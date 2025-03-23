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СКР располагает данными о мародерстве, поджогах жилых домов и расстрелах мирных жителей в Курской области

СКР располагает данными о мародерстве, поджогах жилых домов и расстрелах мирных жителей в Курской области - 23.03.2025 Украина.ру

СКР располагает данными о мародерстве, поджогах жилых домов и расстрелах мирных жителей в Курской области

Украинские военнослужащие занимались мародерством, поджогами домов и специально обстреливали дома жителей курской области. Об этом 23 марта заявила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

2025-03-23T09:39

2025-03-23T09:39

2025-03-23T09:39

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кто

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"Следствие располагает данными о мародерстве, поджогах жилых домов и расстрелах мирных жителей в Курской области украинскими боевиками", - сказано в официальном заявлении.Российские военные следователи в рамках расследования уголовного дела работают с пострадавшими из города Суджи Курской области. Эвакуированные мирные жители находятся в пунктах временного размещения. С участием эвакуированных проводятся следственные действия, направленные на сбор доказательств о преступлениях вооружённых формирований Украины (ВФУ).Там также отметили, что многочисленные факты преступных приказов командования ВФУ о расстрелах мирных жителей Курской области также находят свое подтверждение в показаниях гражданских лиц.Следственной ведомство России заверило, что в ходе предварительного следствия будут установлены и привлечены к ответственности все представители вооруженных формирований Украины, причастные к указанным преступлениям.Как сообщалось ранее, СК РФ возбудил уголовное дело по факту вторжения ВСУ в Курскую область, начавшегося утром 6 августа. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО).Ранее на эту тему: СК РФ зафиксировал прицельную атаку ВСУ на жилой массив в Курской области

https://ukraina.ru/20250319/1061900180.html

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новости, курская область, россия, суджа, ск рф, скр, следственный комитет, всу, военные преступления, кто, мирные жители