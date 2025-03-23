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Чехия может присоединиться к "коалиции желающих" отправить своих солдат на Украину

Чехия может присоединиться к "коалиции желающих" отправить своих солдат на Украину - 23.03.2025 Украина.ру

Чехия может присоединиться к "коалиции желающих" отправить своих солдат на Украину

При заключении мирного соглашения Чехия может отправить своих военнослужащих на Украину в составе миротворческого контингента. Об этом заявил президент Чехии Петр Павел.

2025-03-23T09:25

2025-03-23T09:25

2025-03-23T09:26

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Чехия уже входит в "коалицию желающих" отправить своих солдат на Украину, заверил Петер. При этом он отметил, что в чешском обществе неоднозначное отношение к перспективе участия своей страны в операции на Украине."Я верю, как только появится совместная готовность направить этот контингент, Чехия будет его частью", - сказал Павел.Он также заявил в интервью украинскому изданию "Европейская правда", что пока в Европе нет коалиции государств, готовых предоставить Украине гарантии безопасности, при реализации которых возможна отправка чешских военнослужащих в составе международной коалиции.Он также подтвердил, что в обозримой перспективе об украинском членстве в НАТО не может быть речи."Мы уже увидели, что американский президент отверг вариант быстрого вступления Украины в НАТО. Если это становится препятствием в достижении мирного соглашения, то пусть так и будет. В конце концов, членство в НАТО — это не вопрос нескольких месяцев", — сказал Павел.Формирование "коалиции желающих" отправить своих солдат на Украину осуществляет Британия. В 2024 году идею присутствия иностранных войск на Украине активно продвигал президент Франции Эммануэль Макрон.Ранее в Москве неоднократно предупреждали о негативных последствиях отправки иностранных военнослужащих на Украину. Подробности в публикации Ввод на Украину "миротворцев" НАТО будет означать интервенцию с целью эскалации конфликта – МИД РФ В частности, 6 марта глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что реализация идеи размещения западных войск на Украине приведёт к прямому военному столкновению их с российской армией. Подробности в публикации Ввод войск НАТО на Украину будет означать прямое вовлечение в войну с Россией – ЛавровФормирование "коалиции желающих" отправить своих солдат на Украину осуществляет Британия. В 2024 году идею присутствия иностранных войск на Украине активно продвигал президент Франции Эммануэль Макрон.Ранее в Москве неоднократно предупреждали о негативных последствиях отправки иностранных военнослужащих на Украину. Подробности в публикации Россия против ввода иностранных войск на Украину, компромисса быть не может – ЛавровВ частности, 6 марта глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что реализация идеи размещения западных войск на Украине приведёт к прямому военному столкновению их с российской армией. Подробности в публикации Ввод войск НАТО на Украину будет означать прямое вовлечение в войну с Россией – Лавров

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новости, украина, чехия, россия, сергей лавров, эммануэль макрон, нато, павел петр, миротворцы, британия, франция