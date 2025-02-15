https://ukraina.ru/20250215/1061097481.html

Спецоперация на минувшей неделе. На фронте у ВС РФ заметно улучшилась ситуация с войсковым управлением

Спецоперация на минувшей неделе. На фронте у ВС РФ заметно улучшилась ситуация с войсковым управлением - 15.02.2025 Украина.ру

Спецоперация на минувшей неделе. На фронте у ВС РФ заметно улучшилась ситуация с войсковым управлением

Курское направление продолжает оставаться одним из самых важных и ключевых участков фронта. На минувшей неделе после попыток противника прорваться в сторону Суджанского плацдарма, развернулись ожесточённые бои за Черкасскую Конопельку и Свердликово.

2025-02-15T10:00

2025-02-15T10:00

2025-02-15T10:00

россия

запорожье

кременная

михаил драпатый

вооруженные силы украины

вкс

эксклюзив

спецоперация

сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/04/1057898215_0:0:1287:724_1920x0_80_0_0_a6a7749e33bf3787012d3aef1f17f953.jpg

Части и подразделения группировки войск "Север" в сложных условиях сумели остановить противника, продемонстрировав возросшее воинское мастерство, боевой характер и смекалку.В тоже время, как показывает ход спецоперации на Украине, достижение весомых оперативно-тактических успехов на фронте можно добиться лишь в том случае, когда командиры всех звеньев, от командира взвода до уровня полк-бригада-дивизия, грамотно и эффективно управляют боем, своевременно докладывают непосредственному командиру(начальнику) о текущей ситуации, принятых решениях. Как правило, это происходит при активных наступательных действиях, а также при отражении контратак противника. Учитывая при этом, что ситуация на линии боевого соприкосновения меняется чуть ли в круглосуточном режиме.Безусловно, широкое применение разведывательных дронов, а затем и трансляций с них на командные пункты, в какой-то степени улучшило ситуацию. Теперь командиры сами могут видеть, какие рубежи действительно заняты, сколько солдат и бронемашин пошли в атаку, как ведет себя противник и многое другое.Ситуация с контролем улучшилась, но привычка всё контролировать и решать единолично — осталась. А с новыми технологиями у командиров появились все возможности командовать и принимать решение практически на любой дистанции и прямо наблюдать результат действий подчиненных. Резко возросшие возможности контроля наложились на привычку "доверяй, но проверяй". Ведь, чего скрывать, нередки еще случаи, когда командиры скрывают истинное положение дел на том или ином участке. В результате наверх идут или бравурные доклады, или попросту замалчивается. Из этого, естественно, выросло желание взять управление на себя.Командир полка, к примеру, в сложной обстановке может куда быстрее и эффективней организовать взаимодействие, поддержку и эвакуацию в интересах штурмовой группы, чем командир роты или даже батальона — у комполка больше возможностей.Вернусь к Курскому направлению. Рядом с Куриловкой (южнее Суджи) ВСУ бросили в бой подразделения Сил специальных операций (ССО). Однако те не смогли остановить продвижение российских морских пехотинцев. Подразделения ВСУ вновь попытались прорваться к Черкасской Конопельке. Но если 6 февраля в атаке участвовало два батальона на тяжелой бронетехнике, то на этот раз — малыми группами. Впрочем, результат один и тот же — российские воины не позволили занять населенный пункт. Бои в районе Черкасской Конопельки продолжаются. Стоит подчеркнуть, что противник несет рекордные потери в Курской области. По данным российского оборонного ведомства, убито и ранено уже больше 60 тысяч украинских военнослужащих. Уничтожено также 363 танка противника, 263 БМП, 213 БТР и масса другой техники.На Южно-Донецком направлении российские подразделения развивают наступление в Дачном, Андреевке и Запорожье, накапливая резервы и совершая тактические манёвры для создания условий оперативного окружения украинских формирований. ВС РФ продолжают накапливать резервы в западной части Дачного, оказывая системное давление на оборонительные позиции ВСУ. Противник из последних сил удерживает рубежи на юго-западной окраине населённого пункта, но под плотным огневым воздействием его сопротивление ослабевает. В конце недели оборонное ведомство сообщило об освобождении населенного пункта Дачное.Восточнее Зеленовки нашим подразделениям удалось расширить зону оперативного контроля до 4 км, что позволяет перекрыть пути отхода остатков украинских боевых групп из Дачного и выйти на Улаклы. В Андреевке штурмовые группы полностью контролирует центр, продолжая наступательные действия на западную часть села. Закрепление на этом участке позволит усилить натиск на соседние позиции ВСУ и создать угрозу окружения.Также, в н.п. Запорожье российские войска имеют тактические успехи, начав продвижение в центральную часть населённого пункта. Одновременно с этим отмечается, что в результате штурмовых действий и огневого давления российским подразделениям удалось расширить зону оперативного контроля до 300 метров в районе Нового Комара, что создаёт благоприятные условия для дальнейших атак.Минобороны России сообщило также об освобождении села Ясеновое в Донецкой Народной Республике, расположенного менее чем в 20 км юго-западнее Покровско-Мирноградской агломерации. При этом фактически бои за Ясеновое начались к исходу первой недели наступившего 2025 года и уже в конце января российским войскам удалось значительно расширить зону контроля на участке Новоелизаветовка — Новоандреевка, выбив противника с позиций в последней. На данный момент подразделения ВС РФ продвинулись еще дальше на запад, к окраинам Серебряного (Срибного). По самым оптимистичным данным от источников, и оно освобождено. Вероятно, к моменту развития успеха ВС РФ в направлении Запорожья, Преображенки и Богдановки, военное ведомство объявит и об освобождении Новоандреевки.С каждым днем усиливается давление группировки войск "Запад" на Харьковском направлении, в первую очередь, в районе Купянска. Войска продвигаются у Двуречной, уничтожая и занимая опорные пункты противника на высотах в районе Западное. Наши штурмовики закрепились в Фиголевке и продвинулись северо-восточнее Новомлынска. Плацдарм на правом берегу реки Оскол значительно расширилсяНа Торском выступе — ВС РФ продолжают бои в северной части Ямполовки. Осуществляется давление с направления Кременной на восточную часть района. По данным объективного контроля, противник оставляет оборонительные позиции в районе Яра Ближнего ("Рукавичка") и отходит. В районе Колодезей продолжается планомерное вытеснение противника из опорных пунктов, по данным радиоперехватов — у противника низкое моральное состояние.Северское направление. Эпицентр событий -Кременской лес. По кадрам объективного контроля зафиксировано небольшое изменение ЛБС в пользу ВС РФ вглубь Серебрянского лесничества. Противник сохраняет некоторое преимущество в "малом небе" — дроны активно работают по всей прифронтовой зоне Кременной. В ночное время фиксируется активность "Бабы Яги", которая помимо сбросов боеприпасов — может использоваться как ретранслятор для усиления видеосигнала FPV-дронов.На Дзержинском (Торецком) направлении продолжается масштабная зачистка территорий. Бои идут в Щербиновке и вдоль северной окраины города. В северо-западной части Дзержинска российские войска зачищают улицы Студенческая и Железнодорожная. Бои продолжаются в направлении расположенной севернее промзоны и западной лесопосадки.На правом фланге Покровского участка фронта российским подразделениям удалось закрепиться на территории фермы, расположенной недалеко от дорожной развязки на трассе Покровск- Константиновка. Благодаря этому появилась хорошая возможность действовать в направлении этой трассы, а, главное, в сторону н.п. Малиновка.На левом фланге продолжаются ожесточённые бои за н.п. Удачное. Подразделения ВС РФ заняли посадки южнее, расширив участок для проведения атак и усилив давление на населённый пункт. В Успеновке отбросили противника к западной окраине села и начали давить на Новоалександровку, прощупывая оборону противника. Южнее Надеждовки передовые группы работают в направлении Преображенки. Также продавливаются позиции противника в н.п. Запорожье, где боестолкновения сместились в его центральную частьПротивник перешел к активной обороне на этом фланге после прихода генерала Драпатого, командующего оперативной группировкой ВСУ. В конце января 2023 года ему поставили задачу "держать линию", которая обрушилась после взятия Великой Новоселки ВС РФ. Бывший командующий ОГ ВСУ "Хортица" Гнатов был обвинен и снят с должности, а Драпатый сменил его.Противник не стал отсиживаться в обороне, стремясь встречными боями сковать наступающие подразделения российской армии. Он рассчитывает нивелировать преимущество ВС РФ в численности личного состава, особенно учитывая растянутость наших боевых порядков западнее Курахово и степь с посадками до Днепра. Просчитывая замыслы противника, получая достоверные разведывательные данные, командование российской армии на этом направлении усилило огневую активность в воздухе и на земле. А в дельте Днепра ВС РФ подавили активность противника, редкие ДРГ не в счет. ВКС и артиллерия постоянно утюжат ВСУ в прибрежных поселках Кизомыс, Янтарное и Велетенское.Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут попытаться устроить головоломку для наших войск. Например, котел на покровском направлении. В него рассчитывают заманить войска Вооруженных сил (ВС) России во главе с командующим войсками Центрального военного округа (ЦВО) генералом Андреем Мордвичевым.Сообщается, что на данном направлении уже зафиксировали скопление свыше 10 элитных бригад. Этот факт, в частности, подтвердил военный корреспондент Михаил Бондаренко, отметивший высокую концентрацию ВСУ и иностранных наемников под Покровском. Он выразил уверенность, что успех в намечающемся сражении будет на стороне подчиненных генерала Мордвичева. Он добавил, что элитные подразделения противника, хоть и закалились в боях, испытывают серьезные проблемы с моральным духом, так что слаженная работа ВС России пресечет любые попытки прорыва со стороны ВСУ.Другим сигналом подготовки ВСУ является высокая активность артиллерии противника. В последнее время украинские бойцы не жалеют боеприпасов, что говорит либо о желании взять ВС России истощением, либо о начале наступательных действий. Помимо этого, недавно ВСУ провели разведку боем в направлении Песчаного, через которое войска противника, предположительно, могут двинуться для замыкания котла.Оценивая ситуацию по всей линии фронта, которая обостряется и динамично развивается с каждым днем, можно сделать определенные выводы. Кратно возрастает роль командира (начальника) высокого армейского звена (бригада-дивизия-группировка войск). Старший начальник управляет малым подразделением только в острый момент, не имея полных данных о нем, так как просто не может иметь исчерпывающей информации о каждом отделении и взводе в своем полку. От мелких деталей нередко зависит исход дела, и большая часть этих деталей, к сожалению, не всегда учтена.Для командира дивизии, например, все солдаты на экране одинаковы, он, в отличие от командира взвода или роты, не знает, кто из них чего стоит, он не знает, сколько у каждого с собой БК, противотанковых средств, кто из них медик. Высокий командир включится в процесс только на острой его стадии, не углубляясь ни в подготовку, ни в последующие этапы, потому что в управляемом им организме всё время у кого-то где-то острый этап каких-либо действий. А значит, всегда есть, во что включиться, что проконтролировать.Управление подразделениями в бою является сложным и ответственным процессом, который требует высокой квалификации и опыта. Роль командира, его штаба, построение эффективной команды, использование технологий, тактическая координация, мотивация бойцов и обеспечение безопасности играют значимую, если не решающую роль на поле боя.Соблюдение этих принципов поможет повысить эффективность своего подразделения и достичь успеха на поле боя. Внедрение современных методов управления и технологий позволит создать преимущество перед противниками и обеспечить победу в сложных условиях современных вооруженных конфликтов.

https://ukraina.ru/20220513/1033957932.html

россия

запорожье

кременная

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Геннадий Алёхин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/11/1048054992_346:0:900:554_100x100_80_0_0_c1e0f8677713b8dac580936977dc9827.jpg

Геннадий Алёхин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/11/1048054992_346:0:900:554_100x100_80_0_0_c1e0f8677713b8dac580936977dc9827.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Геннадий Алёхин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/11/1048054992_346:0:900:554_100x100_80_0_0_c1e0f8677713b8dac580936977dc9827.jpg

россия, запорожье, кременная, михаил драпатый, вооруженные силы украины, вкс, эксклюзив, спецоперация, сво