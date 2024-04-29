Если бы его не было, этот танк стоило бы придумать: эксперт о важности "Царь-мангала" - 29.04.2024 Украина.ру
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Если бы его не было, этот танк стоило бы придумать: эксперт о важности "Царь-мангала"
Если бы его не было, этот танк стоило бы придумать: эксперт о важности "Царь-мангала" - 29.04.2024 Украина.ру
Если бы его не было, этот танк стоило бы придумать: эксперт о важности "Царь-мангала"
Оснащенный необычной защитной конструкцией российский танк Т-72, получивший в интернете прозвище "Царь-мангал" - очень важен с точки зрения пропаганды. Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил журналист, член Союза писателей России, автор книги и телеграм-канала "Донбасс для чайников" Олег Измайлов
2024-04-29T05:55
2024-04-29T05:55
новости
олег измайлов
танки
мангалы
царь
сво
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Появление такой техники - это психологический фактор. Но на войне трудно переоценить значение морально-психологического фактора, отметил Измайлов.По словам эксперта, роль пропаганды и агитации никто не отменял.Как сообщалось ранее, во время боев в районе Красногоровки "Царь-мангал" наехал на мину, но его сумели вывезти в тыл на ремонт.Подробнее о событиях в Донбассе читайте в интервью Олег Измайлов: Даже если Россия как следует грохнет по ВСУ, они отступят в удобное для них волчье логово на сайте Украина.ру.
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новости, олег измайлов, танки, мангалы, царь, сво
Новости, Олег Измайлов, танки, мангалы, царь, СВО

Если бы его не было, этот танк стоило бы придумать: эксперт о важности "Царь-мангала"

05:55 29.04.2024
 
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Оснащенный необычной защитной конструкцией российский танк Т-72, получивший в интернете прозвище "Царь-мангал" - очень важен с точки зрения пропаганды. Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил журналист, член Союза писателей России, автор книги и телеграм-канала "Донбасс для чайников" Олег Измайлов
Появление такой техники - это психологический фактор. Но на войне трудно переоценить значение морально-психологического фактора, отметил Измайлов.
"Тот, кто больше верит в свою победу, тот и выигрывает. И даже если бы мы не изобрели этот "Царь-мангал", его надо было бы придумать и всячески пиарить", - сказал он.
По словам эксперта, роль пропаганды и агитации никто не отменял.
Как сообщалось ранее, во время боев в районе Красногоровки "Царь-мангал" наехал на мину, но его сумели вывезти в тыл на ремонт.
Подробнее о событиях в Донбассе читайте в интервью Олег Измайлов: Даже если Россия как следует грохнет по ВСУ, они отступят в удобное для них волчье логово на сайте Украина.ру.
 
НовостиОлег ИзмайловтанкимангалыцарьСВО
 
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