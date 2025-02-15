Мерц назвал неприемлемыми переговоры России и США без Украины и Европы
© Пресс-служба офиса Зеленского
© Пресс-служба офиса Зеленского
Переговоры по Украине между Россией и США без участия самой Украины и Европы неприемлемы. Об этом заявил кандидат в канцлеры от оппозиционного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности
"Я абсолютно разделяю высказанную здесь точку зрения, что мы должны сделать всё, чтобы поставить Украину в сильную позицию. И как только они начнут переговоры, они должны сидеть за столом в качестве ключевой стороны, а мы, как европейцы, должны их сильно поддерживать. И совершенно неприемлемо, что Россия и США ведут переговоры без Украины и без европейцев за столом", - заявил Мерц.
Кроме того, реагируя на критику вице-президента США Джей Ди Вэнса, немецкий политик заявил, что Европа уважает президентские и парламентские выборы в США и ожидает того же в ответ.
Вэнс подчеркнул, что США шокировали европейские восторги из-за отмены выборов в Румынии. Он призвал Европу "не просто говорить о демократических ценностях, а жить ими".
Комментируя решение румынских властей аннулировать выборы из-за подозрений о вмешательстве извне, вице-президент заявил: "Если ваша демократия рушится из-за цифровой рекламы из другой страны, значит, она и не была особо крепкой с самого начала".
В своей речи Вэнс указал, что миграционный кризис в Европе не возник "в вакууме" – "это результат серии осознанных решений", которые приняли политики по всему континенту.
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