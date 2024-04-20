Брешь "Царя-мангала": Евсеев рассказал о российском эксперименте на СВО
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкРазминирование восточных районов сирийского города Алеппо
© Министерство обороны РФ
Танк Т-72 с дополнительной броней, получивший название "Царь-мангал" показал хорошие результаты разминирования. Эксперимент ВС РФ с его использованием открывает для российских сил новые перспективы ведения боя. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру озвучил военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
По его словам, в настоящее время самую большую проблему для ВС РФ при ведении боевых действий представляют минные поля и различные заграждения. Раньше эту проблему решали с использованием танка, который шел через минное поле, а за ним колонной - остальная техника. Однако при таком раскладе военные машины попадали под артиллерийский огонь, и ВС РФ несли высокие потери.
""Царь-мангалу" такая колонна не нужна. Он сам может разминировать местность. Это создает много преимуществ для штурмовых групп. Если этот танк сделает проход, в эту брешь достаточно быстро могут влететь БМП с десантом. Эксперимент с "Царь-мангалом" показывает, что наша военная мысль продолжает работать в нужном направлении", - отметил Евсеев.
Он добавил, что для решения таких задач российским силам необязательно использовать дорогостоящий танк "Армата", работу по разминированию на себя может взять "Царь-мангал".
Вчера, 04:10Дело не только в РЭБ: военный эксперт рассказал, почему танкам нужны не "мангалы", а свои системы ПВО ВС РФ нужны технически выверенные решения, которые позволили бы справиться с проблемой ударных дронов и управляемыми вооружениями. На танки надо ставить небольшую систему ПВО для прикрытия верхней полусферы в радиусе двух километров. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, председатель МОО "Вече" Владимир Орлов