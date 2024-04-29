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Если бы его не было, этот танк стоило бы придумать: эксперт о важности "Царь-мангала"
Если бы его не было, этот танк стоило бы придумать: эксперт о важности "Царь-мангала" - 29.04.2024 Украина.ру
Если бы его не было, этот танк стоило бы придумать: эксперт о важности "Царь-мангала"
Оснащенный необычной защитной конструкцией российский танк Т-72, получивший в интернете прозвище "Царь-мангал" - очень важен с точки зрения пропаганды. Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил журналист, член Союза писателей России, автор книги и телеграм-канала "Донбасс для чайников" Олег Измайлов
2024-04-29T05:55
2024-04-29T05:55
2024-04-29T05:55
новости
олег измайлов
танки
мангалы
царь
сво
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Появление такой техники - это психологический фактор. Но на войне трудно переоценить значение морально-психологического фактора, отметил Измайлов.По словам эксперта, роль пропаганды и агитации никто не отменял.Как сообщалось ранее, во время боев в районе Красногоровки "Царь-мангал" наехал на мину, но его сумели вывезти в тыл на ремонт.Подробнее о событиях в Донбассе читайте в интервью Олег Измайлов: Даже если Россия как следует грохнет по ВСУ, они отступят в удобное для них волчье логово на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, олег измайлов, танки, мангалы, царь, сво
Новости, Олег Измайлов, танки, мангалы, царь, СВО
Если бы его не было, этот танк стоило бы придумать: эксперт о важности "Царь-мангала"
Оснащенный необычной защитной конструкцией российский танк Т-72, получивший в интернете прозвище "Царь-мангал" - очень важен с точки зрения пропаганды. Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил журналист, член Союза писателей России, автор книги и телеграм-канала "Донбасс для чайников" Олег Измайлов
Появление такой техники - это психологический фактор. Но на войне трудно переоценить значение морально-психологического фактора, отметил Измайлов.
"Тот, кто больше верит в свою победу, тот и выигрывает. И даже если бы мы не изобрели этот "Царь-мангал", его надо было бы придумать и всячески пиарить", - сказал он.
По словам эксперта, роль пропаганды и агитации никто не отменял.
Как сообщалось ранее, во время боев в районе Красногоровки "Царь-мангал" наехал на мину, но его сумели вывезти в тыл на ремонт.