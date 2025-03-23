СКР располагает данными о мародерстве, поджогах жилых домов и расстрелах мирных жителей в Курской области - 23.03.2025 Украина.ру
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СКР располагает данными о мародерстве, поджогах жилых домов и расстрелах мирных жителей в Курской области
СКР располагает данными о мародерстве, поджогах жилых домов и расстрелах мирных жителей в Курской области - 23.03.2025 Украина.ру
СКР располагает данными о мародерстве, поджогах жилых домов и расстрелах мирных жителей в Курской области
Украинские военнослужащие занимались мародерством, поджогами домов и специально обстреливали дома жителей курской области. Об этом 23 марта заявила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.
2025-03-23T09:39
2025-03-23T09:39
новости
курская область
россия
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всу
военные преступления
кто
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"Следствие располагает данными о мародерстве, поджогах жилых домов и расстрелах мирных жителей в Курской области украинскими боевиками", - сказано в официальном заявлении.Российские военные следователи в рамках расследования уголовного дела работают с пострадавшими из города Суджи Курской области. Эвакуированные мирные жители находятся в пунктах временного размещения. С участием эвакуированных проводятся следственные действия, направленные на сбор доказательств о преступлениях вооружённых формирований Украины (ВФУ).Там также отметили, что многочисленные факты преступных приказов командования ВФУ о расстрелах мирных жителей Курской области также находят свое подтверждение в показаниях гражданских лиц.Следственной ведомство России заверило, что в ходе предварительного следствия будут установлены и привлечены к ответственности все представители вооруженных формирований Украины, причастные к указанным преступлениям.Как сообщалось ранее, СК РФ возбудил уголовное дело по факту вторжения ВСУ в Курскую область, начавшегося утром 6 августа. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО).Ранее на эту тему: СК РФ зафиксировал прицельную атаку ВСУ на жилой массив в Курской области
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новости, курская область, россия, суджа, ск рф, скр, следственный комитет, всу, военные преступления, кто, мирные жители
Новости, Курская область, Россия, Суджа, СК РФ, СКР, Следственный комитет, ВСУ, Военные преступления, КТО, мирные жители

СКР располагает данными о мародерстве, поджогах жилых домов и расстрелах мирных жителей в Курской области

09:39 23.03.2025
 
© СК РФ
© СК РФ
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Украинские военнослужащие занимались мародерством, поджогами домов и специально обстреливали дома жителей курской области. Об этом 23 марта заявила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.
"Следствие располагает данными о мародерстве, поджогах жилых домов и расстрелах мирных жителей в Курской области украинскими боевиками", - сказано в официальном заявлении.
Российские военные следователи в рамках расследования уголовного дела работают с пострадавшими из города Суджи Курской области. Эвакуированные мирные жители находятся в пунктах временного размещения. С участием эвакуированных проводятся следственные действия, направленные на сбор доказательств о преступлениях вооружённых формирований Украины (ВФУ).
"Установлено, что в январе-феврале 2025 года в городе Судже военнослужащие украинских вооруженных формирований занимались мародерством, совершали поджоги жилых домов, в которых находились мирные жители. Кроме этого, боевики ВФУ производили целенаправленные обстрелы жилых домов города Суджи. В результате некоторые здания были полностью разрушены", - констатировали в СК РФ.
Там также отметили, что многочисленные факты преступных приказов командования ВФУ о расстрелах мирных жителей Курской области также находят свое подтверждение в показаниях гражданских лиц.
Следственной ведомство России заверило, что в ходе предварительного следствия будут установлены и привлечены к ответственности все представители вооруженных формирований Украины, причастные к указанным преступлениям.
FPV-дрон - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
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"Украинские нацисты наносят удары даже по больницам" - ХинштейнУкраинский FPV-дрон атаковал Хомутовскую центральную районную больницу в Курской области. Об этом 19 марта в своём телеграм-канале сообщил врио губернатора области Александр Хинштейн.
Как сообщалось ранее, СК РФ возбудил уголовное дело по факту вторжения ВСУ в Курскую область, начавшегося утром 6 августа. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО).
Ранее на эту тему: СК РФ зафиксировал прицельную атаку ВСУ на жилой массив в Курской области
 
НовостиКурская областьРоссияСуджаСК РФСКРСледственный комитетВСУВоенные преступленияКТОмирные жители
 
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