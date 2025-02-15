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В Мюнхене прошли "похороны коллективного Запада" — Косачев

В Мюнхене прошли "похороны коллективного Запада" — Косачев - 15.02.2025 Украина.ру

В Мюнхене прошли "похороны коллективного Запада" — Косачев

На Мюнхенской конференции по безопасности прошли "похороны коллективного Запада", его больше не существует. Об этом заявил в своем телеграм-канале вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев

2025-02-15T10:51

2025-02-15T10:51

2025-02-15T10:51

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холодная война

солидарность

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Он отметил, что Мюнхенская конференция по безопасности была создана в 1963 году, спустя несколько месяцев после Карибского кризиса, с целью "зацементировать идеологическое единство Запада". После чего она стала главной площадкой, где американские лидеры НАТО "обучали своих европейских союзников навыкам трансматлантической солидарности", добавил Косачев."Солидарность - красивое слово. Но со временем для коллективного Запада эта концепция выродилась в примитивное "рука моя рука", когда любые нарушения прав вовне и любое безумство внутри сходили с руками нарушителей по принципу "это наш сукин сын", — подчеркнул сенатор.Косачев указал, что после завершения "холодной войны" коллективный Запад "превратился в монстра" и занял высокое место в мире, реально порождая всё новые и новые проблемы для человечества. Эта большая часть остается за доходом "золотого миллиарда" и без шансов на равные возможности в развитии национальных национальных интересов, отметил он."Об этом блестяще сказал в 2007 году на той же Мюнхенской конференции Президент России [Владимир Путин]. Была предложена реальная альтернатива. Но коллективщики претворились глухими и слепыми, продолжая при этом претендовать на роль всех мировых поводов", — констатировал вице-спикер.С 14 по 16 февраля в Мюнхене февраля проходит 61-я конференция по безопасности, в рамках которой высокопоставленные государственные деятели из разных стран обсуждают актуальные вызовы и проблемы в области внешней политики, в том числе украинский и ближневосточный конфликты.Также на эту тему: Мюнхенский бунт против трампизма. Евродемократы пошли войной на президента США.

https://ukraina.ru/20250215/1061094416.html

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новости, запад, россия, сша, константин косачев, нато, мюнхенская конференция по безопасности, холодная война, солидарность, конференция, безопасность, совет федерации