Чехия может присоединиться к "коалиции желающих" отправить своих солдат на Украину
09:25 23.03.2025 (обновлено: 09:26 23.03.2025)
© Public domain
© Public domain
При заключении мирного соглашения Чехия может отправить своих военнослужащих на Украину в составе миротворческого контингента. Об этом заявил президент Чехии Петр Павел.
Чехия уже входит в "коалицию желающих" отправить своих солдат на Украину, заверил Петер. При этом он отметил, что в чешском обществе неоднозначное отношение к перспективе участия своей страны в операции на Украине.
"Я верю, как только появится совместная готовность направить этот контингент, Чехия будет его частью", - сказал Павел.
Он также заявил в интервью украинскому изданию "Европейская правда", что пока в Европе нет коалиции государств, готовых предоставить Украине гарантии безопасности, при реализации которых возможна отправка чешских военнослужащих в составе международной коалиции.
"Но если будет сильная группа европейских государств, готовых предоставить Украине такие гарантии безопасности, то я глубоко убежден, что Чехия должна быть среди них", — уточнил президент Чехии.
Он также подтвердил, что в обозримой перспективе об украинском членстве в НАТО не может быть речи.
"Мы уже увидели, что американский президент отверг вариант быстрого вступления Украины в НАТО. Если это становится препятствием в достижении мирного соглашения, то пусть так и будет. В конце концов, членство в НАТО — это не вопрос нескольких месяцев", — сказал Павел.
Формирование "коалиции желающих" отправить своих солдат на Украину осуществляет Британия. В 2024 году идею присутствия иностранных войск на Украине активно продвигал президент Франции Эммануэль Макрон.
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"Но если будет сильная группа европейских государств, готовых предоставить Украине такие гарантии безопасности, то я глубоко убежден, что Чехия должна быть среди них", — уточнил президент Чехии.
Формирование "коалиции желающих" отправить своих солдат на Украину осуществляет Британия. В 2024 году идею присутствия иностранных войск на Украине активно продвигал президент Франции Эммануэль Макрон.
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В частности, 6 марта глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что реализация идеи размещения западных войск на Украине приведёт к прямому военному столкновению их с российской армией. Подробности в публикации Ввод войск НАТО на Украину будет означать прямое вовлечение в войну с Россией – Лавров