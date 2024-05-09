Герой моей семьи: Константин Акимович Козлитин - 09.05.2024 Украина.ру
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Герой моей семьи: Константин Акимович Козлитин
Герой моей семьи: Константин Акимович Козлитин - 09.05.2024 Украина.ру
Герой моей семьи: Константин Акимович Козлитин
Мой прадедушка Константин Акимович Козлитин ушёл на фронт в первые дни Великой Отечественной войны.
2024-05-09T11:50
2024-05-09T11:50
9 мая
день победы
бессмертный полк
герои
семья
ссср
белоруссия
варшава
нестор махно
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Входил в состав партизанского отряда дважды Героя СССР генерал-майора Сидора Артемьевича Ковпака, выдающегося партизанского командира, разведчика периода Первой мировой войны, который в Гражданскую войну вёл контрпартизанскую борьбу против Нестора Махно.Участвовал в боях на территории Белоруссии. 10 октября 1944 года, будучи стрелком 108-ой стрелковой дивизии, при форсировании реки Нарев северо-восточнее Варшавы получил тяжёлое ранение пулей в предплечье с повреждением кости, в результате чего правая рука в локтевом суставе полностью не сгибалась. Награждён Орденом Славы III степени.
ссср
белоруссия
варшава
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4.7
96
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
9 мая, день победы, бессмертный полк, герои, семья, ссср, белоруссия, варшава, нестор махно
9 мая, День Победы, Бессмертный полк, герои, Семья, СССР, Белоруссия, Варшава, Нестор Махно

Герой моей семьи: Константин Акимович Козлитин

11:50 09.05.2024
 
© из семейного архиваКонстантин Акимович Козлитин
Константин Акимович Козлитин
© из семейного архива
Читать в
Евгения Кондакова
автор издания Украина.ру
Все материалы
Мой прадедушка Константин Акимович Козлитин ушёл на фронт в первые дни Великой Отечественной войны.
Входил в состав партизанского отряда дважды Героя СССР генерал-майора Сидора Артемьевича Ковпака, выдающегося партизанского командира, разведчика периода Первой мировой войны, который в Гражданскую войну вёл контрпартизанскую борьбу против Нестора Махно.
Участвовал в боях на территории Белоруссии. 10 октября 1944 года, будучи стрелком 108-ой стрелковой дивизии, при форсировании реки Нарев северо-восточнее Варшавы получил тяжёлое ранение пулей в предплечье с повреждением кости, в результате чего правая рука в локтевом суставе полностью не сгибалась.
Награждён Орденом Славы III степени.
 
9 маяДень ПобедыБессмертный полкгероиСемьяСССРБелоруссияВаршаваНестор Махно
 
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