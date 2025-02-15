https://ukraina.ru/20250215/1061102761.html

Андрей Суздальцев: Трамп прыгает с корабля, на котором Европа и Украина ведут войну против России

Андрей Суздальцев: Трамп прыгает с корабля, на котором Европа и Украина ведут войну против России - 15.02.2025 Украина.ру

Андрей Суздальцев: Трамп прыгает с корабля, на котором Европа и Украина ведут войну против России

Получив колоссальную финансовую и военно-техническую поддержку от Запада, Зеленский проиграл все, что мог на поле боя. ВСУ отступают, практически мы победили. В реальности на планете нет армии, способной превзойти русскую армию. И это прекрасно понимают на Западе.

2025-02-15T16:46

2025-02-15T16:46

2025-02-15T17:01

интервью

украина

россия

запад

владимир зеленский

дональд трамп

владимир путин

вооруженные силы украины

мюнхенская конференция по безопасности

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Андрей Суздальцев.- Андрей Иванович, Зеленский в своей речи в Мюнхене фактически запретил Трампу вести переговоры с Россией. Чего добивается бывший президент Украины?- Во-первых, провалилась сделка с редкоземельными металлами. Был расчет на то, что США подписавшись под ней, будут сами отбивать эти месторождения у российской армии. Это были бы гарантии безопасности власти Зеленского. Он рассчитывал, что Америка, подписав это соглашение, вступит в войну с Россией. Этот подход характерен для любых лимитрофных государств. То же самое делала Польша в 30-х годах прошлого столетия.Получив колоссальную финансовую и военно-техническую поддержку от Запада, Зеленский проиграл все, что мог на поле боя. ВСУ отступают, практически мы победили. В реальности на планете нет армии, способной превзойти русскую армию. И это прекрасно понимают на Западе.- Понимает ли это сам Трамп?- Да. Он соскакивает с этого корабля, проиграть должна Европа, а Америка проиграть не может. Поэтому Трамп говорит все, что мы хотим услышать. Ему нужна победа в войне, в которой он участвует только косвенно. Если бы не наши победы на поле боя, ничего этого бы не было. Трамп делает все, чтобы втянуть в переговоры Россию. Единственное, чем можно противостоять России, это ядерный удар, но Россия сразу же ответит.Для Зеленского катастрофа прямой диалог. Он выступает против саммита в Эр-Рияде, но саммит будет. Процедура там такая: сначала налаживаются контакты, но если бы первым позвонил Путин, то на Западе заявили бы, что у него проблемы, он хочет мира. Помните, как руководство Польши говорило: Путин должен заслужить переговоры. Если бы первым был Трамп, то заявили бы, то США ничего не могут ничего поделать с сухопутной армией Росси. Вышли из положения ювелирно: саммит будет проведен на гуманитарной основе. И туда вряд ли позовут кого-то со стороны. Проблем между Вашингтоном и Москвой огромное количество и далеко не все они касаются Украины, хотя Украина тоже важная тема.А уже потом можно ожидать переговорный стол, где сядет Россия, а по другую сторону США. Но вполне возможно, что вопрос будет закрыт уже на саммите. Вот этого на Украине дико боятся, что решат без них. Этого боится и Европа, что было заметно по заявлениям Урсулы фон дер Ляйен. У Зеленского дикий страх из-за того, что Трамп может все решить с Путиным напрямую, и Вашингтон продиктует условия мира, которые надо будет выполнять.Если мы будем заинтересованы в срыве договоренностей, в том случае если предложенные условия не будут нас удовлетворять, нам надо будет позвать европейцев за стол переговоров, тогда каждый будет тянуть одеяло на себя. Но если мы заинтересованы в мире, то надо четко держаться двустороннего формата, который будет на первом этапе. Первый этап самый главный, он закладывает основы будущего мира.- Зеленский, чей срок полномочий истек в мае 2024 года, на конференции по безопасности в Мюнхене заявил, что "украинцы не хотят выборов", а тем, кто на них надеется, предложил "выбрать другое гражданство". Он солгал по поводу нежелания украинцев выбирать президента?- Он солгал. Как в России, так и на Украине выбирать любят. Нечасто, но любят. Зеленский боится. Он демонтировал даже предварительные варианты демократии на Украине. Сейчас там типичный авторитарный режим, но сырой и неустойчивый. Зеленский не хочет покидать свой пост, и самое главное, он вырастил вокруг себя новую олигархию.Поэтому он уничтожает Порошенко, Коломойского*. Они ему уже не нужны. Он повторяет опыт Януковича, который создал молодых волков, олигархов. В какой-то степени Майдан был войной между старыми и новыми олигархами.Зеленский пошел тем же путем, что вызывает недовольство на Украине. Пока мы не можем сказать, будут выборы или нет, идет игра, еще неизвестны кандидаты.*Признан террористом и экстремистом.Также на эту тему Андрей Сидоров: Для Трампа главное сейчас — остановить скольжение Украины в пропасть

https://ukraina.ru/20250214/1061075508.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Денис Рудометов

интервью, украина, россия, запад, владимир зеленский, дональд трамп, владимир путин, вооруженные силы украины, мюнхенская конференция по безопасности