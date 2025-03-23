Захарова рассказала о кощунственном "заскоке" посла Канады на Пискарёвское кладбище
Пискарёвское мемориальное кладбище
Действия канадского посла в России Сары Тейлор являются кощунственными, издевательским перфомансом ради циничного комментария. Об этом 22 марта заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Находившаяся в Санкт-Петербурге посол Канады в России Сара Тейлор "заскочила" на Пискарёвское кладбище, чтобы возложить цветы к монументу "Родина-мать", - рассказала Захарова подписчикам своего телеграм-канала.
По мнению Захаровой, было бы наивно полагать, что на этот с виду благородный шаг Тейлор сподвиг порыв сострадания к почти полумиллиону захороненных там жертв блокады Ленинграда.
"За всем этим не просто показным сопереживанием, а издевательским перформансом стояла вполне конкретная цель — разместить в своих соцсетях комментарий следующего содержания: "Наше лучшее подношение мёртвым — это правда. Помнить о героизме и страданиях Ленинграда, последствиях "Пакта Молотова-Риббентропа", и Ялты – чтобы учиться у истории, а не искажать её ради собственной выгоды". В трёх строках она кощунственно сумела выставить СССР в равной степени с Германией ответственным за развязывание Второй мировой войны, оттоптаться на решениях Ялтинской конференции и при этом ещё и обвинить нас в искажении исторической правды", - рассказала Захарова.
При этом она отметила, что вершиной цинизма в комментариях Тейлор является попытка представить трагедию блокады Ленинграда прямым следствием советско-германского договора о ненападении.
"Жаль, мол, конечно, но сами виноваты, - отметила Захарова в критике Тейлор. - Для человека, представляющего страну, в которой убежище нашли тысячи недобитков из УПА*, в парламенте которой рукоплещут нацистским преступникам, которая с исступлением поддерживает нынешних потомков бандеровцев, сотни тысяч замученных голодом и лишениями наших сограждан — всего лишь один из поводов отработать методичку. Ей, наверное, и невдомёк, насколько оскорбительны и глумливы её слова для тех, кому удалось выжить в те лютые годы, как и для священной памяти о тех, кто навсегда остался лежать на Пискарёвском кладбище".
Официальный представитель МИД РФ считает, что посол Канады права в одном: Историю надо знать, а с этим у Тейлор явный провал. Захарова напомнила, что отправной точкой событий, приведших в итоге к началу Второй мировой войны, стал Мюнхенский сговор, в котором участвовала Британия, возглавляющая Содружество наций, в которое входит и Канада.
"С пониманием исторических причинно-следственных связей и, конкретно, первопричин Второй мировой у канадцев и большинства западников постоянно возникают проблемы — избирательный вывих памяти", - констатировала Захарова.
* Террористическая организация, запрещённая в России.
Также на эту тему: "Блокада Ленинграда беспрецедентна по масштабу жестокости и цинизма" - Путин