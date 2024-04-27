https://ukraina.ru/20240427/1054768571.html
Депутат Рады назвал обстановку у Часова Яра сложной и пожаловался на нехватку военных
Депутат Рады назвал обстановку у Часова Яра сложной и пожаловался на нехватку военных - 27.04.2024 Украина.ру
Депутат Рады назвал обстановку у Часова Яра сложной и пожаловался на нехватку военных
Украинским войскам не хватает вооружения и личного состава, чтобы удержать свои позиции, в частности у города Часов Яр. Об этом заявил депутат Верховной Рады Роман Костенко украинскому изданию NV
2024-04-27T08:36
2024-04-27T08:36
2024-04-27T09:36
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Он назвал ситуацию с военными действиями у Часова Яра сложной.По его мнению, если недавно одобренная США помощь поступит быстро, это позволит "хотя бы удержать город".Ранее в апреле украинский генерал в отставке, экс-заместитель секретаря совета нацбезопасности Украины Сергей Кривонос заявил, что Украина потеряла лучших из лучших во время боев при Артемовске, а ситуация в Часове Яре в ДНР, где идут бои, для Украины сейчас очень сложная.Газета Wall Street Journal писала, что украинские войска изношены после нескольких месяцев боевых действий, Киеву не хватает людей, которых можно отправить на их замену.
https://ukraina.ru/20240427/1054758691.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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Часов Яр, Авдеевка, ВСУ, Новости, Украина, Рада, Верховная Рада, США, депутат
Депутат Рады назвал обстановку у Часова Яра сложной и пожаловался на нехватку военных
08:36 27.04.2024 (обновлено: 09:36 27.04.2024)
Украинским войскам не хватает вооружения и личного состава, чтобы удержать свои позиции, в частности у города Часов Яр. Об этом заявил депутат Верховной Рады Роман Костенко украинскому изданию NV
Он назвал ситуацию с военными действиями у Часова Яра сложной.
По его мнению, если недавно одобренная США помощь поступит быстро, это позволит "хотя бы удержать город".
"Наряду с отсутствием оружия большую роль... играет отсутствие устойчивости нашей обороны из-за того, что не хватает воинов, солдат, личного состава. Ведение оборонительного боя - это, как правило, преимущество против тех, кто наступает. Но часто из-за того, что личного состава мало, мы это преимущество теряем, растягивая (военных - ред.) на большие фронты", - посетовал Костенко.
Ранее в апреле украинский генерал в отставке, экс-заместитель секретаря совета нацбезопасности Украины Сергей Кривонос заявил, что Украина потеряла лучших из лучших во время боев при Артемовске, а ситуация в Часове Яре в ДНР, где идут бои, для Украины сейчас очень сложная.
Газета Wall Street Journal писала, что украинские войска изношены после нескольких месяцев боевых действий, Киеву не хватает людей, которых можно отправить на их замену.