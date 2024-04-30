Трамп благословил европейских консерваторов на поход в Европарламент - 30.04.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240430/1054813673.html
Трамп благословил европейских консерваторов на поход в Европарламент
Трамп благословил европейских консерваторов на поход в Европарламент - 30.04.2024 Украина.ру
Трамп благословил европейских консерваторов на поход в Европарламент
На конференции европейских консерваторов в Будапеште самым статусным выступающим стал Дональд Трамп, хотя и в записи. А хозяин мероприятия, премьер Венгрии Виктор Орбан, объявил о "крахе либеральной гегемонии"
2024-04-30T07:50
2024-04-30T07:50
эксклюзив
будапешт
венгрия
сша
виктор орбан
дональд трамп
виктор медведчук
европарламент
ес
бундестаг
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/19/1048940398_0:208:624:559_1920x0_80_0_0_625ea53897c6d6b865908ff3592ac1a5.jpg
Консервативные и суверенистские партии в странах Европейского Союза в последние месяцы стали чуть ли не главной мишенью брюссельского истеблишмента, который всё больше перетягивает на себя полномочия национальных правительств. Своеобразным стартовым выстрелом очередной кампании "борьбы с ультраправой угрозой" стала алармистская статья в "боевом листке" евробюрократии, портале Euractiv.Совместный анализ Euractiv и проекта Europe Elects, опубликованный в середине января, показал, что "ультраправая" группа "Идентичность и демократия" (ID) и консервативные "Европейские консерваторы и реформисты" (ECR) выходят на третье и четвёртое места по уровню поддержки перед выборами в Европарламент (ЕП) в июне 2024 года.В прогнозе отмечено, что "Идентичность и демократия", куда входят "Национальное объединение Франции", немецкая "Альтернатива для Германии" (АдГ) и итальянская "Лига", может претендовать на 12,5% голосов на выборах в Европарламент и получить 93 места, став третьей по численности группой ЕП."Европейские консерваторы и реформисты", включающие партию "Братья Италии", испанскую Vox и польскую "Право и справедливость", могут рассчитывать на 10,9% голосов и 84 мандата. Учитывая евродепутатов от партии "Фидес" премьера Венгрии Виктора Орбана и ультраправой французской "Реконкисты", которые ныне не входят в состав ни одной из групп ЕП, правые консерваторы в сумме могут получить даже больше, чем правящая в Евросоюзе с 1999 года "Европейская народная партия" (ЕНП), – ей прогнозируют 23,5% голосов и 178 мест в Европарламенте.Сразу после этой публикации правых консерваторов стали прессовать по всем возможным направлениям. Главный удар пришёлся по партиям, входящим в группу ID. В конце марта чешские спецслужбы объявили, что раскрыли "российскую шпионскую сеть" – речь шла о зарегистрированном в Чехии сайте Voice of Europe, который будто бы координировал работу лояльных России журналистов по всему Евросоюзу, и поддерживал выгодных ей кандидатов в евродепутаты.Этот сайт действительно публиковал призывы прекратить военную помощь Украине. И хотя политики из Венгрии, Польши, Германии, Нидерландов, Франции и Бельгии, выступавшие с такими месседжами, отвергли обвинения в том, что они получали за это выплаты, их продолжили клеймить как "агентов Кремля". Чехия ввела санкции против Voice of Europe и бывшего украинского политика Виктора Медведчука. Именно Медведчук, по словам чешского премьера Петра Фиалы, "руководил рядом сетей влияния из России и лично связан с российским лидером Владимиром Путиным".Среди политиков, которые давали комментарии Voice of Europe, особое внимание прессы привлекли депутаты Бундестага от АдГ Петр Быстрон и Максимилиан Кра, который является лидером списка "Альтернативы для Германии" на выборах в Европарламент. А 23 апреля федеральная прокуратура Германии по обвинению в работе на китайские спецслужбы задержала помощника Максимилиана Кра, работающего в Европарламенте. Немецкие комментаторы также связали это с провальным визитом канцлера ФРГ Олафа Шольца в Китай.Но под ударом оказались не только неугодные депутаты. Когда 16 апреля в Брюсселе неподалеку от так называемого "европейского квартала" началась Конференция национального консерватизма, на которой ждали, в том числе, Виктора Орбана, мероприятие было сорвано полицией. В ответ Орбан написал в соцсетях, что он и организаторы конференции не собираются сдаваться. "Видимо, они больше не могли терпеть свободу слова", – добавил политик.Очевидно, что он имел в виду заседание Конференции консервативных политических действий (Conservative Political Action Conference, СРАС), которое состоялось 25-26 апреля в Будапеште. Напомню, СРАС – это объединение консервативных активистов и избранных должностных лиц из США и всего мира, которое действует с 1973 года. Основные мероприятия СРАС проходят в Соединённых Штатах, но вот уже несколько лет подряд организация проводит представительские заседания в Венгрии. Всё дело в том, что СРАС ныне фактически находится под контролем команды Дональда Трампа, а последний поддерживает тесные отношения с Виктором Орбаном.Естественно, венгерский премьер стал хедлайнером первого дня заседания СРАС в Будапеште. Он заявил, что мировой порядок, основанный на либеральной идеологии, потерпел крах и должен быть разрушен, а ему на смену должна прийти система международных отношений на основе государственного суверенитета и национальных интересов."Прогрессивный либеральный мировой дух потерпел крах. Он принес в мир войны, хаос, беспорядки и разрушенные экономики. В этом году, даст Бог, мы можем завершить бесславную эпоху западной цивилизации. Мы можем завершить мировой порядок, построенный на прогрессивной либеральной гегемонии", – заявил Орбан, подразумевая как выборы в Европарламент, так и выборы президента США.Премьер Венгрии подчеркнул, что на выборах в Европарламент есть шанс заменить ориентированными на суверенитет политиками "тех руководителей, которые на самом деле руководителями не являются", а занимаются построением "гегемонно-идеологического контроля, которому все должны подчиняться" путем "превращения государственных органов в инструменты угнетения" народов Европы.В качестве примера давления со стороны "либерального мейнстрима" Орбан привел упомянутые выше попытки отменить консервативную конференцию в Брюсселе, судебный процесс против экс-президента США Дональда Трампа, преследование правых политических партий со стороны немецких спецслужб, попытки запрета деятельности журналиста Такера Карлсона в Европе и преследование финского политика Пяйви Рясяне за цитаты из Евангелия."Пусть снова придет эпоха суверенистов, давайте вернемся к миру и безопасности. Сделаем Америку снова великой, сделаем Европу снова великой!", – заключил Виктор Орбан.Ещё более резким было выступление близкого соратника премьера, Миклоша Санто, директора Центра фундаментальных прав, со-организатора заседания СРАС в Будапеште. Политолог провел параллели между советскими "большевиками" (Bolshevik), назвав их современных идеологических наследников "Bolshe-woke" (woke, wokeism – идеология, выступающая основанием общественно-политических движений расовых и сексуальных меньшинств – прим. ред.). По мнению Санто, у них одни и те же цели, то есть они хотят подорвать порядок, свободу и безопасность."Мы верим в свободу народов, в мир, в защиту наших границ, наших семей и наших детей", – подчеркнул Миклош Санто. По его словам, увлечение "воукизмом" переворачивает всё с ног на голову, потому что "воукисты" думают, что всё упомянутое – лишь социальная конструкция."Эта идеология сейчас возведена во внешнюю политику – как в Брюсселе, так и в Вашингтоне. Закон стал инструментом в их руках с целью экспорта либеральных демократий в мир", – сказал венгерский политолог.Второй день конференции в Будапеште начался с видеотрансляции выступления Дональда Трампа. "Вместе мы участвуем в эпической борьбе за освобождение наших народов от всех зловещих сил, которые стремятся их уничтожить. Каждый день мы боремся за сохранение нашей культуры, защиту нашего суверенитета, защиту нашего образа жизни и поддержку вечные ценности свободы, семьи и веры во Всемогущего Бога", – заявил кандидат в президенты США.Он также назвал Орбана, с которым последний раз встречался в марте в своей резиденции, "великим человеком"."Пока мы остаемся едиными в нашем видении будущего, верными нашим принципам и бесстрашными в защите наших ценностей, консерваторы выиграют битву за спасение нашей цивилизации от коммунистов, марксистов и фашистов, и восстановят господство консерватизма и здравого смысла в мире", – заявил Трамп.На заседании СРАС в Будапеште также выступили многие европейские и мировые политики, среди которых были экс-премьеры Австралии, Польши и Словении Тони Эббот, Матеуш Моравецкий и Янез Янша, лидеры правоконсервативных партий из Испании (VOX, Сантьяго Абаскаль), Нидерландов ("Партия Свободы", Геерт Вилдерс), Бельгии ("Фламандский интерес", Том ван Грикен), и представители их единомышленников из Франции, Италии, Германии и Хорватии.В американской делегации упор был сделан на медиа-сферу: в ней, кроме сенаторов и конгрессменов, выделялись Мерседес Шлапп, бывший директор администрации Дональда Трампа по стратегическим коммуникациям, и популярный консервативный блоггер Джек Пособец. Постсоветское пространство было представлено премьером Грузии Ираклием Кобахидзе, который даже выступал на церемонии открытия заседания.Кроме всего прочего, был на мероприятии в Будапеште и один гражданин Украины – Ласло Брензович, глава Общества венгерской культуры Закарпатья (KMKSZ), который больше двух лет вынужден скрываться в Венгрии от преследований СБУ. Естественно, у Брензовича есть и венгерский паспорт, однако он пока не заслужил выдвижения в Европарламент, как уроженка Берегово Андреа Бочкор, которая с 2014 года является депутатом ЕП от "Фидес" (кстати, сохраняя гражданство Украины).Хотя европейские участники заседания СРАС в Будапеште разъехались воодушевлёнными и уверенными в своих высоких результатах, стоит отметить, что в среде правых консерваторов ЕС хватает внутренних конфликтов.Во-первых, комментаторы отметили отсутствие на мероприятии представителей "Альтернативы для Германии" и достаточно низкий уровень представительства "Национального объединения Франции", "Братьев Италии" и "Лиги" Маттео Сальвини – хотя последний три года назад он с удовольствием приезжал в Будапешт на встречу с Орбаном и Моравецким.Во-вторых, до сих пор остаётся неопределённым будущее фракции "Фидес" в Европарламенте. В группу "Идентичность и демократия", имеющую имидж маргинальной, Виктор Орбан вступать желанием не горит. А приглашение в "Европейские консерваторы и реформисты", полученное от лидера "Братьев Италии", итальянского премьера Джорджи Мелони, оказалось под угрозой, – против приёма соратников венгерского премьера в эту группу выступили чешские и шведские консерваторы.В-третьих, на результаты правых консерваторов на июньских выборах ЕП могут повлиять как действия правоохранительных органов европейских стран и очередные бездоказательные обвинения СМИ в "работе на Москву", так и ход процессов против Дональда Трампа в США.В целом же стоит отметить, что грядущие выборы в Европарламент являются в значительной мере декорацией: евробюрократы в Брюсселе уже объявили, что победит на них Европейская народная партия, и нынешний курс Евросоюза на подчинение интересам США, конфронтацию с Россией и Китаем, а также поддержку киевского режима, останется неизменным. Неудивительно, что явка на выборах ЕП в странах-членах ЕС обычно в несколько раз ниже, чем на национальных.
https://ukraina.ru/20240410/1054430314.html
https://ukraina.ru/20240425/1054728343.html
https://ukraina.ru/20210405/1031038304.html
будапешт
венгрия
сша
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Олег Хавич
Олег Хавич
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/19/1048940398_0:149:624:617_1920x0_80_0_0_43c04220d38a32fdac11043aa12fbc06.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, будапешт, венгрия, сша, виктор орбан, дональд трамп, виктор медведчук, европарламент, ес, бундестаг, консерватизм
Эксклюзив, Будапешт, Венгрия, США, Виктор Орбан, Дональд Трамп, Виктор Медведчук, Европарламент, ЕС, Бундестаг, консерватизм

Трамп благословил европейских консерваторов на поход в Европарламент

07:50 30.04.2024
 
© FULTON COUNTY SHERIFF'S OFFICE
© FULTON COUNTY SHERIFF'S OFFICE
Читать в
Олег Хавич
автор издания Украина.ру
Все материалы
На конференции европейских консерваторов в Будапеште самым статусным выступающим стал Дональд Трамп, хотя и в записи. А хозяин мероприятия, премьер Венгрии Виктор Орбан, объявил о "крахе либеральной гегемонии"
Консервативные и суверенистские партии в странах Европейского Союза в последние месяцы стали чуть ли не главной мишенью брюссельского истеблишмента, который всё больше перетягивает на себя полномочия национальных правительств. Своеобразным стартовым выстрелом очередной кампании "борьбы с ультраправой угрозой" стала алармистская статья в "боевом листке" евробюрократии, портале Euractiv.
Совместный анализ Euractiv и проекта Europe Elects, опубликованный в середине января, показал, что "ультраправая" группа "Идентичность и демократия" (ID) и консервативные "Европейские консерваторы и реформисты" (ECR) выходят на третье и четвёртое места по уровню поддержки перед выборами в Европарламент (ЕП) в июне 2024 года.
В прогнозе отмечено, что "Идентичность и демократия", куда входят "Национальное объединение Франции", немецкая "Альтернатива для Германии" (АдГ) и итальянская "Лига", может претендовать на 12,5% голосов на выборах в Европарламент и получить 93 места, став третьей по численности группой ЕП.
"Европейские консерваторы и реформисты", включающие партию "Братья Италии", испанскую Vox и польскую "Право и справедливость", могут рассчитывать на 10,9% голосов и 84 мандата. Учитывая евродепутатов от партии "Фидес" премьера Венгрии Виктора Орбана и ультраправой французской "Реконкисты", которые ныне не входят в состав ни одной из групп ЕП, правые консерваторы в сумме могут получить даже больше, чем правящая в Евросоюзе с 1999 года "Европейская народная партия" (ЕНП), – ей прогнозируют 23,5% голосов и 178 мест в Европарламенте.
Сразу после этой публикации правых консерваторов стали прессовать по всем возможным направлениям. Главный удар пришёлся по партиям, входящим в группу ID. В конце марта чешские спецслужбы объявили, что раскрыли "российскую шпионскую сеть" – речь шла о зарегистрированном в Чехии сайте Voice of Europe, который будто бы координировал работу лояльных России журналистов по всему Евросоюзу, и поддерживал выгодных ей кандидатов в евродепутаты.
10 апреля, 18:17
Пока Брюссель мечтает о новом "блеклом" венгерском лидере, Орбан хочет оккупировать ЕвросоюзВ Будапеште 6 апреля состоялась массовая антиправительственная акция. По оценкам местных СМИ, в мероприятии приняли участие несколько десятков тысяч венгров
Этот сайт действительно публиковал призывы прекратить военную помощь Украине. И хотя политики из Венгрии, Польши, Германии, Нидерландов, Франции и Бельгии, выступавшие с такими месседжами, отвергли обвинения в том, что они получали за это выплаты, их продолжили клеймить как "агентов Кремля". Чехия ввела санкции против Voice of Europe и бывшего украинского политика Виктора Медведчука. Именно Медведчук, по словам чешского премьера Петра Фиалы, "руководил рядом сетей влияния из России и лично связан с российским лидером Владимиром Путиным".
Среди политиков, которые давали комментарии Voice of Europe, особое внимание прессы привлекли депутаты Бундестага от АдГ Петр Быстрон и Максимилиан Кра, который является лидером списка "Альтернативы для Германии" на выборах в Европарламент. А 23 апреля федеральная прокуратура Германии по обвинению в работе на китайские спецслужбы задержала помощника Максимилиана Кра, работающего в Европарламенте. Немецкие комментаторы также связали это с провальным визитом канцлера ФРГ Олафа Шольца в Китай.
Но под ударом оказались не только неугодные депутаты. Когда 16 апреля в Брюсселе неподалеку от так называемого "европейского квартала" началась Конференция национального консерватизма, на которой ждали, в том числе, Виктора Орбана, мероприятие было сорвано полицией. В ответ Орбан написал в соцсетях, что он и организаторы конференции не собираются сдаваться. "Видимо, они больше не могли терпеть свободу слова", – добавил политик.
Очевидно, что он имел в виду заседание Конференции консервативных политических действий (Conservative Political Action Conference, СРАС), которое состоялось 25-26 апреля в Будапеште. Напомню, СРАС – это объединение консервативных активистов и избранных должностных лиц из США и всего мира, которое действует с 1973 года.
Основные мероприятия СРАС проходят в Соединённых Штатах, но вот уже несколько лет подряд организация проводит представительские заседания в Венгрии. Всё дело в том, что СРАС ныне фактически находится под контролем команды Дональда Трампа, а последний поддерживает тесные отношения с Виктором Орбаном.
Естественно, венгерский премьер стал хедлайнером первого дня заседания СРАС в Будапеште. Он заявил, что мировой порядок, основанный на либеральной идеологии, потерпел крах и должен быть разрушен, а ему на смену должна прийти система международных отношений на основе государственного суверенитета и национальных интересов.
"Прогрессивный либеральный мировой дух потерпел крах. Он принес в мир войны, хаос, беспорядки и разрушенные экономики. В этом году, даст Бог, мы можем завершить бесславную эпоху западной цивилизации. Мы можем завершить мировой порядок, построенный на прогрессивной либеральной гегемонии", – заявил Орбан, подразумевая как выборы в Европарламент, так и выборы президента США.
Премьер Венгрии подчеркнул, что на выборах в Европарламент есть шанс заменить ориентированными на суверенитет политиками "тех руководителей, которые на самом деле руководителями не являются", а занимаются построением "гегемонно-идеологического контроля, которому все должны подчиняться" путем "превращения государственных органов в инструменты угнетения" народов Европы.
В качестве примера давления со стороны "либерального мейнстрима" Орбан привел упомянутые выше попытки отменить консервативную конференцию в Брюсселе, судебный процесс против экс-президента США Дональда Трампа, преследование правых политических партий со стороны немецких спецслужб, попытки запрета деятельности журналиста Такера Карлсона в Европе и преследование финского политика Пяйви Рясяне за цитаты из Евангелия.
"Пусть снова придет эпоха суверенистов, давайте вернемся к миру и безопасности. Сделаем Америку снова великой, сделаем Европу снова великой!", – заключил Виктор Орбан.
Визит президента РФ В.Путина в Венгрию - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
25 апреля, 17:33
Как Орбану это удается? США беспокоят отношения Венгрии с Россией и Китаем Стремление Венгрии развивать отношения с Россией и Китаем у США вызывает обеспокоенность. Об этом британскому изданию The Guardian рассказал 25 апреля посол США в Венгрии Дэвид Прессман
Ещё более резким было выступление близкого соратника премьера, Миклоша Санто, директора Центра фундаментальных прав, со-организатора заседания СРАС в Будапеште. Политолог провел параллели между советскими "большевиками" (Bolshevik), назвав их современных идеологических наследников "Bolshe-woke" (woke, wokeism – идеология, выступающая основанием общественно-политических движений расовых и сексуальных меньшинств – прим. ред.). По мнению Санто, у них одни и те же цели, то есть они хотят подорвать порядок, свободу и безопасность.
"Мы верим в свободу народов, в мир, в защиту наших границ, наших семей и наших детей", – подчеркнул Миклош Санто. По его словам, увлечение "воукизмом" переворачивает всё с ног на голову, потому что "воукисты" думают, что всё упомянутое – лишь социальная конструкция.
"Эта идеология сейчас возведена во внешнюю политику – как в Брюсселе, так и в Вашингтоне. Закон стал инструментом в их руках с целью экспорта либеральных демократий в мир", – сказал венгерский политолог.
Второй день конференции в Будапеште начался с видеотрансляции выступления Дональда Трампа.
"Вместе мы участвуем в эпической борьбе за освобождение наших народов от всех зловещих сил, которые стремятся их уничтожить. Каждый день мы боремся за сохранение нашей культуры, защиту нашего суверенитета, защиту нашего образа жизни и поддержку вечные ценности свободы, семьи и веры во Всемогущего Бога", – заявил кандидат в президенты США.
Он также назвал Орбана, с которым последний раз встречался в марте в своей резиденции, "великим человеком".
"Пока мы остаемся едиными в нашем видении будущего, верными нашим принципам и бесстрашными в защите наших ценностей, консерваторы выиграют битву за спасение нашей цивилизации от коммунистов, марксистов и фашистов, и восстановят господство консерватизма и здравого смысла в мире", – заявил Трамп.
На заседании СРАС в Будапеште также выступили многие европейские и мировые политики, среди которых были экс-премьеры Австралии, Польши и Словении Тони Эббот, Матеуш Моравецкий и Янез Янша, лидеры правоконсервативных партий из Испании (VOX, Сантьяго Абаскаль), Нидерландов ("Партия Свободы", Геерт Вилдерс), Бельгии ("Фламандский интерес", Том ван Грикен), и представители их единомышленников из Франции, Италии, Германии и Хорватии.
В американской делегации упор был сделан на медиа-сферу: в ней, кроме сенаторов и конгрессменов, выделялись Мерседес Шлапп, бывший директор администрации Дональда Трампа по стратегическим коммуникациям, и популярный консервативный блоггер Джек Пособец. Постсоветское пространство было представлено премьером Грузии Ираклием Кобахидзе, который даже выступал на церемонии открытия заседания.
Кроме всего прочего, был на мероприятии в Будапеште и один гражданин Украины – Ласло Брензович, глава Общества венгерской культуры Закарпатья (KMKSZ), который больше двух лет вынужден скрываться в Венгрии от преследований СБУ. Естественно, у Брензовича есть и венгерский паспорт, однако он пока не заслужил выдвижения в Европарламент, как уроженка Берегово Андреа Бочкор, которая с 2014 года является депутатом ЕП от "Фидес" (кстати, сохраняя гражданство Украины).
Хотя европейские участники заседания СРАС в Будапеште разъехались воодушевлёнными и уверенными в своих высоких результатах, стоит отметить, что в среде правых консерваторов ЕС хватает внутренних конфликтов.
Во-первых, комментаторы отметили отсутствие на мероприятии представителей "Альтернативы для Германии" и достаточно низкий уровень представительства "Национального объединения Франции", "Братьев Италии" и "Лиги" Маттео Сальвини – хотя последний три года назад он с удовольствием приезжал в Будапешт на встречу с Орбаном и Моравецким.
Орбан Моравецкий Сальвини - РИА Новости, 1920, 05.04.2021
5 апреля 2021, 16:03
Новые правые. Венгрия, Польша и Италия говорят «нет» империи со столицей в БрюсселеПремьеры Венгрии и Польши, а также бывший вице-премьер Италии объявили о намерениях создать новую правую силу, которая будет защищать традиционные ценности и бороться за «ренессанс Европы»
Во-вторых, до сих пор остаётся неопределённым будущее фракции "Фидес" в Европарламенте. В группу "Идентичность и демократия", имеющую имидж маргинальной, Виктор Орбан вступать желанием не горит. А приглашение в "Европейские консерваторы и реформисты", полученное от лидера "Братьев Италии", итальянского премьера Джорджи Мелони, оказалось под угрозой, – против приёма соратников венгерского премьера в эту группу выступили чешские и шведские консерваторы.
В-третьих, на результаты правых консерваторов на июньских выборах ЕП могут повлиять как действия правоохранительных органов европейских стран и очередные бездоказательные обвинения СМИ в "работе на Москву", так и ход процессов против Дональда Трампа в США.
В целом же стоит отметить, что грядущие выборы в Европарламент являются в значительной мере декорацией: евробюрократы в Брюсселе уже объявили, что победит на них Европейская народная партия, и нынешний курс Евросоюза на подчинение интересам США, конфронтацию с Россией и Китаем, а также поддержку киевского режима, останется неизменным. Неудивительно, что явка на выборах ЕП в странах-членах ЕС обычно в несколько раз ниже, чем на национальных.
 
ЭксклюзивБудапештВенгрияСШАВиктор ОрбанДональд ТрампВиктор МедведчукЕвропарламентЕСБундестагконсерватизм
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:30Украина отказывается от прав человека. Согреет ли её это зимой? Украинские эксперты о ближайшем будущем
08:05"Конь - хороший": судьба одного киевского памятника
07:50Трамп благословил европейских консерваторов на поход в Европарламент
07:30Последний рубеж: эксперт о том, почему ВСУ так отчаянно вцепились за свои позиции на реке Волчья
07:20Станислав Крапивник: Россия должна разделить США как Югославию и устроить им новый Вьетнам в Мексике
07:10Все ждут ударов по мостам: эксперт о том, почему ВС РФ нужно опередить ВСУ и бить по станциям и сетям
07:00"Наша культура оказалась абсолютно не готова к войне": поэт Дмитрий Мельников
06:53"Почему 300 тысяч героев должны отдуваться за всех?" Герой СВО о мобилизации
06:40"Если тебя мобилизовали, ты в армии до конца войны" – герой СВО Григоров
06:2561 миллиард - это время на подумать: эксперт ответил, ждать ли Киеву новых долларов от США
06:10Американский политолог: Судьба беспаспортных украинцев в Европе предрешена - автобусы ходят
06:00Багдасаров рассказал, какую головную боль придумали России на Каспии, пока она занята на Украине
05:55"Слишком долго длилась битва за Новомихайловку": эксперт ответил, что дальше
05:45Ударили по ВСУ "в лоб": донецкий эксперт объяснил, как бойцы "ситуативно" сменили тактику в Красногоровке
05:40Посадки и разбитые блиндажи: Алексей Анпилогов объяснил, как ВС РФ загонят ВСУ в степи за Донбассом
05:34Эксперт объяснил, почему остановилось продвижение после взятия Новомихайловки
05:20"Пространство смерти" и контактный бой: эксперт рассказал, почему важна защита штурмовой бронетехники
05:10Прямой выход на Кураховку: эксперт объяснил, как ВС РФ нанесли хитрый удар по Очеретино и Красногоровке
05:00Ударили в Балаклее и выбили ПВО в Любимовке: эксперт раскрыл, как ВС РФ молотят по тылам ВСУ на 100 км
04:46Дроны – главная опасность. Герой СВО о камикадзе, "Бабе-Яге" и защите бойцов
Лента новостейМолния