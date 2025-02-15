Андрей Суздальцев: Трамп прыгает с корабля, на котором Европа и Украина ведут войну против России - 15.02.2025 Украина.ру
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Андрей Суздальцев: Трамп прыгает с корабля, на котором Европа и Украина ведут войну против России
Андрей Суздальцев: Трамп прыгает с корабля, на котором Европа и Украина ведут войну против России - 15.02.2025 Украина.ру
Андрей Суздальцев: Трамп прыгает с корабля, на котором Европа и Украина ведут войну против России
Получив колоссальную финансовую и военно-техническую поддержку от Запада, Зеленский проиграл все, что мог на поле боя. ВСУ отступают, практически мы победили. В реальности на планете нет армии, способной превзойти русскую армию. И это прекрасно понимают на Западе.
2025-02-15T16:46
2025-02-15T17:01
интервью
украина
россия
запад
владимир зеленский
дональд трамп
владимир путин
вооруженные силы украины
мюнхенская конференция по безопасности
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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Андрей Суздальцев.- Андрей Иванович, Зеленский в своей речи в Мюнхене фактически запретил Трампу вести переговоры с Россией. Чего добивается бывший президент Украины?- Во-первых, провалилась сделка с редкоземельными металлами. Был расчет на то, что США подписавшись под ней, будут сами отбивать эти месторождения у российской армии. Это были бы гарантии безопасности власти Зеленского. Он рассчитывал, что Америка, подписав это соглашение, вступит в войну с Россией. Этот подход характерен для любых лимитрофных государств. То же самое делала Польша в 30-х годах прошлого столетия.Получив колоссальную финансовую и военно-техническую поддержку от Запада, Зеленский проиграл все, что мог на поле боя. ВСУ отступают, практически мы победили. В реальности на планете нет армии, способной превзойти русскую армию. И это прекрасно понимают на Западе.- Понимает ли это сам Трамп?- Да. Он соскакивает с этого корабля, проиграть должна Европа, а Америка проиграть не может. Поэтому Трамп говорит все, что мы хотим услышать. Ему нужна победа в войне, в которой он участвует только косвенно. Если бы не наши победы на поле боя, ничего этого бы не было. Трамп делает все, чтобы втянуть в переговоры Россию. Единственное, чем можно противостоять России, это ядерный удар, но Россия сразу же ответит.Для Зеленского катастрофа прямой диалог. Он выступает против саммита в Эр-Рияде, но саммит будет. Процедура там такая: сначала налаживаются контакты, но если бы первым позвонил Путин, то на Западе заявили бы, что у него проблемы, он хочет мира. Помните, как руководство Польши говорило: Путин должен заслужить переговоры. Если бы первым был Трамп, то заявили бы, то США ничего не могут ничего поделать с сухопутной армией Росси. Вышли из положения ювелирно: саммит будет проведен на гуманитарной основе. И туда вряд ли позовут кого-то со стороны. Проблем между Вашингтоном и Москвой огромное количество и далеко не все они касаются Украины, хотя Украина тоже важная тема.А уже потом можно ожидать переговорный стол, где сядет Россия, а по другую сторону США. Но вполне возможно, что вопрос будет закрыт уже на саммите. Вот этого на Украине дико боятся, что решат без них. Этого боится и Европа, что было заметно по заявлениям Урсулы фон дер Ляйен. У Зеленского дикий страх из-за того, что Трамп может все решить с Путиным напрямую, и Вашингтон продиктует условия мира, которые надо будет выполнять.Если мы будем заинтересованы в срыве договоренностей, в том случае если предложенные условия не будут нас удовлетворять, нам надо будет позвать европейцев за стол переговоров, тогда каждый будет тянуть одеяло на себя. Но если мы заинтересованы в мире, то надо четко держаться двустороннего формата, который будет на первом этапе. Первый этап самый главный, он закладывает основы будущего мира.- Зеленский, чей срок полномочий истек в мае 2024 года, на конференции по безопасности в Мюнхене заявил, что "украинцы не хотят выборов", а тем, кто на них надеется, предложил "выбрать другое гражданство". Он солгал по поводу нежелания украинцев выбирать президента?- Он солгал. Как в России, так и на Украине выбирать любят. Нечасто, но любят. Зеленский боится. Он демонтировал даже предварительные варианты демократии на Украине. Сейчас там типичный авторитарный режим, но сырой и неустойчивый. Зеленский не хочет покидать свой пост, и самое главное, он вырастил вокруг себя новую олигархию.Поэтому он уничтожает Порошенко, Коломойского*. Они ему уже не нужны. Он повторяет опыт Януковича, который создал молодых волков, олигархов. В какой-то степени Майдан был войной между старыми и новыми олигархами.Зеленский пошел тем же путем, что вызывает недовольство на Украине. Пока мы не можем сказать, будут выборы или нет, идет игра, еще неизвестны кандидаты.*Признан террористом и экстремистом.Также на эту тему Андрей Сидоров: Для Трампа главное сейчас — остановить скольжение Украины в пропасть
https://ukraina.ru/20250214/1061075508.html
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россия
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Денис Рудометов
Денис Рудометов
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Украина.ру
1
5
4.7
96
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
интервью, украина, россия, запад, владимир зеленский, дональд трамп, владимир путин, вооруженные силы украины, мюнхенская конференция по безопасности
Интервью, Украина, Россия, Запад, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Мюнхенская конференция по безопасности

Андрей Суздальцев: Трамп прыгает с корабля, на котором Европа и Украина ведут войну против России

16:46 15.02.2025 (обновлено: 17:01 15.02.2025)
 
Коллаж: Андрей Суздальцев интервью
Коллаж: Андрей Суздальцев интервью
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Денис Рудометов
автор издания Украина.ру
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Получив колоссальную финансовую и военно-техническую поддержку от Запада, Зеленский проиграл все, что мог на поле боя. ВСУ отступают, практически мы победили. В реальности на планете нет армии, способной превзойти русскую армию. И это прекрасно понимают на Западе.
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Андрей Суздальцев.
- Андрей Иванович, Зеленский в своей речи в Мюнхене фактически запретил Трампу вести переговоры с Россией. Чего добивается бывший президент Украины?
- Во-первых, провалилась сделка с редкоземельными металлами. Был расчет на то, что США подписавшись под ней, будут сами отбивать эти месторождения у российской армии. Это были бы гарантии безопасности власти Зеленского. Он рассчитывал, что Америка, подписав это соглашение, вступит в войну с Россией. Этот подход характерен для любых лимитрофных государств. То же самое делала Польша в 30-х годах прошлого столетия.
Получив колоссальную финансовую и военно-техническую поддержку от Запада, Зеленский проиграл все, что мог на поле боя. ВСУ отступают, практически мы победили. В реальности на планете нет армии, способной превзойти русскую армию. И это прекрасно понимают на Западе.
- Понимает ли это сам Трамп?
- Да. Он соскакивает с этого корабля, проиграть должна Европа, а Америка проиграть не может. Поэтому Трамп говорит все, что мы хотим услышать. Ему нужна победа в войне, в которой он участвует только косвенно. Если бы не наши победы на поле боя, ничего этого бы не было. Трамп делает все, чтобы втянуть в переговоры Россию. Единственное, чем можно противостоять России, это ядерный удар, но Россия сразу же ответит.
Для Зеленского катастрофа прямой диалог. Он выступает против саммита в Эр-Рияде, но саммит будет. Процедура там такая: сначала налаживаются контакты, но если бы первым позвонил Путин, то на Западе заявили бы, что у него проблемы, он хочет мира. Помните, как руководство Польши говорило: Путин должен заслужить переговоры. Если бы первым был Трамп, то заявили бы, то США ничего не могут ничего поделать с сухопутной армией Росси. Вышли из положения ювелирно: саммит будет проведен на гуманитарной основе. И туда вряд ли позовут кого-то со стороны. Проблем между Вашингтоном и Москвой огромное количество и далеко не все они касаются Украины, хотя Украина тоже важная тема.
Вчера, 12:21
Переговорщики Трампа: ястреб, милитарист, разведчик-любитель и темная лошадкаРоссия начала формировать группу переговорщиков, которые будут вместе с США обсуждать окончание конфликта на Украине и дальнейший ход российско-американских отношений. Уже известно, кто возглавит переговоры от Соединенных Штатов. Издание Украина.ру подробно рассказывает, что это за люди и чего от них можно ждать
А уже потом можно ожидать переговорный стол, где сядет Россия, а по другую сторону США. Но вполне возможно, что вопрос будет закрыт уже на саммите. Вот этого на Украине дико боятся, что решат без них. Этого боится и Европа, что было заметно по заявлениям Урсулы фон дер Ляйен. У Зеленского дикий страх из-за того, что Трамп может все решить с Путиным напрямую, и Вашингтон продиктует условия мира, которые надо будет выполнять.
Если мы будем заинтересованы в срыве договоренностей, в том случае если предложенные условия не будут нас удовлетворять, нам надо будет позвать европейцев за стол переговоров, тогда каждый будет тянуть одеяло на себя. Но если мы заинтересованы в мире, то надо четко держаться двустороннего формата, который будет на первом этапе. Первый этап самый главный, он закладывает основы будущего мира.
- Зеленский, чей срок полномочий истек в мае 2024 года, на конференции по безопасности в Мюнхене заявил, что "украинцы не хотят выборов", а тем, кто на них надеется, предложил "выбрать другое гражданство". Он солгал по поводу нежелания украинцев выбирать президента?
- Он солгал. Как в России, так и на Украине выбирать любят. Нечасто, но любят. Зеленский боится. Он демонтировал даже предварительные варианты демократии на Украине. Сейчас там типичный авторитарный режим, но сырой и неустойчивый. Зеленский не хочет покидать свой пост, и самое главное, он вырастил вокруг себя новую олигархию.
Поэтому он уничтожает Порошенко, Коломойского*. Они ему уже не нужны. Он повторяет опыт Януковича, который создал молодых волков, олигархов. В какой-то степени Майдан был войной между старыми и новыми олигархами.
Зеленский пошел тем же путем, что вызывает недовольство на Украине. Пока мы не можем сказать, будут выборы или нет, идет игра, еще неизвестны кандидаты.
*Признан террористом и экстремистом.
Также на эту тему Андрей Сидоров: Для Трампа главное сейчас — остановить скольжение Украины в пропасть
 
ИнтервьюУкраинаРоссияЗападВладимир ЗеленскийДональд ТрампВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныМюнхенская конференция по безопасности
 
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Заголовок открываемого материала
17:19Мерц назвал неприемлемыми переговоры России и США без Украины и Европы
16:46Андрей Суздальцев: Трамп прыгает с корабля, на котором Европа и Украина ведут войну против России
16:39В России прокомментировали подготовку Европы к отправке войск на Украину
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14:52После какой операции России против ВСУ генералы НАТО будут давать друг другу подзатыльники – Леонков
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13:02Отказ Зеленского, Украина как лягушка, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 15 февраля
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