https://ukraina.ru/20250215/1061102107.html

Богдан Безпалько: Пока Россия идет к Одессе, Зеленский тянет время, а Трамп готовит кнут и пряник

Богдан Безпалько: Пока Россия идет к Одессе, Зеленский тянет время, а Трамп готовит кнут и пряник - 15.02.2025 Украина.ру

Богдан Безпалько: Пока Россия идет к Одессе, Зеленский тянет время, а Трамп готовит кнут и пряник

Зеленский в сложном положении, потому что он тот барашек, которого могут принести в жертву. Но формально украинский президент мог бы поставить подпись под соглашением о перемирии и заморозке. Это то, чего добивается Трамп, чтобы получить Нобелевскую премию мира. Зеленский этому мешает, потому что он питается войной.

2025-02-15T15:30

2025-02-15T15:30

2025-02-15T15:30

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, член совета при президенте России по межнациональным отношениям Богдан Безпалько.На Мюнхенской конференции по безопасности прошли "похороны коллективного Запада", его больше не существует. Об этом заявил в своем телеграм-канале вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.- Богдан Анатольевич, согласны ли вы с такой точкой зрения?- Заявление Константина Косачева несколько преждевременно. Коллективный Запад хоронить еще рано. Другое дело, что это Запад сейчас переживает трансформацию, в ходе которой отношения прежнего характера будут заменены на новые. Джей Ди Вэнс презентовал эти новые отношения в Мюнхене, чем шокировал прежде всего европейские элиты и бюрократию ЕС. Говорить, что Запад отказывается от единства пока рано. Это онтологическая близость и цивилизационное неприятие России. Кроме того, Вэнс, как и его шеф Дональд Трамп, склонны к театральным эффектам, популизму, эпатажным заявлениям. Пока нет реальных действий, их не стоит принимать всерьез. Но очевидно, что Трамп хочет уменьшить расходы Штатов на эту войну, получить максимальную прибыль от Украины и ЕС. И переложить издержки на своих союзников, страны, которые являются двигателями Европы, Францию и Германию. Но это не говорит о том, что Запад перестанет быть единым. США теперь ведут себя по отношению к союзникам более грубо, требовательно и агрессивно. Такого военного и экономического зонтика уже не будет, в кризис США могут съесть даже своих союзников. - Все же Вэнс демонстративно отказался встречаться с канцлером ФРГ Шольцем на полях конференции, а вместо этого провел встречу с главой оппозиционной партии "Альтернатива для Германии" Алисой Вайдель. Как это вяжется с заявлениями о том, что США хотят переложить спонсорство Украины на плечи союзников, ведь АдГ как раз выступает против помощи Киеву? - Я все равно буду настаивать на том, что нужно дожидаться конкретных действий. Даже документы меня, как и большинство политиков, не убеждают: от договоренностей можно отказаться, отозвав подписи. Много лет Россия сотрудничала с Германией. Были прекрасные отношения с Гельмутом Колем, Шредером, даже с Ангелой Меркель. Немецкая экономика стала эффективной на дешевых российских энергоресурсах. Но разве Германия протестовала после подрывов "Северных потоков"? Поэтому рано полагать, что если к власти придет АдГ, она начнет действовать в интересах Германии и ее экономики. Она также будет учитывать мнение своего сюзерена - американцев. Если Штатам нужно будет натравить Германию на Россию в военном или экономическом отношении, это будет делать "Альтернатива для Германии". Европейским политикам не впервой переобуваться в полете. Американцы же не требуют распустить НАТО, заключить мир с Россией и водить хороводы с русскими вокруг елки. Они говорят, что нужно повысить взносы в НАТО до 2 или 5%, что нужно закупать американское оружие, потому что европейцы не способны производить его в таких количествах, и американские нефть и газ. Дональд Трамп, Вэнс и Илон Маск, это, скорее, аудиторы, ревизоры, которых хотят сделать политику США более эффективной. В лучшем случае, украинский конфликт станет периферией для Штатов, а центр внимания переместится в юго-восточную Азию, где есть экзистенциальный противник - Китай. - В каком положении сейчас находится Зеленский? Судя по его заявлениям, он укрепляет связи с той часть европейской элиты, которая выступает за войну с Россией. - Зеленский в сложном положении, потому что он тот барашек, которого могут принести в жертву. Россия четко заявила, что вести переговоры с Зеленским она не будет. Переговоры возможны только между Россией и США. Но формально украинский президент мог бы поставить подпись под соглашением о перемирии и заморозке. Это то, чего добивается Трамп, чтобы получить Нобелевскую премию мира. Зеленский этому мешает, потому что он питается войной. Война для него это способ политического выживания. Может, и физического, но он вполне может дожить свой век где-нибудь с семьей. Поэтому он любыми путями стремится выиграть время, может быть, и остаться при власти. Последняя его придумка это атака ВС РФ на Чернобыльскую АЭС. Есть небольшая вероятность, что идея заморозки, мира не состоится. Пока все переговоры находятся в начальной стадии, и России пока ничего не предлагают. Политика кнута и пряника состоит в том, что пока и кнут, и пряник являются призрачными.Пряник в виде заморозки вообще не понятно из чего состоит. Да, перестанут гибнуть российские солдаты, это замечательно. Но наши войска идут вперед, зачем нам останавливаться и прекращать огонь. Мы завели машину, пристегнули ремни, а потом решили выйти и идти пешком. В этом нет необходимости. Кнут тоже призрачный. Есть только намеки, что будут атаковать наш теневой танкерный флот, полностью обрубят экспорт энергоресурсов. Но российская экономика выдержала давление в течение трех лет. У нас есть союзники, мы успешно действуем на международной арене. И любой кнут против России может вызвать и удар кнутом в ответ. И этот кнут может быть неприятным для Трампа. Не потому что будет болезненным, а потому что Трамп не сможет подтвердить свою эффективность, о которой говорил во время предвыборной кампании. На основании чего заключать соглашение пока непонятно. Все это дает Зеленскому запас времени. Потому что пока фронт не стабилизируется, пока мы не дойдем до Одессы, Винницы, говорит о линиях раздела Украины, сферах влияния рановато.Также на эту тему Зеленский отказался от мира, предложенного США, прикрываясь Гитлером

https://ukraina.ru/20250215/1061097963.html

https://ukraina.ru/20250214/1061085791.html

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Денис Рудометов

Денис Рудометов

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Денис Рудометов

интервью, россия, германия, сша, джей ди вэнс, владимир зеленский, дональд трамп, ес, нато, совет федерации, мюнхенская конференция по безопасности