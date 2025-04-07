https://ukraina.ru/20250407/1062351143.html

Крымский мост остаётся целью. Итоги 7 апреля на Украине

Крымский мост остаётся целью. Итоги 7 апреля на Украине - 07.04.2025 Украина.ру

Крымский мост остаётся целью. Итоги 7 апреля на Украине

Командующий Военно-морскими силами Украины вице-адмирал Алексей Неижпапа заявил, что Крымский мост остаётся целью для украинских военных

2025-04-07T18:55

2025-04-07T18:55

2025-04-07T18:55

эксклюзив

хроники

украина

черное море

крымский мост

александр дубинский

владимир зеленский

вооруженные силы украины

нато

минобороны

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Своё заявление командующий ВМС Украины Алексей Неижпапа сделал в комментарии одному из украинских СМИ."Конечно, мост - это сложная цель, особенно сейчас. Но в жизни нет ни одной крепости, которую нельзя разрушить. Нет границ, которые нельзя перейти. Так и мост, такой же. Такая же цель, как и остальные", — подчеркнул он.По его словам, для достижения успеха нужно придерживаться "информационной тишины"."А если мы говорим, что завтра мы ударим Крымский мост, то, наверное, противник об этом узнает через телевидение. Или скажем, что мы не ударим его. Ну, это же неправильно", — указал командующий ВМС Украины.Он также заявил, что ударов по Крыму не стало меньше, а могла снизиться их интенсивность."Я не проводил такую аналитику, меньше или больше. Всё работает в штатном режиме, как и на других направлениях фронта. Поэтому цели есть в Крыму и в других областях, где находится враг, конечно. Поэтому я не могу вам предоставить такой аналитики... Цели поражают. Возможно, не все известны из прессы, конечно. Видимо, интенсивность не такая большая. Видимо, это связано с важностью других направлений", — отметил Неижпапа.Примечательно, что днём ранее Владимир Зеленский обвинил Россию в использовании Чёрного моря в военных целях."В сегодняшнем российском ударе были ракеты, запущенные из акватории Чёрного моря. Партнёры знают, какие это были суда и из какой части моря произошел этот запуск", — заявил Зеленский 6 апреля.По его словам, необходимо лишить Россию возможности использовать акваторию Чёрного моря в военных целях.Тем временем на Украине всё громче говорят о проблемах Вооружённых сил."В СМИ и телеграм-каналах постоянно всплывает информация о дедовщине в рядах ВСУ, советских подходах и мясных штурмах, при этом нам рассказывают о самой современной армии в мире", — написал 7 апреля популярный на Украине телеграм-канал "Резидент".Авторы канала указали, что за последние три года армия Украины проходит через волну реформ."Официально — модернизация, стандарты НАТО, "новая армия будущего". Неофициально — рост недовольства внутри военного сообщества, кадровый хаос, падение доверия к командованию", — указывалось в публикации канала.Авторы напомнили, что с начала 2024 года в ВСУ сменились три ключевых командующих."Каждая ротация подавалась как "усиление" и "рестарт". Но чем чаще меняются генералы, тем стабильнее ощущение отсутствия стратегии. Вместо понятной вертикали управления — ручной режим, управление через команды ОП, экстренные совещания, спонтанные кадровые решения. Это не реформа. Это имитация", — подчеркнули авторы "Резидента".Более того, по их словам, "на уровне рядовых военных ситуация ещё мрачнее"."Волонтёры по-прежнему закрывают то, что должно быть обеспечено государством: оптика, медикаменты, бронежилеты, еда. Деньги есть. За 2024 год бюджет армии превысил 1 триллион гривен (около 2,1 трлн руб. — Ред.). Где результат? Почему каждый третий командир вынужден "решать вопросы" по личным каналам, а не по уставу?" — отметили авторы канала.Они также заявили, что мобилизации ресурсы ВСУ на исходе."Осенью 2024 года после провального наступления и Курской авантюры Зеленского наблюдался резкий спад мотивации. Число уклонистов выросло в 1,7 раза, по данным внутренних брифингов Минобороны. Пропаганда пытается это скрыть. Но цифры говорят громче", — указывалось в публикации.При этом авторы "Резидента" указали, что Зеленский "продолжает позиционировать себя как верховный главнокомандующий"."Но от системной ответственности дистанцируется. Виноваты — министры, генералы, неэффективные волонтёры, погодные условия. Все — кроме него. Это опасная логика. Идея сильной армии требует не только финансирования, но и стратегического управления. У Зеленского его нет. Он действует тактически, реагирует ситуативно, мыслит в горизонте пресс-конференции. В результате страна истощает ресурс, не достигая цели", — отмечалось в публикации.Авторы заявили, что вопрос с ВСУ не политический, а системный."Можно сколько угодно менять названия батальонов, но если мотивация бойца сводится к фразе "нас бросили", никакая "реформа" не спасёт. Украина тратит миллиарды, но получает армию, уставшую не от противника — от собственной власти", — резюмировалось в публикации "Резидента".До этого находящийся в СИЗО народный депутат Украины Александр Дубинский назвал количество дезертиров из Вооружённых сил Украины."Тем временем, официальное количество случаев дезертирства, зарегистрированных ДБР (Державне бюро розслідувань — Государственное бюро расследований — Ред.) на 1 апреля 2025 года - 175 435 случаев. В реальности регистрируется 60-70% случаев дезертирства. То есть, по факту сейчас в бегах около 250 тысяч человек, или треть (!) украинской армии",— написал Дубинский в своём телеграм-канале.Он также отметил, что нужно обратить внимание и на пропавших без вести."Добавьте сюда примерно такое же количество пропавших без вести, и получите те самые цифры. 250-300 тысяч реально воюющих у нас против примерно 600 тысяч у россиян. Это именно та ситуация, которую описывает Зеленскому [президент США Дональд] Трамп, когда говорит, что у него нет карт на руках", — подчеркнул Дубинский.Парламентарий заявил, что через несколько месяцев Украина столкнётся с отсутствием военных."К осени воевать будет некому и нечем. Как бы не зверствовали ТЦК-шники (сотрудники военкоматов — Ред.). "Миротворческий" контингент на этом фоне также выглядит смешно, потому что не обеспечит и 10% необходимых войск. Поэтому разве что - в качестве заградотрядов", — указал Дубинский.По его словам, Украину ожидает обвал фронта.В то же время военные эксперты предостерегают от недооценки украинских военных и спецслужб. Последние охотно и активно прибегают в т.ч. и к террористическим методам. Сбрасывать со счетов ни ВСУ, ни СБУ, ни ГУР МОУ не стоит, подчёркивают эксперты.О происходившем на Украине в минувшую неделю — в статье Павла Котова "Украина за неделю. Зеленский заговорил о компромиссах, но хочет воевать до победы".

https://ukraina.ru/20250407/1062337531.html

https://ukraina.ru/20250407/1062328112.html

https://ukraina.ru/20250406/1062323102.html

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Егор Леев

эксклюзив, хроники, украина, черное море, крымский мост, александр дубинский, владимир зеленский, вооруженные силы украины, нато, минобороны