В Мюнхене прошли "похороны коллективного Запада" — Косачев - 15.02.2025 Украина.ру
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В Мюнхене прошли "похороны коллективного Запада" — Косачев
В Мюнхене прошли "похороны коллективного Запада" — Косачев - 15.02.2025 Украина.ру
В Мюнхене прошли "похороны коллективного Запада" — Косачев
На Мюнхенской конференции по безопасности прошли "похороны коллективного Запада", его больше не существует. Об этом заявил в своем телеграм-канале вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев
2025-02-15T10:51
2025-02-15T10:51
новости
запад
россия
сша
константин косачев
нато
мюнхенская конференция по безопасности
холодная война
солидарность
конференция
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Он отметил, что Мюнхенская конференция по безопасности была создана в 1963 году, спустя несколько месяцев после Карибского кризиса, с целью "зацементировать идеологическое единство Запада". После чего она стала главной площадкой, где американские лидеры НАТО "обучали своих европейских союзников навыкам трансматлантической солидарности", добавил Косачев."Солидарность - красивое слово. Но со временем для коллективного Запада эта концепция выродилась в примитивное "рука моя рука", когда любые нарушения прав вовне и любое безумство внутри сходили с руками нарушителей по принципу "это наш сукин сын", — подчеркнул сенатор.Косачев указал, что после завершения "холодной войны" коллективный Запад "превратился в монстра" и занял высокое место в мире, реально порождая всё новые и новые проблемы для человечества. Эта большая часть остается за доходом "золотого миллиарда" и без шансов на равные возможности в развитии национальных национальных интересов, отметил он."Об этом блестяще сказал в 2007 году на той же Мюнхенской конференции Президент России [Владимир Путин]. Была предложена реальная альтернатива. Но коллективщики претворились глухими и слепыми, продолжая при этом претендовать на роль всех мировых поводов", — констатировал вице-спикер.С 14 по 16 февраля в Мюнхене февраля проходит 61-я конференция по безопасности, в рамках которой высокопоставленные государственные деятели из разных стран обсуждают актуальные вызовы и проблемы в области внешней политики, в том числе украинский и ближневосточный конфликты.Также на эту тему: Мюнхенский бунт против трампизма. Евродемократы пошли войной на президента США.
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новости, запад, россия, сша, константин косачев, нато, мюнхенская конференция по безопасности, холодная война, солидарность, конференция, безопасность, совет федерации
Новости, Запад, Россия, США, Константин Косачев, НАТО, Мюнхенская конференция по безопасности, холодная война, солидарность, конференция, безопасность, Совет Федерации

В Мюнхене прошли "похороны коллективного Запада" — Косачев

10:51 15.02.2025
 
© Пресс-служба Госдумы РФ / Перейти в фотобанкЗаседание парламентской комиссии по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине
Заседание парламентской комиссии по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине
© Пресс-служба Госдумы РФ
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На Мюнхенской конференции по безопасности прошли "похороны коллективного Запада", его больше не существует. Об этом заявил в своем телеграм-канале вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев

"Коллективного Запада больше не существует. Именно так можно обозначить исход ещё не закончившейся, но уже провалившейся Мюнхенской конференции по безопасности", — написал сенатор.

Он отметил, что Мюнхенская конференция по безопасности была создана в 1963 году, спустя несколько месяцев после Карибского кризиса, с целью "зацементировать идеологическое единство Запада".
После чего она стала главной площадкой, где американские лидеры НАТО "обучали своих европейских союзников навыкам трансматлантической солидарности", добавил Косачев.
"Солидарность - красивое слово. Но со временем для коллективного Запада эта концепция выродилась в примитивное "рука моя рука", когда любые нарушения прав вовне и любое безумство внутри сходили с руками нарушителей по принципу "это наш сукин сын", — подчеркнул сенатор.
Косачев указал, что после завершения "холодной войны" коллективный Запад "превратился в монстра" и занял высокое место в мире, реально порождая всё новые и новые проблемы для человечества.
Эта большая часть остается за доходом "золотого миллиарда" и без шансов на равные возможности в развитии национальных национальных интересов, отметил он.
"Об этом блестяще сказал в 2007 году на той же Мюнхенской конференции Президент России [Владимир Путин]. Была предложена реальная альтернатива. Но коллективщики претворились глухими и слепыми, продолжая при этом претендовать на роль всех мировых поводов", — констатировал вице-спикер.
С 14 по 16 февраля в Мюнхене февраля проходит 61-я конференция по безопасности, в рамках которой высокопоставленные государственные деятели из разных стран обсуждают актуальные вызовы и проблемы в области внешней политики, в том числе украинский и ближневосточный конфликты.
Также на эту тему: Мюнхенский бунт против трампизма. Евродемократы пошли войной на президента США.
Дмитрий Суслов интервью
00:18
Дмитрий Суслов: Позиция США в отношении Европы становится все более колониальной и все менее уважительнойПозиция США в отношении Европы становится все более колониальной и все менее уважительной. В свою очередь, страны Балтии и Польши вместе с американскими демократами, глубинным государством оказывают давление на администрацию Трампа, выставляя их капитулянтами.
 
НовостиЗападРоссияСШАКонстантин КосачевНАТОМюнхенская конференция по безопасностихолодная войнасолидарностьконференциябезопасностьСовет Федерации
 
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