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Давид Абрамович Драгунский – генерал-танкист, еврей-антисионист

Давид Абрамович Драгунский – генерал-танкист, еврей-антисионист - 15.02.2025 Украина.ру

Давид Абрамович Драгунский – генерал-танкист, еврей-антисионист

15 февраля 1910 года в посаде Святск Суражского уезда Черниговской губернии в семье бедного еврейского портного родился один из выдающихся советских танкистов Давид Абрамович Драгунский

2025-02-15T16:00

2025-02-15T16:00

2025-02-15T16:00

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Места, где родился нашей герой, находятся на стыке России, Украины и Белоруссии, поэтому только за то время, что Давид там жил с рождения и до окончания школы, уезд успел побывать и в составе УССР, и в составе БССР, и в составе РСФСР. На сегодня это территория Новозыбковского района Брянской области России, загрязненная после Чернобыльской катастрофы. В связи с этим посад Святск не существует.В семье у Драгунских было 8 детей, и жила семья хоть и дружно, но очень непросто. Тем не менее, благодаря новой власти, в 1928 году Давид получил полное среднее образование в школе-девятилетке. Для того времени это было очень хорошее образование.После трёх лет работы в Москве в тресте "Мосстрой", Давида направили заведовать избой-читальней в село Ахматово Калининской области. Здесь всего за год юноша сделал стремительную карьеру – стал председателем сельсовета. В стране катастрофически не хватало грамотных, думающих людей… С конца 1932 года Давид уже работал инструктором Молоковского районного комитета ВКП(б), подумывал о поступлении в МГУ на литературный факультет. Но тут его призвали в армию.Служить Давид начал в стрелковой дивизии, но в конце 1933 года его направили в Саратовскую танковую школу. Через три года Драгунского выпустили лейтенантом и отправили служить на Дальний восток в 32-ю стрелковую дивизию, куда он и прибыл в канун нового 1937 года.Служить Драгунский начал на танках Т-26 – советской версии британского Vickers Mk E*. Сперва, по неопытности, он вел себя с подчиненными резко. Но вышестоящие командиры и партработники подправили, и после этого служба у молодого лейтенанта наладилась.13 июня 1938 года он первым в дивизии форсировал реку Раздольная (в то время Суйфун) по дну. Тогда Давид Абрамович получил свою первую награду – именные часы. Уже через полтора месяца он пошёл в свою первую танковую атаку.29 июля 1938 года японцы вторглись на территорию СССР в районе озера Хасан. 2 августа их атаковали танки 32-й стрелковой дивизии, но атака оказалась неудачной – три машины враг подбил, и рота Драгунского откатилась на исходные позиции. Тогда он впервые понял, что любой атаке на подготовленные позиции должны предшествовать разведка и рекогносцировка.6 августа начался генеральный штурм неприятельских позиций. 3-я танковая рота лейтенанта Драгунского ворвалась на высоту Безымянную, но тут в Т-26 что-то рвануло. В лицо Давиду впилось множество мелких отколовшихся с внутренней стороны брони осколков, машина наполнилась дымом и покатилась вниз. Механик-водитель был убит. Когда окровавленные танкисты выскочили из застывшего по башню в болоте танка, они обнаружили у него в борту две пробоины.За эти бои 28-летнего танкиста произвели в старшие лейтенанты, наградили орденом Красного Знамени и в мае 1939 года отправили учиться в Военную академию им. Фрунзе.Война застала курсантов на полевом выезде на западную границу СССР в старую русскую крепость Осовец. Их разбудили разрывы снарядов возле казармы. Уже через несколько часов курсанты ехали в автомобильной колонне обратно в Москву мимо бредущих по дорогам беженцев. Тогда Драгунскому повезло, и в котлы, которые здесь вскоре образовались в результате вражеских танковых прорывов, он не попал.В столице Давиду и ещё нескольким командирам приказали отправляться на Западный фронт командирами танковых батальонов. В лесах под Ржевом из разномастной техники формировались отдельные танковые батальоны, один из которых и отдали Драгунскому. Большинство составляли устаревшие танки БТ и Т-26. Из новых в батальоне были только один КВ и несколько "тридцатьчетверок".Подразделение Драгунского направили в распоряжение 242-й стрелковой дивизии. Первый бой он принял на границе Тверской и Смоленской областей. Уже в первые дни боев Давиду Абрамовичу присвоили капитанское звание. В первом же бою его танк подбили, была повреждена ходовая, сам он был легко ранен. Спустя месяц, было ещё одно лёгкое ранение. За следующие два месяца батальон полностью лишился своей материальной части и был отправлен на Урал, в учебный центр. Но Драгунский отказался уезжать в тыл, и остался в дивизии. Здесь он попал в Вяземский "котел", командовал разведкой в группе генерала Никифора Гордеевича Хоруженко, уроженца Екатеринославской губернии. Ей, в отличие от большинства окружённых, удалось прорваться к своим.Драгунский вернулся в Москву – его зачислили слушателем на ускоренные 5-месячные курсы Высшей военной академии им. Ворошилова. В то время, пока он учился, немцы в его родном посаде Святск расстреляли его отца, мать, бабушку, дедушку, старшую сестру с тремя детьми и младшую сестру – всего 74 близких и дальних родственников. Однако об этом удалось узнать только, когда родные места Драгунского были освобождены.С апреля 1942 года он занимал штабные должности сначала в штабе Северо-Кавказского направления, в штабе Черноморской группе Закавказского фронта, Калининского фронта.В июле 1943 подполковник Драгунский был начальником штаба 1-й механизированной бригады 3-го мехкорпуса 1-й танковой армии (ТА). В составе Воронежского фронта она приняла участие в сражении на Курской дуге на Белгородском направлении.За 6-7 июля из 250-ти атаковавших в районе деревни Сырцево порядки бригады вражеских танков, было подбито и сожжено 60, из которых 18 "тигров". Однако силы были неравными, и 7 июля Драгунский организовал отход частей на новые позиции.10 августа командир бригады был ранен, и Давид Абрамович принял командование – организовал контратаку, не допустил прорыв врага – было подбито 19 вражеских танков. На следующий день до 40 вражеских танков все же прорвались, бригада оказалась в двойном вражеском кольце. Но подполковник Драгунский не растерялся, организовал прорыв бригады, при котором она понесла минимальные потери. Сам он со штабом прорывался последним, и был тяжело ранен. За эти бои 22 июля Давида Абрамовича наградили орденом Красной Звезды.После выздоровления в конце октября 1943 года Драгунского назначили командовать 55-й гв. танковой бригадой (гв. тбр) 7-го гв. танкового корпуса 3-й гв. ТА генерал-полковника Павла Семёновича Рыбалко.55-й бригадой подполковник, а с апреля 1944 года полковник Драгунский командовал до конца войны. Она сыграла одну из решающих ролей при освобождении Киева, пройдя за 10 дней с 4 по 14 ноября свыше 200 километров и освободив более 10 населенных пунктов. Танкисты отразили полтора десятка вражеских атак. Генерал Рыбалко представил тогда Драгунского к званию Героя Советского Союза, но командующий фронтом генерал Ватутин согласился только на орден Красного Знамени.9 декабря 1943 года, в разгар отражения вражеского наступления на Киев у Села Ялцовка Коростеньского района Житомирской области подполковник Драгунский был тяжело ранен второй раз. Он как раз находился на броне своего танка, когда рядом разорвался снаряд шестиствольного реактивного миномета, на фронте такие называли "Ванюшами". Драгунский потом вспоминал:"Очнулся через сутки в полевом госпитале. Здесь узнал, что семнадцатисантиметровый осколок прорвал плотную шерсть дубленого полушубка, пробил орден Красной Звезды и впился своим щербатым концом в печень".Ранение оказалось настолько тяжелым, что на лечение ушло 7 месяцев. В бригаду уже полковник Драгунский вернулся только в июле 1944 года в разгар Львовско-Сандомирской наступательной операции. 55-я гв. тбр тогда одной из первых прорвалась к реке Висле, но понтоны отставали, и Давид Абрамович приказал танкистам строить из бревен и досок плоты и переправляться своими силами. Благодаря этому был захвачен легендарный Сандомирский плацдарм. Враг пытался скинуть с него бригаду, но она успешно оборонялась и контратаковала. За эти бои полковнику Драгунскому, наконец, присвоили звание Героя Советского Союза.После этого Давид Абрамович освобождал Польшу, за что был награжден редким орденом Суворова 2-й степени. Однако во время боев открылись старые раны, и в марте 1945 года его отправили на лечение. Но к 16 апреля, началу Берлинско-Пражской операции он успел подлечиться. Его танкисты одними из первых в армии генерала Рыбалко прорвались к Берлину, форсировали Тельтов-канал и 27 апреля соединились с частями 2-й гв. ТА, замкнув вражескую столицу в кольцо окружения. За штурм Берлина и за последовавший затем стремительный бросок на Прагу, полковник Драгунский стал дважды Героем Советского Союза.После окончания войны 24 июня 1945 года Давид Абрамович принимал участие в легендарном Параде Победы, затем продолжал службу. Дослужился до звания генерал-полковника танковых войск и должности зам. командующего войсками Закавказского военного округа. Потом 16 лет руководил высшими офицерскими курсами "Выстрел".Все это время генерал Драгунский был главным в СССР по антисионизму. Сначала он работал в Еврейском антифашистском комитете. После его разгрома, в результате которого подавляющее большинство руководителей комитета были так или иначе репрессированы, он пропагандировал отрицательное отношение к движению советских евреев за алию – переселение в Израиль. С 1983 года был бессменным председателем Антисионистского комитета советской общественности. Генерал Драгунский считал сионизм формой расизма, несущей угрозу всему миру:"Сионизм концентрирует в себе крайний национализм, шовинизм, расовую нетерпимость, поощрение территориальных захватов и аннексий".Выступал он и против проявлений антисемитизма, но это уже было в перестроечные времена. Закончилось его деятельность на этом поприще тем, что мэр Лужков едва ли не одним из первых своих распоряжений сдал помещение Антисионистского комитета в аренду Московскому еврейскому культурно-просветительскому обществу. 1 сентября 1992 года генерал Драгунский обратился к нему с письмом: "подобная практика неизбежно ведёт к разжиганию межнациональной розни…"Новый мэр письмо проигнорировал. Меньше, чем через полтора месяца, Давид Абрамович скончался. Похоронен дважды Герой в Москве на Новодевичьем кладбище.* По штатам от 31 декабря 1935 года в составе стрелковой дивизии было танковый батальон – 60 танков.

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