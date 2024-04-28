Удар под Очеретино: военный эксперт раскрыл, как бригады ВСУ бросили позиции и потеряли "моральный дух"
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкКонтрбатарейная борьба артиллерии ЦВО на Краснолиманском направлении СВО
Согласно военной науке, физическое уничтожение противника соотносится к подрыву его морального духа как один к двум. Успех ВС РФ под Очеретино – это проявление морального фактора. Об этом в интервью изданию Украина.ру сообщил военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов
На Авдеевском участке фронта сейчас идет переход количества в качество. В какой-то момент сумма маленьких изменений ситуации обязательно приведет к большим сдвигам, которые пойдут вверх по шкале масштаба, рассказал эксперт.
Постепенно тактические успехи ВС РФ превращаются в оперативные и создают предпосылки для стратегического перелома. Согласно военной науке, физическое уничтожение противника соотносится к подрыву его морального духа как один к двум, добавил специалист.
"И наш успех под Очеретино – это проявление морального фактора. Мы четко знаем, что бригады ВСУ, которые были выделены на защиту этого населенного пункта (115-я мотопехотная и 110-я территориальной обороны) просто оставили позиции, потому что не могли сопротивляться под градом наших дронов, артиллерии и авиации", - отметил Анпилогов.
Каждый день под Донецком ВС РФ освобождают новые населенные пункты. Это значит, что у Украины закончились оперативные или даже стратегические резервы. У Киева больше нет свежих сил, которые можно бросить в бой, заключил собеседник издания.
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