"Доктрина Трампа-Вэнса" кардинально расходится с "ценностями" либеральной Европы — Пушков - 15.02.2025 Украина.ру
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"Доктрина Трампа-Вэнса" кардинально расходится с "ценностями" либеральной Европы — Пушков
"Доктрина Трампа-Вэнса" кардинально расходится с "ценностями" либеральной Европы — Пушков - 15.02.2025 Украина.ру
"Доктрина Трампа-Вэнса" кардинально расходится с "ценностями" либеральной Европы — Пушков
Джей-Ди Вэнс сделал "правильный удар" по угрозе демократии в Европе. Так российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал выступление вице-президента США на Мюнхенской конференции по безопасности
2025-02-15T09:36
2025-02-15T10:14
новости
европа
сша
россия
джей ди вэнс
алексей пушков
ес
владимир зеленский
мюнхенская конференция по безопасности
украина
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По мнению сенатора, своим выступлением в Мюнхене Вэнс нанес "правильный удар" по угрозе демократии в Европе. Разговоры на тему мнимых "угроз" со стороны России и Китая служат лишь прикрытием для либеральной диктатуры в Европе, отметил Пушков.Сенатор отметил, что по всем этим позициям доктрина Трампа-Вэнса кардинально расходится с "ценностями" либеральной Европы. О чем вице-президент США по сути, и сообщил ошеломленной европейской аудитории, добавил он.Пушков указал, что к власти в США прорвался лидер нелиберальной части общества Дональд Трамп, вопреки всем попыткам его остановить. Поэтому неудивительно, что между ним и его американскими сторонниками и избирателями с одной стороны, и европейскими либералами — с другой "пролегает идеологическая расщелина немалой глубины, особенно по вопросам миграции и ценностям", подчеркнул сенатор."Эта расщелина не может не сказаться на отношениях Европы и США при Трампе. Это и получило свое выражение в выступлении Вэнса", — резюмировал политик.Во время выступления на Мюнхенской конференции вице-президент США Джей-Ди Вэнс обрушился с критикой на Евросоюз. Он заявил, что Россия и Китай - не главные угрозы для Европы, опасность — внутри нее самой. Говоря о европейских проблемах, он упомянул отмену выборов в Румынии, подчеркнул, что похожая угроза есть и в Германии.В рамках Мюненской конференции Вэнс также провёл встречу с Владимиром Зеленским, после которой последний заявил, что Украине придётся сложно без американской помощи.На встрече с Зеленским Вэнс заявил, что обсудил с украинцами "ряд вопросов, над которыми нам стоит поработать", и указал: США нацелены на достижение долгосрочного мира."Мы хотим, чтобы убийства прекратились, но мы хотим достичь прочного, длительного мира, а не такого мира, который приведет к конфликту в Восточной Европе через несколько лет", – подчеркнул Вэнс. Зеленский поблагодарил США за поддержку и подтвердил желание "закончить войну". Позднее, в заявлении по итогам встречи он указал, что работа над американо-украинским меморандумом продолжится.О Мюнхенской конференции — в статье Павла Котова "Мюнхенская конференция: история, скандалы, речь Путина, чего ждать в этом году".
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новости, европа, сша, россия, джей ди вэнс, алексей пушков, ес, владимир зеленский, мюнхенская конференция по безопасности, украина
Новости, Европа, США, Россия, Джей Ди Вэнс, Алексей Пушков, ЕС, Владимир Зеленский, Мюнхенская конференция по безопасности, Украина

"Доктрина Трампа-Вэнса" кардинально расходится с "ценностями" либеральной Европы — Пушков

09:36 15.02.2025 (обновлено: 10:14 15.02.2025)
 
© Алексей Пушков. Совет ФедерацииАлексей Пушков
Алексей Пушков
© Алексей Пушков. Совет Федерации
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Джей-Ди Вэнс сделал "правильный удар" по угрозе демократии в Европе. Так российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал выступление вице-президента США на Мюнхенской конференции по безопасности
По мнению сенатора, своим выступлением в Мюнхене Вэнс нанес "правильный удар" по угрозе демократии в Европе. Разговоры на тему мнимых "угроз" со стороны России и Китая служат лишь прикрытием для либеральной диктатуры в Европе, отметил Пушков.

"Китай никому не угрожает, Россия тоже, зато болтовня на эту тему, прикрывает установленные в Европе либеральные диктатуры с закреплением свободы мнений, травлей христианских консервативных политиков, насыщением стран ЕС все большие числа мигрантов с целью нейтрализовать национальное начало", — написал Пушков в своем телеграм-канале.

Сенатор отметил, что по всем этим позициям доктрина Трампа-Вэнса кардинально расходится с "ценностями" либеральной Европы. О чем вице-президент США по сути, и сообщил ошеломленной европейской аудитории, добавил он.
Пушков указал, что к власти в США прорвался лидер нелиберальной части общества Дональд Трамп, вопреки всем попыткам его остановить. Поэтому неудивительно, что между ним и его американскими сторонниками и избирателями с одной стороны, и европейскими либералами — с другой "пролегает идеологическая расщелина немалой глубины, особенно по вопросам миграции и ценностям", подчеркнул сенатор.
"Эта расщелина не может не сказаться на отношениях Европы и США при Трампе. Это и получило свое выражение в выступлении Вэнса", — резюмировал политик.
Во время выступления на Мюнхенской конференции вице-президент США Джей-Ди Вэнс обрушился с критикой на Евросоюз. Он заявил, что Россия и Китай - не главные угрозы для Европы, опасность — внутри нее самой. Говоря о европейских проблемах, он упомянул отмену выборов в Румынии, подчеркнул, что похожая угроза есть и в Германии.
В рамках Мюненской конференции Вэнс также провёл встречу с Владимиром Зеленским, после которой последний заявил, что Украине придётся сложно без американской помощи.
На встрече с Зеленским Вэнс заявил, что обсудил с украинцами "ряд вопросов, над которыми нам стоит поработать", и указал: США нацелены на достижение долгосрочного мира.
"Мы хотим, чтобы убийства прекратились, но мы хотим достичь прочного, длительного мира, а не такого мира, который приведет к конфликту в Восточной Европе через несколько лет", – подчеркнул Вэнс.
Зеленский поблагодарил США за поддержку и подтвердил желание "закончить войну". Позднее, в заявлении по итогам встречи он указал, что работа над американо-украинским меморандумом продолжится.
О Мюнхенской конференции — в статье Павла Котова "Мюнхенская конференция: история, скандалы, речь Путина, чего ждать в этом году".
Андрей Сидоров интервью - РИА Новости, 1920, 15.02.2025
09:30
Андрей Сидоров: Для Трампа главное сейчас - остановить скольжение Украины в пропастьЗачем нам подыгрывать явному противнику, который желает нам стратегического поражения на его же площадке, считает заведующий кафедрой международных организаций и мировых политических процессов МГУ им. М.В. Ломоносова Андрей Сидоров.
 
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