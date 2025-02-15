"Европа теряет свободу слова": Трамп оценил выступление Вэнса в Мюнхене
10:10 15.02.2025 (обновлено: 10:14 15.02.2025)
© AP / Paul Sancya
© AP / Paul Sancya
Президент США Дональд Трамп прокомментировал негативную реакцию европейских политиков после речи вице-президента Джей-Ди Вэнса на Мюнхенской конференции по безопасности
"Что он сказал, что вызвало у них раздражение? Я не знаю. Я слышал его выступление, он говорил о свободе слова. Это правда, что Европа ее теряет", —заявил Трамп, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.
Комментируя выступление Вэнса в Мюнхене, Трамп назвал речь вице-президента США "блестящей" и посоветовал ЕС быть осторожней.
"Отличная речь, блестящая. Европа должна быть осторожней", — подчеркнул Трамп.
При этом американский лидер уклончиво ответил на вопрос, кто является виновником кризиса на Украине, который ему задали журналисты.
"Думаю, многих можно винить. Я скажу очень просто, если бы я был президентом, этого бы не случилось", - сказал Трамп.
Вэнс подчеркнул, что США шокировали европейские восторги из-за отмены выборов в Румынии. Он призвал Европу "не просто говорить о демократических ценностях, а жить ими".
Комментируя решение румынских властей аннулировать выборы из-за подозрений о вмешательстве извне, вице-президент заявил: "Если ваша демократия рушится из-за цифровой рекламы из другой страны, значит, она и не была особо крепкой с самого начала".
В своей речи Вэнс указал, что миграционный кризис в Европе не возник "в вакууме" – "это результат серии осознанных решений, принятых политиками по всему континенту".
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