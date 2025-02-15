"Доктрина Трампа-Вэнса" кардинально расходится с "ценностями" либеральной Европы — Пушков
09:36 15.02.2025 (обновлено: 10:14 15.02.2025)
© Алексей Пушков. Совет ФедерацииАлексей Пушков
© Алексей Пушков. Совет Федерации
Джей-Ди Вэнс сделал "правильный удар" по угрозе демократии в Европе. Так российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал выступление вице-президента США на Мюнхенской конференции по безопасности
По мнению сенатора, своим выступлением в Мюнхене Вэнс нанес "правильный удар" по угрозе демократии в Европе. Разговоры на тему мнимых "угроз" со стороны России и Китая служат лишь прикрытием для либеральной диктатуры в Европе, отметил Пушков.
"Китай никому не угрожает, Россия тоже, зато болтовня на эту тему, прикрывает установленные в Европе либеральные диктатуры с закреплением свободы мнений, травлей христианских консервативных политиков, насыщением стран ЕС все большие числа мигрантов с целью нейтрализовать национальное начало", — написал Пушков в своем телеграм-канале.
Сенатор отметил, что по всем этим позициям доктрина Трампа-Вэнса кардинально расходится с "ценностями" либеральной Европы. О чем вице-президент США по сути, и сообщил ошеломленной европейской аудитории, добавил он.
Пушков указал, что к власти в США прорвался лидер нелиберальной части общества Дональд Трамп, вопреки всем попыткам его остановить. Поэтому неудивительно, что между ним и его американскими сторонниками и избирателями с одной стороны, и европейскими либералами — с другой "пролегает идеологическая расщелина немалой глубины, особенно по вопросам миграции и ценностям", подчеркнул сенатор.
"Эта расщелина не может не сказаться на отношениях Европы и США при Трампе. Это и получило свое выражение в выступлении Вэнса", — резюмировал политик.
Во время выступления на Мюнхенской конференции вице-президент США Джей-Ди Вэнс обрушился с критикой на Евросоюз. Он заявил, что Россия и Китай - не главные угрозы для Европы, опасность — внутри нее самой. Говоря о европейских проблемах, он упомянул отмену выборов в Румынии, подчеркнул, что похожая угроза есть и в Германии.
В рамках Мюненской конференции Вэнс также провёл встречу с Владимиром Зеленским, после которой последний заявил, что Украине придётся сложно без американской помощи.
На встрече с Зеленским Вэнс заявил, что обсудил с украинцами "ряд вопросов, над которыми нам стоит поработать", и указал: США нацелены на достижение долгосрочного мира.
"Мы хотим, чтобы убийства прекратились, но мы хотим достичь прочного, длительного мира, а не такого мира, который приведет к конфликту в Восточной Европе через несколько лет", – подчеркнул Вэнс.
Зеленский поблагодарил США за поддержку и подтвердил желание "закончить войну". Позднее, в заявлении по итогам встречи он указал, что работа над американо-украинским меморандумом продолжится.
О Мюнхенской конференции — в статье Павла Котова "Мюнхенская конференция: история, скандалы, речь Путина, чего ждать в этом году".
09:30Андрей Сидоров: Для Трампа главное сейчас - остановить скольжение Украины в пропастьЗачем нам подыгрывать явному противнику, который желает нам стратегического поражения на его же площадке, считает заведующий кафедрой международных организаций и мировых политических процессов МГУ им. М.В. Ломоносова Андрей Сидоров.