Что кроется за провокацией ВСУ на Чернобыльской АЭС и почему такое больше не работает – Гаспарян - 15.02.2025 Украина.ру
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Что кроется за провокацией ВСУ на Чернобыльской АЭС и почему такое больше не работает – Гаспарян
Что кроется за провокацией ВСУ на Чернобыльской АЭС и почему такое больше не работает – Гаспарян - 15.02.2025 Украина.ру
Что кроется за провокацией ВСУ на Чернобыльской АЭС и почему такое больше не работает – Гаспарян
Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты РФ Арменом Гаспаряном подводим итоги недели
2025-02-15T10:22
2025-02-15T10:22
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армен гаспарян
джей ди вэнс
мюнхенская конференция по безопасности
чернобыльская аэс
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америка
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00:24 – О провокации ВСУ на Чернобыльской АЭС; 09:15 – Об особенностях добычи ископаемых на Украине; 11:54 – Новая кровь в политике США; 19:25 – Мюнхенская конференция и выступление Вэнса; 27:15 – Переговоры и период потепления. *В материале упоминается движение ЛГБТ, признанное экстремистским и запрещённое на территории РФ
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видео, армен гаспарян, джей ди вэнс, мюнхенская конференция по безопасности, чернобыльская аэс, переговоры, дональд трамп, америка, мюнхенская конференция, чаэс, владимир путин, сво, конфликт, европа, спецоперация, франция, германия, крым, днр, лнр, британия, эммануэль макрон, олаф шольц, война, санкции, петр порошенко, "орешник", минск, тегеран , видео
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Что кроется за провокацией ВСУ на Чернобыльской АЭС и почему такое больше не работает – Гаспарян

10:22 15.02.2025
 
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Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты РФ Арменом Гаспаряном подводим итоги недели
00:24 – О провокации ВСУ на Чернобыльской АЭС;
09:15 – Об особенностях добычи ископаемых на Украине;
11:54 – Новая кровь в политике США;
19:25 – Мюнхенская конференция и выступление Вэнса;
27:15 – Переговоры и период потепления.
*В материале упоминается движение ЛГБТ, признанное экстремистским и запрещённое на территории РФ
 
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