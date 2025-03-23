https://ukraina.ru/20250323/1061978261.html

Головная боль — Закарпатье. Главное на Украине на утро 23 марта

Головная боль — Закарпатье. Главное на Украине на утро 23 марта - 23.03.2025 Украина.ру

Головная боль — Закарпатье. Главное на Украине на утро 23 марта

На Украине и в Европе всё больше внимания обращают на Закарпатье

2025-03-23T09:35

2025-03-23T09:35

2025-03-23T09:35

эксклюзив

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украина

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владимир зеленский

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Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что продолжающееся нарушение киевским режимом прав венгерской общины в Закарпатье неприемлемо, поэтому Будапешт продолжит блокировать вступление Украины в ЕС."Пока сохраняется эта печальная ситуация (нарушение прав венгров в Закарпатье — Ред.), ни о каком прогрессе в переговорах о вступлении Украины в ЕС не может быть и речи", — написал он в соцсетях.По словам Сийярто, украинское правительство, несмотря на свои обещания и красивые слова, так и не вернуло права, отнятые у венгерского меньшинства еще в 2015 году."Это неприемлемо и полностью противоречит общеевропейским правилам и ценностям", — подчеркнул министр.Ранее, 19 марта, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Венгрия на саммите ЕС выступит против приема Украины в сообщество, и до результатов общевенгерского опроса о приёме Киева в Евросоюз переговоры об этом проводить нельзя."Если состоится членство Украины в ЕС, чего я бы не советовал, и я прошу венгров вместе воспрепятствовать этому, тогда появится еще один чек, который нам придется платить каждый год", — заявил Орбан в видеообращении, опубликованном в соцсетях.По его словам, вступление Киева в ЕС обойдется каждой венгерской семье в 500 тыс. форинтов (более €1200 — Ред.)."В Евросоюз можно принимать новые страны, если это поддержат все государства-члены. А мы это не поддерживаем. И я заблокирую соответствующие предложения", — пообещал тогда премьер-министр Венгрии.По его словам, в стране сейчас проходит референдум о приёме Украины в Евросоюз и призвал европейских лидеров "даже не пытаться сформировать позицию" до того, как "станет известно мнение венгров".На следующий день, 20 марта, Орбан заявил, что не только венгры со скепсисом относятся к членству Украины в ЕС."Там, где нужно говорить прямо и честно, только Венгрия выступает против членства Украины в ЕС из-за упомянутых здесь финансовых, военных, правоохранительных и других аспектов. Но нас в коридоре больше. И рано или поздно из коридоров это проникнет в зал заседаний", — отметил Орбан в интервью порталу Patrióta.По его словам, Украина "всегда была страной, которая могла поддержать себя только крупными международными кредитами".Орбан указал, что в случае приема Украины в ЕС сообществу придётся финансировать восстановление страны и функционирование украинского государства, а также отдать свой рынок для сельхозпродуктов по демпинговым ценам.В тот же день в эфире радио Kossuth Орбан отметил, что в ЕС уже осознают проигрыш Украины."Я уже видел в глазах каждого, что Украина эту войну проиграла. Так что ввязываться (для ЕС. — Ред.) было плохим решением. Венгры были правы", — отметил он.По его словам, ситуация с приемом Украины в ЕС "ещё не хороша, но улучшается" и со временем всё сообщество признает, что вступление Киева означало бы крах европейской экономики.Орбан напомнил, что Венгрия организует опрос населения о приеме Украины, а в других странах такого не делают."Но теперь, когда экономический вес и последствия вопроса о вступлении Украины становятся все более очевидными, я думаю, что народы Европы в каждой стране потребуют, чтобы их услышали", — отметил венгерский премьер.Также он заявил, что Владимир Зеленский крайне нагло вёл себя на саммите 20 марта в ЕС."В дискуссии (на саммите ЕС. - Ред.) принял участие и украинский президент. Я бы не сказал, что он сделал это в дружеской манере. Президент Украины спутал роли. Он ведёт себя так, как будто [Украина]находится в Евросоюзе, и поэтому может позволить себе более резкий тон, хотя не может. Он проситель, желающий вступить в Евросоюз", — указал Орбан.Однако, как сообщило европейское издание Politico со ссылкой на дипломатические источники в Брюсселе, европейские лидеры выработали план противодействия Орбану, блокировавшему политические заявления ЕС в отношении Украины, сообщает.Существуют правила, согласно которым совместное заявление должны согласовать все 27 стран ЕС, чтобы оно было опубликовано от имени Европейского совета. Однако теперь текст, согласованный 26 странами, был приложен к остальным резолюциям, и, хотя Венгрия отказалась его подписать, он все равно был опубликован как официальное коммюнике. Эта тактика оказалась эффективной, и дипломаты сообщили изданию, что намерены использовать её снова."Это новая норма. И это полезно, когда речь идет о политических намерениях. Хотя, возможно, в дальнейшем мы столкнемся с другими проблемами", - сообщил изданию источник.В то же время, указало издание Politico, жёсткие формулировки, угрожающие дополнительными санкциями в отношении российских энергетических и торговых товаров, мало что значат в практическом смысле, поскольку для их реального введения на уровне ЕС всё равно требуется единогласие, а Венгрия раз за разом блокирует соответствующие инициативы.Тем временем на Украине также озаботились проблемой Закарпатья, но уже по другому поводу. Украинские власти беспокоит не столько проблема с населяющими регион венграми, сколько с теми украинцами, кто использует Закарпатье как транзитный приграничный регион для побега от мобилизации.В субботу, 22 марта, Госпогранслужба Украины сообщила об усилении контроля на Закарпатье."Ужесточён контроль на Закарпатье: для охраны границы задействовали дополнительные силы. Пограничники усилили наиболее уязвимые участки на границе с Румынией и Венгрией", — отмечалось в публикации в телеграм-канале ГПСУ.Во время патрулирования украинские пограничники будут использовать не только современную автомобильную и спецтехнику, но и "беспилотную и пилотируемую авиацию, а также другие спецсредства"."Это позволит более эффективно противодействовать правонарушениям и быстро реагировать на угрозы", — указали в ГПСУ.При этом у многих на Украине возникли вопросы по поводу того, что авиацию вместо того, чтобы отправить на фронт направили на границу для отлова тех, кто желает избежать мобилизации.О том, как на Украине воспринимают происходящее на фронте — в статье Дмитрия Ковалевича "Усталость, пессимизм и новая авантюра под Белгородом. Что говорят на Украине о ситуации на фронте".

https://ukraina.ru/20250322/1061973159.html

https://ukraina.ru/20250322/1061971063.html

https://ukraina.ru/20250322/1061969234.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники, украина, закарпатье, венгрия, виктор орбан, владимир зеленский, петер сийярто, госпогранслужба, politico, ес