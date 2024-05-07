https://ukraina.ru/20240507/1054950914.html

Евгений Белаш: Пока Запад истерил, Россия устроила ВСУ "Хиросиму" без ядерного оружия и прорыва к Киеву

Евгений Белаш: Пока Запад истерил, Россия устроила ВСУ "Хиросиму" без ядерного оружия и прорыва к Киеву - 07.05.2024 Украина.ру

Евгений Белаш: Пока Запад истерил, Россия устроила ВСУ "Хиросиму" без ядерного оружия и прорыва к Киеву

Хиросима и Нагасаки наглядно показали мощь ядерного оружия против японских городов с преимущественно легкими зданиями. Однако уже в Хиросиме при взрыве заряда в 15 килотонн некоторые люди выжили в нескольких сотнях метров от эпицентра.

2024-05-07T15:00

2024-05-07T15:00

2024-05-07T15:00

интервью

россия

сша

украина

всу

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сво

ядерное оружие

эммануэль макрон

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк Евгений Белаш.- Евгений, после очередных заявлений Макрона о возможном вводе войск на Украину и Кэмерона об ударах по территории России Минобороны РФ объявило о начале учений, где будут отрабатываться удары тактическим ядерным оружием. Если события пойдут по наихудшему сценарию, как будет выглядеть конфликт с применением ТЯО в современной войне? Что станет целью для атак ядерными боеприпасами с российской стороны?- Сразу нужно уточнить - речь идет о нестратегическом ядерном оружии, то есть не только о тактическом.Министерство иностранных дел России четко и ясно объяснило, почему мы проводим учения: в ответ на заявления министра иностранных дел Британии Кэмерона - о праве ударов с Украины по территории России, и президента Франции Макрона - о возможном направлении на Украину войск НАТО. А главное - как реакция на ввоз США ракет средней дальности и ядерного оружия в Польшу и на Филиппины, что нацелено как против России, так и против Китая.Даже без секретных данных можно уверенно сказать, что и разработки ракет нужного класса, и варианты их размещения - у нас есть. Причем наши реальные испытания - успешны, в отличие от недавних запусков США и Британии.Теперь немного о тактическом ядерном оружии. Хиросима и Нагасаки наглядно показали мощь ядерного оружия против японских городов с преимущественно легкими зданиями. Однако уже в Хиросиме при взрыве заряда в 15 килотонн некоторые люди выжили в нескольких сотнях метров от эпицентра.То есть ядерное оружие - страшное по мощи, но не всесильное. При учениях на Тоцком полигоне 1954 года взорвали 40 килотонн, но в 3,7 км от эпицентра обычная изба, пропитанная суперфосфатом, даже не сгорела.По подсчетам советских военных начала 1970-х годов, при прорыве укреплённого района Турции на одном участке прорыва в 10 км, где расположено 26 опорных пунктов, потребуется 16 ядерных боеприпасов. Из них половина - в 300 килотонн. При этом выход из строя живой силы противника в опорных пунктах составит не менее 60 %. Но даже тогда для поддержки атаки потребуется огонь обычной артиллерии.США так и не рискнули применить ядерное оружие во Вьетнаме - хотя всерьез рассматривали такой вариант.Но американские теоретики подсчитали, что, хотя тактические боеголовки могут быть очень эффективны против аэродромов, портов и позиций зенитных ракет Северного Вьетнама, бороться ядерным оружием с партизанами в джунглях практически бесполезно. Уже через две недели после ядерного взрыва дорожную сеть восстановят, просто накидав мешки с землей поверх зараженной местности.А самое главное - США испугались ответного удара. Партизаны могли попросту привезти небольшой ядерный заряд (переданный им СССР) на грузовике или лодке поближе к американскому аэродрому или порту в Южном Вьетнаме, включить таймер и спокойно уехать. Менять несколько километров джунглей на крупнейшие военные базы никто не захотел.Именно с той же целью наша армия и проводит учения, с обоснованием от МИДа - показать опасность авантюрной гонки вооружений.Как ни парадоксально, мы не воюем с Украиной. Несмотря на десять лет заявлений сменяющих друг друга украинских лидеров об агрессии России, никто из них даже не объявил России войну. Поэтому наши войска проводят именно СВО, а не устраивают мировую войну, как бы этого кому-то не хотелось.И, несмотря на истеричные требования отдельных обывателей о немедленных ядерных ударах по Украине - наша армия этого оружия не применяет. Почему?Население Украины за годы независимости уже уменьшилось гораздо сильнее за счет эмиграции и падения рождаемости, чем даже после массированных ядерных ударов.Например, по рассекреченным документам периода холодной войны, потери Венгрии после 62 ядерных ударов общей мощностью более 11 мегатонн оценивались в 625 000 убитыми и умершими от лучевой болезни. По планам гражданской обороны Литовской ССР ожидалось 87 ядерных ударов общей мощностью до 11 мегатонн. Из примерно 3,5 млн. населения республики потери могли достичь 2 млн.А в современной войне высокоточное оружие - от “Кинжалов” и “Краснополей” до “Ланцетов”, как ни удивительно, уже эффективнее тактического ядерного.Уже в начале 1980-х военные США посчитали, что новый для тех лет танк выдержит взрыв ядерной боеголовки W79 203-мм снаряда, мощностью менее 1 килотонны, даже в 25 метрах. Да, ядерный взрыв малой мощности даже в двадцати пяти метрах уже не принес бы современному танку большого вреда.Что делает наше высокоточное оружие с “Абрамсами” и “Леопардами” - можно посмотреть как вживую на Поклонной горе, так и в роликах Министерства обороны.А наше оперативно-тактическое ядерное оружие - средство сдерживания неадекватных политиков Запада.Правящая Консервативная партия Британии уже потерпела крупнейшее за десятки лет поражение на местных выборах. Экономический кризис в Германии, Британии, Японии, чудовищно растущий долг США - тоже подтверждается цифрами. Социологические опросы во Франции и США также предрекают поражение правящим элитам уже в этом году.Именно поэтому заявления их ведущих политиков становятся откровенно истеричными и малоадекватными - других вариантов просто не осталось.- В Первую мировую войну применялось оружие массового поражения - отравляющие газы. Какое влияние на ход боевых действий оно оказало, и какие уроки могут извлечь современные военные?- Первая мировая показала, что отравляющие газы очень эффективны против неподготовленного и незащищенного противника.Послевоенная паника населения 1920-х годов “ночью к Берлину прилетит сотня самолётов и всех убьет за час” весьма напоминает позднейший страх перед ядерным оружием.Однако, чтобы прорвать подготовленную оборону, часто не хватало даже сотен тысяч химических снарядов, выпущенных всего за несколько часов. Поэтому регулярные обвинения той же Сирии в применении ужасного химического оружия носят характер провокации - химическое оружие нужно применять массированно, а не в паре подозрительных баллонов неизвестного происхождения.Еще к концу Первой мировой военные перешли от идеи “выпустим газы - и всех убьем” к идее “выведем вражеских солдат из строя”. Место смертельно ядовитых газов заняли слезоточивые, а также зажигательные и дымовые средства.Как нам регулярно показывают новости, даже страны, считающие себя наиболее свободными и демократическими, не видят ничего ужасного в применении слезоточивых газов против собственных граждан.Зажигательный напалм на практике оказался даже более эффективным против бронетехники, чем тактическое ядерное оружие малой мощности. Дымовые завесы успешно ставятся с Первой мировой и вплоть до наших дней.- Итальянская пресса сообщила о двух красных линиях, после пересечения которых Альянс неминуемо вступит в войну с Россией. Одна из них ─ прорыв российских войск к Киеву. Как вы оцениваете перспективы такого прорыва, на каких участках фронта СВО он возможен?- По счастью, мы пока еще воюем не по требованиям прессы. Как я говорил в предыдущих интервью, нам не нужен захват Киева. Нам нужно устранение угроз с территории Украины. И, как показывает наша армия, несмотря на крики о позиционном тупике, в современной войне возможен захват сильнейших укрепрайонов.Но при этом у нас нет необходимости "удержать ту высоту" или "взять Киев к празднику" любой ценой. Учитывая, что колоссальные поставки Украине идут из-за рубежа, нам крайне важно пресечь этот поток, при этом не начав Третью мировую.Поэтому мы видим очень аккуратное и дозированное применение силы.- На поле боя появились танки, обшитые бронелистами для защиты от дронов, по виду они напоминают боевые машины эпохи Первой мировой. Это новое слово в танкостроении? Станет ли эта практика общепринятой, насколько эффективны в современной войне такие монстры?- Стоит отметить быструю реакцию нашей армии на новые угрозы - “мангалы”, над которыми недавно так издевались, появились на отечественных танках еще до начала СВО.На израильской технике - уже после того, как палестинские боевики вручную клали гранаты на танки “Меркава” и атаковали противника дронами. И это при многолетней блокаде Сектора Газа.История совершает очередной оборот - первые сетки для защиты танков от ручных гранат ставили еще в Первую мировую войну. А “зонтики” от кумулятивных снарядов размещали на опытные танки после Второй мировой. И сейчас новое оружие вызывает похожий внешне ответ.Но сразу должен предостеречь от излишних надежд. Как показывает весь опыт прежних войн, победу приносит не чудо-оружие, а грамотное применение имеющихся сил и техники.Немецкие сверхтяжёлые танки “Маус” не спасли Третий рейх от поражения. Тогда как Красная армия побеждала в городских боях 1945 года даже на легких самоходках Су-76, полностью открытых сверху.Учитывая, что “Арматы” и другие новинки уже опробованы в боях как в Сирии, так и на Украине, а сопоставимые зарубежные танки нового поколения только разрабатываются - сейчас мы обладаем лучшим в мире опытом для успешного развития техники.- Приближается 79-я годовщина Великой Победы. Насколько далеки мы на этом этапе от победы в СВО?- Скажу честно - думаю, сейчас никто в мире этого не знает. Как показал опыт и мировых, и локальных войн, главное - не торопиться с надеждами. В Первую мировую мечтали вернуться “до осенних листопадов”, во Вторую - “победить к рождеству” или через “полгода-годик”.США почти всю войну во Вьетнаме, а затем в Афганистане были уверены, что вот вот-победят. Закончилось в обоих случаях вертолётами на крыше посольства.- Что необходимо, чтобы ее приблизить: еще большая мобилизация промышленности, очередная волна мобилизации населения, новые подходы к тактике и управлению войсками?- Выскажу непопулярное мнение - это должны решать профессионалы. Результаты управления страной земгусарами (ироничное название представителей Земгора - созданной в 1915 году в России посреднической структуры по распределению государственных оборонных заказов - Ред.) мы уже видели в Первой мировой. Как и итоги стратегии США “на носу выборы, скажем, что уже победили”.Наглядный пример - два года назад только ленивый не писал о снарядном голоде “как в Первую мировую” и неминуемом крахе России. Спасут только пожертвования на личную карточку.Достаточно сравнить заявленные суммы пожертвований со стоимостью всего одного современного 152-155 мм снаряда, не говоря о танке или самолете, как бравурные тона современных земгусаров “только мы и спасаем страну!” несколько гаснут.То, что мирное население вместо копания рвов вручную, как в 1941, может просто купить нужное армии в магазине, с доставкой - не трагедия, а достоинство современной России.Оказалось, что ни снарядного голода “как в Первую мировую” (при современной технике просто нет необходимости выпускать миллионы снарядов за пару часов), ни краха России не случилось.Напротив, официально осваивается новое оружие - тяжелые огнеметные системы ТОС-2, управляемые снаряды "Краснополь-М2", управляемые ракеты для беспилотников и многое другое. По словам главы госкорпорации "Ростех" Сергея Чемезова, в 2023 году выпуск выстрелов для танков и боевых машин пехоты по сравнению с 2022 вырос почти в девять раз, снарядов для ствольной артиллерии – в шесть раз. Напротив, в западной прессе сейчас регулярны истерики “нам нечем воевать с Россией!”При этом проблемы и слабые места у нашего ВПК наверняка есть - как они были и в Великую Отечественную, и в Первую мировую, у всех стран-участников. Но судить мы о них должны не по анонимным вбросам в соцсетях, а по документам, причем по всему доступному массиву.Буду честен. Я не знаю, где и когда закончится СВО. Но, исходя из сегодняшних тенденций - закончится она нашим успехом.

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