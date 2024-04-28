https://ukraina.ru/20240428/1054772261.html

Удар под Очеретино: военный эксперт раскрыл, как бригады ВСУ бросили позиции и потеряли "моральный дух"

Удар под Очеретино: военный эксперт раскрыл, как бригады ВСУ бросили позиции и потеряли "моральный дух" - 28.04.2024 Украина.ру

Удар под Очеретино: военный эксперт раскрыл, как бригады ВСУ бросили позиции и потеряли "моральный дух"

Согласно военной науке, физическое уничтожение противника соотносится к подрыву его морального духа как один к двум. Успех ВС РФ под Очеретино – это проявление морального фактора. Об этом в интервью изданию Украина.ру сообщил военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов

2024-04-28T04:00

2024-04-28T04:00

2024-04-28T04:00

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На Авдеевском участке фронта сейчас идет переход количества в качество. В какой-то момент сумма маленьких изменений ситуации обязательно приведет к большим сдвигам, которые пойдут вверх по шкале масштаба, рассказал эксперт.Постепенно тактические успехи ВС РФ превращаются в оперативные и создают предпосылки для стратегического перелома. Согласно военной науке, физическое уничтожение противника соотносится к подрыву его морального духа как один к двум, добавил специалист.Каждый день под Донецком ВС РФ освобождают новые населенные пункты. Это значит, что у Украины закончились оперативные или даже стратегические резервы. У Киева больше нет свежих сил, которые можно бросить в бой, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Алексей Анпилогов: Россия применила три тактических приема, которые загонят ВСУ на "родину печенегов" читайте на сайте Украина.ру

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