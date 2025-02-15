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Что кроется за провокацией ВСУ на Чернобыльской АЭС и почему такое больше не работает – Гаспарян

Что кроется за провокацией ВСУ на Чернобыльской АЭС и почему такое больше не работает – Гаспарян - 15.02.2025 Украина.ру

Что кроется за провокацией ВСУ на Чернобыльской АЭС и почему такое больше не работает – Гаспарян

Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты РФ Арменом Гаспаряном подводим итоги недели

2025-02-15T10:22

2025-02-15T10:22

2025-02-15T10:22

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00:24 – О провокации ВСУ на Чернобыльской АЭС; 09:15 – Об особенностях добычи ископаемых на Украине; 11:54 – Новая кровь в политике США; 19:25 – Мюнхенская конференция и выступление Вэнса; 27:15 – Переговоры и период потепления. *В материале упоминается движение ЛГБТ, признанное экстремистским и запрещённое на территории РФ

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