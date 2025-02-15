В Мюнхене прошли "похороны коллективного Запада" — Косачев
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© Пресс-служба Госдумы РФ
На Мюнхенской конференции по безопасности прошли "похороны коллективного Запада", его больше не существует. Об этом заявил в своем телеграм-канале вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев
"Коллективного Запада больше не существует. Именно так можно обозначить исход ещё не закончившейся, но уже провалившейся Мюнхенской конференции по безопасности", — написал сенатор.
Он отметил, что Мюнхенская конференция по безопасности была создана в 1963 году, спустя несколько месяцев после Карибского кризиса, с целью "зацементировать идеологическое единство Запада".
После чего она стала главной площадкой, где американские лидеры НАТО "обучали своих европейских союзников навыкам трансматлантической солидарности", добавил Косачев.
"Солидарность - красивое слово. Но со временем для коллективного Запада эта концепция выродилась в примитивное "рука моя рука", когда любые нарушения прав вовне и любое безумство внутри сходили с руками нарушителей по принципу "это наш сукин сын", — подчеркнул сенатор.
Косачев указал, что после завершения "холодной войны" коллективный Запад "превратился в монстра" и занял высокое место в мире, реально порождая всё новые и новые проблемы для человечества.
Эта большая часть остается за доходом "золотого миллиарда" и без шансов на равные возможности в развитии национальных национальных интересов, отметил он.
"Об этом блестяще сказал в 2007 году на той же Мюнхенской конференции Президент России [Владимир Путин]. Была предложена реальная альтернатива. Но коллективщики претворились глухими и слепыми, продолжая при этом претендовать на роль всех мировых поводов", — констатировал вице-спикер.
С 14 по 16 февраля в Мюнхене февраля проходит 61-я конференция по безопасности, в рамках которой высокопоставленные государственные деятели из разных стран обсуждают актуальные вызовы и проблемы в области внешней политики, в том числе украинский и ближневосточный конфликты.
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