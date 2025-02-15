"Европа теряет свободу слова": Трамп оценил выступление Вэнса в Мюнхене - 15.02.2025 Украина.ру
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"Европа теряет свободу слова": Трамп оценил выступление Вэнса в Мюнхене
"Европа теряет свободу слова": Трамп оценил выступление Вэнса в Мюнхене - 15.02.2025 Украина.ру
"Европа теряет свободу слова": Трамп оценил выступление Вэнса в Мюнхене
Президент США Дональд Трамп прокомментировал негативную реакцию европейских политиков после речи вице-президента Джей-Ди Вэнса на Мюнхенской конференции по безопасности
2025-02-15T10:10
2025-02-15T10:14
новости
сша
европа
украина
джей ди вэнс
дональд трамп
ес
мюнхенская конференция по безопасности
китай
угроза
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Комментируя выступление Вэнса в Мюнхене, Трамп назвал речь вице-президента США "блестящей" и посоветовал ЕС быть осторожней."Отличная речь, блестящая. Европа должна быть осторожней", — подчеркнул Трамп.При этом американский лидер уклончиво ответил на вопрос, кто является виновником кризиса на Украине, который ему задали журналисты."Думаю, многих можно винить. Я скажу очень просто, если бы я был президентом, этого бы не случилось", - сказал Трамп.Во время выступления на Мюнхенской конференции вице-президент США Джей-Ди Вэнс обрушился с критикой на Евросоюз. Он заявил, что Россия и Китай - не главные угрозы для Европы, опасность — внутри нее самой. Вэнс подчеркнул, что США шокировали европейские восторги из-за отмены выборов в Румынии. Он призвал Европу "не просто говорить о демократических ценностях, а жить ими".Комментируя решение румынских властей аннулировать выборы из-за подозрений о вмешательстве извне, вице-президент заявил: "Если ваша демократия рушится из-за цифровой рекламы из другой страны, значит, она и не была особо крепкой с самого начала".В своей речи Вэнс указал, что миграционный кризис в Европе не возник "в вакууме" – "это результат серии осознанных решений, принятых политиками по всему континенту".Также на эту тему — в статье Павла Котова "Мюнхенская конференция: история, скандалы, речь Путина, чего ждать в этом году".
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новости, сша, европа, украина, джей ди вэнс, дональд трамп, ес, мюнхенская конференция по безопасности, китай, угроза, речь, евросоюз, мигранты, румыния, россия
Новости, США, Европа, Украина, Джей Ди Вэнс, Дональд Трамп, ЕС, Мюнхенская конференция по безопасности, Китай, угроза, речь, Евросоюз, мигранты, Румыния, Россия

"Европа теряет свободу слова": Трамп оценил выступление Вэнса в Мюнхене

10:10 15.02.2025 (обновлено: 10:14 15.02.2025)
 
© AP / Paul Sancya
- РИА Новости, 1920, 15.02.2025
© AP / Paul Sancya
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Президент США Дональд Трамп прокомментировал негативную реакцию европейских политиков после речи вице-президента Джей-Ди Вэнса на Мюнхенской конференции по безопасности

"Что он сказал, что вызвало у них раздражение? Я не знаю. Я слышал его выступление, он говорил о свободе слова. Это правда, что Европа ее теряет", —заявил Трамп, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.

Комментируя выступление Вэнса в Мюнхене, Трамп назвал речь вице-президента США "блестящей" и посоветовал ЕС быть осторожней.
"Отличная речь, блестящая. Европа должна быть осторожней", — подчеркнул Трамп.
При этом американский лидер уклончиво ответил на вопрос, кто является виновником кризиса на Украине, который ему задали журналисты.
"Думаю, многих можно винить. Я скажу очень просто, если бы я был президентом, этого бы не случилось", - сказал Трамп.
Во время выступления на Мюнхенской конференции вице-президент США Джей-Ди Вэнс обрушился с критикой на Евросоюз. Он заявил, что Россия и Китай - не главные угрозы для Европы, опасность — внутри нее самой.
Вэнс подчеркнул, что США шокировали европейские восторги из-за отмены выборов в Румынии. Он призвал Европу "не просто говорить о демократических ценностях, а жить ими".
Комментируя решение румынских властей аннулировать выборы из-за подозрений о вмешательстве извне, вице-президент заявил: "Если ваша демократия рушится из-за цифровой рекламы из другой страны, значит, она и не была особо крепкой с самого начала".
В своей речи Вэнс указал, что миграционный кризис в Европе не возник "в вакууме" – "это результат серии осознанных решений, принятых политиками по всему континенту".
Также на эту тему — в статье Павла Котова "Мюнхенская конференция: история, скандалы, речь Путина, чего ждать в этом году".
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Вчера, 19:05
Мюнхенский бунт против трампизма. Евродемократы пошли войной на президента СШАОткрывшаяся 14 февраля 2025 года в 61-й раз Мюнхенская конференция по безопасности вполне может стать опасным местом, где начнется столкновение европейских демократов и глобалистов с новым президентом США Дональдом Трампом.
 
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