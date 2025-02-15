Мерц назвал неприемлемыми переговоры России и США без Украины и Европы - 15.02.2025 Украина.ру
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Мерц назвал неприемлемыми переговоры России и США без Украины и Европы
Мерц назвал неприемлемыми переговоры России и США без Украины и Европы - 15.02.2025 Украина.ру
Мерц назвал неприемлемыми переговоры России и США без Украины и Европы
Переговоры по Украине между Россией и США без участия самой Украины и Европы неприемлемы. Об этом заявил кандидат в канцлеры от оппозиционного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности
2025-02-15T17:19
2025-02-15T17:19
новости
сша
европа
украина
джей ди вэнс
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переговоры
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Кроме того, реагируя на критику вице-президента США Джей Ди Вэнса, немецкий политик заявил, что Европа уважает президентские и парламентские выборы в США и ожидает того же в ответ.Во время выступления на Мюнхенской конференции вице-президент США Джей-Ди Вэнс обрушился с критикой на Евросоюз. Он заявил, что Россия и Китай - не главные угрозы для Европы, опасность — внутри нее самой.Вэнс подчеркнул, что США шокировали европейские восторги из-за отмены выборов в Румынии. Он призвал Европу "не просто говорить о демократических ценностях, а жить ими".Комментируя решение румынских властей аннулировать выборы из-за подозрений о вмешательстве извне, вице-президент заявил: "Если ваша демократия рушится из-за цифровой рекламы из другой страны, значит, она и не была особо крепкой с самого начала".В своей речи Вэнс указал, что миграционный кризис в Европе не возник "в вакууме" – "это результат серии осознанных решений", которые приняли политики по всему континенту.Также на эту тему — в статье Павла Котова "Мюнхенская конференция: история, скандалы, речь Путина, чего ждать в этом году".
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новости, сша, европа, украина, джей ди вэнс, владимир путин, ес, румыния, китай, переговоры, мюнхенская конференция по безопасности, хдс, выборы, германия, фрг
Новости, США, Европа, Украина, Джей Ди Вэнс, Владимир Путин, ЕС, Румыния, Китай, переговоры, Мюнхенская конференция по безопасности, ХДС, выборы, Германия, ФРГ

Мерц назвал неприемлемыми переговоры России и США без Украины и Европы

17:19 15.02.2025
 
© Пресс-служба офиса Зеленского
© Пресс-служба офиса Зеленского
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Переговоры по Украине между Россией и США без участия самой Украины и Европы неприемлемы. Об этом заявил кандидат в канцлеры от оппозиционного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности
"Я абсолютно разделяю высказанную здесь точку зрения, что мы должны сделать всё, чтобы поставить Украину в сильную позицию. И как только они начнут переговоры, они должны сидеть за столом в качестве ключевой стороны, а мы, как европейцы, должны их сильно поддерживать. И совершенно неприемлемо, что Россия и США ведут переговоры без Украины и без европейцев за столом", - заявил Мерц.
Кроме того, реагируя на критику вице-президента США Джей Ди Вэнса, немецкий политик заявил, что Европа уважает президентские и парламентские выборы в США и ожидает того же в ответ.
Во время выступления на Мюнхенской конференции вице-президент США Джей-Ди Вэнс обрушился с критикой на Евросоюз. Он заявил, что Россия и Китай - не главные угрозы для Европы, опасность — внутри нее самой.
Вэнс подчеркнул, что США шокировали европейские восторги из-за отмены выборов в Румынии. Он призвал Европу "не просто говорить о демократических ценностях, а жить ими".
Комментируя решение румынских властей аннулировать выборы из-за подозрений о вмешательстве извне, вице-президент заявил: "Если ваша демократия рушится из-за цифровой рекламы из другой страны, значит, она и не была особо крепкой с самого начала".
В своей речи Вэнс указал, что миграционный кризис в Европе не возник "в вакууме" – "это результат серии осознанных решений", которые приняли политики по всему континенту.
Также на эту тему — в статье Павла Котова "Мюнхенская конференция: история, скандалы, речь Путина, чего ждать в этом году".
Министры ЕС
Вчера, 19:05
Мюнхенский бунт против трампизма. Евродемократы пошли войной на президента СШАОткрывшаяся 14 февраля 2025 года в 61-й раз Мюнхенская конференция по безопасности вполне может стать опасным местом, где начнется столкновение европейских демократов и глобалистов с новым президентом США Дональдом Трампом.
 
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Заголовок открываемого материала
17:19Мерц назвал неприемлемыми переговоры России и США без Украины и Европы
16:46Андрей Суздальцев: Трамп прыгает с корабля, на котором Европа и Украина ведут войну против России
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14:52После какой операции России против ВСУ генералы НАТО будут давать друг другу подзатыльники – Леонков
14:25"Никаких решений по Украине без Украины": Зеленский выступил на Мюнхенской конференции
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12:50Страны Европы тайно работают над планом отправки войск на Украину - AP
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