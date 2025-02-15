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В Абхазии проходят досрочные президентские выборы

В Абхазии проходят досрочные президентские выборы - 15.02.2025 Украина.ру

В Абхазии проходят досрочные президентские выборы

В Абхазии проходят досрочные президентские выборы, свои двери для избирателей открыли 152 избирательных участка в самой республике и еще два на территории России. Об этом сообщают журналисты РИА Новости

2025-02-15T11:22

2025-02-15T11:22

2025-02-15T11:22

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Избирательные пункты в Абхазии открыли свои двери для жителей республики, передает корреспондент РИА Новости.На пост главы государства претендуют пять человек: абхазский политик Бадра Гунба, бывший торгпред в России Олег Барциц, экс-глава контрольной палаты республики Роберт Аршба, оппозиционер Адгур Ардзинба и председатель Черноморского банка развития Адгур Хурхумал.По данным ЦИК, для проведения голосования было оборудовано 152 избирательных участка в самой Абхазии и еще два на территории России — в Москве и Черкесске. В основной список избирателей внесены 134 тысячи человек.Согласно Конституции Республики Абхазия (1994), президент Абхазии является главой государства. Его выборы осуществляются на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании сроком на пять лет.В соответствии с конституционным законом "О выборах президента Республики Абхазия" (2004) президентом может быть избран гражданин Республики Абхазия абхазской национальности.Кандидат обязан свободно владеть государственным языком, его возраст должен быть от 35 до 65 лет. Он должен обладать избирательным правом и постоянно проживать на территории Республики Абхазия не менее пяти последних перед днем выборов лет.Одно и то же лицо может быть президентом Абхазии не более двух сроков подряд.Предварительные итоги голосования станут известны в воскресенье, 16 февраля.Также новости на эту тему: Россия и Абхазия восстановят прямое авиасообщение в мае 2025 года - Минтранс РФ

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