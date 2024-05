https://ukraina.ru/20240512/1055015908.html

Ночные атаки, гримасы мобилизации. Главное на Украине на утро 12 мая

Ночные атаки, гримасы мобилизации. Главное на Украине на утро 12 мая - 12.05.2024 Украина.ру

Ночные атаки, гримасы мобилизации. Главное на Украине на утро 12 мая

Российские силы ПВО отразили атаки Украины на территорию России. Деснянский военкомат Киева прислал повестку безногому ветерану боевых действий

2024-05-12T09:50

2024-05-12T09:50

2024-05-12T09:50

эксклюзив

хроники

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/04/0a/1054423147_0:0:2624:1476_1920x0_80_0_0_20a8c731da46ee48a36d510ca25fd70b.jpg

Утром 12 мая Минобороны РФ сообщило об отражённых атаках ВСУ."В течение прошедшей ночи пресечён ряд попыток киевского режима совершить террористические атаки с применением БпЛА самолётного типа и оперативно-тактических ракет "Точка-У" по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО были уничтожены: две ОТР над территорией Белгородской области; три украинских БпЛА над территорией Брянской области; два БпЛА над территорией Липецкой области. Один БпЛА был перехвачен над территорией Волгоградской области", - указывалось в сообщении Минобороны РФ.Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров рассказал о последствии атаки украинского дрона на регион."Ночью 12 мая силами ПВО и средствами радиоэлектронной борьбы была отражена атака БпЛА на территорию Волгоградской области. В результате последствий падения БпЛА с последующей детонацией на площадке Волгоградского НПЗ возникло возгорание. Пожарно-спасательные силы оперативно приступили к работе — пожар ликвидирован. Жертв нет", - отметил он.Телеграм-канал Baza опубликовал фото и видео с места событий.Ранее Украина уже наносила удары вглубь России. Так, в ночь на 10 мая мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о сбитом дроне."Силами ПВО Минобороны в городском округе Подольск отражена атака беспилотника, летевшего на Москву. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия", - написал Собянин в своём телеграм-канале в 01:49.До этого 9 мая украинский БпЛА достиг Салавата, что в Башкирии."Сегодня в районе 13:00 (11:00 по Москве — Ред.) беспилотник совершил атаку на промзону города Салавата, после которой произошло задымление в районе одной из установок предприятия "Газпром нефтехим Салават". Предприятие работает в штатном режиме. Сейчас на месте ЧП – экстренные службы и руководители силовых ведомств. Когда появятся подробности, будем информировать. Это попытка опорочить наш праздник, поддаваться провокациям мы не намерены", - писал глава Башкирии Радий Хабиров 9 мая в своём телеграм-канале.Позднее в местном МЧС рассказали подробности о произошедшем."Пожарные МЧС России совместно с ведомственными пожарными ликвидируют последствия происшествия в промзоне города Салават. Предварительно повреждено строение насосной станции на территории предприятия. Пожара нет. Пострадавших нет. На месте работают более 30 специалистов и 6 единиц техники. Принимаются все необходимые меры для ликвидации последствий, угрозы для жителей города нет. Ситуация находится на контроле Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан", - указывалось в сообщении.В телеграм-канале ГК по ЧС РБ появилось видео с места событий.Источник "Украинской правды" в Службе безопасности Украины сообщил, что атака на НПЗ производилась с территории Украины. По словам источника, украинский дрон преодолел рекордные 1,5 тыс. км. При этом источник подчеркнул, что это был БпЛА Службы безопасности Украины.Ранее, 29 апреля, американское издание The Wall Street Journal сообщало, что Украина наращивает выпуск дальнобойных БпЛА с опорой на китайские комплектующие, это помогает ей обойти ограничения на использование западного оружия по российской территории. При этом в интервью украинским СМИ местные дроноделы сообщали, что Китай блокирует поставки комплектующих. Также WSJ сообщило, что по местам производства дронов наносит удары российская армия.Как рассказали изданию украинские чиновники, Украина в 2024 году планирует произвести тысячи беспилотников дальнего действия.К середине года на Украине будут выпускать около 500 дальнобойных дронов в месяц, оценил источник издания среди производителей БПЛА. Также журналист издания посетил ангар на Западной Украине, где десятки рабочих собирали беспилотник дальнего действия. Один из рабочих рассказал корреспонденту, что ещё полгода назад помещение пустовало.Как сообщило издание The Wall Street Journal, выпуск собственных беспилотников позволяет Украине обходить политические ограничения на использование оружия, поставляемого западными союзниками, при атаках на территорию России. В то же время российские эксперты указывают, что Украина и западные СМИ могут дезинформировать общественность, а в атаке на территорию России применяются в т.ч. и западные беспилотники, доработанные украинскими специалистами. При этом западные военные активно вовлечены в процесс и анализируют данные ударов по России.Также, как сообщал The Wall Street Journal один из офицеров украинской разведки, только малая часть запущенных беспилотников достигает цели, прежде всего — из-за радиоэлектронной борьбы со стороны российских войск.Как заявили изданию украинские должностные лица, Украина должна использовать все способы для удара по России, особенно в виду проблем с поставками западного оружия и ограниченностью помощи государств Запада.Мобилизуют всехДеснянский ТЦК и СП Киева (аналог военкомата — Ред.) прислал повестку лишившемуся ног в боевых действиях на Украине Олегу Симорозу."Это повестка, где мой родной Деснянский ТЦК и СП пишет, что я согласно законам о воинской обязанности и мобилизации должен явиться к ним. Мое дело разрослось на хороший том различных военных документов. И это несмотря на то, что я полгода ходил туда как на работу и есть штамп в моем военном билете об исключении из военного учёта ставили они... Повестку к слову просто тупо приклеили к квитанции за коммуналку", - рассказал он.Симороз напомнил, что находится за границей на протезировании и пошутил над военкомами."Уважаемый Деснянский ТЦК! Я нахожусь за границей на протезировании, ведь подвернул ногу, пока бежал в кабинет военкома. Поэтому к определённой дате я не успею", - отметил он.В то же время, Симороз пригрозил военкомам своим визитом."Без претензий, просто эта ваша имитация службы уже откровенно подзадолбала. Если вы просто делаете тупую рассылку даже не глядя в дело лица, то давайте мы вас заменим на онлайн-бот, а вас отправим в боевые подразделения, ведь, смотрю, мы что-то очень устали служить в тёплом киевском кабинете...", - отметил Симороз.До этого Симороз уже попадал в неловкую ситуацию. Так, его отказывались выпускать из страны."Прохожу границу. Даю паспорт и военный билет, где указано, что "снят с военного учета". Пан пограничник: а есть медицинские документы? Я: показываю на нижние конечности. Пограничник: не, ну я вижу, но всё равно", - рассказывал он.Ранее один из киевских военкоматов отправил повестку умершему спортивному журналисту Артёму Франкову.

https://ukraina.ru/20240511/1055014288.html

https://ukraina.ru/20240511/1055010518.html

https://ukraina.ru/20240511/1055008875.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Егор Леев

Егор Леев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники