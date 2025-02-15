https://ukraina.ru/20250215/1061098504.html

Обман молодежи и катастрофа в "Кураховском мешке". Что говорят украинские военные о ситуации на фронте

Обман молодежи и катастрофа в "Кураховском мешке". Что говорят украинские военные о ситуации на фронте - 15.02.2025 Украина.ру

Обман молодежи и катастрофа в "Кураховском мешке". Что говорят украинские военные о ситуации на фронте

На текущей неделе украинские военные и политологи обсуждали идею завлечения в ВСУ 18-24-летних украинцев, чего от Зеленского требовали на Западе. Внимание привлекала также идея размена плацдарма в Курской области, о чем Зеленский заявил в недавнем интервью британской Guardian.

2025-02-15T11:10

2025-02-15T11:10

2025-02-15T11:10

курская область

курахово

россия

владимир зеленский

мирошник

константин елисеев

вооруженные силы украины

генштаб

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Очередную панику украинские военные также поднимают по поводу катастрофического положения подразделений ВСУ, оказавшихся в полуокружении под Курахово (Кураховский карман).Украинской молодежи в возрасте 18-24 года сейчас обещают миллион гривен с возможностью уволиться и уехать из страны после года службы в ВСУ. Некоторые украинские эксперты считают эти условия "обманкой", так как у государства нет таких денег, а после года службы немногие из необстрелянных юнцов смогут вернуться домой целыми.Молодым новобранцам обещают только 45 дней подготовки. Полную сумму за контракт они смогут получить только через год службы, если не менее 6 месяцев проведут в штурмовых подразделениях, а у начальства к ним не будет претензий.К тому же ничто не мешает украинским властям через год "переиграть" условия, продлив срок службы. Однако в штурмовых бригадах украинский военнослужащий долго не живет.Опальный депутат Александр Дубинский рассказывает, что 90% украинских новобранцев быстро погибают. "Если же вы откроете любую интернет-страничку, где описываются сроки выживаемости призывников современных украинских на фронте, то выясните, что такие призывники живут там от двух недель до трех месяцев. Люди, к сожалению, не выживают на войне. Через три месяца 90% бусифицированных и новобранцев оказываются трупами", - говорит нардеп.Военнослужащий ВСУ Евгений Иевлев считает, что даже заявленными бонусами молодых людей будет трудно привлечь в ряды ВСУ. "Молодежь уже видела раненых и погибших — риски очевидны и никакие средства не мотивируют", - говорит Иевлев.Однако те украинские военные, которые уже служат в ВСУ, заявляют о дискриминации, так как им не предлагают ни миллиона, ни возможности демобилизоваться. "Это не просто несправедливость, это дискриминация", - возмущается военнослужащая батальона "Да Винчи" Алина Михайлова.Она рассказывает, что когда поступила на службу, ей не платили зарплату пять месяцев, и таких как она – тысячи. По ее словам, тысячи человек до сих пор не могут получить компенсации за ранения, как и тысячи тех, кто судится по поводу компенсаций за погибших.Военный аналитик Дмитрий Снегирев считает, что привлечение молодежи в ряды украинской армии через большие выплаты вызывает напряженность в ВСУ.Украинский военный паблик Deep State с тревогой сообщал, что россияне пытаются захватить выступ ВСУ западнее Курахово, чтобы выровнять фронт и перегруппироваться для новых наступлений. Украинский военный с позывным "Мучной" 13 февраля пишет, что из Кураховского мешка ВСУ пора отходить."Постепенно ситуация в "мешке" становится патовой, наши силы на характере держат это поле, но не обходится без раненых, поэтому мы вынуждены будем отойти на запад. Уже известно, как нашим пехотинцам юго-западнее Дачного враг устраивает сафари, забрасывая в блиндаж гранаты и ТМ-ки [противотанковые мины]", - пишет "Мучной". По его мнению, если ВС РФ установят контроль над Андреевкой, то Улаклы и Константинополь окажутся в оперативном окружении, поэтому не будет смысла их удерживать. Однако Зеленский и Генштаб ВСУ еще ни разу не давали своим военным приказа отходить, даже из явного окружения.В четверг 13 февраля украинский военный корреспондент Богдан Мирошников сообщил о потере поселка Дачное к западу от Курахово и атаках ВС РФ на ключевой поселок Константинополь, который замыкает мешок. "На константинопольском направлении назревает беда. Фактически потеряно Дачное, и ЛБС проходит уже по Улаклам. Есть накаты на Константинополь. Организация эвакуации – как повезет. В основном отсутствует",- сообщил Мирошников.В связи с комментарием Зеленского о возможном обмене захваченных территорий в Курской области западные СМИ и украинские эксперты требовали обменять на всю подконтрольную РФ Херсонскую и Запорожскую области. Другие предлагали ограничиться ЗАЭС. Однако украинский политолог Константин Елисеев уверен, что никто ничего менять не будет (что впоследствии подтвердили в российском руководстве)."Любой план или сценарий, который нам будет предложен, не будет учитывать наши национальные интересы. То, что говорит Зеленский [об обмене оккупированной части Курской области] – он просто выдаёт желаемое за действительное. Это не базар, и я не думаю, что какая-либо страна, которая сама себя уважает, пойдёт на такие даже не договорённости, а я бы сказал, непонятные махинации", - уверен Елисеев. Ситуацию он предлагает решать своеобразно – жаловаться европейцам, эксплуатируя образ жертвы, а также уверять их, что уступки со стороны Киева приведут к третьей мировой войне.Украинский военнослужащий Кирилл Сазонов считает, что проблему в Курской области россияне решат самостоятельно, без какого-либо торга. "По Курску опять-таки они хотят проблему закрыть своими силами. Не торговаться с нами, не уступать и ни в коем случае не оставлять это за нами", - рассказывает Сазонов.По мнению же украинского военного эксперта Олега Старикова, генеральное сражение сейчас разворачивается под Покровском. "Судьба российско-украинской войны решается на направлении главного удара, то есть, в Покровске… Это называется генеральное сражение. Возле Покровска уже ведется генеральное сражение, настоящее такое, со встречными боями, с активной обороной, мобильное наступление", - заявил Стариков.Зеленский в пятницу на Мюнхенской конференции по безопасности заявил о "хороших новостях" с этого направления. Во вторник 11 февраля украинские СМИ сообщили, что ВСУ отбили часть позиции в Песчаном под Покровском.Украинский Telegram-канал "ЗеРада" пишет, что ВСУ сконцентрировали достаточно большую группировку вокруг Покровского выступа и туда подтянуты лучшие дроноводы, много артиллерии, а также прибыли иностранцы. По мнению авторов, ВСУ попытаются срезать выступ фланговыми ударами. Все-таки в Покровске и окрестностях сосредоточены значительные залежи полезных ископаемых, которые Зеленский пытается продать одновременно американцам и европейцам.Подробнее о том, что происходит в настоящее время на СВО - в статье Геннадия Алёхина "Спецоперация на минувшей неделе. На фронте у ВС РФ заметно улучшилась ситуация с войсковым управлением"

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курская область, курахово, россия, владимир зеленский, мирошник, константин елисеев, вооруженные силы украины, генштаб, эксклюзив, сво, спецоперация