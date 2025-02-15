https://ukraina.ru/20250215/1061099984.html

Страны Европы тайно работают над планом отправки войск на Украину - AP

Страны Европы тайно работают над планом отправки войск на Украину - AP - 15.02.2025 Украина.ру

Страны Европы тайно работают над планом отправки войск на Украину - AP

Ряд европейских стран тайно работают над планом отправки войск на Украину. Великобритания и Франция стоят в авангарде этих усилий. Об этом сообщает агентство Associated Press

2025-02-15T12:50

2025-02-15T12:50

2025-02-15T13:36

новости

украина

великобритания

франция

дональд трамп

владимир путин

угроза

соглашение

военные

война

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0b/15/1041044621_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_4cac2bbdbce8b8c647f383a701092938.jpg

По данным агентства, в разработке, которая началась около года назад, участвуют, в частности, Великобритания и Франция. Журналисты AP отмечают, что в любом случае "европейцам будет сложно собрать крупные силы, и они, безусловно, не смогут сделать это быстро".Журналисты AP отмечают, что европейцы примерно год назад начали изучать, какой тип силы им может понадобиться, но "чувство срочности" возросло на фоне опасений, что президент США Дональд Трамп может пойти в обход них и, возможно, даже Украины, чтобы заключить сделку с президентом РФ Владимиром Путиным.По информации Associated Press, Великобритания и Франция стоят в авангарде этих усилий. Подробности этого остаются скудными, однако состав и роль сил будут продиктованы условиями мирного соглашения, отмечают журналисты.Также по теме: "Большая игра в мирный план. Как Запад, прикрываясь переговорами, готовит контрнаступление" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250214/1061076713.html

украина

великобритания

франция

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, великобритания, франция, дональд трамп, владимир путин, угроза, соглашение, военные, война, сво, спецоперация, сделка