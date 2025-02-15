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Отказ Зеленского, Украина как лягушка, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 15 февраля

Отказ Зеленского, Украина как лягушка, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 15 февраля - 15.02.2025 Украина.ру

Отказ Зеленского, Украина как лягушка, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 15 февраля

Владимир Зеленский отказался подписывать соглашение о ресурсах с США, сообщили СМИ. Украинские депутаты сравнили страну с лягушкой. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России

2025-02-15T13:02

2025-02-15T13:02

2025-02-15T13:02

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Владимир Зеленский отказался подписывать соглашение, дающее США право добывать половину украинских полезных ископаемых, сообщил обозреватель The Washington Post Джош Рогин."Несколько законодателей здесь, в Мюнхене, рассказали мне, что делегация Конгресса США передала Зеленскому бумагу, которую они хотели, чтобы он подписал, и которая предоставляла бы США права на 50% будущих запасов полезных ископаемых Украины. Зеленский вежливо отказался подписать", — сообщил Рогин.Позднее он уточнил детали плана США, заявив, что ряд членов американской делегации на переговорах в Мюнхене не знали о них."Этот план, который я теперь видел, был представлен Зеленскому послом США Бриджит Бринк несколько дней назад, в преддверии поездки министра Бессента в Киев. На сегодняшней встрече с законодателями США Зеленский рассказывал им об этом документе, о котором многие из них ещё не знали, а не наоборот. Зеленский сказал, что не может подписать его, потому что он не содержит никаких гарантий безопасности для Украины", — писал Рогин.Ранее в Мюнхене Зеленский заявил, что "не готов подписывать" договор с США, но готов его обсуждать.При этом, как сообщал ряд украинских источников, анализировали переданный американцами план соглашения украинцы вместе с британцами из MI-6.На самой Украине с пессимизмом относятся к настоящему страны."Страну препарируют, словно лягушку. Профессора и ассистенты в костюмах, вместо белых халатов склонились над столом, никаких анестезий, всё вживую, примеряются скальпелем, где и что резать, холодным пинцетом отодвигают органы и мышцы, пытаясь добраться куда то глубже, размышляют. Нужно разрезать вот здесь, здесь и здесь, удалить вот это и вот то, и опыт удался. А что пациент, будет жить? Да какая кому разница, коллеги, вы посмотрите, эти органы практически здоровы, мы найдём очередь желающих на них!" — заявил народный депутат Украины Максим Бужанский.Он также заявил, что у него складывается впечатление, что США нужны не столько ресурсы, как показать свою силу."Складывается впечатление, что не так нужны партнерам мифические полезные ископаемые эти, как хочется забрать что то силой, вырвать из рук с хрустом, продоминировать", — подчеркнул Бужанский.Депутат также раскритиковал украинских политиков, делящих власть в таких ужасающих для Украины условиях.Коллега Бужанского — народный депутат Алексей Гончаренко* (внесён в список экстремистов и террористов — Ред.) заявил, что американцы намерены забрать часть украинской экономики."Будет очень жёсткий договор с США по нашим ресурсам, и там есть намеки на приватизацию некоторых частей нашей экономики", — заявил политик.По его словам, у Украины теперь остался только один "сильный союзник" — Великобритания.Удары и налётыУтром 15 февраля Минобороны России рассказало об отражённых налётах украинских беспилотников."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 40 украинских беспилотных летательных аппаратов: 17 БпЛА – над территорией Волгоградской области, 12 БпЛА – над территорией Калужской области, девять БпЛА – над территорией Ростовской области и два БпЛА – над территорией Саратовской области", — отмечалось в публикации в телеграм-канале министерства.Как сообщило Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сути Вооружённые силы Украины нанесли по этому региону России 31 удар.Все атаки были совершены на горловском направлении. Всего ВСУ выпустили 88 единиц различных боеприпасов.Поступили сведения о гибели одного и ранении 4 гражданских лиц.Огнём ВСУ были повреждены жилое домостроение, автомобиль и автобусы городских маршрутов №101 и №2.Утром обстрелы продолжились. К полудню ВСУ выпустили по Центрально-Городскому и Никитовскому районам Горловки в общей сложности 4 снаряда калибром 155 мм, в т.ч. кассетных.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера Вооружённые силы Украины выпустили по этому региону России 25 снарядов."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 25 снарядов из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Новая Каховка — 7; Алёшки — 5; Каховка — 3; Козачьи Лагеря — 4; Корсунка —2; Днепряны — 4", — указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 18 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Великая Лепетиха, Новая Каховка, Каховка, Пролетарка и Днепряны.Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.Также администрация Горностаевского муниципального округа сообщила о том, что по округу ВСУ нанесли 20 ударов."Происшествия Горностаевского муниципального округа. За прошедшие сутки зафиксировано 20 прилётов по участкам местности: н.п. Горностаевка и н.п. Заводовка - 12 прилётов; н.п. Каиры - 8 прилётов. Информация о пострадавших не поступала", — отмечалось в публикации в телеграм-канале администрации.Утром 15 февраля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале опубликовал суточную сводку ударов Вооружённых сил Украины по этому региону России."В Белгородском районе по посёлкам Дубовое, Малиновка и Октябрьский, сёлам Веселая Лопань, Репное, Таврово и Ясные Зори нанесены удары с помощью 11 беспилотников, из которых 8 сбиты системой ПВО. Вчера в медицинское учреждение обратилась женщина, которая получила баротравму 11 февраля в селе Репное в результате воздушной атаки. После оказания медицинской помощи отпущена на амбулаторное лечение. Повреждены производственное предприятие, 2 частных дома и надворная постройка", — писал Гладков.В Борисовском районе сёла Беленькое и Богун-Городок атакованы 2 беспилотниками. Повреждены надворная постройка и инфраструктурный объект связи, на территории сельхозпредприятия — оборудование."В Валуйском муниципальном округе по посёлку Уразово, сёлам Борки, Герасимовка, Долгое, Кукуевка, Логачёвка, Шелаево и хутору Жердевка совершены атаки 13 беспилотников, 8 из которых сбиты. За прошедший день повреждены 2 частных дома, надворная постройка и автомобиль. Ночью в селе Кукуевка в результате сбросов взрывных устройств с БПЛА по территории фермерского хозяйства огнём уничтожены подсобные помещения и автомобиль", — указывалось в сводке.В Волоконовском районе село Тишанка подверглось 4 обстрелам с применением 17 боеприпасов и атаке одного беспилотника. Повреждены 8 частных домов, автомобиль, административное здание, коммерческий объект и линии газо- и электроснабжения. Аварийными бригадами электроэнергия восстановлена."В Грайворонском муниципальном округе по городу Грайворон, посёлку Горьковский, сёлам Безымено, Козинка, Мокрая Орловка, Новостроевка-Первая и Сподарюшино выпущено 14 боеприпасов в ходе 3 обстрелов и совершены атаки 11 БПЛА, 5 из которых сбиты. Повреждены частный дом и легковой автомобиль", — сообщил губернатор.Над Губкинским городским округом системой ПВО сбиты 3 беспилотника самолётного типа. Последствий нет."В Красногвардейском районе сёла Кулешовка, Ливенка и Нижняя Покровка подверглись обстрелу с применением 5 боеприпасов и атакам 2 беспилотников, которые были сбиты системой ПВО. Ранен мирный житель. Пострадавший со множественными осколочными ранениями лица и ног госпитализирован в Валуйскую ЦРБ. Врачи оценивают его состояние как тяжёлое, ему оказывают всю необходимую медицинскую помощь", — писал Гладков.В Краснояружском районе по посёлку Прилесье, сёлам Графовка, Демидовка, Поповка, Репяховка, Староселье и Теребрено выпущено 13 снарядов и совершены атаки 12 беспилотников, 6 из которых сбиты. Повреждены социальный объект, частный дом и автомобиль.Над Прохоровским районом системой ПВО сбит беспилотник. Без последствий."В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, сёлам Муром, Нежеголь, Новая Таволжанка, Ржевка, Терезовка, хуторам Балки и Марьино выпущено 18 боеприпасов в ходе 4 обстрелов и зафиксированы атаки 23 беспилотников, 19 из которых сбиты. Повреждены 4 частных домовладения, 2 надворные постройки, инфраструктурный объект связи и 2 автомобиля", — отмечалось в сводке.В Курской области продолжаются бои с вторгшимися украинскими формированиями.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.Об обстановке на фронте - в статье Геннадия Алёхина "Спецоперация на минувшей неделе. На фронте у ВС РФ заметно улучшилась ситуация с войсковым управлением".

https://ukraina.ru/20250215/1061096967.html

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Егор Леев

эксклюзив, хроники, владимир зеленский, украина, сша, россия, максим бужанский, вооруженные силы украины, вячеслав гладков