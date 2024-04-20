Брешь "Царя-мангала": Евсеев рассказал о российском эксперименте на СВО

Дело не только в РЭБ: военный эксперт рассказал, почему танкам нужны не "мангалы", а свои системы ПВО

ВС РФ нужны технически выверенные решения, которые позволили бы справиться с проблемой ударных дронов и управляемыми вооружениями. На танки надо ставить небольшую систему ПВО для прикрытия верхней полусферы в радиусе двух километров. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, председатель МОО "Вече" Владимир Орлов