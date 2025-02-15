https://ukraina.ru/20250215/1061097963.html

"Европа теряет свободу слова": Трамп оценил выступление Вэнса в Мюнхене

"Европа теряет свободу слова": Трамп оценил выступление Вэнса в Мюнхене - 15.02.2025 Украина.ру

"Европа теряет свободу слова": Трамп оценил выступление Вэнса в Мюнхене

Президент США Дональд Трамп прокомментировал негативную реакцию европейских политиков после речи вице-президента Джей-Ди Вэнса на Мюнхенской конференции по безопасности

2025-02-15T10:10

2025-02-15T10:10

2025-02-15T10:14

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европа

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джей ди вэнс

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ес

мюнхенская конференция по безопасности

китай

угроза

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Комментируя выступление Вэнса в Мюнхене, Трамп назвал речь вице-президента США "блестящей" и посоветовал ЕС быть осторожней."Отличная речь, блестящая. Европа должна быть осторожней", — подчеркнул Трамп.При этом американский лидер уклончиво ответил на вопрос, кто является виновником кризиса на Украине, который ему задали журналисты."Думаю, многих можно винить. Я скажу очень просто, если бы я был президентом, этого бы не случилось", - сказал Трамп.Во время выступления на Мюнхенской конференции вице-президент США Джей-Ди Вэнс обрушился с критикой на Евросоюз. Он заявил, что Россия и Китай - не главные угрозы для Европы, опасность — внутри нее самой. Вэнс подчеркнул, что США шокировали европейские восторги из-за отмены выборов в Румынии. Он призвал Европу "не просто говорить о демократических ценностях, а жить ими".Комментируя решение румынских властей аннулировать выборы из-за подозрений о вмешательстве извне, вице-президент заявил: "Если ваша демократия рушится из-за цифровой рекламы из другой страны, значит, она и не была особо крепкой с самого начала".В своей речи Вэнс указал, что миграционный кризис в Европе не возник "в вакууме" – "это результат серии осознанных решений, принятых политиками по всему континенту".Также на эту тему — в статье Павла Котова "Мюнхенская конференция: история, скандалы, речь Путина, чего ждать в этом году".

https://ukraina.ru/20250214/1061091967.html

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новости, сша, европа, украина, джей ди вэнс, дональд трамп, ес, мюнхенская конференция по безопасности, китай, угроза, речь, евросоюз, мигранты, румыния, россия