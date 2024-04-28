Удар под Очеретино: военный эксперт раскрыл, как бригады ВСУ бросили позиции и потеряли "моральный дух" - 28.04.2024 Украина.ру
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Удар под Очеретино: военный эксперт раскрыл, как бригады ВСУ бросили позиции и потеряли "моральный дух"
Удар под Очеретино: военный эксперт раскрыл, как бригады ВСУ бросили позиции и потеряли "моральный дух" - 28.04.2024 Украина.ру
Удар под Очеретино: военный эксперт раскрыл, как бригады ВСУ бросили позиции и потеряли "моральный дух"
Согласно военной науке, физическое уничтожение противника соотносится к подрыву его морального духа как один к двум. Успех ВС РФ под Очеретино – это проявление морального фактора. Об этом в интервью изданию Украина.ру сообщил военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов
2024-04-28T04:00
2024-04-28T04:00
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На Авдеевском участке фронта сейчас идет переход количества в качество. В какой-то момент сумма маленьких изменений ситуации обязательно приведет к большим сдвигам, которые пойдут вверх по шкале масштаба, рассказал эксперт.Постепенно тактические успехи ВС РФ превращаются в оперативные и создают предпосылки для стратегического перелома. Согласно военной науке, физическое уничтожение противника соотносится к подрыву его морального духа как один к двум, добавил специалист.Каждый день под Донецком ВС РФ освобождают новые населенные пункты. Это значит, что у Украины закончились оперативные или даже стратегические резервы. У Киева больше нет свежих сил, которые можно бросить в бой, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Алексей Анпилогов: Россия применила три тактических приема, которые загонят ВСУ на "родину печенегов" читайте на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20240427/1054758862.html
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авдеевка
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, украина, киев, алексей анпилогов, всу, вс рф, авдеевка, донецкое направление, донецк, отсутпление, сво, дроны, наступление, авиация
Новости, Россия, Украина, Киев, Алексей Анпилогов, ВСУ, ВС РФ, Авдеевка, Донецкое направление, Донецк, отсутпление, СВО, дроны, наступление, авиация

Удар под Очеретино: военный эксперт раскрыл, как бригады ВСУ бросили позиции и потеряли "моральный дух"

04:00 28.04.2024
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкКонтрбатарейная борьба артиллерии ЦВО на Краснолиманском направлении СВО
Контрбатарейная борьба артиллерии ЦВО на Краснолиманском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 28.04.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Согласно военной науке, физическое уничтожение противника соотносится к подрыву его морального духа как один к двум. Успех ВС РФ под Очеретино – это проявление морального фактора. Об этом в интервью изданию Украина.ру сообщил военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов
На Авдеевском участке фронта сейчас идет переход количества в качество. В какой-то момент сумма маленьких изменений ситуации обязательно приведет к большим сдвигам, которые пойдут вверх по шкале масштаба, рассказал эксперт.
Постепенно тактические успехи ВС РФ превращаются в оперативные и создают предпосылки для стратегического перелома. Согласно военной науке, физическое уничтожение противника соотносится к подрыву его морального духа как один к двум, добавил специалист.
"И наш успех под Очеретино – это проявление морального фактора. Мы четко знаем, что бригады ВСУ, которые были выделены на защиту этого населенного пункта (115-я мотопехотная и 110-я территориальной обороны) просто оставили позиции, потому что не могли сопротивляться под градом наших дронов, артиллерии и авиации", - отметил Анпилогов.
Каждый день под Донецком ВС РФ освобождают новые населенные пункты. Это значит, что у Украины закончились оперативные или даже стратегические резервы. У Киева больше нет свежих сил, которые можно бросить в бой, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Алексей Анпилогов: Россия применила три тактических приема, которые загонят ВСУ на "родину печенегов" читайте на сайте Украина.ру
Александр Камкин интервью
Вчера, 06:27
Александр Камкин: Запад нарезает салями из санкций и ракет для ВСУ, толкая мир к ядерному армагеддонуСтавки растут, и может, Трамп и имел в виду ядерный армагеддон, когда говорил, что решит конфликт на Украине в течение одних суток
 
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