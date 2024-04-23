https://ukraina.ru/20240423/1054647383.html

Условия для взятия левобережья: полковник Пинчук объяснил, что даст ВС РФ уничтожение мостов через Днепр

Условия для взятия левобережья: полковник Пинчук объяснил, что даст ВС РФ уничтожение мостов через Днепр - 23.04.2024 Украина.ру

Условия для взятия левобережья: полковник Пинчук объяснил, что даст ВС РФ уничтожение мостов через Днепр

Уничтожение мостов через Днепр позволит провести "изоляциею театра военных действий": перерезание каналов логистики - поставок боеприпасов и личного состава. Это элемент большой стратегической наступательной операции. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру первый министр госбезопасности ДНР полковник Андрей Пинчук

2024-04-23T04:10

2024-04-23T04:10

2024-04-23T04:10

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мост

крымский мост

вс рф

наступление

логистика

андрей пинчук

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Уничтожение Крымского моста для властей Украины - это разрыв определенной геополитической связки полуострова с Россией. Поэтому сколько бы СВО не шло, украинцы будут пытаться ударить по мосту, рассказал полковник.Были разные версии по поводу то, почему ВС РФ не бьют по мосстам через Днепр: например, потому что для этого нет возможностей. Потом доказали, нанеся определенные ракетные удары, что можем. Потом заговорили о том, что помимо мостов есть насыпные дамбы, которые невозможно уничтожить ракетами, добавил он.Уничтожение мостов через Днепр позволит провести то, что военной наукой называется "изоляцией театра военных действий": перерезание каналов логистики - поставок боеприпасов и личного состава. Таким образом фактически создаются условия взятия левобережной Украины, подчеркнул Пинчук.Думаю, что ответ на вопрос кроется в этом. Уничтожение мостов через Днепр - это элемент большой стратегической наступательной операции. Все просто: нет наступательной операции - нет ударов по мостам, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Андрей Пинчук: Падение Часова Яра - это предпосылка к появлению Донбасского котла и освобождению Донбасса читайте на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240421/1054629862.html

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новости, днепр, россия, украина, мост, крымский мост, вс рф, наступление, логистика, андрей пинчук