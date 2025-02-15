https://ukraina.ru/20250215/1061099758.html

"Не все пропало": Гончаренко* рассказал, что США готовят Украине "жесткий договор" по ресурсам

"Не все пропало": Гончаренко* рассказал, что США готовят Украине "жесткий договор" по ресурсам - 15.02.2025 Украина.ру

"Не все пропало": Гончаренко* рассказал, что США готовят Украине "жесткий договор" по ресурсам

Договор с США по украинским ресурсам будет "очень жестким", там есть намеки на приватизацию экономики Украины. Об этом 15 февраля сообщил в своем телеграм-канале депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко

2025-02-15T12:14

2025-02-15T12:14

2025-02-15T12:18

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сша

украина

киев

джей ди вэнс

алексей гончаренко

верховная рада

владимир зеленский

переговоры

мюнхенская конференция по безопасности

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По его словам, американские власти требуют от Киева "очень жёсткого" договора по передаче им контроля над ресурсами.Он отметил, что вице-президент США Джей Ди Вэнс действительно объявил новую эру взаимодействия между США и Европой."В кулуарах европейские политики вспоминают Байдена и грустят", — написал украинский депутат. По словам Гончаренко, у Украины теперь остался только один "сильный союзник" — Великобритания. "Там думают и про ракеты, и про миротворческий контингент", — добавил он."Не все пропало. Но ситуация очень сложная", — констатировал Гончаренко.В рамках Мюнхенской конференции Зеленский заявил американским сенаторам, что прочитал предложенное США соглашение по украинским полезным ископаемым, но "не нашел там ничего о гарантиях", сообщил ранее Гончаренко со ссылкой на собственные источники.Также Зеленский заявил, что перед тем, как подписывать, "у нас принято прочесть", сказал депутат.Также на эту тему: Мюнхенский бунт против трампизма. Евродемократы пошли войной на президента США.* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.

https://ukraina.ru/20250215/1061098834.html

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новости, сша, украина, киев, джей ди вэнс, алексей гончаренко, верховная рада, владимир зеленский, переговоры, мюнхенская конференция по безопасности, великобритания, джо байден, союзники, природные ресурсы, ресурсы, экономика