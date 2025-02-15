Страны Европы тайно работают над планом отправки войск на Украину - AP
12:50 15.02.2025 (обновлено: 13:36 15.02.2025)
© Public domain
© Public domain
Ряд европейских стран тайно работают над планом отправки войск на Украину. Великобритания и Франция стоят в авангарде этих усилий. Об этом сообщает агентство Associated Press
По данным агентства, в разработке, которая началась около года назад, участвуют, в частности, Великобритания и Франция. Журналисты AP отмечают, что в любом случае "европейцам будет сложно собрать крупные силы, и они, безусловно, не смогут сделать это быстро".
"Группа европейских стран, все больше обеспокоенных тем, что приоритеты безопасности США лежат в других сферах, втайне работает над планом отправки войск на Украину, чтобы помочь обеспечить выполнение любого будущего мирного соглашения с Россией... ", - пишет агентство.
Журналисты AP отмечают, что европейцы примерно год назад начали изучать, какой тип силы им может понадобиться, но "чувство срочности" возросло на фоне опасений, что президент США Дональд Трамп может пойти в обход них и, возможно, даже Украины, чтобы заключить сделку с президентом РФ Владимиром Путиным.
По информации Associated Press, Великобритания и Франция стоят в авангарде этих усилий. Подробности этого остаются скудными, однако состав и роль сил будут продиктованы условиями мирного соглашения, отмечают журналисты.
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