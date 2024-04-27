Депутат Рады назвал обстановку у Часова Яра сложной и пожаловался на нехватку военных

Эксперт: в Часовом Яре будет так же, как в Авдеевке, но ближайшие хорошие новости придут не оттуда

ВСУ ждет в Часовом Яре масштабный российский удар, но в ближайшее время хорошие новости придут с другого участка фронта. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал журналист, автор Телеграм-канала "Донбасс для чайников" Олег Измайлов