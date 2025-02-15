"Не все пропало": Гончаренко* рассказал, что США готовят Украине "жесткий договор" по ресурсам
12:14 15.02.2025 (обновлено: 12:18 15.02.2025)
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Олексій ГончаренкоАлексей Гончаренко
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Олексій Гончаренко
Договор с США по украинским ресурсам будет "очень жестким", там есть намеки на приватизацию экономики Украины. Об этом 15 февраля сообщил в своем телеграм-канале депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко
По его словам, американские власти требуют от Киева "очень жёсткого" договора по передаче им контроля над ресурсами.
"Будет очень жесткий договор с США по нашим ресурсам, и там есть намеки на приватизацию некоторых частей нашей экономики", — заявил Гончаренко.
Он отметил, что вице-президент США Джей Ди Вэнс действительно объявил новую эру взаимодействия между США и Европой.
"В кулуарах европейские политики вспоминают Байдена и грустят", — написал украинский депутат.
По словам Гончаренко, у Украины теперь остался только один "сильный союзник" — Великобритания. "Там думают и про ракеты, и про миротворческий контингент", — добавил он.
"Не все пропало. Но ситуация очень сложная", — констатировал Гончаренко.
В рамках Мюнхенской конференции Зеленский заявил американским сенаторам, что прочитал предложенное США соглашение по украинским полезным ископаемым, но "не нашел там ничего о гарантиях", сообщил ранее Гончаренко со ссылкой на собственные источники.
Также Зеленский заявил, что перед тем, как подписывать, "у нас принято прочесть", сказал депутат.
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* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.