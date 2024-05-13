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Лишних надежд питать не стоит: военный историк прокомментировал работу "Царь-мангала"
Лишних надежд питать не стоит: военный историк прокомментировал работу "Царь-мангала" - 13.05.2024 Украина.ру
Лишних надежд питать не стоит: военный историк прокомментировал работу "Царь-мангала"
История совершает очередной оборот: первые сетки для защиты танков от ручных гранат ставили еще в Первую мировую войну, а после Второй на опытных танках размещали "зонтики" от кумулятивных снарядов. Нынешний "Царь-мангал" внешне похож на те образцы. Он сыграет большую роль в СВО, но это - лишь средство достижения военных целей
2024-05-13T03:46
2024-05-13T03:46
2024-05-13T03:46
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олег измайлов
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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный историк Евгений Белаш.В то же время, добавил он, Россия уже опробовала в Сирии и на Украине свои "Арматы" и другие военные новинки, а сопоставимые зарубежные танки нового поколения только разрабатываются. Это значит, что Россия на данный момент обладает лучшим в мире опытом для успешного развития техники.ИНТЕРВЬЮ ЕВГЕНИЙ БЕЛАШ: Пока Запад истерил, Россия устроила ВСУ "Хиросиму" без ядерного оружия и прорыва к КиевуРанее в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев отметил, что "Царь-мангал" показал хорошие результаты разминирования, что открывает для российских сил новые перспективы ведения боя.По его словам, в настоящее время самую большую проблему для ВС РФ при ведении боевых действий представляют минные поля и различные заграждения. Раньше эту проблему решали с использованием танка, который шел через минное поле, а за ним колонной - остальная техника. Однако при таком раскладе военные машины попадали под артиллерийский огонь, и ВС РФ несли высокие потери.Брешь "Царя-мангала": Евсеев рассказал о российском эксперименте на СВОА вот журналист, автор книги и Телеграм-канала "Донбасс для чайников" Олег Измайлов обратил сделал акцент на том, что "Царь-мангал" - очень важен с точки зрения пропаганды, ведь появление такой техники на фронте еще и психологический фактор воздействия на противника.Если бы его не было, этот танк стоило бы придумать: эксперт о важности "Царь-мангала"Впервые ВС РФ применили "Царь-мангал" при штурме Красногоровки. Машина представляет из себя танк Т-72 со всех сторон обшитый дополнительными комплектами брони, защищающими технику от снарядов ПТУР и FPV-дронов.
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новости, танки, историк, сво, украина.ру, олег измайлов, владимир евсеев
Новости, танки, историк, СВО, Украина.ру, Олег Измайлов, Владимир Евсеев
Лишних надежд питать не стоит: военный историк прокомментировал работу "Царь-мангала"
История совершает очередной оборот: первые сетки для защиты танков от ручных гранат ставили еще в Первую мировую войну, а после Второй на опытных танках размещали "зонтики" от кумулятивных снарядов. Нынешний "Царь-мангал" внешне похож на те образцы. Он сыграет большую роль в СВО, но это - лишь средство достижения военных целей
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный историк Евгений Белаш.
"Сразу должен предостеречь от излишних надежд. Как показывает весь опыт прежних войн, победу приносит не чудо-оружие, а грамотное применение имеющихся сил и техники. Немецкие сверхтяжёлые танки “Маус” не спасли Третий рейх от поражения. Тогда как Красная армия побеждала в городских боях 1945 года даже на легких самоходках Су-76, полностью открытых сверху", - отметил эксперт.
В то же время, добавил он, Россия уже опробовала в Сирии и на Украине свои "Арматы" и другие военные новинки, а сопоставимые зарубежные танки нового поколения только разрабатываются. Это значит, что Россия на данный момент обладает лучшим в мире опытом для успешного развития техники.
Ранее в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев отметил, что "Царь-мангал" показал хорошие результаты разминирования, что открывает для российских сил новые перспективы ведения боя.
По его словам, в настоящее время самую большую проблему для ВС РФ при ведении боевых действий представляют минные поля и различные заграждения. Раньше эту проблему решали с использованием танка, который шел через минное поле, а за ним колонной - остальная техника. Однако при таком раскладе военные машины попадали под артиллерийский огонь, и ВС РФ несли высокие потери.
А вот журналист, автор книги и Телеграм-канала "Донбасс для чайников" Олег Измайлов обратил сделал акцент на том, что "Царь-мангал" - очень важен с точки зрения пропаганды, ведь появление такой техники на фронте еще и психологический фактор воздействия на противника.
Впервые ВС РФ применили "Царь-мангал" при штурме Красногоровки. Машина представляет из себя танк Т-72 со всех сторон обшитый дополнительными комплектами брони, защищающими технику от снарядов ПТУР и FPV-дронов.