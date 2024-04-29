https://ukraina.ru/20240429/1054782776.html

Если бы его не было, этот танк стоило бы придумать: эксперт о важности "Царь-мангала"

Если бы его не было, этот танк стоило бы придумать: эксперт о важности "Царь-мангала" - 29.04.2024 Украина.ру

Если бы его не было, этот танк стоило бы придумать: эксперт о важности "Царь-мангала"

Оснащенный необычной защитной конструкцией российский танк Т-72, получивший в интернете прозвище "Царь-мангал" - очень важен с точки зрения пропаганды. Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил журналист, член Союза писателей России, автор книги и телеграм-канала "Донбасс для чайников" Олег Измайлов

2024-04-29T05:55

2024-04-29T05:55

2024-04-29T05:55

новости

олег измайлов

танки

мангалы

царь

сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/04/1b/1054782464_0:87:800:537_1920x0_80_0_0_a10a203a00e9beb22a70ace2cdd66017.png

Появление такой техники - это психологический фактор. Но на войне трудно переоценить значение морально-психологического фактора, отметил Измайлов.По словам эксперта, роль пропаганды и агитации никто не отменял.Как сообщалось ранее, во время боев в районе Красногоровки "Царь-мангал" наехал на мину, но его сумели вывезти в тыл на ремонт.Подробнее о событиях в Донбассе читайте в интервью Олег Измайлов: Даже если Россия как следует грохнет по ВСУ, они отступят в удобное для них волчье логово на сайте Украина.ру.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, олег измайлов, танки, мангалы, царь, сво