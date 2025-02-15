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Мерц назвал неприемлемыми переговоры России и США без Украины и Европы

Мерц назвал неприемлемыми переговоры России и США без Украины и Европы - 15.02.2025 Украина.ру

Мерц назвал неприемлемыми переговоры России и США без Украины и Европы

Переговоры по Украине между Россией и США без участия самой Украины и Европы неприемлемы. Об этом заявил кандидат в канцлеры от оппозиционного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности

2025-02-15T17:19

2025-02-15T17:19

2025-02-15T17:19

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переговоры

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Кроме того, реагируя на критику вице-президента США Джей Ди Вэнса, немецкий политик заявил, что Европа уважает президентские и парламентские выборы в США и ожидает того же в ответ.Во время выступления на Мюнхенской конференции вице-президент США Джей-Ди Вэнс обрушился с критикой на Евросоюз. Он заявил, что Россия и Китай - не главные угрозы для Европы, опасность — внутри нее самой.Вэнс подчеркнул, что США шокировали европейские восторги из-за отмены выборов в Румынии. Он призвал Европу "не просто говорить о демократических ценностях, а жить ими".Комментируя решение румынских властей аннулировать выборы из-за подозрений о вмешательстве извне, вице-президент заявил: "Если ваша демократия рушится из-за цифровой рекламы из другой страны, значит, она и не была особо крепкой с самого начала".В своей речи Вэнс указал, что миграционный кризис в Европе не возник "в вакууме" – "это результат серии осознанных решений", которые приняли политики по всему континенту.Также на эту тему — в статье Павла Котова "Мюнхенская конференция: история, скандалы, речь Путина, чего ждать в этом году".

https://ukraina.ru/20250214/1061091967.html

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новости, сша, европа, украина, джей ди вэнс, владимир путин, ес, румыния, китай, переговоры, мюнхенская конференция по безопасности, хдс, выборы, германия, фрг