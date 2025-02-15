https://ukraina.ru/20250215/1061102579.html

В России прокомментировали подготовку Европы к отправке войск на Украину

В России прокомментировали подготовку Европы к отправке войск на Украину - 15.02.2025 Украина.ру

В России прокомментировали подготовку Европы к отправке войск на Украину

Идея с "миротворцами" из стран НАТО непроходная. Россия не раз заявляла, что категорически против присутствия регулярных частей из стран НАТО на территории Украины. Об этом на своей странице в Телеграм заявил глава комиссии Совета Федерации по информационной политике сенатор Алексей Пушков

2025-02-15T16:39

2025-02-15T16:39

2025-02-15T16:39

новости

россия

украина

великобритания

алексей пушков

дональд трамп

нато

совет федерации

армия

франция

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/0b/1060982291_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_6f7e2115bcccb624e8a9cb6a28b98308.png

По мнению Пушкова, сейчас европейцы пытаются "остаться в большой геополитической игре", из которой их "выталкивает ход событий".Сенатор отметил, что "единственный потенциальный козырь", который они рассчитывают вручить Трампу в качестве участия ЕС в урегулировании украинского кризиса, это отправка "миротворцев" на Украину для выполнения условий будущего мирного соглашения. Как известно, президент США в принципе рассматривал такую возможность, добавил Пушков.Кроме того, ясно, на чьей стороне изначально будут такие "миротворцы", ни к чему хорошему это не приведет. Опыт присутствия натовского контингента в Косово достаточно красноречив, указал Пушков."Кстати, и самой Европе очень много сомнений по этому поводу и очень мало стран, готовых в этом участвовать", - резюмировал сенатор.Ряд европейских стран тайно работают над планом отправки войск на Украину. Великобритания и Франция стоят в авангарде этих усилий, об этом сообщает Associated PressПо данным агентства, в разработке, которая началась около года назад, участвуют, в частности, Великобритания и Франция. Журналисты AP отмечают, что в любом случае "европейцам будет сложно собрать крупные силы, и они, безусловно, не смогут сделать это быстро".Также в новостях на эту тему: Небензя: без мандата ООН "миротворцы" — легитимная цель ВС России.

https://ukraina.ru/20241218/1059752027.html

россия

украина

великобритания

армия

франция

косово

европа

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, украина, великобритания, алексей пушков, дональд трамп, нато, совет федерации, армия, франция, косово, европа, европейцы, ес