Чехия может присоединиться к "коалиции желающих" отправить своих солдат на Украину - 23.03.2025 Украина.ру
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Чехия может присоединиться к "коалиции желающих" отправить своих солдат на Украину
Чехия может присоединиться к "коалиции желающих" отправить своих солдат на Украину - 23.03.2025 Украина.ру
Чехия может присоединиться к "коалиции желающих" отправить своих солдат на Украину
При заключении мирного соглашения Чехия может отправить своих военнослужащих на Украину в составе миротворческого контингента. Об этом заявил президент Чехии Петр Павел.
2025-03-23T09:25
2025-03-23T09:26
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Чехия уже входит в "коалицию желающих" отправить своих солдат на Украину, заверил Петер. При этом он отметил, что в чешском обществе неоднозначное отношение к перспективе участия своей страны в операции на Украине."Я верю, как только появится совместная готовность направить этот контингент, Чехия будет его частью", - сказал Павел.Он также заявил в интервью украинскому изданию "Европейская правда", что пока в Европе нет коалиции государств, готовых предоставить Украине гарантии безопасности, при реализации которых возможна отправка чешских военнослужащих в составе международной коалиции.Он также подтвердил, что в обозримой перспективе об украинском членстве в НАТО не может быть речи."Мы уже увидели, что американский президент отверг вариант быстрого вступления Украины в НАТО. Если это становится препятствием в достижении мирного соглашения, то пусть так и будет. В конце концов, членство в НАТО — это не вопрос нескольких месяцев", — сказал Павел.Формирование "коалиции желающих" отправить своих солдат на Украину осуществляет Британия. В 2024 году идею присутствия иностранных войск на Украине активно продвигал президент Франции Эммануэль Макрон.Ранее в Москве неоднократно предупреждали о негативных последствиях отправки иностранных военнослужащих на Украину. Подробности в публикации Ввод на Украину "миротворцев" НАТО будет означать интервенцию с целью эскалации конфликта – МИД РФ В частности, 6 марта глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что реализация идеи размещения западных войск на Украине приведёт к прямому военному столкновению их с российской армией. Подробности в публикации Ввод войск НАТО на Украину будет означать прямое вовлечение в войну с Россией – ЛавровФормирование "коалиции желающих" отправить своих солдат на Украину осуществляет Британия. В 2024 году идею присутствия иностранных войск на Украине активно продвигал президент Франции Эммануэль Макрон.Ранее в Москве неоднократно предупреждали о негативных последствиях отправки иностранных военнослужащих на Украину. Подробности в публикации Россия против ввода иностранных войск на Украину, компромисса быть не может – ЛавровВ частности, 6 марта глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что реализация идеи размещения западных войск на Украине приведёт к прямому военному столкновению их с российской армией. Подробности в публикации Ввод войск НАТО на Украину будет означать прямое вовлечение в войну с Россией – Лавров
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новости, украина, чехия, россия, сергей лавров, эммануэль макрон, нато, павел петр, миротворцы, британия, франция
Новости, Украина, Чехия, Россия, Сергей Лавров, Эммануэль Макрон, НАТО, Павел Петр, миротворцы, Британия, Франция

Чехия может присоединиться к "коалиции желающих" отправить своих солдат на Украину

09:25 23.03.2025 (обновлено: 09:26 23.03.2025)
 
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При заключении мирного соглашения Чехия может отправить своих военнослужащих на Украину в составе миротворческого контингента. Об этом заявил президент Чехии Петр Павел.
Чехия уже входит в "коалицию желающих" отправить своих солдат на Украину, заверил Петер. При этом он отметил, что в чешском обществе неоднозначное отношение к перспективе участия своей страны в операции на Украине.
"Я верю, как только появится совместная готовность направить этот контингент, Чехия будет его частью", - сказал Павел.
Он также заявил в интервью украинскому изданию "Европейская правда", что пока в Европе нет коалиции государств, готовых предоставить Украине гарантии безопасности, при реализации которых возможна отправка чешских военнослужащих в составе международной коалиции.
"Но если будет сильная группа европейских государств, готовых предоставить Украине такие гарантии безопасности, то я глубоко убежден, что Чехия должна быть среди них", — уточнил президент Чехии.
Он также подтвердил, что в обозримой перспективе об украинском членстве в НАТО не может быть речи.
"Мы уже увидели, что американский президент отверг вариант быстрого вступления Украины в НАТО. Если это становится препятствием в достижении мирного соглашения, то пусть так и будет. В конце концов, членство в НАТО — это не вопрос нескольких месяцев", — сказал Павел.
Пресс-конференция главы МИД РФ С. Лаврова - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
6 марта, 13:44
Россия против ввода иностранных войск на Украину, компромисса быть не может – ЛавровМосква категорически против ввода иностранных войск на Украину, в том числе под видом миротворцев. Об этом 6 марта заявил журналистам глава МИД РФ Сергей Лавров.
Формирование "коалиции желающих" отправить своих солдат на Украину осуществляет Британия. В 2024 году идею присутствия иностранных войск на Украине активно продвигал президент Франции Эммануэль Макрон.
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"Но если будет сильная группа европейских государств, готовых предоставить Украине такие гарантии безопасности, то я глубоко убежден, что Чехия должна быть среди них", — уточнил президент Чехии.
Формирование "коалиции желающих" отправить своих солдат на Украину осуществляет Британия. В 2024 году идею присутствия иностранных войск на Украине активно продвигал президент Франции Эммануэль Макрон.
Ранее в Москве неоднократно предупреждали о негативных последствиях отправки иностранных военнослужащих на Украину. Подробности в публикации Россия против ввода иностранных войск на Украину, компромисса быть не может – Лавров
В частности, 6 марта глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что реализация идеи размещения западных войск на Украине приведёт к прямому военному столкновению их с российской армией. Подробности в публикации Ввод войск НАТО на Украину будет означать прямое вовлечение в войну с Россией – Лавров
 
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