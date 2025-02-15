"Не все пропало": Гончаренко* рассказал, что США готовят Украине "жесткий договор" по ресурсам - 15.02.2025 Украина.ру
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"Не все пропало": Гончаренко* рассказал, что США готовят Украине "жесткий договор" по ресурсам
"Не все пропало": Гончаренко* рассказал, что США готовят Украине "жесткий договор" по ресурсам - 15.02.2025 Украина.ру
"Не все пропало": Гончаренко* рассказал, что США готовят Украине "жесткий договор" по ресурсам
Договор с США по украинским ресурсам будет "очень жестким", там есть намеки на приватизацию экономики Украины. Об этом 15 февраля сообщил в своем телеграм-канале депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко
2025-02-15T12:14
2025-02-15T12:18
новости
сша
украина
киев
джей ди вэнс
алексей гончаренко
верховная рада
владимир зеленский
переговоры
мюнхенская конференция по безопасности
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По его словам, американские власти требуют от Киева "очень жёсткого" договора по передаче им контроля над ресурсами.Он отметил, что вице-президент США Джей Ди Вэнс действительно объявил новую эру взаимодействия между США и Европой."В кулуарах европейские политики вспоминают Байдена и грустят", — написал украинский депутат. По словам Гончаренко, у Украины теперь остался только один "сильный союзник" — Великобритания. "Там думают и про ракеты, и про миротворческий контингент", — добавил он."Не все пропало. Но ситуация очень сложная", — констатировал Гончаренко.В рамках Мюнхенской конференции Зеленский заявил американским сенаторам, что прочитал предложенное США соглашение по украинским полезным ископаемым, но "не нашел там ничего о гарантиях", сообщил ранее Гончаренко со ссылкой на собственные источники.Также Зеленский заявил, что перед тем, как подписывать, "у нас принято прочесть", сказал депутат.Также на эту тему: Мюнхенский бунт против трампизма. Евродемократы пошли войной на президента США.* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.
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новости, сша, украина, киев, джей ди вэнс, алексей гончаренко, верховная рада, владимир зеленский, переговоры, мюнхенская конференция по безопасности, великобритания, джо байден, союзники, природные ресурсы, ресурсы, экономика
Новости, США, Украина, Киев, Джей Ди Вэнс, Алексей Гончаренко, Верховная Рада, Владимир Зеленский, переговоры, Мюнхенская конференция по безопасности, Великобритания, Джо Байден, союзники, природные ресурсы, ресурсы, экономика

"Не все пропало": Гончаренко* рассказал, что США готовят Украине "жесткий договор" по ресурсам

12:14 15.02.2025 (обновлено: 12:18 15.02.2025)
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Олексій ГончаренкоАлексей Гончаренко
Алексей Гончаренко - РИА Новости, 1920, 15.02.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Олексій Гончаренко
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Договор с США по украинским ресурсам будет "очень жестким", там есть намеки на приватизацию экономики Украины. Об этом 15 февраля сообщил в своем телеграм-канале депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко
По его словам, американские власти требуют от Киева "очень жёсткого" договора по передаче им контроля над ресурсами.
"Будет очень жесткий договор с США по нашим ресурсам, и там есть намеки на приватизацию некоторых частей нашей экономики", — заявил Гончаренко.
Он отметил, что вице-президент США Джей Ди Вэнс действительно объявил новую эру взаимодействия между США и Европой.
"В кулуарах европейские политики вспоминают Байдена и грустят", — написал украинский депутат.
По словам Гончаренко, у Украины теперь остался только один "сильный союзник" — Великобритания. "Там думают и про ракеты, и про миротворческий контингент", — добавил он.
"Не все пропало. Но ситуация очень сложная", — констатировал Гончаренко.
В рамках Мюнхенской конференции Зеленский заявил американским сенаторам, что прочитал предложенное США соглашение по украинским полезным ископаемым, но "не нашел там ничего о гарантиях", сообщил ранее Гончаренко со ссылкой на собственные источники.
Также Зеленский заявил, что перед тем, как подписывать, "у нас принято прочесть", сказал депутат.
Также на эту тему: Мюнхенский бунт против трампизма. Евродемократы пошли войной на президента США.
* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.
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НовостиСШАУкраинаКиевДжей Ди ВэнсАлексей ГончаренкоВерховная РадаВладимир ЗеленскийпереговорыМюнхенская конференция по безопасностиВеликобританияДжо Байденсоюзникиприродные ресурсыресурсыэкономика
 
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Заголовок открываемого материала
12:14"Не все пропало": Гончаренко* рассказал, что США готовят Украине "жесткий договор" по ресурсам
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