https://ukraina.ru/20250215/1061095586.html

Андрей Сидоров: Для Трампа главное сейчас - остановить скольжение Украины в пропасть

Андрей Сидоров: Для Трампа главное сейчас - остановить скольжение Украины в пропасть - 15.02.2025 Украина.ру

Андрей Сидоров: Для Трампа главное сейчас - остановить скольжение Украины в пропасть

Зачем нам подыгрывать явному противнику, который желает нам стратегического поражения на его же площадке, считает заведующий кафедрой международных организаций и мировых политических процессов МГУ им. М.В. Ломоносова Андрей Сидоров.

2025-02-15T09:30

2025-02-15T09:30

2025-02-15T09:30

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Об этом эксперт рассказал в интервью изданию Украина.ру, комментируя мероприятие в Мюнхене.Он также добавил, если сейчас начнется реальное формирование многополярного мира, американцы будут одним из полюсов, Трамп к этому ведет.— Андрей Анатольевич, Москва не получала приглашения на конференцию по безопасности в Мюнхене, это политизированное и странное решение, заявила Мария Захарова. В ведомстве подтвердили, что представителей России на этом мероприятии не будет. В чем реальная причина отсутствия делегации РФ? Пока не о чем предметно говорить?— Дело в том, что в 2022-м году нас попросили там не присутствовать, а потом мы сами от этого отказались. А сейчас кто туда поедет?Конференция проводится на территории недружественной нам страны и большинство государств – участников мероприятия осуждают Россию. То есть это в общем западное событие. Какой смысл ехать туда официальным представителям? Выслушивать то, что нам будут предъявлять?Более того, я бы не преувеличивал значения Мюнхенской конференции. В свое время, да, конечно, она сыграла довольно существенную роль в том, чтобы предоставить площадку для обсуждения очень сложных и противоречивых вопросов. Но, собственно говоря, там никогда не принималось прорывных решений.Это конференция, где рассматривают определенные взгляды, в большей степени значения имеют встречи за кулисами. Но в условиях, когда мы перешли к конфронтации, великодержавному соперничеству с 2014 года, эта конференция утрачивает смысл — потому что исчез общий знаменатель.Нам прямо говорят на Западе: мы желаем стратегического поражения России. И только Трамп из западных лидеров — первый человек, который эту фразу не озвучивал. Поэтому что и с кем нам там обсуждать?Мы собираемся вести переговоры с той администрацией, которая, по крайней мере, не желает нам стратегического поражения, и с теми людьми, с которыми можно о чем-то говорить.Да, действительно, в Мюнхене могут быть представители так называемого мирового большинства, Глобального Юга. Но нам гораздо проще общаться с ними в других форматах, таких как БРИКС и ШОС, на двусторонних встречах. Зачем нам подыгрывать явному противнику, который желает нам стратегического поражения на его же площадке?— На конференции вице-президент США Вэнс по сути раскритиковал европейские власти. С чем это связано? К чему США готовят Европу?— Тут дело не в Вэнсе и не в нынешней администрации Трампа. Дело в самих США.Стратегическим, экзистенциальным противником, который действительно может составить конкуренцию США в плане организации мирового порядка, который может стать лидером, способным объединить мировое сообщество, в данном случае являемся не мы, а Китай. Трамп это чётко изложил в своей стратегии национальной безопасности в декабре 2017 года.Я жду этот документ, мне интересно посмотреть, что это будет: они озвучат то же самое, что было в 2017 году или будут пересмотрены какие-то позиции.Если исходить из позиции стратегии национальной безопасности США от 2017 года, Россия — это острая боль, острая угроза. Китай — хроническая болезнь, которую нужно лечить или в противном случае через 10–20–40 лет наступит смерть американоцентричного мира.Конечно, Соединенные Штаты никуда не исчезнут. Я уверен в этом. Более того, я считаю: если сейчас начнется реальное формирование многополярного мира, американцы будут одним из полюсов. Трамп к этому ведет.Но тем не менее, мы — острая угроза, которую надо устранить немедленно. Чем быстрее, тем лучше. Одним из ключевых вопросов является Украина.С 2014 года мы идем по наклонной плоскости. Приход Трампа ни в первый раз, ни сейчас пока не вызвал торможения.Наклонная плоскость, я имею в виду введение американского контингента, использование американских войск на Украине, если не договорятся с Россией. Мы наносим удар, гибнут американские солдаты. И Соединенные Штаты вынуждены будут ответить. Мы две ядерные державы. Все.Трамп ведь очень правильно говорил, и с ним все соглашаются, что администрация Байдана вела мир к Третьей мировой войны.Так вот Трамп хочет это скольжение в пропасть остановить, разрешить эти вопросы. Но по-своему, по-трамповски, по-американски. То есть добиться уступок.Главное для Трампа сейчас — это договориться о прекращении огня, хотя бы временного. Ранее американцы писали, что украинские войска пойдут в наступление: в конце прошлого года или весной 2025-го, но понятно, что этого не будет. То есть в любой момент (я ссылаюсь на то, что говорят военные эксперты) фронт со стороны ВСУ может рухнуть.Поэтому Штаты спешат провести переговоры. Если рухнет фронт, то никакой позиции силы и даже договорной позиции там уже практически быть не может. Нужно будет обсуждать посткризисное урегулирование, а не саму Украину.То есть для Трампа и его администрации это важный момент. Они, безусловно, спешат.А нам в этом смысле спешить некуда. Президент России свою позицию озвучил летом прошлого года на Заседании коллегии МИД. Скорее всего, вокруг этого и будут идти дебаты.Скорее всего, даже договариваться будут не по конкретному вопросу. Потому что президенты договорились вести переговоры. Но переговоры — это сложная вещь. Где и кто будет вести, не говоря о повестке дня или обмену мнений — все это необходимо проговорить.Поэтому, на мой взгляд, такая предварительная стадия, сейчас идет.— Зеленский заявил, что готов встретиться с Путиным только после того, как будет разработан совместный с Европой и США план требований к России. Как будет реагировать на этот ультиматум Трамп?— После того, как сначала Келлог, а за ним и Трамп заявили, что на Украине должны быть проведены выборы, Зеленский как фигура, чтобы он ни говорил, исчезает, растворяется. Без поддержки Запада режим Зеленского двух недель не просуществует.Поэтому они могут, в принципе, его поменять в любой момент. И даже могут это свалить на нас, сказать, например, что какой-то беспилотник попал в машину, в которой находился Зеленский.Поэтому он, безусловно, мечется. Да, Трамп ему позвонил, но только для того, чтобы выдержать политес. Дескать ничего об Украине не решаем без Украины.Но что Трамп рассказал главе Украины и как последний это воспринял — это только интерпретация Зеленского.— Тем не менее, как заявил глава британского МИД после встречи с Вэнсом в рамках Мюнхенской конференции, Британия и США считают, что Зеленский должен участвовать в переговорах по Украине.— Да, к решению вопросов по Украине, возможно, они привлекут Зеленского, хотя, думаю, что вряд ли. Поскольку Соединенные Штаты и Российская Федерация — это две крупнейшие ядерные державы. Даже Британия тут близко не лежала.В настоящий момент, да, действительно, европейские лидеры и Украина хотят участвовать. Но у двух крупнейших ядерных держав могут быть и другие вопросы.То есть сейчас говорю определяется повестка дня, и она не сводится только к Украине. Она сводится к стратегической стабильности на одном и другом континенте. Она сводится к взаимному обмену мнениями по вопросам Арктики, космоса, и так далее, где возможно взаимодействие России и США.Поэтому, повторюсь, американцы стремятся побыстрее заморозить боевые действия, а конфликт может развиваться дальше в политической или дипломатической сфере. Потому что боевые действия могут привести к последствиям, когда переговоры по Украине будут бессмысленны.И мне думается, что действия американцев, в том числе заявления Вэнса, это еще одно проявление того, что США и Трамп хотят выступать в сильной позиции.Например, заявление что Украина может стать Россией, это посыл Зеленскому. А слова, что американцы введут войска на Украину, это месседж нам.То есть Трамп хотел бы сейчас выступать в роли инициатора переговоров, главного голоса на них и добиться конкретного результата. Дескать, я обещал — я сделал, спас мир от ядерной катастрофы.Позиция Великобритании более-менее понятна мне, например, то, что они фактически будут заменять США по руководству этим конфликтом. И это один из шансов для Великобритании сохранить свое позиционирование в Европе как ключевой державы.Для американцев это удобная роль. Россия находится в боевом конфликте с Украиной, а за Украиной стоят все европейские силы, возглавляемые Великобританией. Соединенные Штаты здесь еще выступают в роли арбитра. То есть они сами заварили этот конфликт, принимали активное участие, Украина выступает как американская прокси, а вот сейчас Трамп пытается выводить США, заменив их Британией.Но мы должны понимать, что международные отношения развиваются не по закону, а по понятиям. Что наш предел действий ограничен.Дескать, спереди воюют украинцы, за ними стоят европейцы, но там дальше есть фигура по умолчанию, равная вам, русским. То есть вы можете уничтожать украинцев, можете потрепать европейцев, но дальше заходить не стоит. То есть захватывать всю Украину или применять определенные виды вооружений, скажем, ядерное оружие для ударов по европейским частям. Тогда возможен ответ со стороны Соединенных Штатов. То есть это вложенная матрёшка, это очень по-американски.Но нужно учитывать главную стратегическую линию Трампа, что все равно он нацелен на Китай. И можно сколько угодно говорить о взаимозависимости США и КНР, но Трамп сам лично и, по всей видимости, его окружение серьезно опасаются угроз, которые выдвигает Китай.Это даже не военные угрозы. Но Китай очень быстро наращивает свою военную мощь. Что касается его экономической и технологической силы, это уже признается Соединенными Штатами.Трамп и здесь хочет выступать с позиции силы. А чтобы это сделать, необходимо играть на том поле, где Китай в настоящий момент слабее, то есть оказывать на него давление полувоенного плана.Я имею в виду блокировать побережье, вытеснять Китай из тех точек, куда китайцы успели добраться. Тот же Панамский канал, Гренландия.Сейчас американцы пытаются поджимать Иран и другие государства, которые имеют тесную связь с Китаем. То есть для Соединенных Штатов, для Трампа это главная угроза, но игра в долгую.А мы как камень в ботинке. Раз наступишь на него — больно. Надо это вытрясти.— Первый телефонный разговор президентов России и США, главной темой которого стало окончание войны с Украиной, большинство обозревателей западной прессы сочли успехом Владимира Путина. "Это большая победа Путина — даже воевать не пришлось", пишет BBC*. Бывший советник Дональда Трампа по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что президент России Владимир Путин переиграл США и Украину. А вы согласны, что это наша победа?— Я не согласен, что это наша победа. Заметьте, после выступления Владимира Путина на заседании Совбеза ООН, где он проинформировал участников, о чем переговорил с Трампом, никакой эйфории в наших государственных и политических кругах не наблюдается. И это очень правильно, потому что многого ждать от Трампа не стоит.Трамп — вовсе не пророссийский президент. Надо помнить, что Трамп – это человек, который нас узаконил как противника. Я имею в виду закон о противодействии противнику путем санкций 2 августа 2017 года.Трамп — это человек, который нарушил все мыслимые и немыслимые этикеты, конвенции по дипломатической деятельности, забрав, например, российское представительство в Сан-Франциско.Трамп — это человек, который предоставил "Джавелины" Украине. Весьма возможно, что до него Обама тоже давал оружие, но он об этом не говорил. Трамп заявил открыто, что дает вооружения Киеву. А уже какого качества, какой силы они — это не так важно.Трамп открыл ящик Пандоры, и оттуда все посыпалось, начиная с "Джавелинов" и заканчивая F-16. И кто знает, что будет после 23 февраля, после выборов в Германии. Если выиграет Мерц, вполне вероятно, Украина получит и "Таурусы".Более того, я бы сказал, что у Трампа есть достаточно четкая убежденность в том, что у него есть рычаги давления на Россию. И даже если не на Россию, то, по крайней мере, на для тех, кто обходит американские, западные санкции и тем самым помогает нам.То есть Трамп не мягкий и пушистый, который быстренько хочет заработать очко у своих избирателей, решив эту проблему, и, может быть даже получить Нобелевскую премию. (Хотя я уверен, что он ее не получит — не надо было ЛГБТ** трогать.)Трамп – это человек, который целеустремлен. Вот какую Америку он хочет иметь? Явно не глобалистскую Америку 90-х, нулевых годов, когда для демократов США являлись страной базирования. Не родиной, а страной базирования, куда сходились все финансовые потоки и благодаря доллару американские элиты могли влиять на положение в мире. Но, собственно говоря, как там живет рядовой американец, это было не важно.Трамп же другой человек. Он в большей степени является тем, кого у нас в 90-е годы называли патриотом-почвенником. То есть Трамп — традиционный человек, приверженный Америке не как стране базирования, а как национальному государству, как державе. Поэтому он хочет очистить это государство, усилить его.Это похоже приблизительно на послевоенный мир, когда Соединенные Штаты были лидером этого свободного мира. Трамп прекрасно понимает, что вряд ли сможет управлять делами Поднебесной или России, но с нами со всеми можно договориться. И того мира, который США сумеют за собой сохранить, вполне будет для них достаточно.В настоящий момент Трамп четко для себя определил, что он хочет. Гренландия – это один из наиболее ярких показателей. Зачем нужно было делать публичное заявление, когда он мог просто тихо договориться с послом. Это очень по-трамповски.А как он относится и к Европе. Она сейчас для него не особо ценный актив и союзник. Поэтому Трамп считает равными себе Россию и КНР. Китай нужно поставить на место — а там уж, как договорятся. И с нами нужно ему договориться.Кроме того, Трамп обхаживает индусов поскольку считает их важным элементом. А в Латинской Америке США будут вести себя так, как вели в 19 веке. Вторгаться вряд ли станут, но очевидно, что будут менять лидеров и поддерживать нужные настроения и нужное им политическое поведение.*Внесена Минюстом РФ в реестр СМИ-иноагентов**Запрещенная в РФ экстремистская организация

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Анна Черкасова

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