После какой операции России против ВСУ генералы НАТО будут давать друг другу подзатыльники – Леонков - 15.02.2025 Украина.ру
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После какой операции России против ВСУ генералы НАТО будут давать друг другу подзатыльники – Леонков
После какой операции России против ВСУ генералы НАТО будут давать друг другу подзатыльники – Леонков - 15.02.2025 Украина.ру
После какой операции России против ВСУ генералы НАТО будут давать друг другу подзатыльники – Леонков
Военный эксперт журнала "Арсенал отечества" Алексей Леонков в эфире Украина.ру рассказал о направлении ударов ВС России по тылам Украины, о расширении зоны контроля в Харьковской области и о новых возможностях российского флота
2025-02-15T14:52
2025-02-15T14:52
видео
валерий герасимов
вкс
флот
алексей арестович
газ
российский газ
оскол
плацдарм
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00:28 – Об ударах по газотранспортной системе Украины; 04:26 – Достаточно ли у России ракет? 05:16 – О весенней битве дронов на фронте; 10:02 – Как будут ранжироваться беспилотники при ведении боевых действий; 12:11 – Куда будут бить авиабомбы, накопленные ВС России; 15:53 – О расширении российского плацдарма на правом берегу Оскола; 18:12 – "Сильные бьют слабых": о реализации концепции Герасимова; 21:18 – О большей автономности ВКС и флота и пережитках реформ Сердюкова.*В интервью упоминается Алексей Арестович, внесенный Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.
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видео, валерий герасимов, вкс, флот, алексей арестович, газ, российский газ, оскол, плацдарм, сво, спецоперация, полтава, полтавская область, транзит, словакия, словения, авиабомбы, война, балтика, бпла, дроны, владимир путин, харьковская область, ракеты, восточная европа, ссср, волчанск, очеретино, авдеевка, донбасс, мобилизация, севморпуть, авиация, канада, китай, конфликт, славянск, краматорск, славянско-краматорская агломерация, купянск, купянское направление, видео
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После какой операции России против ВСУ генералы НАТО будут давать друг другу подзатыльники – Леонков

14:52 15.02.2025
 
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Военный эксперт журнала "Арсенал отечества" Алексей Леонков в эфире Украина.ру рассказал о направлении ударов ВС России по тылам Украины, о расширении зоны контроля в Харьковской области и о новых возможностях российского флота
00:28 – Об ударах по газотранспортной системе Украины;
04:26 – Достаточно ли у России ракет?
05:16 – О весенней битве дронов на фронте;
10:02 – Как будут ранжироваться беспилотники при ведении боевых действий;
12:11 – Куда будут бить авиабомбы, накопленные ВС России;
15:53 – О расширении российского плацдарма на правом берегу Оскола;
18:12 – "Сильные бьют слабых": о реализации концепции Герасимова;
21:18 – О большей автономности ВКС и флота и пережитках реформ Сердюкова.
*В интервью упоминается Алексей Арестович, внесенный Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.
 
ВидеоВалерий ГерасимовВКСфлотАлексей Арестовичгазроссийский газОсколплацдармСВОСпецоперацияПолтаваПолтавская областьтранзитСловакияСловенияавиабомбывойнаБалтикаБПЛАдроныВладимир ПутинХарьковская областьракетыВосточная ЕвропаСССРВолчанскОчеретиноАвдеевкаДонбассмобилизацияСевморпутьавиацияКанадаКитайконфликтСлавянскКраматорскСлавянско-Краматорская агломерацияКупянскКупянское направление
 
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