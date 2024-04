Трамп благословил европейских консерваторов на поход в Европарламент

https://ukraina.ru/20240430/1054813673.html

На конференции европейских консерваторов в Будапеште самым статусным выступающим стал Дональд Трамп, хотя и в записи. А хозяин мероприятия, премьер Венгрии Виктор Орбан, объявил о "крахе либеральной гегемонии"

Консервативные и суверенистские партии в странах Европейского Союза в последние месяцы стали чуть ли не главной мишенью брюссельского истеблишмента, который всё больше перетягивает на себя полномочия национальных правительств. Своеобразным стартовым выстрелом очередной кампании "борьбы с ультраправой угрозой" стала алармистская статья в "боевом листке" евробюрократии, портале Euractiv.Совместный анализ Euractiv и проекта Europe Elects, опубликованный в середине января, показал, что "ультраправая" группа "Идентичность и демократия" (ID) и консервативные "Европейские консерваторы и реформисты" (ECR) выходят на третье и четвёртое места по уровню поддержки перед выборами в Европарламент (ЕП) в июне 2024 года.В прогнозе отмечено, что "Идентичность и демократия", куда входят "Национальное объединение Франции", немецкая "Альтернатива для Германии" (АдГ) и итальянская "Лига", может претендовать на 12,5% голосов на выборах в Европарламент и получить 93 места, став третьей по численности группой ЕП."Европейские консерваторы и реформисты", включающие партию "Братья Италии", испанскую Vox и польскую "Право и справедливость", могут рассчитывать на 10,9% голосов и 84 мандата. Учитывая евродепутатов от партии "Фидес" премьера Венгрии Виктора Орбана и ультраправой французской "Реконкисты", которые ныне не входят в состав ни одной из групп ЕП, правые консерваторы в сумме могут получить даже больше, чем правящая в Евросоюзе с 1999 года "Европейская народная партия" (ЕНП), – ей прогнозируют 23,5% голосов и 178 мест в Европарламенте.Сразу после этой публикации правых консерваторов стали прессовать по всем возможным направлениям. Главный удар пришёлся по партиям, входящим в группу ID. В конце марта чешские спецслужбы объявили, что раскрыли "российскую шпионскую сеть" – речь шла о зарегистрированном в Чехии сайте Voice of Europe, который будто бы координировал работу лояльных России журналистов по всему Евросоюзу, и поддерживал выгодных ей кандидатов в евродепутаты.Этот сайт действительно публиковал призывы прекратить военную помощь Украине. И хотя политики из Венгрии, Польши, Германии, Нидерландов, Франции и Бельгии, выступавшие с такими месседжами, отвергли обвинения в том, что они получали за это выплаты, их продолжили клеймить как "агентов Кремля". Чехия ввела санкции против Voice of Europe и бывшего украинского политика Виктора Медведчука. Именно Медведчук, по словам чешского премьера Петра Фиалы, "руководил рядом сетей влияния из России и лично связан с российским лидером Владимиром Путиным".Среди политиков, которые давали комментарии Voice of Europe, особое внимание прессы привлекли депутаты Бундестага от АдГ Петр Быстрон и Максимилиан Кра, который является лидером списка "Альтернативы для Германии" на выборах в Европарламент. А 23 апреля федеральная прокуратура Германии по обвинению в работе на китайские спецслужбы задержала помощника Максимилиана Кра, работающего в Европарламенте. Немецкие комментаторы также связали это с провальным визитом канцлера ФРГ Олафа Шольца в Китай.Но под ударом оказались не только неугодные депутаты. Когда 16 апреля в Брюсселе неподалеку от так называемого "европейского квартала" началась Конференция национального консерватизма, на которой ждали, в том числе, Виктора Орбана, мероприятие было сорвано полицией. В ответ Орбан написал в соцсетях, что он и организаторы конференции не собираются сдаваться. "Видимо, они больше не могли терпеть свободу слова", – добавил политик.Очевидно, что он имел в виду заседание Конференции консервативных политических действий (Conservative Political Action Conference, СРАС), которое состоялось 25-26 апреля в Будапеште. Напомню, СРАС – это объединение консервативных активистов и избранных должностных лиц из США и всего мира, которое действует с 1973 года. Основные мероприятия СРАС проходят в Соединённых Штатах, но вот уже несколько лет подряд организация проводит представительские заседания в Венгрии. Всё дело в том, что СРАС ныне фактически находится под контролем команды Дональда Трампа, а последний поддерживает тесные отношения с Виктором Орбаном.Естественно, венгерский премьер стал хедлайнером первого дня заседания СРАС в Будапеште. Он заявил, что мировой порядок, основанный на либеральной идеологии, потерпел крах и должен быть разрушен, а ему на смену должна прийти система международных отношений на основе государственного суверенитета и национальных интересов."Прогрессивный либеральный мировой дух потерпел крах. Он принес в мир войны, хаос, беспорядки и разрушенные экономики. В этом году, даст Бог, мы можем завершить бесславную эпоху западной цивилизации. Мы можем завершить мировой порядок, построенный на прогрессивной либеральной гегемонии", – заявил Орбан, подразумевая как выборы в Европарламент, так и выборы президента США.Премьер Венгрии подчеркнул, что на выборах в Европарламент есть шанс заменить ориентированными на суверенитет политиками "тех руководителей, которые на самом деле руководителями не являются", а занимаются построением "гегемонно-идеологического контроля, которому все должны подчиняться" путем "превращения государственных органов в инструменты угнетения" народов Европы.В качестве примера давления со стороны "либерального мейнстрима" Орбан привел упомянутые выше попытки отменить консервативную конференцию в Брюсселе, судебный процесс против экс-президента США Дональда Трампа, преследование правых политических партий со стороны немецких спецслужб, попытки запрета деятельности журналиста Такера Карлсона в Европе и преследование финского политика Пяйви Рясяне за цитаты из Евангелия."Пусть снова придет эпоха суверенистов, давайте вернемся к миру и безопасности. Сделаем Америку снова великой, сделаем Европу снова великой!", – заключил Виктор Орбан.Ещё более резким было выступление близкого соратника премьера, Миклоша Санто, директора Центра фундаментальных прав, со-организатора заседания СРАС в Будапеште. Политолог провел параллели между советскими "большевиками" (Bolshevik), назвав их современных идеологических наследников "Bolshe-woke" (woke, wokeism – идеология, выступающая основанием общественно-политических движений расовых и сексуальных меньшинств – прим. ред.). По мнению Санто, у них одни и те же цели, то есть они хотят подорвать порядок, свободу и безопасность."Мы верим в свободу народов, в мир, в защиту наших границ, наших семей и наших детей", – подчеркнул Миклош Санто. По его словам, увлечение "воукизмом" переворачивает всё с ног на голову, потому что "воукисты" думают, что всё упомянутое – лишь социальная конструкция."Эта идеология сейчас возведена во внешнюю политику – как в Брюсселе, так и в Вашингтоне. Закон стал инструментом в их руках с целью экспорта либеральных демократий в мир", – сказал венгерский политолог.Второй день конференции в Будапеште начался с видеотрансляции выступления Дональда Трампа. "Вместе мы участвуем в эпической борьбе за освобождение наших народов от всех зловещих сил, которые стремятся их уничтожить. Каждый день мы боремся за сохранение нашей культуры, защиту нашего суверенитета, защиту нашего образа жизни и поддержку вечные ценности свободы, семьи и веры во Всемогущего Бога", – заявил кандидат в президенты США.Он также назвал Орбана, с которым последний раз встречался в марте в своей резиденции, "великим человеком"."Пока мы остаемся едиными в нашем видении будущего, верными нашим принципам и бесстрашными в защите наших ценностей, консерваторы выиграют битву за спасение нашей цивилизации от коммунистов, марксистов и фашистов, и восстановят господство консерватизма и здравого смысла в мире", – заявил Трамп.На заседании СРАС в Будапеште также выступили многие европейские и мировые политики, среди которых были экс-премьеры Австралии, Польши и Словении Тони Эббот, Матеуш Моравецкий и Янез Янша, лидеры правоконсервативных партий из Испании (VOX, Сантьяго Абаскаль), Нидерландов ("Партия Свободы", Геерт Вилдерс), Бельгии ("Фламандский интерес", Том ван Грикен), и представители их единомышленников из Франции, Италии, Германии и Хорватии.В американской делегации упор был сделан на медиа-сферу: в ней, кроме сенаторов и конгрессменов, выделялись Мерседес Шлапп, бывший директор администрации Дональда Трампа по стратегическим коммуникациям, и популярный консервативный блоггер Джек Пособец. Постсоветское пространство было представлено премьером Грузии Ираклием Кобахидзе, который даже выступал на церемонии открытия заседания.Кроме всего прочего, был на мероприятии в Будапеште и один гражданин Украины – Ласло Брензович, глава Общества венгерской культуры Закарпатья (KMKSZ), который больше двух лет вынужден скрываться в Венгрии от преследований СБУ. Естественно, у Брензовича есть и венгерский паспорт, однако он пока не заслужил выдвижения в Европарламент, как уроженка Берегово Андреа Бочкор, которая с 2014 года является депутатом ЕП от "Фидес" (кстати, сохраняя гражданство Украины).Хотя европейские участники заседания СРАС в Будапеште разъехались воодушевлёнными и уверенными в своих высоких результатах, стоит отметить, что в среде правых консерваторов ЕС хватает внутренних конфликтов.Во-первых, комментаторы отметили отсутствие на мероприятии представителей "Альтернативы для Германии" и достаточно низкий уровень представительства "Национального объединения Франции", "Братьев Италии" и "Лиги" Маттео Сальвини – хотя последний три года назад он с удовольствием приезжал в Будапешт на встречу с Орбаном и Моравецким.Во-вторых, до сих пор остаётся неопределённым будущее фракции "Фидес" в Европарламенте. В группу "Идентичность и демократия", имеющую имидж маргинальной, Виктор Орбан вступать желанием не горит. А приглашение в "Европейские консерваторы и реформисты", полученное от лидера "Братьев Италии", итальянского премьера Джорджи Мелони, оказалось под угрозой, – против приёма соратников венгерского премьера в эту группу выступили чешские и шведские консерваторы.В-третьих, на результаты правых консерваторов на июньских выборах ЕП могут повлиять как действия правоохранительных органов европейских стран и очередные бездоказательные обвинения СМИ в "работе на Москву", так и ход процессов против Дональда Трампа в США.В целом же стоит отметить, что грядущие выборы в Европарламент являются в значительной мере декорацией: евробюрократы в Брюсселе уже объявили, что победит на них Европейская народная партия, и нынешний курс Евросоюза на подчинение интересам США, конфронтацию с Россией и Китаем, а также поддержку киевского режима, останется неизменным. Неудивительно, что явка на выборах ЕП в странах-членах ЕС обычно в несколько раз ниже, чем на национальных.

