https://ukraina.ru/20250215/1061096967.html

"Вышли красными и нервными": итоги встречи Вэнса и Зеленского. Главное на Украине на утро 15 февраля

"Вышли красными и нервными": итоги встречи Вэнса и Зеленского. Главное на Украине на утро 15 февраля - 15.02.2025 Украина.ру

"Вышли красными и нервными": итоги встречи Вэнса и Зеленского. Главное на Украине на утро 15 февраля

Вице-президент США Джей-Ди Вэнс провёл встречу с Владимиром Зеленским, после которой последний заявил, что Украине придётся сложно без американской помощи

2025-02-15T09:28

2025-02-15T09:28

2025-02-15T09:28

эксклюзив

хроники

дональд трамп

джей ди вэнс

владимир зеленский

саудовская аравия

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Встреча вице-президента США Джей-Ди Вэнса с Владимиром Зеленским 14 февраля прошла не без проблем. Так, её перенесли на несколько часов. Как сообщали СМИ, причиной тому было то, что Украина затянула с доработкой меморандума о партнёрстве, в котором рассматривались в т.ч. и вопросы, связанные с украинскими ресурсами. В итоге украинская сторона доработала меморандум и передала его американской. Последней потребовалось дополнительное время, чтобы поработать с меморандумом.На встрече с Зеленским Вэнс заявил, что обсудил с украинцами "ряд вопросов, над которыми нам стоит поработать", и указал: США нацелены на достижение долгосрочного мира."Мы хотим, чтобы убийства прекратились, но мы хотим достичь прочного, длительного мира, а не такого мира, который приведет к конфликту в Восточной Европе через несколько лет", – подчеркнул Вэнс.Он заявил, что между США и Украиной "будет ещё много таких разговоров в ближайшие дни, недели и месяцы".Владимир Зеленский поблагодарил США за поддержку и подтвердил желание "закончить войну"."Мы действительно этого очень хотим, но нам нужны реальные гарантии безопасности, и мы продолжим наши встречи и нашу работу, и мы будем очень рады видеть генерала Келлога также в Украине", – отметил Зеленский.Позднее, в заявлении по итогам встречи Зеленский указал, что работа над американо-украинским меморандумом продолжится."Наши команды продолжат работу над документом. Мы рассмотрели много ключевых вопросов и с нетерпением ждём генерала Келлога на Украине для дальнейших совещаний и более глубокой оценки ситуации на местах. Мы готовы как можно быстрее двигаться к реальному и гарантированному миру. Искренне ценим решительность президента Трампа, которая может помочь остановить войну и обеспечить Украине справедливость и гарантии безопасности", — заявил Зеленский.При этом украинские источники утверждают: не всё так беспроблемно, как пытается представить Зеленский."Наш источник сообщает, что сегодняшние переговоры Зеленского, Вэнса и Рубио были очень трудными для украинской стороны. Это не был тёплый прием. Наоборот всё было жестко. Зеленский и Ермак вышли после встречи "красными" и нервными — источник", — сообщил популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный".Зеленскому, по информации источника, поставили жёсткий срок и не менее жёсткие условия."По данным источника, Вэнс поставил жёсткие рамки Зеленскому, который должен подготовить своё адекватное предложение по мирному урегулированию в кратчайшие сроки. Если вздумает "играться" и вписывать туда фантастические требования, то США будет реагировать (намёк на некий компромат, санкции и т.д). Такое же предложение должны вроде подготовить русские. После как у Трампа будут эти документы, он начнет инициировать переговорный процесс, куда поедет украинская и русская делегация (задумка в том, чтобы не было плана Трампа. Он всего лишь должен сделать все условия для мира. Этот финт был придуман его командой (Илоном Маском), чтобы не давать козырь глобалистам). Далее обе стороны должны будут утвердить общий план, а после Трамп, Путин, Зеленский и возможно представители других стран и международных организаций, подпишут исторический документ", — указывалось в публикации канала.Авторы "Легитимного" подчёркивают: Зеленский оказался в непростой ситуации."У Зеленского сложный момент. Снова его подперли к стенке. Трамписты понимают, что он заинтересован в затяжных переговорах и полном срыве мирного кейса Трампа", — резюмировали они.Другой популярный на Украине телеграм-канал - "Резидент" - сообщил, что украинское руководство переживает по поводу меморандума с американцами и привлекло к работе над ним британцев."Несколько источников близких к делегации в Мюнхене рассказали, что Андрей Ермак считает предложения США подписать документ, предоставляющий Вашингтону права на минеральные ресурсы Украины сознательной провокацией Администрации Трампа против Зеленского. Фактически нас ставят перед выбором, отдать все интересные активы США, что вызовет недовольство Британии и ЕС, а если мы не согласимся то Администрация Трампа получает идеальный повод сократить поддержку Украины. Обработав документ совместно с представителями MI-6 мы постарались не отказываться от требований США, но при этом ограничив их аппетиты", — указывалось в публикации телеграм-канала.Примечательно, что также 14 февраля Зеленский заявил, что во время запланированных поездок в Саудовскую Аравию, Объединённые Арабские Эмираты и Турцию не планирует встречаться ни с американской, ни с российской делегациями, а его визиты будут посвящены обмену пленными.И это при том, что ранее президент США Дональд Трамп заявлял может встретиться с президентом России Владимиром Путиным в Саудовской Аравии в "не слишком отдалённом будущем". При этом Трамп прокомментировал возможность присутствия на этих встречах Зеленского словами: "Вероятно, у нас будет первая встреча, а затем мы посмотрим, что мы сможем сделать со второй встречей".Зеленский же заявил, что не хочет просто так встречаться с российской делегацией."Я не хочу просто так встречаться с россиянами. Как я уже говорил, мы видим порядок встреч [таким]: сначала Соединённые Штаты, потом Европа, а потом россияне", — отметил он.В искренность его слов многие не поверили."Зеленский сообщил, что вскоре поедет с визитом в Саудовскую Аравию, но встречи с представителями РФ или США не запланированы. То есть, будет якобы неожиданность. Эр-Рияд, улица Талия, кафе, традиционный арабский кофе с кардамоном. Владимир Александрович наслаждается напитком и думает о будущем Украины. В кафе заходит молодой мужчина, явно американец. "Мистер Зеленский?". "Мистер Вэнс? Какими судьбами?". "Да так, приехал на верблюжьи бега… А за тем столиком случайно не мистер Ушаков сидит?". "Точно он!". "Ну если мы все здесь, то может, заодно и Украину обсудим?". В 30-е годы поляки рассказывали анекдот про украинцев. Отец и сын случайно встречаются среди Львова. Сын радостно кричит: "Йой, тату! Та ти ту, та і я ту!" ("Ой, отец! Да ты здесь, так и я здесь" - Ред.) Прохожие (с пониманием): "Японцы!". Зеленский тоже, похоже, в Эр-Рияде удивленно-радостно произнесёт эту фразу, увидев переговорщиков", — отметил украинский историк и политолог Константин Бондаренко.Он также рассказал об уже прошедших визитах Зеленского и переговорах, которые, он, судя по всему, непублично вёл с представителями России."Кстати, в прошлом году Зеленский дважды летал в Эр-Рияд с визитами, которые длились от 2 до 3,5 часов каждый (27 февраля и 12 июня). Обязательно накануне туда же прилетали высокопоставленные лица из Москвы. Из Эр-Рияда оба раза Зеленский летел не в сторону Киева, а на беседу с американскими товарищами", — заявил Бондаренко.Таким образом, что бы публично не заявлял Зеленский, на деле ему будет крайне непросто отказаться от переговоров, на которых настаивает новая американская администрация.О том, кто будет представлять США на переговорах — в статье Павла Котова "Переговорщики Трампа: ястреб, милитарист, разведчик-любитель и тёмная лошадка".

https://ukraina.ru/20250214/1061091298.html

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Егор Леев

эксклюзив, хроники, дональд трамп, джей ди вэнс, владимир зеленский, саудовская аравия, сша, украина, ес, владимир путин