ
Украинские военнослужащие занимались мародерством, поджогами домов и специально обстреливали дома жителей курской области. Об этом 23 марта заявила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.
"Следствие располагает данными о мародерстве, поджогах жилых домов и расстрелах мирных жителей в Курской области украинскими боевиками", - сказано в официальном заявлении.
Российские военные следователи в рамках расследования уголовного дела работают с пострадавшими из города Суджи Курской области. Эвакуированные мирные жители находятся в пунктах временного размещения. С участием эвакуированных проводятся следственные действия, направленные на сбор доказательств о преступлениях вооружённых формирований Украины (ВФУ).
"Установлено, что в январе-феврале 2025 года в городе Судже военнослужащие украинских вооруженных формирований занимались мародерством, совершали поджоги жилых домов, в которых находились мирные жители. Кроме этого, боевики ВФУ производили целенаправленные обстрелы жилых домов города Суджи. В результате некоторые здания были полностью разрушены", - констатировали в СК РФ.
Там также отметили, что многочисленные факты преступных приказов командования ВФУ о расстрелах мирных жителей Курской области также находят свое подтверждение в показаниях гражданских лиц.
Следственной ведомство России заверило, что в ходе предварительного следствия будут установлены и привлечены к ответственности все представители вооруженных формирований Украины, причастные к указанным преступлениям.
Как сообщалось ранее, СК РФ возбудил уголовное дело по факту вторжения ВСУ в Курскую область, начавшегося утром 6 августа. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО).
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