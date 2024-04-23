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Условия для взятия левобережья: полковник Пинчук объяснил, что даст ВС РФ уничтожение мостов через Днепр
Условия для взятия левобережья: полковник Пинчук объяснил, что даст ВС РФ уничтожение мостов через Днепр - 23.04.2024 Украина.ру
Условия для взятия левобережья: полковник Пинчук объяснил, что даст ВС РФ уничтожение мостов через Днепр
Уничтожение мостов через Днепр позволит провести "изоляциею театра военных действий": перерезание каналов логистики - поставок боеприпасов и личного состава. Это элемент большой стратегической наступательной операции. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру первый министр госбезопасности ДНР полковник Андрей Пинчук
2024-04-23T04:10
2024-04-23T04:10
2024-04-23T04:10
новости
днепр
россия
украина
мост
крымский мост
вс рф
наступление
логистика
андрей пинчук
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Уничтожение Крымского моста для властей Украины - это разрыв определенной геополитической связки полуострова с Россией. Поэтому сколько бы СВО не шло, украинцы будут пытаться ударить по мосту, рассказал полковник.Были разные версии по поводу то, почему ВС РФ не бьют по мосстам через Днепр: например, потому что для этого нет возможностей. Потом доказали, нанеся определенные ракетные удары, что можем. Потом заговорили о том, что помимо мостов есть насыпные дамбы, которые невозможно уничтожить ракетами, добавил он.Уничтожение мостов через Днепр позволит провести то, что военной наукой называется "изоляцией театра военных действий": перерезание каналов логистики - поставок боеприпасов и личного состава. Таким образом фактически создаются условия взятия левобережной Украины, подчеркнул Пинчук.Думаю, что ответ на вопрос кроется в этом. Уничтожение мостов через Днепр - это элемент большой стратегической наступательной операции. Все просто: нет наступательной операции - нет ударов по мостам, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Андрей Пинчук: Падение Часова Яра - это предпосылка к появлению Донбасского котла и освобождению Донбасса читайте на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20240421/1054629862.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, днепр, россия, украина, мост, крымский мост, вс рф, наступление, логистика, андрей пинчук
Новости, Днепр, Россия, Украина, мост, Крымский мост, ВС РФ, наступление, логистика, Андрей Пинчук
Условия для взятия левобережья: полковник Пинчук объяснил, что даст ВС РФ уничтожение мостов через Днепр
Уничтожение мостов через Днепр позволит провести "изоляциею театра военных действий": перерезание каналов логистики - поставок боеприпасов и личного состава. Это элемент большой стратегической наступательной операции. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру первый министр госбезопасности ДНР полковник Андрей Пинчук
Уничтожение Крымского моста для властей Украины - это разрыв определенной геополитической связки полуострова с Россией. Поэтому сколько бы СВО не шло, украинцы будут пытаться ударить по мосту, рассказал полковник.
Были разные версии по поводу то, почему ВС РФ не бьют по мосстам через Днепр: например, потому что для этого нет возможностей. Потом доказали, нанеся определенные ракетные удары, что можем. Потом заговорили о том, что помимо мостов есть насыпные дамбы, которые невозможно уничтожить ракетами, добавил он.
Уничтожение мостов через Днепр позволит провести то, что военной наукой называется "изоляцией театра военных действий": перерезание каналов логистики - поставок боеприпасов и личного состава. Таким образом фактически создаются условия взятия левобережной Украины, подчеркнул Пинчук.
"Удары по мостам создают соответствующие предпосылки для этого, но они имеют смысл только тогда, когда есть более обширная стратегическая операция по взятию левобережных районов", - отметил он.
Думаю, что ответ на вопрос кроется в этом. Уничтожение мостов через Днепр - это элемент большой стратегической наступательной операции. Все просто: нет наступательной операции - нет ударов по мостам, заключил собеседник издания.