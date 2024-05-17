https://ukraina.ru/20240517/1055114414.html

Ростислав Ищенко: Россия и Китай объединились против Запада, но в политике не бывает вечной дружбы

Ростислав Ищенко: Россия и Китай объединились против Запада, но в политике не бывает вечной дружбы - 17.05.2024 Украина.ру

Ростислав Ищенко: Россия и Китай объединились против Запада, но в политике не бывает вечной дружбы

Уже сейчас в рамках глобальной экономической стагнации у Китая тоже идёт торможение экономики, для государства с 1,5 миллиардами человек это очень существенно. До сих пор Китай удовлетворял запросы своего населения за счёт перманентного экономического роста. Даже нам будет плохо, если в Китае начнутся какие-то дестабилизационные процессы.

2024-05-17T06:05

2024-05-17T06:05

2024-05-17T06:05

интервью

китай

россия

украина

владимир путин

роберт фицо

владимир зеленский

снг

си цзиньпин

ростислав ищенко

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0b/07/1040547115_35:6:866:473_1920x0_80_0_0_8c9c06e906c3f9c6301c2f3b60588d1f.jpg

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политический обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко.Президент России Владимир Путин находится с двухдневным государственным визитом в Китае. Это его первая зарубежная поездка после инаугурации.- Ростислав Владимирович, о чем свидетельствует визит российского президента в КНР?- Первый визит всегда рассматривают после вступления в должность как символическую демонстрацию направления внешней политики государства. Поэтому пока Россия концентрировалась на попытке создать вокруг себя в СНГ пояс дружественных государств, визиты совершались в Белоруссию, в Казахстан, даже на Украину на протяжении последних 25 лет. После того, как этот политический проект был в силу объективных обстоятельств фактически дезавуирован, на повестку дня стал вопрос противостояния с Западом в союзе с Китаем, потому что у нас одни и те же проблемы.То есть и мы, и Китай пытались договориться с Соединенными Штатами в первую очередь и с Западом в целом. Но Запад выступал единым блоком, и главная задача сейчас для обеих стран — выигрыш этого противостояния. И понятно, что по своей мощи, по своим возможностям, Россия и Китай вокруг себя других подобных партнеров не видят, их просто нет. То есть в мире есть сейчас три страны, которые, по мощи примерно сопоставимы - это Соединенные Штаты, Россия и Китай. Поэтому вполне естественно демонстрация единства действий с Пекином. Сейчас мы главные союзники на мировой арене.При этом у нас масса двусторонних соглашений в разных сферах, но у нас нет соглашения или договора о ком-то военном, политическом, военно-политическом союзе. Но всем понятно, и ни Москва, ни Пекина этого не скрывают, что они рассматривают свое стратегическое партнерство, в том числе и как военно-политический союз, направленный на защиту от посягательств на их суверенные интересы. Для России это защита на европейском направлении, для Китая это защита на тихоокеанском направлении. Поэтому вполне естественно первый демонстративный визит был организован в Китай.В принципе, как вы понимаете, если бы Путин съездил в Болгарию сейчас, а в Китай через неделю, то существенно бы ничего не поменялось, они бы с Си Цзиньпинем говорили бы о том же самом. Были бы сделаны те же самые заявления, это никак бы не отразилось бы на мировой повестке.- Как вы оцениваете предварительные результаты этого визита, стоит ли рассчитывать на активизацию нашего сотрудничества, во-первых, а во-вторых, на решение неких проблем, которые наметились в последнее время, в том числе в банковской сфере?- Понимаете, проблемы были, есть и будут. Потому что если в свое время российские банки не заходили в Крым, то на это была вполне понятная причина. Потому что для российского государства неудобство крымчан по сравнению с опасностью серьезных проблем для такого системообразующего банка как, скажем, Сбербанк или других крупных российских банков, это маленькая проблема.Но в Крым были заведены неформальные дочки этих банков. И люди, да, с некоторыми неудобствами, но не сидели без денег и без банковского обслуживания. Если Россия на своей территории таким образом подходила к этому вопросу, то немудрено, что и другие государства также к нему подходят. Есть интересы своих банков, своих производителей. Если им могут наступить на хвост, то вначале свой хвост сматывается и прячется в карман, а уже потом разбираются с тем, как возобновлять и расширять сотрудничество. Не думаю, что в ходе визита этим проблемам будет уделяться особое внимание.В рамках нашего стратегического партнёрства в решении подобного рода проблем Китай заинтересован не меньше, чем Россия. И, следовательно, мы будем решать это совместными усилиями. Надо понимать, что Запад серьёзный противник, у него есть достаточно серьёзные рычаги давления. То, что мы удачно проскакиваем его санкции, значит, также удачно их будет проскакивать Китай.Китайцы ещё менее стремятся попасть под санкции, надо учитывать, что российская экономика во многом самодостаточна. Она ориентирована, как любая другая, на внешнюю торговлю сейчас, но она может существовать даже в рамках автаркии. Единственная экономика мира, которая пострадает, но не умрёт в рамках автаркии. А весь китайский экономический рост — это работа на западных рынках, с западными партнёрами. И для Китая экономические санкции, в частности, угроза закрытия рынков, угроза введения заградительных пошлин опасны, а Соединённые Штаты в это постоянно играют.Наш народ ещё не знал, что Китай — наш союзник, ещё не было 14-го года, ещё Россия активно играла на пространстве СНГ, а против Китая уже вводились подобного рода заградительные меры разными американскими администрациями, причём по совершенно пустяковым, по нынешним временам, проблемам. Когда американцы успешно пытались заставить Китай не занижать стоимость своей валюты, потому что китайцы, для того чтобы поддержать своих экспортеров, стоимость юаней серьёзно занижали.Мы сейчас тоже самое делаем с рублём. Значительная часть нашего населения бегает по потолку и говорит, ну вы посмотрите, мы говорим, что сильные, а у нас рубль там уже почти 100 рублей за доллар. Так хоть 1000 рублей за доллар. Это никого особенного не интересует. Надо считать не стоимость доллара в рублях, а что можно купить за эти рубли в России.Поэтому и существует такое понятие как паритетный курс. Так вот для Китая санкции финансовые и экономические будут значительно более болезненные, чем для России. Даже несмотря на то, что Китай давно к ним готовится, перестраивает свою экономику, ищет новые рынки сбыта, новые цепочки поставок.Уже сейчас в рамках глобальной экономической стагнации у Китая тоже идёт торможение экономики, для государства с 1,5 миллиардами человек это очень существенно. Потому что до сих пор Китай удовлетворял запросы своего населения за счёт перманентного экономического роста. Если этого не будет, если начнётся стагнация, ещё не дай бог, кризис, то социальная стабильность в Китае тоже окажется очень интересным вопросом. Даже нам будет плохо, если в Китае начнутся какие-то дестабилизационные процессы.На уровне государственных властей у нас полное взаимопонимание, нет никаких особых проблем. Политики никогда не строят иллюзий по поводу вечной дружбы. Вечной дружбы в политике не бывает. Меняется интерес, меняются друзья, союзники. Когда-нибудь, наверное, Китай не будет нашим союзником. Ничто не вечно под луной.- Глава МВД Словакии заявляет о том, что его страна сейчас, по сути, на пороге гражданской войны после покушения на премьер-министра Роберта Фицо. Западная пресса активно раскручивает тему с покушением, нагнетает антироссийскую истерию. И в частности уже пишут о том, что Путин использует эту атаку для дестабилизации стран НАТО. При этом Фицо называют пророссийским политиком. А тем временем в этой истории появился украинский след, потому что задержана жена нападавшего - беженка с Украины. Кому выгодна дестабилизация в Словакии?- Я бы удивился, если бы сумасшедший стрелок никак не был бы связан с Украиной. Слишком у него была неадекватная реакция, когда он заявил, что стрелял, потому что не одобряет политику Фицо. Но дело в том, что готовы стрелять, потому что не одобряют политику, в основном беженцы с Украины, ну и не только беженцы.Что касается Словакии, то там есть противостояние между партией премьера и президентом, между пророссийскими и пронатовскими силами. Но для гражданской войны недостаточно раскола элит, нужно серьезный раскол общества и народа. А большинство словаков как раз политику Фицо поддерживают.Поэтому я не думаю, что в данном случае можно говорить о серьезной опасности гражданской войны. Опять опасность гражданских столкновений, да, есть. Но гражданская война и гражданские столкновения – это все-таки разные вещи. Что касается сообщений Запада о том, что они видят российский след, так они российский след во всем видят. Они сейчас так и не могут объяснить, почему на Луне нет американского следа. Скоро сообразят, что это просто русские его украли.В рамках фактически ведущейся войны Запада против России работает военная пропаганда. Военная пропаганда не затрудняется логическими объяснениями, военная пропаганда работает на эмоции. Вот военная пропаганда говорит западному обывателю, что в России страшный режим, который пьет по утрам кровь христианских младенцев, который готов оккупировать всю Европу, всех загнать в концлагеря, кого не согнать, того убить, что они травят людей "Новичком".Это вписывается в созданный образ России на Западе. Не надо переоценивать адекватность информирования западного обывателя. То, что некоторые из них посмотрели на чемпионат мира по футболу в России, и им понравилось, это не значит, что они перестали верить в исконную российскую агрессивность, они точно также прекрасно расскажут, что Германия при Гитлере тоже проводила Олимпийские игры на своей территории. Это как раз незадолго до начала Второй мировой войны. И параллели проведут нужные, все объяснят.Западный обыватель в основном настроен антироссийски. И только в Словакии, по-моему, в Венгрии, еще в двух-трех странах Восточной Европы по отношению к России занимают люди более-менее позитивную позицию, то есть в этих странах поддерживающих Россию больше, чем выступающих против нее.Поэтому пропаганда ориентирована на среднего западного обывателя. Она не может говорить по-другому. Она должна была бы сказать, что если Путин не организовал нападение на Фицо, значит, он хочет воспользоваться им в своих целях. Но в любом случае, хоть чучелом, хоть тушкой, российский след они там должны найти. Потому что иначе они окажутся не квалифицированными противниками.- На Украине бронь от мобилизации получили сотрудники букмекерских контор, а также те, кто работает в рекламных агентствах и в компаниях, владельцы которых из США. Как можно объяснить подобные шаги?- Вы же знаете, как это происходит на Украине. Принесли деньги, ну ради бога. Раз принесли деньги, значит давайте выведем их, из числа мобилизуемых, объявим, что у них бронь. А потом все равно через месяц-другой придем и начнем мобилизовывать. Скажем, что ситуация изменилась.То, что за взятку можно получить все на Украине, компенсируется тем, что ненадолго. То есть потом надо опять по тому же поводу давать другую взятку, но уже больше. Поэтому Зеленский действует точно так же, как действовали президенты до него. Просто у Зеленского ситуация уже критическая. Сравните, например, положение даже Кравчука или Кучмы, по сравнению с положением Зеленского. Да даже у Порошенко положение было лучше, чем у Зеленского сейчас. И внешнего конфликта не было у Украины, внутренний был. Достаточно стабильно было все в обществе. Вспомните этих украинских экспертов, которые на российских каналах рассказывали, как хорошо живет народ в Киеве.С тех пор ситуация серьезно изменилась. Зеленсикй является по сути могильщиком Украины. Он сам перехватил эту самую пальму первенства у Порошенко. Зеленский теперь во всем виноват, а Порошенко может говорить, при мне такого не было. При мне не воевали, при мне вообще все было хорошо.Поэтому, учитывая, что ситуация пиковая, ему особенно и заморачиваться не надо нелюбовью народа. Все равно скоро бежать или погибать. Надо успеть выцыганить еще хотя бы пару миллиардов. Это уже становится идея фикс. Единственным, чем можно оправдать собственную глупость. Ведь никто же другой его не загнал в президентство, он сам сделал этот выбор.Единственное, чем он теперь может оправдать свою ошибку, даже перед самим собой, это то, что ворует миллиардами. Человек начинает думать, ну если даже совсем плохо будет, ну откуплюсь, денег много. Хотя вряд ли сможет. Утопающий хватается за соломинку. И Зеленский в своих выступлениях уже ничего не скрывает.Он и его команда говорят, да, все очень плохо, войну проигрываем, поэтому умрут все, но мы умрем последними. Вначале мы загоним на фронт всех, кого поймаем. А поймать постараемся всех.Об итогах первого дня визита президента России Владимира Путина читайте в материале Украина.ру "США сами создают альянс Китай-Россия-Иран-КНДР". Итоги первого дня визита Владимира Путина в Китай

https://ukraina.ru/20240514/1055044689.html

https://ukraina.ru/20240515/1055086422.html

https://ukraina.ru/20240516/1055106700.html

https://ukraina.ru/20240516/1055096527.html

китай

россия

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Татьяна Чугаенко

Татьяна Чугаенко

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Татьяна Чугаенко

интервью, китай, россия, украина, владимир путин, роберт фицо, владимир зеленский, снг, си цзиньпин, ростислав ищенко