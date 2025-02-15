Отомстила за сына: мать погибшего бойца ВСУ подорвала себя вместе с сотрудниками ТЦК - 15.02.2025 Украина.ру
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Отомстила за сына: мать погибшего бойца ВСУ подорвала себя вместе с сотрудниками ТЦК
Отомстила за сына: мать погибшего бойца ВСУ подорвала себя вместе с сотрудниками ТЦК - 15.02.2025 Украина.ру
Отомстила за сына: мать погибшего бойца ВСУ подорвала себя вместе с сотрудниками ТЦК
В Николаеве женщина, сын которой погиб на фронте после мобилизации в украинскую армию, подорвала себя рядом с сотрудниками местного центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). Об этом сообщает украинское издание "Страна. ua"
2025-02-15T15:41
2025-02-15T15:41
новости
николаев
украина
взрыв
месть
военкомат
бомба
раненые
убитые
украинская армия
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По информации издания, инцидент произошёл в пятницу, 14 февраля. Женщина подошла к микроавтобусу, рядом с которым стояла группа сотрудников ТЦК (ТЦК и СП, аналог военкомата на Украине), в руках у нее была хозяйственная сумка. Женщина обратилась к работникам военкомата с вопросом, а когда поставила сумку на землю, прозвучал мощный взрыв. Она погибла на месте, также погиб один из сотрудников ТЦК.В издании отмечают, что в результате взрыва от шести до восьми человек получили ранения, некоторые из пострадавших находятся в тяжелом состоянии.По одной из версий, женщина могла таким образом отомстить сотрудникам ТЦК за насильственную мобилизацию сына, который позже погиб на фронте.В Николаеве это был уже второй взрыв за сутки. Утром 41-летний мужчина совершил самоподрыв около автовокзала, сообщает полиция, он погиб на месте в результате взрыва гранаты.Властей киевского режима очень тревожит сложившаяся ситуация, убийства военкомов и поджоги украинских военкоматов становятся тенденцией. Рост напряжения в обществе фиксируется регулярно. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко.Начнут ли сейчас граждане Украины протестовать против насильственной мобилизации не точечно, а "всей страной" неизвестно, сказал эксперт."Для этого нужна либо всеукраинская организация, которая будет централизовано готовить такие протесты, либо удача в виде крупного бунта в одном регионе, к которому присоединится вся страна. Пока ничего этого нет", – указал Ищенко.Также в новостях на эту тему: "Украинский депутат указал место ТЦК среди механизмов геноцида".
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Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, николаев, украина, взрыв, месть, военкомат, бомба, раненые, убитые, украинская армия, мобилизация
Новости, Николаев, Украина, взрыв, месть, военкомат, бомба, раненые, убитые, украинская армия, мобилизация

Отомстила за сына: мать погибшего бойца ВСУ подорвала себя вместе с сотрудниками ТЦК

15:41 15.02.2025
 
© Национальная полиция УкраиныВзрыв в Николаеве
Взрыв в Николаеве
© Национальная полиция Украины
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В Николаеве женщина, сын которой погиб на фронте после мобилизации в украинскую армию, подорвала себя рядом с сотрудниками местного центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). Об этом сообщает украинское издание "Страна. ua"
По информации издания, инцидент произошёл в пятницу, 14 февраля. Женщина подошла к микроавтобусу, рядом с которым стояла группа сотрудников ТЦК (ТЦК и СП, аналог военкомата на Украине), в руках у нее была хозяйственная сумка.
Женщина обратилась к работникам военкомата с вопросом, а когда поставила сумку на землю, прозвучал мощный взрыв. Она погибла на месте, также погиб один из сотрудников ТЦК.
В издании отмечают, что в результате взрыва от шести до восьми человек получили ранения, некоторые из пострадавших находятся в тяжелом состоянии.
По одной из версий, женщина могла таким образом отомстить сотрудникам ТЦК за насильственную мобилизацию сына, который позже погиб на фронте.
В Николаеве это был уже второй взрыв за сутки. Утром 41-летний мужчина совершил самоподрыв около автовокзала, сообщает полиция, он погиб на месте в результате взрыва гранаты.
Властей киевского режима очень тревожит сложившаяся ситуация, убийства военкомов и поджоги украинских военкоматов становятся тенденцией. Рост напряжения в обществе фиксируется регулярно. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко.
Начнут ли сейчас граждане Украины протестовать против насильственной мобилизации не точечно, а "всей страной" неизвестно, сказал эксперт.
"Для этого нужна либо всеукраинская организация, которая будет централизовано готовить такие протесты, либо удача в виде крупного бунта в одном регионе, к которому присоединится вся страна. Пока ничего этого нет", – указал Ищенко.
Также в новостях на эту тему: "Украинский депутат указал место ТЦК среди механизмов геноцида".
Коктейль Молотова - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
12 февраля, 04:30
Тревожная ситуация для Зеленского: Ищенко рассказал, перерастут ли поджоги ТЦК в масштабные бунтыДаже если где-то на Украине поднимется крупный бунт против ТЦК, не факт, что в нем примет участие вся страна. В любом случае эта ситуация для Зеленского очень тревожна, потому что убийство военкомов и поджоги ТЦК становятся тенденцией. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
 
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Заголовок открываемого материала
15:41Отомстила за сына: мать погибшего бойца ВСУ подорвала себя вместе с сотрудниками ТЦК
15:30Богдан Безпалько: Пока Россия идет к Одессе, Зеленский тянет время, а Трамп готовит кнут и пряник
14:52После какой операции России против ВСУ генералы НАТО будут давать друг другу подзатыльники – Леонков
14:25"Никаких решений об Украине без Украины": Зеленский выступил на Мюнхенской конференции
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