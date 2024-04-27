Депутат Рады назвал обстановку у Часова Яра сложной и пожаловался на нехватку военных - 27.04.2024 Украина.ру
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Депутат Рады назвал обстановку у Часова Яра сложной и пожаловался на нехватку военных
Депутат Рады назвал обстановку у Часова Яра сложной и пожаловался на нехватку военных - 27.04.2024 Украина.ру
Депутат Рады назвал обстановку у Часова Яра сложной и пожаловался на нехватку военных
Украинским войскам не хватает вооружения и личного состава, чтобы удержать свои позиции, в частности у города Часов Яр. Об этом заявил депутат Верховной Рады Роман Костенко украинскому изданию NV
2024-04-27T08:36
2024-04-27T09:36
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Он назвал ситуацию с военными действиями у Часова Яра сложной.По его мнению, если недавно одобренная США помощь поступит быстро, это позволит "хотя бы удержать город".Ранее в апреле украинский генерал в отставке, экс-заместитель секретаря совета нацбезопасности Украины Сергей Кривонос заявил, что Украина потеряла лучших из лучших во время боев при Артемовске, а ситуация в Часове Яре в ДНР, где идут бои, для Украины сейчас очень сложная.Газета Wall Street Journal писала, что украинские войска изношены после нескольких месяцев боевых действий, Киеву не хватает людей, которых можно отправить на их замену.
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Часов Яр, Авдеевка, ВСУ, Новости, Украина, Рада, Верховная Рада, США, депутат

Депутат Рады назвал обстановку у Часова Яра сложной и пожаловался на нехватку военных

08:36 27.04.2024 (обновлено: 09:36 27.04.2024)
 
© commons.wikimedia.org / State Emergency Service of Ukraine
- РИА Новости, 1920, 27.04.2024
© commons.wikimedia.org / State Emergency Service of Ukraine
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Украинским войскам не хватает вооружения и личного состава, чтобы удержать свои позиции, в частности у города Часов Яр. Об этом заявил депутат Верховной Рады Роман Костенко украинскому изданию NV
Он назвал ситуацию с военными действиями у Часова Яра сложной.
По его мнению, если недавно одобренная США помощь поступит быстро, это позволит "хотя бы удержать город".

"Наряду с отсутствием оружия большую роль... играет отсутствие устойчивости нашей обороны из-за того, что не хватает воинов, солдат, личного состава. Ведение оборонительного боя - это, как правило, преимущество против тех, кто наступает. Но часто из-за того, что личного состава мало, мы это преимущество теряем, растягивая (военных - ред.) на большие фронты", - посетовал Костенко.

Ранее в апреле украинский генерал в отставке, экс-заместитель секретаря совета нацбезопасности Украины Сергей Кривонос заявил, что Украина потеряла лучших из лучших во время боев при Артемовске, а ситуация в Часове Яре в ДНР, где идут бои, для Украины сейчас очень сложная.
Газета Wall Street Journal писала, что украинские войска изношены после нескольких месяцев боевых действий, Киеву не хватает людей, которых можно отправить на их замену.
- РИА Новости, 1920, 27.04.2024
05:20
Эксперт: в Часовом Яре будет так же, как в Авдеевке, но ближайшие хорошие новости придут не оттудаВСУ ждет в Часовом Яре масштабный российский удар, но в ближайшее время хорошие новости придут с другого участка фронта. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал журналист, автор Телеграм-канала "Донбасс для чайников" Олег Измайлов
 
Часов ЯрАвдеевкаВСУНовостиУкраинаРадаВерховная РадаСШАдепутат
 
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