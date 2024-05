https://ukraina.ru/20240516/1055111895.html

"США сами создают альянс Китай-Россия-Иран-КНДР". Итоги первого дня визита Владимира Путина в Китай

"США сами создают альянс Китай-Россия-Иран-КНДР". Итоги первого дня визита Владимира Путина в Китай - 16.05.2024 Украина.ру

"США сами создают альянс Китай-Россия-Иран-КНДР". Итоги первого дня визита Владимира Путина в Китай

Президент России Владимир Путин 16 мая в Китае начал свой первый зарубежный визит после официального вступления в должность

2024-05-16T18:53

2024-05-16T18:53

2024-05-16T18:53

эксклюзив

китай

россия

пекин

владимир путин

си цзиньпин

брикс

джо байден

new york times

визит

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/10/1055103773_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a9ab450c468243d90f42d17a857d9a65.jpg

По словам самого российского лидера, выбор страны для его первой зарубежной поездки продиктован высоким уровнем и особым характером российско-китайских отношений. Об этом свидетельствует и Совместное заявление об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, которое Владимир Путин и Си Цзиньпин подписали в Пекине по итогам официальной встречи, состоявшейся в первый день визита.По информации российских СМИ, в подписанном документе стороны сочли негативным влияние стратегии США и НАТО на ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе, потребовали от США прекратить военно-биологическую деятельность, осудили инициативы по изъятию активов и имущества иностранных государств, выступили против использования космического пространства в целях вооруженной конфронтации.Москва и Пекин договорились продолжать укреплять взаимодействие в военной области, а также обеспечивать бесперебойные каналы расчетов между экономическими субъектами и создавать условия для беспрепятственной транспортировки энергоресурсов.Стороны выступили против политизации спорта, высказали готовность развивать взаимовыгодное сотрудничество в сфере информационных технологий, авиасообщения, туризма и торговли.Москва и Пекин также призвали США и НАТО взять на себя ответственность за социально-экономические трудности Афганистана и не пытаться снова разместить там свою военную инфраструктуру. Стороны подчеркнули важную роль ОДКБ и СНГ в борьбе с международным терроризмом.В документе отмечено, что Россия приветствует готовность Китая помочь в политическом урегулировании украинского кризиса.По словам помощника президента России Юрия Ушакова, в совместном заявлении обозначаются дальнейшие пути развития двухсторонних отношении и отмечается ведущая роль России и Китая в формировании справедливого демократического миропорядка.Эту совместную внешнеполитическую миссию двух стран отметил и Владимир Путин в своем выступлении на совместной с китайским лидером Си Цзиньпином пресс-конференции. По его словам, Китай и России "солидарно работают над формированием более справедливого и демократического многополярного мироустройства, которое должно опираться на центральную роль ООН и ее Совета безопасности, международное право, культурно-цивилизационное многообразие, выверенный баланс интересов всех участников мирового сообщества".Си Цзиньпин со своей стороны отметил, что китайско-российские отношения основываются на пяти принципах. Первый из них – это взаимная поддержка по вопросам, касающимся коренных интересов обеих сторон. Второй – соблюдение принципа обоюдного выигрыша при формировании новой архитектуры взаимного сотрудничества. Третий – сохранение многовековой дружбы.Четвертый принцип касается того, что Китай и Россия твердо отстаивают ооноцентричную международную систему и миропорядок, основанный на международном праве.Пятый принцип – продвижение политического урегулирования проблем горячих точек ради правды и справедливости."Ось" крепчает у Запада на глазахЗа визитом Владимира Путина в Китай с большим интересом следит западная пресса. Американская New York Times обращает внимание на то, что эта поездка совпадает с переходом России к фазе активных боевых действий в зоне СВО. По мнению авторов статьи, президент России хочет быть уверен, что сможет положиться на Китай."Си Цзиньпин будет стремиться поддержать своего стратегического партнера и старого друга, но при этом рискует дальнейшим отчуждением со стороны Запада", - предупреждает New York Times.Авторы издания добавляют, что Москва рассчитывает на дополнительную поддержку Пекина, который более двух лет назад "бросил Кремлю спасательный круг", когда Запад ввел против России санкции. Китай закупает огромные объемы российской нефти и предоставляет технологии, которые помогают Москве выдерживать экономическую изоляцию и питают ее военную машину, отмечает издание."Си видит в Путине единомышленника, для которого США — помеха росту его страны (…) Си Цзиньпин и Путин также считают себя архитекторами нового мирового порядка, неподвластного американскому вмешательству. Лидеры продвигают многосторонние объединения развивающихся стран, такие, как Шанхайская организация сотрудничества и БРИКС в качестве противовеса Западу", - подчеркивает New York Times.Британский The Telegraph пишет о "жуткой победе" Путина и Си. Автор статьи, опубликованной на странице издания, считает Россию и Китай частью "Оси зла", которой развязал руки президент США Джо Байден своими стратегическими и тактическими просчетами."Ось Китай-Россия-Иран-Северная Корея снова поднимает голову. Репутация Америки в развивающемся мире достигла низшей точки с 1970-х годов: за пределами Запада в почете сила, стойкость и решимость, а трусость и нерешительность не уважает никто", - отмечает издание.Financial Times отмечает стремительно развивающееся экономическое партнерство двух стран. Начало специальной военной операции России на Украине вызвало огромный скачок товарооборота между Пекином и Москвой, который несколько сократился в марте и апреле этого года, после того, как США пригрозили карательными мерами китайским банкам за обход санкций, напоминает газета.Аналитики издания считают, что в ходе визита в Пекин лидеры России и Китая обсудят, как эти санкции обойти.Визит российского лидера в Китай прокомментировал и американский предприниматель Илон Маск. Он оставил комментарий под постом в соцсетях в котором говорится, что США вынуждают Россию, Китай, Иран и КНДР объединяться, и Запад стоит перед лицом формирования новой "оси"."США толкают их создать альянс", — написал Маск.Россия и Китай – пример двухсторонних отношений нового типаДокумент, который 16 мая в Пекине подписали лидеры России и Китая, является своеобразной декларацией, которая содержит оценку текущего состояния двухсторонних отношений, и в то же время является взглядом в будущее, дорожной картой развития двухстороннего стратегического взаимодействия. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал руководитель Школы востоковедения НИУ ВШЭ, кандидат исторических наук Андрей Карнеев.Именно поэтому в нынешней непростой международной обстановке этот документ важен как для России, так и для Китая, полагает эксперт.Анализируя политический аспект подписанного соглашения, Карнеев подчеркнул, что Россия и Китай фактически стоят на схожих позициях и выступают за постепенную трансформацию международного правопорядка в сторону многополярности."Обе страны выступают против элементов международного диктата некоторых государств, которые считают себя вправе указывать другим государствам, как им нужно развиваться. Это важный принцип, объединяющий Россию и Китай. Мы за то, чтобы в мире было больше справедливости, равноправия и рациональности в международных отношениях", - отметил Карнеев.По его словам, это то, что называется отношениями нового типа. В отличие от международных отношений старого типа, когда есть одна сверхдержава со своими сателлитами, отношения нового типа основаны на уважении интересов друг друга, уточнил эксперт."Не случайно стороны говорят, что отношения между Россией и Китаем можно смело назвать образцовой моделью взаимоотношений", - отметил Карнеев.Эксперт также подчеркнул, что весь комплекс документов, подписанных в ходе визита российской делегации в Китай, свидетельствует о том, что стороны настроены на серьезное расширение торгово-экономических и инвестиционных связей. При этом важно, что Москва и Пекин собираются учитывать интересы друг друга и вырабатывать дополнительные точки соприкосновения, чтобы максимально задействовать преимущества каждой из них, добавил Карнеев.Отвечая на вопрос, может ли визит Владимира Путина в Китай поставить точку в вопросе задержек с проведением российских платежей в китайских банках, эксперт заявил, что это очень сложная тема, которая требует длительной и кропотливой работы на уровне ведомств двух стран. При этом он не исключил, что в ходе переговоров Путина и Си была затронута и эта проблема.По словам Карнеева, для развития российско-китайских дипломатических отношений очень важно то, что стороны договорились о взаимной поддержке в период российского председательства в БРИКС. Эксперт напомнил, что это чрезвычайно важная тема и для России, и для Китая, так как она касается партнерства со странами глобального Юга, подытожил Андрей Карнеев.

https://ukraina.ru/20240516/1055097994.html

https://ukraina.ru/20240515/1055073762.html

https://ukraina.ru/20240516/1055106700.html

китай

россия

пекин

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Татьяна Стоянович

Татьяна Стоянович

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Татьяна Стоянович

эксклюзив, китай, россия, пекин, владимир путин, си цзиньпин, брикс, джо байден, new york times, визит, соглашение, сотрудничество