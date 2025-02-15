https://ukraina.ru/20250215/1061101261.html

"Никаких решений об Украине без Украины": Зеленский выступил на Мюнхенской конференции

"Никаких решений об Украине без Украины": Зеленский выступил на Мюнхенской конференции - 15.02.2025 Украина.ру

"Никаких решений об Украине без Украины": Зеленский выступил на Мюнхенской конференции

Путин хочет переговоров по мирному соглашению только с США, при этом Трамп не видит Европу в качестве стороны переговоров. Украина никогда не примет сделки, совершаемые "за ее спиной". Украинцы не хотят проводить выборы, потому что боятся. Об этом Владимир Зеленский заявил во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности 15 февраля

2025-02-15T14:25

2025-02-15T14:25

2025-02-15T14:59

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Во время выступления Зеленский сказал, что летом Россия якобы планирует отправить войска в Белоруссию и после учений их могут снова направить на Украину. Зеленский считает, что якобы они могут "атаковать Европу".По его словам, президент России Владимир Путин хочет переговоров по мирному соглашению только с США, в свою очередь Дональд Трамп не видит Европу в качестве стороны переговоров."Посмотрите, что Путин пытается сейчас сделать. Это его игра. Путин хотел бы проводить переговоры один на один с Америкой. Как до войны, когда они встречались в Швейцарии, и это выглядело так, как будто бы они хотят поделить мир", — указал он.По его словам, Украина должна получить место за столом, где принимаются решения о Европе, а всё остальное – ноль. "Если нас не включат в переговоры о нашем собственном будущем, мы все проиграем", заявил Зеленский."Украина не примет никогда сделки, совершаемые за нашей спиной без нашего участия. И такое же правило должно применяться ко всей Европе. Никаких решений об Украине без Украины, никаких решений о Европе без Европы", — подчеркнул Зеленский.Представитель Украины сказал, что Путин хочет видеть Трампа на праздновании 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, и назвал происходящее "спектаклем"."Затем, Путин хотел бы, чтобы американский президент стоял на Красной площади 9 мая этого года не как уважаемый лидер, а как декорация в его собственном спектакле. Нам это не нужно", — заявил Зеленский.По мнению украинца, Европе нужна собственная армия обороны, так как США могут прекратить военную поддержку ЕС. Зеленский предложил сформировать такую армию на основе ВСУ. "Сейчас украинская армия с поддержкой глобальной помощи сдерживает действия России. Но если не мы, то кто будет их останавливать?" — сказал он.По его словам, украинцы выступают против выборов в стране. А тем, кто недоволен ситуацией на Украине, он посоветовал сменить гражданство."Украинцы не хотят проводить выборы, потому что они боятся. Если все наши солдаты вернутся домой, это нас ослабит, и Путин захватит всю нашу страну", — неоднозначно резюмировал Зеленский.Также на эту тему: Мюнхенский бунт против трампизма. Евродемократы пошли войной на президента США.

https://ukraina.ru/20250215/1061100136.html

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новости, украина, европа, сша, владимир путин, ес, мюнхенская конференция по безопасности, владимир зеленский, день победы, выборы, переговоры, евросоюз