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Захарова рассказала о кощунственном "заскоке" посла Канады на Пискарёвское кладбище

Захарова рассказала о кощунственном "заскоке" посла Канады на Пискарёвское кладбище - 23.03.2025 Украина.ру

Захарова рассказала о кощунственном "заскоке" посла Канады на Пискарёвское кладбище

Действия канадского посла в России Сары Тейлор являются кощунственными, издевательским перфомансом ради циничного комментария. Об этом 22 марта заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

2025-03-23T10:17

2025-03-23T10:17

2025-03-23T10:17

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"Находившаяся в Санкт-Петербурге посол Канады в России Сара Тейлор "заскочила" на Пискарёвское кладбище, чтобы возложить цветы к монументу "Родина-мать", - рассказала Захарова подписчикам своего телеграм-канала.По мнению Захаровой, было бы наивно полагать, что на этот с виду благородный шаг Тейлор сподвиг порыв сострадания к почти полумиллиону захороненных там жертв блокады Ленинграда.При этом она отметила, что вершиной цинизма в комментариях Тейлор является попытка представить трагедию блокады Ленинграда прямым следствием советско-германского договора о ненападении.Официальный представитель МИД РФ считает, что посол Канады права в одном: Историю надо знать, а с этим у Тейлор явный провал. Захарова напомнила, что отправной точкой событий, приведших в итоге к началу Второй мировой войны, стал Мюнхенский сговор, в котором участвовала Британия, возглавляющая Содружество наций, в которое входит и Канада."С пониманием исторических причинно-следственных связей и, конкретно, первопричин Второй мировой у канадцев и большинства западников постоянно возникают проблемы — избирательный вывих памяти", - констатировала Захарова.* Террористическая организация, запрещённая в России.Ранее в новостях: Сенатор Чехии оскорбила память миллиона жертв блокады Ленинграда - Беглов Также на эту тему: "Блокада Ленинграда беспрецедентна по масштабу жестокости и цинизма" - Путин

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