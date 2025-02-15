https://ukraina.ru/20250215/1061102380.html

Отомстила за сына: мать погибшего бойца ВСУ подорвала себя вместе с сотрудниками ТЦК

Отомстила за сына: мать погибшего бойца ВСУ подорвала себя вместе с сотрудниками ТЦК - 15.02.2025 Украина.ру

Отомстила за сына: мать погибшего бойца ВСУ подорвала себя вместе с сотрудниками ТЦК

В Николаеве женщина, сын которой погиб на фронте после мобилизации в украинскую армию, подорвала себя рядом с сотрудниками местного центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). Об этом сообщает украинское издание "Страна. ua"

2025-02-15T15:41

2025-02-15T15:41

2025-02-15T15:41

новости

николаев

украина

взрыв

месть

военкомат

бомба

раненые

убитые

украинская армия

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По информации издания, инцидент произошёл в пятницу, 14 февраля. Женщина подошла к микроавтобусу, рядом с которым стояла группа сотрудников ТЦК (ТЦК и СП, аналог военкомата на Украине), в руках у нее была хозяйственная сумка. Женщина обратилась к работникам военкомата с вопросом, а когда поставила сумку на землю, прозвучал мощный взрыв. Она погибла на месте, также погиб один из сотрудников ТЦК.В издании отмечают, что в результате взрыва от шести до восьми человек получили ранения, некоторые из пострадавших находятся в тяжелом состоянии.По одной из версий, женщина могла таким образом отомстить сотрудникам ТЦК за насильственную мобилизацию сына, который позже погиб на фронте.В Николаеве это был уже второй взрыв за сутки. Утром 41-летний мужчина совершил самоподрыв около автовокзала, сообщает полиция, он погиб на месте в результате взрыва гранаты.Властей киевского режима очень тревожит сложившаяся ситуация, убийства военкомов и поджоги украинских военкоматов становятся тенденцией. Рост напряжения в обществе фиксируется регулярно. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко.Начнут ли сейчас граждане Украины протестовать против насильственной мобилизации не точечно, а "всей страной" неизвестно, сказал эксперт."Для этого нужна либо всеукраинская организация, которая будет централизовано готовить такие протесты, либо удача в виде крупного бунта в одном регионе, к которому присоединится вся страна. Пока ничего этого нет", – указал Ищенко.Также в новостях на эту тему: "Украинский депутат указал место ТЦК среди механизмов геноцида".

https://ukraina.ru/20250212/1061000511.html

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новости, николаев, украина, взрыв, месть, военкомат, бомба, раненые, убитые, украинская армия, мобилизация