https://ukraina.ru/20250215/1061097281.html

"Доктрина Трампа-Вэнса" кардинально расходится с "ценностями" либеральной Европы — Пушков

"Доктрина Трампа-Вэнса" кардинально расходится с "ценностями" либеральной Европы — Пушков - 15.02.2025 Украина.ру

"Доктрина Трампа-Вэнса" кардинально расходится с "ценностями" либеральной Европы — Пушков

Джей-Ди Вэнс сделал "правильный удар" по угрозе демократии в Европе. Так российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал выступление вице-президента США на Мюнхенской конференции по безопасности

2025-02-15T09:36

2025-02-15T09:36

2025-02-15T10:14

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мюнхенская конференция по безопасности

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По мнению сенатора, своим выступлением в Мюнхене Вэнс нанес "правильный удар" по угрозе демократии в Европе. Разговоры на тему мнимых "угроз" со стороны России и Китая служат лишь прикрытием для либеральной диктатуры в Европе, отметил Пушков.Сенатор отметил, что по всем этим позициям доктрина Трампа-Вэнса кардинально расходится с "ценностями" либеральной Европы. О чем вице-президент США по сути, и сообщил ошеломленной европейской аудитории, добавил он.Пушков указал, что к власти в США прорвался лидер нелиберальной части общества Дональд Трамп, вопреки всем попыткам его остановить. Поэтому неудивительно, что между ним и его американскими сторонниками и избирателями с одной стороны, и европейскими либералами — с другой "пролегает идеологическая расщелина немалой глубины, особенно по вопросам миграции и ценностям", подчеркнул сенатор."Эта расщелина не может не сказаться на отношениях Европы и США при Трампе. Это и получило свое выражение в выступлении Вэнса", — резюмировал политик.Во время выступления на Мюнхенской конференции вице-президент США Джей-Ди Вэнс обрушился с критикой на Евросоюз. Он заявил, что Россия и Китай - не главные угрозы для Европы, опасность — внутри нее самой. Говоря о европейских проблемах, он упомянул отмену выборов в Румынии, подчеркнул, что похожая угроза есть и в Германии.В рамках Мюненской конференции Вэнс также провёл встречу с Владимиром Зеленским, после которой последний заявил, что Украине придётся сложно без американской помощи.На встрече с Зеленским Вэнс заявил, что обсудил с украинцами "ряд вопросов, над которыми нам стоит поработать", и указал: США нацелены на достижение долгосрочного мира."Мы хотим, чтобы убийства прекратились, но мы хотим достичь прочного, длительного мира, а не такого мира, который приведет к конфликту в Восточной Европе через несколько лет", – подчеркнул Вэнс. Зеленский поблагодарил США за поддержку и подтвердил желание "закончить войну". Позднее, в заявлении по итогам встречи он указал, что работа над американо-украинским меморандумом продолжится.О Мюнхенской конференции — в статье Павла Котова "Мюнхенская конференция: история, скандалы, речь Путина, чего ждать в этом году".

https://ukraina.ru/20250215/1061095586.html

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новости, европа, сша, россия, джей ди вэнс, алексей пушков, ес, владимир зеленский, мюнхенская конференция по безопасности, украина