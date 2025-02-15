В России прокомментировали подготовку Европы к отправке войск на Украину
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Идея с "миротворцами" из стран НАТО непроходная. Россия не раз заявляла, что категорически против присутствия регулярных частей из стран НАТО на территории Украины. Об этом на своей странице в Телеграм заявил глава комиссии Совета Федерации по информационной политике сенатор Алексей Пушков
По мнению Пушкова, сейчас европейцы пытаются "остаться в большой геополитической игре", из которой их "выталкивает ход событий".
Как известно, президент США в принципе рассматривал такую возможность, добавил Пушков.
"Идея с "миротворцами" из стран НАТО, однако, непроходная. Даже в европейских СМИ отмечают, что с этим должна сперва согласиться Россия. А Россия не раз заявляла, что категорически против присутствия регулярных частей из стран НАТО на территории Украины", - подчеркнул политик.
Кроме того, ясно, на чьей стороне изначально будут такие "миротворцы", ни к чему хорошему это не приведет. Опыт присутствия натовского контингента в Косово достаточно красноречив, указал Пушков.
"Кстати, и самой Европе очень много сомнений по этому поводу и очень мало стран, готовых в этом участвовать", - резюмировал сенатор.
Ряд европейских стран тайно работают над планом отправки войск на Украину. Великобритания и Франция стоят в авангарде этих усилий, об этом сообщает Associated Press
По данным агентства, в разработке, которая началась около года назад, участвуют, в частности, Великобритания и Франция. Журналисты AP отмечают, что в любом случае "европейцам будет сложно собрать крупные силы, и они, безусловно, не смогут сделать это быстро".
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18 декабря 2024, 12:10Западные "миротворцы" на Украине: оккупация, война с РФ или повторение Ливана-1982Владимир Зеленский снова собрался в Брюссель. В четверг, 19 декабря, там пройдет саммит ЕС, а за день до этого состоится встреча лидеров ряда европейских стран, а также генсека НАТО. Одна из тем этих переговоров - возможное размещение иностранных воинских контингентов на Украине